Laços de Sangue - Semana de 23 a 29 de outubro

Rute provoca a fúria de Diana, dizendo que não está à venda e que foi informada de que ela poderia tentar fazer mal ao filho da irmã. Diana vai embora mas obcecada em concretizar a sua vingança.

Informada do incidente e temendo que Diana volte a fazer o mesmo, Inês decide mudar Tiaguinho de colégio. Quando João telefona a contar que o seu voo de regresso a Portugal está atrasado, Inês prefere poupá-lo a preocupações, escondendo que a irmã tentou raptar-lhes o filho.

Mais tarde, Diana consegue finalmente introduzir-se na creche e pega no sobrinho para o raptar, sem que alguém a veja.

Isabel está cada vez mais preocupada com o isolamento de David e começa a pensar que o filho está a ser molestado no colégio.

Catarina reconhece que errou ao ter dado a sua amizade a Diana, fazendo assim com que Manel a deixasse. Fátima, conciliadora, aconselha a amiga a dar mais uma oportunidade ao amor da sua vida, uma vez que Manel já tentou reaproximar-se.

Sofia ressente-se do seu problema de saúde e pede para sair mais cedo. Aproveita para desabafar com Manel, dizendo que o sente distante. O desconforto que ele sente é evidente, mas tenta disfarçar.

Francisca comenta com Jerónimo a reconciliação de Adelaide com Gastão dizendo que ambos reencontraram a felicidade.

Armando visita Gastão na livraria, eufórico por ser de novo o proprietário do aterro. Acaba por demonstrar a sua ignorância quando Gastão lhe oferece o livro “A arte da guerra” e ele diz que deve ser só pancadaria. O advogado esclarece que o livro é uma referência para os gestores modernos.

Sílvia e Domingos voltam a beijar-se às escondidas e por pouco não são apanhados por Francisca. O caseiro fica muito aflito e Sílvia insiste que não devem esconder os seus sentimentos por mais tempo.

Noémia pede ajuda a uma amiga para arranjar emprego na Alemanha. Fala tão alto que perturba o trabalho de Liliana na linha erótica.

Álvaro fica intrigado com as indiretas que César troca com Noémia, desconfiado que algo se passa entre eles.

Jaime vai fazer compras ao mercado e assiste divertido a mais uma disputa entre Marisa e Sheila, agora por causa de Futre. Graciete põe termo à briga, mas fica chocada quando o cozinheiro conta que Diana tentou raptar o filho de Inês.

Gi regressa a casa desmoralizada porque o tratamento de rosto que fez lhe deixou marcas com que não contava. Fica ainda mais desorientada com as observações negativas de Armando.

César ganha o segundo prémio do euromilhões e deixa o mercado em reboliço. Paga bebidas a toda a gente e, tomado por um sentimento de ingratidão, despede-se do café acusando Álvaro de o ter explorado toda a vida. O patrão fica atónito com o que ouve e Marisa muito desconfortável com o comportamento de César, que só pensa em casar como ela sempre sonhou.

Rute apanha Diana com Tiaguinho ao colo e obriga-a a deixar a criança para trás, para conseguir fugir. A polícia é chamada, enquanto as educadoras se certificam de que o menino está bem. Inês toma a decisão de retirar o filho daquela creche por uma questão de segurança, colhendo a compreensão das responsáveis pela instituição. Inês pede ajuda a Gastão, pedindo que ele acompanhe o processo, na esperança de que Diana volte à cadeia de vez.

João fica de cabeça perdida ao saber que Diana tentou raptar o filho e garante que não vai deixar as coisas ficarem assim.

Manel pede conselho a João sobre a forma como deve lidar com Catarina, desejoso por tê-la de volta. O amigo está mais preocupado em defender a família e confessa que já tem um plano para de livrar de Diana. Sem dar nas vistas, começa a praticar tiro com a intenção de a matar.

Ainda sem saber do drama que Inês está a viver, constantemente atacada pela irmã, Graciete diz a António que Diana só pode ser presa novamente, uma vez que reincide em práticas criminosas. Aproveita para contar ao marido que César ganhou uma fortuna no euromilhões e que está a preparar um grande banquete para comemorar.

Francisca pensa em vender a casa de Lisboa, mas antes quer recuperar o piano que lá deixou.

Sílvia e Domingos não resistem à paixão e trocam mais beijos na cozinha. O caseiro teme que alguém veja e diz que não está à altura dela. Sílvia afasta os preconceitos e só quer assumir de vez a sua relação com Domingos.

Lourenço quer ter mais filhos mas Gabriela, embora orgulhosa da vontade e dedicação do marido, não quer engravidar outra vez tão cedo.

Armando bebe champanhe com Fonseca na lixeira, festejando a compra do aterro. Recomenda ao parceiro de negócio que faça viagens e aproveite o tempo para se divertir.

Luísa fica nervosa e pressiona Diana para que acabe de vez com Inês. A vilã reage com agressividade e provoca muito medo na juíza, vincando que ela é que sabe o que está a fazer. Luísa pede desculpa, visivelmente aterrorizada.

Catarina conta a Fátima que decidiu lutar por Manel se ele ficar de novo sozinho. Álvaro passeia, orgulhoso, com a filha ao colo e conta que César se despediu do café com uma grande dose de ingratidão.

António fica orgulhoso de Graciete que decidiu colaborar com uma associação de luta contra o cancro.

César gasta o que ainda não tem, enchendo a casa de Graciete de presentes para toda a família, ao mesmo tempo que providencia um jantar, com tudo do melhor para comemorar.

Sheila dá um raspanete a Amaral que chega a casa a cheirar a perfume barato.

Liliana cede à pressão de Miguel e aceita encontrar-se com ele. Para se prevenir conta com Noémia para se passar por ela, ficando a observar se o rapaz é de confiança.

Graciete ganha a sua primeira afilhada com cancro e fica entusiasmada por ajudar quem precisa.

João é elogiado pelo instrutor de tiro e percebe que está pronto para enfrentar Diana. Escondendo de Inês as suas intenções, o médico consegue que o detective que contrata localize a vilã e vai à pensão onde ela está hospedada, com a intenção de a matar. Diana, apesar de assustada, tenta reagir dizendo que ele não tem coragem de disparar. No derradeiro momento. Luísa entra em cena e impede João de cometer o crime. Ele fica atónito ao ver que a inesperada visita é a juíza que concedeu a saída precária a Diana.

César e Marisa sonham acordados com as mil e uma coisas que vão fazer quando receberem o dinheiro que ele ganhou no euromilhões. A felicidade dura pouco, pois o segundo prémio tem de ser distribuído por muitos apostadores, rendendo uma ninharia a cada um. Marisa fica em estado de choque e sai de casa furiosa com o marido.

No café, Álvaro confessa a Ernesto que ficou magoado com as acusações que César lhe fez quando se despediu do café, garantindo que nunca lhe perdoará. A jura não é cumprida, pois o coração de manteiga de Álvaro fala mais alto, dando mais uma oportunidade a César, readmitindo-o no Escondidinho. Ernesto assiste a tudo muito divertido. Fátima acaba por se rir também da situação, elogiando a atitude do marido.

Graciete e António estranham que César e Marisa não tenham ido almoçar a casa, pensando que eles já estão a gastar o dinheiro do prémio que ele ganhou.

Gi conta a Inês que está desmoralizada porque a intervenção estética que fez na cara correu mal. Armando faz graças com o sofrimento da mulher e Gi ameaça dar-lhe um estalo se não se cala. Armando dá-lhe um beijo e fica com a cara cheia de creme.

Liliana a ensina Noémia o que ela deve fazer quando se fizer passar por ela no encontro com Miguel. A amiga diz que o plano vai correr mal.

Graciete apoia Teresa, uma mulher que sofre de cancro, como ela sofreu. Álvaro e Ernesto assistem, enternecidos, à conversa entre ambas.

Manel convida Sofia para almoçar consigo, mas acaba por ir sozinho. Encontra Catarina, que por acaso passa nessa altura na pela esplanada e convida-a para que lhe faça companhia. Aproveita para dizer outra vez que a história de amor entre ambos ainda não está encerrada e beija-a. Catarina corresponde, mas entra em negação e vai embora de lágrimas nos olhos. Sozinha e casa, chora por não querer assumir o amor que sente pelo homem da sua vida.