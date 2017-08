Laços de Sangue - Semana de 14 a 20 de agosto

Confrontada por Inês e João frente a toda a família, Diana defende-se fingindo que está ofendida, gritando que a irmã montou uma cilada para a culpar do que aconteceu a Eunice. Ricardo, cego pela paixão, acaba por acreditar na inocência de Diana e leva-a para casa. Adelaide está incrédula com o comportamento do filho, enquanto João se mostra frustrado por não ter conseguido que a vilã confessasse os seus crimes.

Domingos esconde de Orlando e Liliana as suas preocupações com Sandra, que se encontra só e desprotegida a tomar conta de Eunice.

Gastão discute com Sheila por sentir que a está a perder para Amaral.

César chama a si os louros da vitória no jogo de futebol feminino, sentindo-se o melhor treinador do mundo. A prosápia termina quando Marisa arma escândalo no café, pois não aceita que o marido mantenha Sheila como capitã da equipa. Marisa vai para casa e chora revoltada, enquanto Filipa tenta tudo para acalmar a mãe.

Catarina diz a Manel que já marcou os testes de fertilidade para saber se pode ter filhos. Embalada pelo tema, conta que já sente pena se Marco, que está a ser muito pressionado por Fátima, que não gosta que ele namore com Petra, nem que o filho esteja com os amigos dela.

Fátima dá mesmo um raspanete a Marco que não a avisou que ia chegar mais tarde a casa. Ele responde apenas que a mãe está cada vez mais chata.

Ricardo dissipa as dúvidas que tem sobre o carácter de Diana e olha para a caixa com o anel de noivado que comprou, tentando decidir se a pede em casamento.

Inês fica aliviada ao confirmar com Sandra que Eunice está bem, apesar de sentir que ela se mantém confusa com tudo o que se passa à sua volta. João garante à noiva que não vai permitir que Diana continue a atormentá-los.

Depois de manipular Ricardo, fazendo com que ele se mantenha a seu lado, Diana visita Catarina e faz-lhe a mesma coisa, dando a entender que Inês a anda a perseguir. Manel fica desagradado ao ver a vilã, mais uma vez, em sua casa.

Rita tenta convencer Ricardo de que Diana é uma pessoa falsa. No entanto, o primo deixa claro que entre a família e a mulher que ama, já escolheu Diana.

Lourenço perde mais um negócio e deixa Gabriela perplexa ao dizer que está a sofrer as bruxarias de Helena.

Rita avalia positivamente um projecto de Manel. Ricardo sai para almoçar com Diana e deixa a prima a trabalhar sozinha.

Gi acusa Armando de só se dar com gentalha, pelo entusiasmo que ele demonstra depois de ter assistido ao jogo da equipa de César.

Isabel diverte-se com David, trocando cócegas. O filho diz-lhe que está cheio de vontade de ir ao M para estar com Jaime.

No café, César e Sheila discutem. Ele acusa-a de estar a trair Gastão, enquanto ela lembra que Marisa mal lhe fala.

Catarina esforça-se por não discutir com Fátima, cada vez mais implicativa por causa da gravidez.

Marco desabafa com Petra, queixando-se que a mãe não o larga.

Gastão toma café com Armando e não esconde a irritação por ter de suportar a presença de Amaral.

Inês conta a Isabel e Jaime que foi obrigada a esconder Eunice para proteger a mãe de Diana. Paulo escuta a conversa, na esperança de saber onde é que Inês escondeu a mãe.

Francisca deixa o padre Freitas intrigado, pois mais uma vez evita ser ouvida por ele em confissão.

Diana procura Inês no M dizendo que se quer reaproximar dela. Inês não aguenta a hipocrisia da irmã e manda-a embora.

Ricardo remexe nas coisas de Diana e descobre uma cassete de vídeo que o deixa bastante curioso. Diana surpreende o namorado com a cassete na mão e fica em pânico com o que ele pode vir a descobrir.

Ricardo coloca a cassete no vídeo e verifica que se trata da filmagem do casamento de Diana com João. Ela respira de alívio e, de imediato, começa a fazer-se de vítima, dizendo que nunca pensou que Ricardo desconfiasse que ela esconde algo. Ricardo fica incomodado com a situação e pede desculpa, prometendo que nunca mais desconfiará dela.

Francisca e Sara apreciam a atitude optimista que Adelaide demonstra, preocupada em arranjar emprego para normalizar a sua vida.

Lourenço consegue encontrar Helena e insinua que desde que rejeitou envolver-se com ela, só lhe aconteceram desgraças. A mulher aproveita a insegurança dele para dizer que não acredita em bruxas mas que elas existem, existem. Mais tarde, Lourenço fica baralhado ao ser abordado por um indivíduo que se apresenta como proprietário da Herdade do Poço, que ele pensava pertencer a Helena.

Domingos não consegue resistir às saudades e leva fruta fresca e legumes a Sandra que toma conta de Eunice na casa de Daniel. Sandra e Domingos aproveitam para almoçar juntos, preocupados com a possibilidade dos assassinos contratados para matar Eunice poderem aparecer.

João regista os notáveis progressos que Inês tem feito para se livrar da fobia que tem da água.

Manel recebe as felicitações de Rita pelo novo jogo que está a desenvolver na Ioiô. Aproveita o momento para pedir para sair mais cedo, pois quer acompanhar Catarina nos testes de fertilidade que vai fazer.

Fátima responde mal a Catarina e fica furiosa por Marco não responder ao seu telefonema. O filho diverte-se com os amigos, na praia e vai até ao bar onde Sheila está a trabalhar. Esta ouve o piropo de Amaral, que abre o jogo, confessando que está caidinho por ela.

Marisa continua às turras com César no café. Diana entra nessa altura e confirma que quer ficar com a banca de flores de Graciete. Aproveita para fazer mais teatro quando é abordada por Filipa, dizendo que não se lembra dela, por ter ficado amnésica.

Ricardo liga a Diana e avisa que se prepare para sair, pois quer fazer-lhe uma surpresa.

Álvaro chama vaidoso a César que não para de olhar para o diploma de treinador, ignorando que o empregado estar preocupado por se tratar de um diploma falsificado. Marisa desabafa com Ernesto e por pouco que não conta que o marido não treinador de verdade.

Francisca está angustiada pelo facto de ninguém conseguir colocar Diana na cadeia. João tenta tranquilizar a mãe, dizendo que se tem de concentrar no nascimento do neto. Rita, por seu lado, aprecia a coragem que Inês tem tido, para lidar com tantos problemas na sua vida.

Ricardo causa escândalo ao levar Diana para jantar no M. Inês não resiste e liga a João para lhe dar conta da indignação que sente. Paulo atende o casal de vilões. Ricardo espera pelo final da refeição e oferece um anel de noivado a Diana, pedindo-a em casamento. Diana aceita, fingindo-se muito emocionada.

Paulo avisa Diana que Inês vai para a aula de natação. A vilã não perde tempo e decide atormentar a irmã. Quando Inês entra dentro de água, dá de caras com Diana, ficando muito perturbada.

Diana percebe que a sua presença dentro da piscina perturba Inês e faz questão de dizer que não está ali para a perseguir, mas apenas para fazer fisioterapia. Inês sente-se ameaçada e, muito a custo, consegue sair de dentro de água. O professor é apanhado de surpresa e não entende porque é que ela abandonou a aula. Diana sorri por ter conseguido atormentar a irmã. Inês regressa esbaforida ao restaurante e conta a Isabel o que sucedeu. João também fica chocado com mais um episódio protagonizado por Diana, enquanto Inês, cheia de coragem, diz que não vai deixar de ir á piscina por causa dela.

Gastão e Adelaide ficam perplexos ao saberem que Ricardo vai casar com Diana. Adelaide questiona-se mesmo onde terá falhado na educação do filho. No entanto, este revés, começa a reaproximar o casal. Francisca nota que ainda sentem algo, um pelo outro.

Diana combina encontrar-se com Catarina no café do Álvaro para lhe contar que está noiva de Ricardo.

César fica descorçoado por ter de ficar a servir no café, enquanto Marisa e Filipa vão para a praia.

Sheila embirra com César logo de manhã, depois de ter começado o dia a discutir com Gastão. Armando é mal recebido por Álvaro, que não esquece as suas patifarias quando era proprietário da fábrica de enchidos. Amaral gaba-se dos seus méritos como presidente do Ribeirense e Armando não concorda com o que ouve, começando a pensar em candidatar-se contra ele nas eleições. Amaral, por seu lado, elogia os atributos físicos de Sheila quando ela sai para trabalhar no mercado.

João ordena a Ricardo que impeça Diana de perturbar Inês. Ricardo não percebe do que é que ele está a falar. Quando regressa a casa, Ricardo volta a ser manipulado pela vilã, que o convence de que só foi ao encontro de Inês para fazer as pazes com ela.

Eunice não resiste às saudades e pede a Sandra que ligue para Inês.

Manel fica surpreendido com o que Diana fez a Inês e considera esta muito corajosa por não desistir das aulas de natação, para perder o medo da água.

Gi comenta com Isabel e Inês que nunca teve dúvidas quanto ao mau carácter de Diana.

Fátima e Catarina encontram Armando No café e tratam-no com grande frieza. Diana conta a Catarina que vai casar com Ricardo e que tenciona ficar com o negócio das flores que pertencia a Graciete.

Marisa fica furiosa com Sheila, porque atende primeiro um cliente que chegou depois dela e Filipa ao bar da praia.

Rita contrata Sofia para substituir Luís na equipa criativa da Ioiô. A jovem estagiária mostra-se desinibida ao cumprimentar Manel com dois beijos na cara.

Inês é atacada por um rapaz na piscina e desmaia, acordando apenas no hospital. Diana assiste a tudo, trocando um olhar cúmplice com o agressor que contratou. No entanto, a sua felicidade dura pouco, pois ao inteirar-se do estado de saúde da irmã, fica a saber que ela está bem, tal como o bebe que espera. Diana fica em choque ao perceber que Inês espera um filho de João.

Diana chora de raiva ao saber que Inês espera um filho de João. Incapaz de conviver com a felicidade dos outros, Diana começa a tratar de se vingar da irmã. Ricardo entra em casa e percebe que ela esteve a chorar mas Diana disfarça, dizendo que está cheia de dores na perna. Aproveita para perceber se Ricardo sabe que Inês e João estão prestes a serem pais, mas conclui que o noivo não sabe de nada.

João, cheio de preocupação, junta-se a Inês no hospital. Esta não tem dúvidas de que Diana está mais uma vez por trás de um novo acidente. Francisca e Rita ficam horrorizadas com a desfaçatez de Diana.

David quer assistir aos cursos de cozinha que Jaime está a preparar. O cozinheiro comenta com Isabel que se calhar ainda vai ter um filho chef de cozinha.

Inês confessa ter saudades de Eunice e teme que Diana volte a fazer mal à mãe. Apesar de fragilizada, Inês aceita jantar com João em casa de Francisca.

Eunice, por seu lado, alterna momentos de lucidez com momentos de confusão. Pensa estar numa nova casa de repouso e diz ter saudades dos filhos, em particular de Tiago. Sandra fica comovida com a referência ao namorado.

Lourenço desvenda o mistério de Helena e conta que ela era afinal uma ladra de arte sacra, que escondia na Herdade do Poço, o produto dos seus roubos. Alzira não desarma e continua a pensar que se trata de uma bruxa.

Isabel faz uma surpresa a David e leva-o a jantar no M. Jaime fica radiante e prepara-lhe uma refeição especial.

Ricardo e Diana fazem planos para o casamento, indiferentes ao facto de não terem praticamente ninguém para convidar.

Inês está cada vez mais convencida que Diana foi responsável pelo acidente que sofreu na piscina.

Catarina compra vinho e comemora com Manel o facto dos testes de fertilidade garantirem que ela pode engravidar a qualquer momento e normalmente. Radiantes com a notícia, recomeçam as tentativas para terem um filho.

Contrariada, Fátima permite que Marco saia de noite com Petra, mas estabelece uma hora para o regresso a casa. Irritada, Fátima liga a Álvaro para lhe contar. O marido escuta-a com a maior paciência mas comenta com Ernesto que a mulher está insuportável de aturar e que César também não ajuda, sempre a fugir ao trabalho.

Sem poder contar com a ajuda de Graciete, Marisa cozinha com grandes dificuldades. Filipa não resiste em troçar da mãe que está aflita para cozinhar.

Sheila acha que Gastão está a dar mais atenção a Adelaide e Francisca e faz uma cena de ciúmes.

Adelaide, cada vez mais empenhada em vencer a doença do alcoolismo, está determinada em tornar-se numa grande vitrinista e garante que não vai parar.

A família de João e ele próprio, mostram-se preocupados pelo facto de Diana poder vir a tornar-se herdeira de alguns bens, depois de casar com Ricardo.

Diana continua furiosa por Inês estar grávida, mas esconde de Ricardo a raiva que sente.

Rita confessa a Francisca que pensa todos os dias em Ricardo. A mãe fica triste e frustrada por não a poder ajudar.

Liliana fica eufórica quando Orlando a convida para ir viver com ele.

Fátima fica furiosa com Marco, que não respeitou a hora que ela marcou para voltar a casa. Álvaro é quem paga as favas, uma vez que é acusado de se preocupar pouco com a educação do filho.

Gi fica desconcertada quando Armando conta que vai candidatar-se à presidência do Ribeirense, contra Amaral.

Marisa encosta César à parede e dá-lhe uma semana para que lhe entregue a braçadeira de capitã de equipa que ele atribuiu.

Graciete e António divertem-se em França e ligam para Filipa, que também tem saudades deles.

Mandado por Diana, Bruno vai a casa de João e Inês e jura que o filho que ela espera é dele.

Bruno insiste em dizer que o filho que é seu o filho que Inês espera, garantindo que tiveram um intenso caso de amor. Ela nega com todas as suas forças, enquanto João arrasta Bruno para fora de casa, fechando-lhe a porta na cara. João balança e chega mesmo a duvidar de Inês, confuso pela cena a que acabou de assistir. No entanto, recompõem-se a pouco e pouco, afirmando que confia na mulher.

Diana fica contente ao saber que Bruno já começou a minar o casamento de João e Inês e faz planos para a sua boda com Ricardo.

Francisca está animada por estar prestes a ser avó. Rita, nostálgica, deixa escapar que nunca irá ter filhos, pensando em Daniel.

Sofia começa a trabalhar na Ioiô e Ricardo dá-lhe alguns conselhos. Quando Manel chega, distribui o trabalho e repara que a estagiária está cheia de determinação. Quando Sofia termina a tarefa, vai mostrá-la ao chefe, mas fica amuada, pois não aceita as críticas que Manel faz ao trabalho. Ricardo assiste ao episódio e comenta com Manel que a culpa é de Rita, por ter decidido escolher a colaboradora sozinha. Rita, por seu lado, continua a acusar o desgaste por centralizar em si a vida da empresa, mas tenta esconder de Ricardo o desgaste que sente.

Álvaro e César queixam-se do mau feitio que Fátima e Marisa têm tido nos últimos tempos. Ernesto avisa César que não deve ter excesso de confiança para o próximo jogo da equipa feminina. César, como sempre, desvaloriza os conselhos do seu adjunto.

Marco abre o coração a Petra e diz que gostava de estar algum tempo a sós com ela na praia, sem os amigos por perto. Quando fala dos pais, Marco deixa claro que se está nas tintas para eles gostarem ou não dela.

Jaime não esconde o nervosismo antes de iniciar o curso de culinária. Mal começa a primeira aula, é interrompido por Adelaide que lhe pede para assistir. Jaime fica indeciso, mas acaba por permitir que a antiga namorada frequente o seu curso.

Marisa acusa Sheila de ter conseguido ser capitã de equipa, só porque se enrolou com Amaral, mas diz que talvez as coisas mudem.

João almoça com Manel e diz que confia em Inês. Está longe de suspeitar que tudo o que Bruno tem feito para os separar, tem o dedo de Diana. Inês também demonstra a sua ingenuidade, dizendo a Isabel que não acredita que Diana tenha alguma coisa a ver com o que Bruno anda a tramar.

Eunice começa a ficar inquieta e diz que quer voltar para casa. Sandra tem dificuldades em explicar-lhe porque é que está ali com ela.

Lourenço volta a ter sucesso nos negócios e vende duas propriedades num só dia, para entusiasmo de Gabriela. O marido mostra-se ansioso com a proximidade do nascimento do bebe e quer ir reconhecer o percurso que terão de fazer até à maternidade. Daniel telefona entretanto, dizendo que quer vender a sua casa, pois está adaptado à vida em Espanha. Gabriela decide então fazer uma proposta ao veterinário para lhe comprar a casa. Lourenço fica surpreendido mas concorda.

Liliana tem o seu almoço de despedida, antes de ir viver com Orlando. Este fica envergonhado com as piadas dela e também de Domingos e Alzira.

Diana contrata uma empregada para tomar conta da banca das flores que comprou a Graciete. Disfarça o incómodo por ter de beijar as filhas da mulher.

Armando prepara a candidatura à presidência do clube do mercado, contra Amaral. Gi quase desmaia, mas ele nem repara.

João encontra-se com Bruno e questiona-o sobre as intenções que tem, ao dizer que o filho de Inês é seu. Bruno mostra-se agressivo e teima que teve um caso com ela, sugerindo mesmo um teste de paternidade. João perde a cabeça e desfere um soco em Bruno, que o deixa a sangrar.

Depois de agredir Bruno, João avisa-o para não voltar a aproximar-se de Inês. Esta confessa a Isabel que está cheia de saudades de Eunice, e que só não foi ainda ao Alentejo visitar a mãe porque receia ser seguida.

A primeira aula de culinária de Jaime é um sucesso. Adelaide demora-se um pouco mais à conversa com o chef de cozinha, provocando ciúmes a Isabel, que entretanto chega a casa.

Manel queixa-se de que Sofia é demasiado impetuosa no trabalho. Ricardo garante que ela vai ficar mais calma quando perceber como é a vida real.

Rita não consegue disfarçar o cansaço que sente com o imenso trabalho que está a ter com a gestão da Ioiô. Ricardo apercebe-se disso e aproveita para pressionar a prima para que divida consigo a gestão da empresa.

O padre Freitas diz a Francisca que já mandou afinar o piano para que ela possa dar aulas de música às crianças desfavorecidas. Francisca fica desconfortável com os elogios do padre.

Graciete transborda de felicidade por estar em Paris e tira fotografias com António. A florista está entusiasmada por conhecer a torre Eiffel.

César diz mal da empregada que Diana contratou para a banca das flores. Marisa não gosta dos comentários racistas que o marido faz e junta-se a Álvaro para o repreender.

Armando fica animado por Gastão que promete ajudá-lo na campanha para a presidência do Ribeirense Futebol Clube. Gi chega a casa estafada, sem paciência para as euforias do marido.

Manel conta a Catarina que Inês foi atacada na piscina por um desconhecido e desconfia que Diana está envolvida. Catarina lembra-se que tinha comentado com a amiga que Inês ia voltar à piscina nesse dia e decide confrontar Diana. Esta finge-se indignada com a desconfiança e consegue convencer Catarina de que está inocente.

Ricardo fica encantado com os cozinhados de Diana e conta-lhe, animado, que está a conseguir aproveitar-se do cansaço de Rita, para que ela lhe dê mais responsabilidades na empresa. Rita, por seu lado, não esconde o cansaço e as saudades que sente de Daniel. Francisca aconselha-a a dividir a gestão da Ioiô com o primo.

Liliana faz uma festa com a mudança para a casa de Orlando e Gabriela e Lourenço anunciam que vão comprar a casa de Daniel. Domingos fica preocupado com o futuro de Sandra.

Eunice pede a Inês para ir ter com ela, pois está cheia de saudades. João diz a Inês que vai com ela.

Gi continua a sentir afrontamentos e tenta demover Armando de ir fazer campanha eleitoral para o mercado. No café, o empresário anuncia que é candidato à presidência do Ribeirense, deixando Amaral preocupado. Armando paga uma rodada aos clientes presentes e inicia a campanha. Gastão sente-se vingado, pois Amaral anda a arrastar a asa a Sheila.

Diana manipula Ricardo, dizendo que ele é a única pessoa em quem pode confiar.

Marco deixa transparecer os seus ciúmes e critica Fátima por só falar da gravidez.

Inês sofre por perceber que João ainda não digeriu o incidente com Bruno. Decide então fazer um teste de paternidade, disposta a correr o risco que isso significa para a vida do bebe, garantindo que não quer permitir que Bruno destrua o seu casamento. João fica perplexo com a decisão de Inês.