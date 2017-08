Lua Vermelha - Resumo de 14 a 20 de agosto

Artur confessa a Octávio que tem o propósito de prejudicar a liderança de Máximo.

Nogueira parte ao encontro de Hélio, mas vai preparado para enfrentar uma cilada.

Artur informa que já espalhou a notícia que foi um lince a atacar os animais da serra. Francisca diz que ele até tem sido prestável, mas Máximo continua desconfiado.

Laura fica desapontada porque Gustavo insiste em não lhe perdoar a traição que ela cometeu, ao envolver-se com o jardineiro.

Filipe oferece um jantar a Magda e dá-lhe um ramo de flores, desculpando-se assim por ter roubado à mãe o enunciado do teste de inglês. Magda aprecia o gesto do filho e perdoa-lhe o deslize.

Matilde tem mais uma recaída e prova roupas atrás de roupas, sentindo-se cada vez mais gorda. Rita e Isabel ficam preocupadas com a ansiedade que a colega revela.

Manel e Tiago contam a Ed que foram Filipe, Gustavo e Joel, a trocar-lhe os produtos de beleza. A brincadeira que provocou a ira das raparigas colocou Ed em maus lençóis, uma vez que ficou cheio de dívidas aos seus fornecedores. Tiago e Manel ficam perplexos quando Ed considera a possibilidade de lhes pedir dinheiro emprestado.

Isabel pede ajuda ao professor Guilherme para descobrir o código do cofre que Jaguar lhe confiou antes de morrer. Apesar dos esforços que fazem, não conseguem decifrar o enigma e Isabel diz que vai ligar a Vasconcelos, na esperança que o advogado e seu tutor, tenha alguma informação.

Hélio encontra-se com Nogueira no bar dos vampiros, ignorando que acaba de conduzir o chefe da Luz Eterna a um destino fatal. Hélio acaba por deixar o Bloody Mary na companhia de Henrique, pois tinham combinado ir treinar. Nesse momento, Afonso entra no bar e é reconhecido por Nogueira que tenta obrigá-lo a sair consigo. Máximo e os restantes vampiros cercam Nogueira e capturam-no, arrastando-o para a sala onde costumam interrogar os seus inimigos. Ao sentir-se pressionado para dar informações sobre a célula da Luz Eterna em Sintra, Nogueira consegue tirar um comprimido de cianeto do bolso e suicida-se, sem que Máximo consiga evitar a morte daquele que o poderia conduzir ao esconderijo dos caçadores de vampiros. Máximo culpabiliza-se pela morte de Nogueira e manda que se livrem do corpo.

Estranhando o desaparecimento de Nogueira, Raul liga-lhe para o telemóvel. Máximo atende a chamada e, sem se identificar, sugere que Raul procura Nogueira na serra.

Artur assalta o bar dos vampiros e estraga as reservas de sangue sintético que estavam armazenadas, para colocar em causa a liderança de Máximo. Este percebe que Artur é responsável pela ocorrência e procura-o, apertando-lhe o pescoço, ao mesmo tempo que garante que vai arranjar provas para o incriminar. Artur nega ter culpas no cartório, mas fica desiludido, pois Máximo consegue substituir o sangue estragado, evitando assim que os vampiros possam ser detectados pelos humanos.

Perante as duvidas e preocupações de Beatriz e Henrique, Afonso esforça-se por convencê-los de que Isabel nunca revelará quem eles são.