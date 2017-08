Laços de Sangue - Semana de 21 a 27 de agosto

João não permite que Inês faça o teste para provar que é dele o filho que espera, assumindo que já deu um correctivo em Bruno e que a ama. O casal beija-se com paixão.

Eunice fica mais tranquila ao saber por Sandra que Inês a vai visitar.

Diana é notificada do início do seu julgamento e mostra-se apreensiva. Ricardo conforta-a, dizendo que ela vai safar-se. Quando o namorado sai de casa, Diana murmura que ganhará mais esta batalha e marca um encontro com Bruno.

Francisca preocupa-se com Rita que não abranda o ritmo de trabalho e sai para a empresa sem tomar o pequeno-almoço.

Jaime abraça Isabel e reafirma que não tem de sentir ciúmes de Adelaide, que já nada significa para ele.

Marisa provoca Sheila que acaba de rejeitar uma chamada de Gastão. Noémia apresenta-se ao serviço na banca das flores. É bem recebida por Marisa, mas não por Sheila.

César e Ernesto ficam preocupados com o seu futuro na equipa técnica da equipa de futebol, porque Armando deu a entender que vai contratar novos treinadores se for eleito presidente. Amaral receia perder a eleição. Armando está muito confiante e deixa Gi aflita, pois a mulher não quer que ele tome conta do clube.

Fátima e Catarina estão apavoradas com o futuro da fábrica pois os juros bancários não param de subir.

Marco desobedece a Fátima e fica na praia, em vez de esperar o técnico que vai arranjar a máquina de lavar roupa. A mãe fica furiosa com ele e promete ser dura com ele.

Rita recusa a ajuda de Ricardo e diz-lhe na cara que não confia numa pessoa que vive com outra, que devia estar na cadeia. Ele, reaje garantindo que a família vai engolir tudo o que disse de Diana, pois ela vai ser absolvida.

Adelaide está em pulgas por conhecer o novo padre, que tanta perturbação causa em Francisca. A irmã diz que ela é impossível.

Sofia excede-se e é obrigada a pedir desculpa a Manel.

Daniel aceita a proposta de Lourenço e decide vender-lhe a sua casa. Por contraste com a felicidade de Lourenço e Gabriela, Domingos comenta com Alzira a forma precipitada como Rita voltou para Lisboa.

César continua a falar mal de Noémia e diz que, não tarda nada, ela vai trazer a favela para dançar Kizomba no café. Álvaro não gosta do que ouve e dá-lhe um raspanete. Noémia percebe a hostilidade de César e, batendo-lhe no peito, diz com firmeza que ele vai conhecê-la melhor.

Bruno, exige mais dinheiro a Diana para acabar com o casamento de João e Inês.

Amaral atira piropos a Sheila e ela dá-lhe morangos à boca. Longe de imaginar tal cumplicidade, Gastão desabafa com Francisca e confessa que o fim da relação com Sheila já esteve mais longe.

Inebriados pela beleza de Paris, Graciete e António falam emocionados com Marisa e Filipa.

João e Inês conduzem os assassinos contratados por Diana à casa de Daniel, onde Eunice está escondida. A vilã é informada e ordena que matem a mãe com um tiro certeiro, sem deixarem pistas.

Isabel fica desesperada porque as finanças lhe exigem que pague uma divida que Luís não liquidou, quando eram casados. Jaime aconselha-a a entregar o caso a um advogado para resolver mais um problema com o ex-marido.

Fátima vai buscar Marco à praia e dá-lhe um valente raspanete à frente da namorada e dos amigos, furiosa porque o filho não estava em casa quando o técnico lá foi arranjar a máquina de lavar roupa. Depois de Marco ser forçado pela mãe a ir com ela, de castigo, os jovens comentam o incidente com Sheila, no bar da praia.

Álvaro ralha com César, que trabalha cada vez menos no café. Para demonstrar o contrário, César assume a defesa do ambiente e faz a reciclagem do vasilhame, colocando-o no vidrão. Ernesto mostra-se preocupado com a possibilidade de Armando ser eleito presidente do Ribeirense, temendo que ele contrate novos treinadores para a equipa feminina de futebol.

Gastão trai Sheila, voltando a entregar-se a Adelaide. Por seu lado, Sheila não resiste às investidas de Amaral e também se envolve com ele. Mais tarde, Gastão leva flores a Sheila, enquanto ela tenta atenuar o seu sentimento de culpa, oferecendo-lhe a sua sobremesa preferida.

Gi fica irritada com Armando, pois descobriu que entrou na menopausa e o marido revela total insensibilidade para o problema. Armando, por seu lado, fica satisfeito porque agora pode fazer amor com a mulher, sem se preocupar com o risco dela engravidar.

Sofia quer mostrar serviço na Ioiô a qualquer preço. Manel não gosta da atitude da estagiária e faz-lhe sentir que está a exagerar.

Rita cede ao cansaço e tem um ataque de pânico na Ioiô, mas consegue esconder o problema a Ricardo.

Domingos está apreensivo com o futuro de Sandra, agora que Gabriela e Lourenço vão comprar a casa de Daniel onde a filha está a viver, tomando conta de Eunice. Gabriela sossega o caseiro e diz que vai convidar a Sandra para tomar conta do seu bebe, quando ele nascer.

Persistindo na ideia de ser presidente do clube do bairro, Armando estraga a noite de Amaral e aparece no treino da equipa feminina para fazer campanha eleitoral.

Diana fica eufórica quando os assassinos que contratou a informam que localizaram o esconderijo de Eunice, depois de seguirem Inês e João. A vilã dá ordem aos homens para que aguardem o melhor momento para matar a mãe. Quando Inês e João saem para visitar Domingos, os três homens aproveitam a oportunidade para atacar. Sandra apercebe-se a tempo e sai de casa com Eunice, levando consigo uma caçadeira. As duas escondem-se atrás de um casebre, temendo ter chegado o seu fim. Um dos assassinos avança na sua direcção. Ouve-se um tiro e um grito de mulher, que quebram o silêncio do lugar.

Revelando uma coragem que não sabia possuir, Sandra salva Eunice da morte certa, disparando certeira sobre um dos assassinos contratados por Diana. O grupo de malfeitores é obrigado a retirar, surpreendido pela reacção das duas mulheres. Sandra e Eunice refugiam-se em casa e telefonam a João e Inês que regressam para junto delas, tão depressa quanto podem. Domingos vai atrás deles, preocupado com Sandra. O caseiro fica atónito ao saber que a filha correu com os assassinos a tiro, ferindo um dos homens. Inês e João decidem regressar a Lisboa com Eunice e contratam um segurança para a proteger.

Diana fica furiosa ao saber que a mãe sobreviveu mais uma vez

Lourenço e Liliana estão apreensivos com a crise financeira que afecta o negócio imobiliário.

Adelaide conta a Francisca que se envolveu com Gastão. A irmã alerta-a para o facto dessa reaproximação poder trazer dissabores, uma vez que Gastão está fragilizado pelo fim próximo da relação com Sheila.

Marisa e Sheila continuam a dar-se mal. Noémia estranha que elas joguem futebol. César fica contrariado porque Noémia diz que as suas filhas vão brincar com Filipa.

António e Graciete chegam a Londres e querem aproveitar para assistir aos melhores espectáculos que a cidade tem para oferecer.

Adelaide vai com Francisca à igreja para conhecer o padre Freitas. Deixa a irmã perturbada ao convidar o pároco para jantar com elas.

Gi continua com os afrontamentos resultantes da menopausa e irrita-se com Armando, que está só preocupado em ser presidente do Ribeirense Futebol Clube.

Ricardo insiste em pressionar Rita para ajudar na gestão da empresa de brinquedos.

Fátima desabafa com Catarina depois de ter repreendido Marco.

Gabriela entra em trabalho de parto na esplanada da vila, perante o alarmismo de Lourenço, que é ajudado por Orlando e Liliana. A criança acaba por nascer dentro da ambulancia, a caminho do hospital.

Sofia continua o braço de ferro com Manel, acusando-o de não aproveitar todas as suas capacidades. Ricardo diverte-se com o conflito entre os dois.

Isabel diz a Jaime que recorreu aos advogados para resolverem com Luís o pagamento das dívidas fiscais que ele não pagou enquanto estiveram casados.

Ricardo chega a casa e surpreende Diana a negociar com Bruno o pagamento do serviço que ele fez para separar João de Inês. Nesse instante, Ricardo percebe que ela o traiu mais uma vez e que nunca perdeu a memória.

Ricardo percebe que foi enganado por Diana e expulsa-a de casa.

A vilã vai embora e leva consigo a cassete que Tiago gravou, para incriminar Ricardo. Diana murmura que a vingança se serve fria. Sem lugar para morar, aproveita o facto de António e Graciete estarem a viajar, para se mudar para casa deles. Marisa e César ficam sem saber como reagir.

João e Inês tranquilizam Eunice que continua muito preocupada, depois de Diana a ter tentado matar, pela segunda vez.

Lourenço e Gabriela estão radiantes com o nascimento do bebe a quem dão o nome de Vasco.

Rita tem mais um ataque de pânico e fica desesperada porque percebe que não tem mais comprimidos.

Manel e Sofia voltam a desentender-se. Ricardo chega nesse instante, furioso com Diana e reage mal à discussão, dizendo que a empresa não é um jardim-de-infância. Quando regressa a casa, Ricardo entrega-se à bebida e chora, arrasado por ter rompido com Diana.

Ernesto não acredita na táctica que César está a planear para o jogo decisivo do campeonato. Álvaro concorda e acrescenta que César está com medo de ser afastado da equipa, depois das eleições. Armando, prepara-se para ir assistir ao jogo e fazer campanha eleitoral. Gi recusa-se a acompanhá-lo.

Francisca fica chocada ao saber que Diana voltou a tentar matar Eunice.

Rita não aguenta a responsabilidade de estar a gerir a Ioiô e decide convidar Ricardo para a substituir. O primo fica surpreendido, mas aceita de imediato. Francisca e João não se opõem, mas ficam apreensivos.

Sheila põe travão aos avanços de Amaral, dizendo que não podem voltar a envolver-se. No entanto derrete-se com os piropos que ele lhe dirige.

Manel desabafa com Catarina e diz que está farto de aturar a arrogância de Sofia na empresa. Manel conta que está preocupado com a saúde de Rita, que voltou a ter ataques de pânico.

Francisca recebe um DVD em casa e fica estarrecida, ao ver e ouvir Tiago revelar que foi Ricardo o responsável pela morte de Alice.

Francisca fica muito transtornada com a confissão de Tiago no DVD que está a visionar, onde o irmão de Inês revela que foi Ricardo a encomendar o assalto de que resultou a morte de Alice. João e Rita ficam escandalizados com a revelação e querem entregar Ricardo à polícia. Combinam fazê-lo apenas depois de informarem Gastão, Adelaide e Inês.

Na empresa, Ricardo recebe o apoio de Manel para gerir a Ioiô, pois Rita mostrou vontade de regressar ao Alentejo.

Sheila provoca Diana quando esta decide ir ao mercado para ver como está Noémia a dar-se com o negócio das flores. A empregada conversa com Marisa, deliciando-se ambas a verem as filhas brincando juntas. Sheila não esconde a sua inveja por não ter crianças.

Armando convence Gastão a integrar a sua lista candidata às eleições do Ribeirense, como candidato à Assembleia-geral. O advogado não tem como recusar e acompanha Armando ao jogo decisivo do campeonato. César exibe excesso de confiança de que vai ganhar, apesar dos esforços de Álvaro e Ernesto para que não sonhe demasiado alto. Marisa exige a César que lhe entregue a braçadeira de capitã de equipa que pertence a Sheila. Se ele não cumprir este desejo a mulher ameaça contar a toda a gente que ele tem um diploma falsificado de treinador. César acaba por convencer Marisa a esperar até ao fim do jogo, prometendo contar, ele próprio, toda a verdade.

Adelaide confessa à sua orientadora que tenciona continuar a frequentar as reuniões dos alcoólicos anónimos. Ao mesmo tempo, confessa ter gostado da reaproximação ao ex-marido, com quem se envolveu.

Diana convida Catarina para almoçar e conta a sua versão da ruptura com Ricardo e aproveita para dizer que está a morar na casa de Graciete. Ricardo, por seu lado, maldiz Diana mas a sua dor é atenuada por ter voltado à presidência da Ioiô.

As jogadoras do Ribeirense entram em campo com as camisolas e os calções arregaçados, pois não gostam dos equipamentos. Amaral e Armando entram em despique, tentando ganhar avanço na corrida à presidência do clube.

Inês pede a Isabel que guarde segredo quanto ao paradeiro de Eunice.

O jogo começa mal para a equipa do mercado, a perder logo nos primeiros minutos. A desorientação apodera-se de César que culpa Marisa pelos golos que a equipa sofreu. Marisa não suporta a injustiça e não se contém, revelando alto e bom som, que o marido não tem as habilitações necessárias para ser treinador. Com a equipa a perder ao intervalo, Amaral não tem contemplações e despede César à frente das raparigas. Na segunda parte, Ernesto pega na equipa e dá a volta ao resultado, vencendo o jogo com um golo de Marisa. César assiste a tudo, na bancada e acaba por ir embora, cabisbaixo e envergonhado. Amaral dá pulos de alegria, enquanto Armando esboça um sorriso amarelo, pois dava-lhe mais jeito para a campanha eleitoral uma derrota no jogo.

Eunice está confusa e angustiada, desde o último ataque que sofreu e preocupada com Sandra, que a salvou.

Lourenço festeja o nascimento do filho e passa a contar com a ajuda de Orlando, Liliana, Domingos e Alzira para fazer a mudança de casa.

Sofia não respeita as hierarquias na Ioiô e é repreendida por Manel.

Gi conta a Inês que está a entrar na menopausa, queixando-se da insensibilidade de Armando.

Adelaide e Gastão ficam de rastos ao saberem que o filho, Ricardo, foi o responsável pela morte de Alice. Francisca convoca o sobrinho para uma reunião em casa dos Caldas Ribeiro. Ali chegado, Ricardo é confrontado com os seus crimes, percebendo que está prestes a perder tudo. Gastão diz ao filho que desta vez não o vai ajudar em nada, e que ele terá de pagar por tudo o que fez. Inês só consegue chorar, chocada por rever o irmão.

Ricardo nega ter ordenado o assalto que causou a morte de Alice e tenta descredibilizar o testemunho de Tiago. No entanto, os seus esforços são em vão, pois acaba por ser escorraçado pela família. Adelaide e Gastão ficam inconsoláveis e questionam-se sobre a educação que deram ao filho. Inês fica destroçada ao confirmar a forma trágica como o irmão morreu e é apoiada por João.

Ricardo regressa a casa, de cabeça perdida, refugiando-se no álcool. Percebe que foi traído por Diana.

Marisa e Filipa perturbam Diana, festejando, aos gritos, a vitória no jogo de futebol. No café, César sofre mais uma humilhação, atacado por Amaral e Sheila, que não lhe perdoam por ter falsificado o diploma de treinador de futebol. Ernesto e Álvaro põem água na fervura e o patrão até lhe dá folga para o resto do dia. César vai para casa cabisbaixo e diz a Marisa que não lhe vai perdoar tão cedo, por tê-la denunciado.

Armando chega eufórico a casa, dizendo que o facto de César ser uma fraude vai fazê-lo ganhar as eleições do clube a Amaral. Gi está com os afrontamentos da menopausa e rejeita os avanços de Armando, que fica frustrado.

O padre Freitas janta em casa dos Caldas Ribeiro e dá apoio a Francisca, Adelaide e Rita, ainda abaladas com a descoberta de que Ricardo foi o responsável pela morte de Alice e do bebé que esperava. No final do jantar, Adelaide sugere a Francisca que toque um pouco de piano. Freitas fica maravilhado e Francisca envergonhada com os elogios do padre.

Catarina suspeita que está grávida e Manel fica muito feliz com essa possibilidade.

Fátima e Marco sentem dificuldades para se entenderem, mas o facto dele dizer que a mãe vai ser uma chata com o irmão, tal como é com ele, acaba por deixar os dois a rir, aliviando a tensão dos últimos tempos.

Inês mostra-se convencida de que a denúncia feita contra Ricardo e até a morte de Tiago, têm o dedo de Diana.

Graciete e António, prosseguem a viajem pela Europa sem sequer sonharem com o que se está a passar na sua ausência.

Desconhecendo o drama que Gastão está a viver por causa das asneiras do filho, Sheila faz uma cena de ciúmes, deixando-o ainda mais fragilizado.

João e Inês decidem não contar a Eunice que pode ter sido Ricardo a matar Tiago. A mãe de Inês continua muito perturbada e tanto se assusta com a presença do segurança que a protege, como acha que Diana vai atacá-la a qualquer momento. Cristiana tenta acalmar Eunice.

Diana esforça-se por tolerar Marisa, Filipa e César ao pequeno-almoço mas confessa a si própria que não os suporta.

Álvaro dá um sermão a César para que ele entenda que não deve mentir.

Sheila e Marisa arranjam mais uma discussão no mercado. Noémia deixa as vendedeiras sem fala porque, uma vez que não consegue acabar com a briga, decide ouvir musica e dançar.

Diana exige aos assassinos que tem a soldo que descubram a mãe. Recebe uma chamada de Ricardo e rejeita-a, murmurando que não perdoa a quem lhe faz mal.

Desesperado, Ricardo procura Adelaide, implorando-lhe que o ajude a convencer Gastão a não entregar à polícia as provas que o incriminam pela morte de Alice. A mãe é dura e diz que vai fazer-lhe muito bem pagar pelos crimes que cometeu Ricardo deixa a casa da mãe ainda mais desnorteado.

Isabel fica desesperada, pois tem de pagar ao fisco as dívidas de Luís, pois o ex-marido vendeu a casa e escondeu o dinheiro. Jaime tenta tranquilizá-la.

Gastão conta a Adelaide que já entregou o DVD que incrimina Ricardo pelo assalto que ordenou a Tiago e pela morte de Alice. Esperam agora que o filho seja chamado a depor, pela polícia.

Ricardo localiza Diana em casa de Graciete e confronta-a com a traição que cometeu. Diana deixa cair a máscara e confessa que fingiu amá-lo quando, no fundo, apenas sentiu nojo quando se envolveram. Ricardo chora e saca de uma pistola para a matar. No entanto, o desgosto que sente faz com que coloque a arma na boca e se suicide. Diana fica com a cara salpicada de sangue e completamente desorientada.