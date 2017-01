Lua Vermelha - 2 a 8 de janeiro

Henrique conversa serenamente com Afonso, fazendo-lhe ver que uma relação com Isabel é impossível. Afonso confessa que não quer transformar Isabel, para não a condenar à vida de sacrifício que ele tem.

Isabel conta a Rita que Lúcio a obrigou a fazer-lhe a entrevista com as perguntas que ele preparou. No entanto diz à amiga que preparou com Filipe um trabalho em grande que vai surpreender tudo e todos. Rita conta a Isabel que meteu Afonso na ordem, dizendo para a deixar em paz. Isabel agradece à amiga por se preocupar com ela.

Beatriz dá com Matilde a vomitar o que tinha acabado de comer e como ela não abre a porta de casa de banho, ameaça chamar alguém. Matilde sai e diz que nunca a denunciaria, pois compreende que têm o mesmo problema. Beatriz fica sem saber o que dizer, sem conseguir contrariar a obsessão de Matilde que garante que vai ficar magra como sempre sonhou.

Manel e Tiago observam Joel a entrar para a sala de aula, prevendo que ele vai ter um choque quando perceber que está tapado por faltas.

Joana chega às aulas ainda de muletas a praguejar, desejando que a enfermeira lhe tire a ligadura do pé durante o dia. Laura conta que se desentendeu com Gustavo mas como ele pediu desculpa, perdoou-o. Vânia passa por Joana e dá-lhe um safanão, provocando mais um arrufo. Na sala de aula, Luísa tenta fazer conversa com Vânia sobre o fim-de-semana mas sem êxito.

Isabel repreende Filipe por este lhe perguntar se é preciso dar beijinhos no dedo magoado. Afonso olha-os sério, sem achar graça à cena.

Vânia leva um raspanete de Magda por não ter feito os deveres mas não se rala. Luísa critica-a dizendo que teve tempo para ler no fim-de-semana mas não para fazer os trabalhos. Vânia ignora-a, continuando a rabiscar no caderno, desinteressada da aula.

Hélio também está no mundo da lua na aula de Guilherme, que lhe chama à atenção. Filipe provoca a risada geral quando diz que Hélio está a pensar nas queixas que vai fazer ao director.

Filipe insiste com Afonso para que vá beber uma cerveja com ele. Afonso não tem como recusar desta vez.

Laura apanha um susto de morte quando encontra Ricardo no colégio e ele lhe conta que agora trabalha ali.

Gustavo provoca Ed, dando como exemplo a sua relação com Laura. Ed responde que para casal perfeito, estão longe de ter sucesso, pois passam a vida discutir. Gustavo irrita-se e chama imbecil a Ed, continuando a ofendê-lo.

Ricardo diverte-se com o pânico de Laura, ao perceber que ele está decidido a continuar o seu trabalho como ajudante de jardineiro no colégio. Matilde persiste em afastar o rapaz da amiga, provocando alguma irritação no casal, pois não entende a sua ligação. Laura cada vez mais preocupada por estar mais exposta, exige que Ricardo se despeça, mas ele recusa. Laura puxa Matilde pelo braço e vai embora, furiosa.

A equipa do jornal do colégio decide publicar como titulo que o director Lúcio terminou a licenciatura com média de dez. Filipe explica que recolheu a informação de fonte segura, apoiado por Isabel. Depois de avaliarem o risco, Clara, Rita e Céu concordam em publicar o título, para chamar a atenção da entrevista que Lúcio quis condicionar.

Laura convence Matilde a não contar a ninguém o episódio que teve com Ricardo, assegurando que vai resolver o assunto à sua maneira.

Filipe entra na aula abraçado a Isabel, provocando os ciúmes de Afonso. A cena é observada por Guilherme com grande tensão. Apesar de tudo, o professor tem a presença de espírito para comunicar a Joel que o director quer falar com ele no próximo intervalo, deixando o aluno preocupado. Ao abrir o seu livro, Isabel encontra uma rosa seca no interior e olha furiosa para Afonso. Rita aperta a mão da amiga em sinal de solidariedade.

No primeiro intervalo, Isabel ganha coragem e confronta Afonso, dizendo que não está interessada nas suas manifestações de afecto. Isabel não aceita uma palavra que seja do vampiro e afasta-se, enquanto Afonso sai para o lado contrário em velocidade supersónica, muito contrariado.

Joana provoca os ciúmes de Laura quando atrai sobre si as atenções de Ricardo, que a ajuda a levantar-se depois dela ter simulado uma queda, por andar de muletas. Joana ainda enfurece mais Laura ao dizer que Ricardo é um pão.

Depois da discussão com Afonso, Isabel não consegue segurar as lágrimas e chora no ombro de Filipe.

Joel comparece no gabinete do director devido às faltas que foram publicadas no seu cadastro. Apesar do desgaste nervoso que a situação lhe provoca respira de alívio, quando os professores concluem que tudo não passou de um engano.

Filipe limpa as lágrimas de Isabel e, dando-lhe apoio, vai cimentando o relacionamento entre ambos.

Luísa perde-se a admirar as pernas de Rita no balneário sem que esta perceba que se gera na colega uma certa atracção por ela.

Laura estranha que Matilde já esteja equipada, ignorando os problemas psicológicos que a colega tem.

Céu incentiva Clara a dar tudo o que tem nos treinos, pelo menos no tempo que lhe resta no colégio. Laura tenta perceber o que atrai Joana para Ricardo, uma vez que a amiga continua a dizer que o rapaz é lindo. Matilde insurge-se contra a presença de estranhos junto dos alunos, só para agradar a Laura.

Ed e Vânia, estão desmotivados no treino de atletismo e falam das suas frustrações amorosas. Simão surge atrás deles, e irritado, obriga-os a retomar o passo de corrida.

Laura questiona Gustavo sobre a zanga com Joel, mas o namorado esquiva-se e nada lhe adianta.

Joana convida Ricardo para lanchar, provocando a ira de Laura. Matilde volta querer afastá-los para agradar à amiga, mas Laura reafirma a intenção de resolver o problema sozinha.

Abílio vê que Ricardo está a lanchar com os alunos e repreende-o por isso. Joana defende o jardineiro e consegue que ele fique um pouco mais junto dela.

Céu repara que Ed esteve desanimado durante o treino de atletismo e demonstra-lhe que é uma verdadeira amiga, ao assegurar que ele pode fazer melhor. Ed agradece a prova de amizade.

Filomena está desesperada por acumular dívidas e diz a Caetano que, uma vez que Isabel não lhe atende o telemóvel, vai ter com ela para que lhe assine o documento, que permite aos tios usufruírem do dinheiro da sobrinha.

Gustavo fica preocupado quando lê os efeitos secundários que Joel sofre, ao tomar os esteróides para melhorar o desempenho nos jogos

Filipe, Isabel, Céu e Rita preparam com grande animação a próxima edição do jornal, conscientes que podem despertar a ira do director. Gustavo surge com determinação à procura de Joel. Clara, quase a lacrimejar, liga à mãe e pergunta se ela já tomou alguma decisão quanto à sua permanência no colégio.

Gustavo corre com Manel do balneário para falar com Joel. Quando se encontram a sós, Gustavo atira com a informação que recolheu sobre os efeitos secundários provocados pelos esteróides e diz ao amigo que não vai ficar de braços cruzados a vê-lo afundar. Começa por lhe relatar casos de outros jovens que viram a sua saúde gravemente prejudicada, mas como Joel contraria o que ele está a dizer, Gustavo vai-se embora depois de chamar burro ao amigo.

Joana suplica a Laura que vá ver por ela se Ricardo ainda está no colégio. Laura finge fazer esse sacrifício e aproveita para lançar um ultimato ao rapaz, para que se vá embora e se afaste de Joana. Ricardo é firme com Laura e recusa fazer o que ela quer. Rouba-lhe um beijo, dizendo que se quiser dar umas “voltas” com ele, tudo bem, senão há mais quem queira. Laura vira-lhe as costas, ofendida.

Lúcio conta orgulhoso a Magda e Guilherme que os alunos tiveram a iniciativa de o entrevistar.

Gustavo e Laura começam a ficar entusiasmados com os beijos que trocam no refeitório e decidem ir para outro lugar.

Beatriz avisa Matilde que tem de parar com a bulimia e com a mania de que está gorda.

Henrique e Afonso comentam a proximidade de Beatriz e Matilde. Vânia, chega a ler um livro de vampiros, arrancando-lhes um sorriso.

Máximo pede a Guilherme que convença Afonso que tem de controlar-se para não deitar a perder o disfarce dos vampiros.

Filipe encontra Afonso com Beatriz e Henrique e insiste em acompanhá-los ao bar. Afonso fica perturbado ao ouvir Filipe dizer que vai procurar Isabel e Rita para irem com eles.

Ed lembra entretanto que as raparigas tinham dito que estavam cansadas, por isso não vão. Afonso agarra o amigo por um braço e seguem os dois atrás de Afonso.

Já no bar, Beatriz e Henrique protestam por não suportaram Filipe e Ed.

Afonso conta a Ed que vai começar a praticar esgrima, treinado por Afonso.

Rita aconselha Isabel a dar uma oportunidade ao amor que Filipe sente por ela.

Manel descobre que Tiago está apaixonado por Matilde, quando ele tem mais uma visão dela.

Filipe desabafa com Afonso, dizendo que está perdido de amores por Isabel mas que não é correspondido, porque ela gosta de outra pessoa. Afonso fica crispado de irritação. Helena entra no bar e dá nas vistas pela sua beleza. De imediato vai em direcção de Afonso e, sem que ele tenha reacção beija-o na boca.

Isabel comenta com Rita que cada vez que pensa que está sozinha, Afonso aparece. A amiga diz que entre ela e Duarte era a mesma coisa, só que depois passou para a violência. Isabel contrapõe que com Afonso se sente segura e Rita confirma que desde que mudou de telemóvel, nunca mais recebeu mensagens do ex-namorado.

Helena reclama com Afonso por ele ter reagido com frieza quando ela o beijou. Afonso não consegue esconder o desagrado por esta visita de surpresa. Helena repara em Filipe e Ed, e não perde tempo para fazer as apresentações. Estes estão visivelmente impressionados com a sua beleza. Máximo observa a cena noutra mesa, com apreensão. Máximo está convicto que a sua presença é uma má notícia, pois recusou sempre libertar Afonso. Filipe e Ed decidem regressar ao colégio. Afonso prepara-se para os acompanhar mas Helena trava-lhe a saída. Durante o pouco tempo em que ficam a sós, Helena fala furiosa com Afonso por este se dar com humanos e não aceita o facto dele estar integrado na comunidade. Afonso reage irritado e os olhos de Helena mudam de cor com a raiva que sente, garantindo que não gosta que ele lhe fale daquela maneira e que nunca o irá deixar. Ameaça mesmo fazer-lhe uma nova visita.

Laura e Joana troçam de Matilde que come bolachas de forma desenfreada, pois não jantou como devia. As amigas não lhe dão tréguas e criticam-na por se dar com Beatriz.

Joel está de mau humor e conversa com Luísa sobre as coisas estranhas que lhe têm acontecido, como o pedido que não fez para ajudar na biblioteca e por quase ter chumbado por faltas, sem as ter dado. De repente passa-lhe pela ideia que pode ter sido alguém com conhecimentos de informática e sai disparado do bar, dizendo a Luísa que tem de ir tirar o assunto a limpo.