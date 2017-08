Laços de Sangue - Semana de 7 a 13 de agosto

Diana pede à família Caldas Ribeiro que dê mais uma oportunidade na gestão da Ioiô. Para si pede apenas que a deixem começar uma nova vida. Francisca não se comove e responde que só Deus a poderá perdoar. Adelaide reage com indignação e pergunta a Ricardo como pode estar junto com uma pessoa como Diana. O filho não gosta do comentário. Diana e Ricardo acabam por sair sem conseguirem a aceitação da família. Francisca mostra-se confusa com a atitude de Diana, mas João e Adelaide não estão convencidos das suas boas intenções. Já Gastão lembra que ela passou o teste do polígrafo, provando a sua amnésia, para além de ter pago a dívida da empresa de brinquedos. Rita, pragmática, diz que o problema da Ioiô está resolvido e que Ricardo terá ainda muito que fazer, para recuperar a credibilidade perdida.

Inês confessa a Isabel que está ansiosa por ter notícias da reunião.

Marisa e Filipa ficam em pulgas para conhecerem por dentro a auto-caravana que João e Inês ofereceram a Graciete e António.

Marco faz valer os seus pontos de vista e consegue que os pais autorizem que vá à praia com Petra.

Marisa vai ao café Escondidinho e obriga César a convidar Ernesto para seu treinador adjunto. O antigo jogador internacional fica radiante. Marisa aproveita para contar a todos que Graciete e António vão mesmo viajar, ajudados pelo presente que João e Inês lhes deram.

Armando está ainda pior do escaldão que apanhou na praia e Gi ralha com ele, dizendo que não pode ir naquele estado à festa da realeza em que ela está a colaborar. Acabam por ficar os dois satisfeitos, mas disfarçam.

Gastão fica aborrecido por tentar falar com Sheila, sem que ela o atenda.

Sheila provoca César, dizendo que ele é um treinador que nem diploma tem e que beneficia Marisa na equipa só porque é sua mulher. César, atrapalhado, muda de assunto e pergunta por Petra, voltando a elogiar a rapariga. Álvaro e Sheila estranham a súbita mudança de atitude de César.

Francisca fica receosa quando Rita avança a hipótese de fazer mais investimentos na Ioiô.

Diana manipula Ricardo e garante que só quer que a família o aceite.

Inês começa a ficar ansiosa com a proximidade das aulas de natação. João promete que estará sempre a seu lado.

Graciete e António dizem a Marisa que a consideram como uma filha e que, por isso, decidiram fazer dela a sua herdeira. Pedem-lhe que se encarregue do trespasse da banca das flores enquanto eles estão a viajar. Marisa abraça António e Graciete com grande emoção.

Ernesto sobrepõe-se a César e acaba por ser ele a dar o treino da equipa feminina. Sheila magoa-se e permite que Amaral lhe dê uma massagem. Marisa repara, mas não diz nada.

Gastão e Sheila começam a ter os primeiros arrufos, pois o advogado não vê com bons olhos que ela trabalhe no bar da praia.

Marisa e César lamentam que Graciete mantenha a decisão de não fazer mais tratamentos para combater o cancro.

Manel e Catarina voltam a desentender-se porque ele não confia em Diana e ela não gosta de ver a amiga maltratada.

Inês tem mais um pesadelo e desta vez ele inclui Tiago.

Álvaro fica incomodado por ver Fátima produzida para as reuniões com novos clientes na fábrica de enchidos. Ao mesmo tempo, revela carinho, não permitindo que Fátima saia de casa sem tomar o pequeno-almoço.

Lourenço confessa a Gabriela temer que Helena seja na verdade uma bruxa, que agora o quer prejudicar. A mulher diz que ele está a precisar de férias.

Liliana e Orlando vivem em clima de verdadeiro romance a sua estadia no Alqueva.

Inês fica angustiada com a sua primeira aula na piscina e, apesar da ajuda de João e do professor, relembra o acidente que sofreu na infância, começando a dar sinais de que vai desmaiar.

Inês tem um ataque de pânico e não consegue prosseguir a aula de natação. Ao mesmo tempo que Inês luta contra a sua fobia pela água, Diana estuda a maneira de se vingar da irmã.

Rita recebe apoio incondicional de Ricardo e Manel para conseguir recuperar a empresa de brinquedos. Quando deixam o gabinete, Ricardo pede desculpa a Manel por ter sido ríspido com ele algumas vezes, justificando-se com as desavenças que teve com Nuno. Manel coloca uma pedra sobre o assunto.

Adelaide está apostada em mudar de vida e vai até à casa de Francisca a praticar jogging. A irmã fica surpreendida ao vê-la de fato de treino. Adelaide reafirma a sua intenção de arranjar um trabalho e Francisca sugere-lhe a Ioiô. Adelaide brinca e diz que Rita precisa de gente para salvar a empresa, não para metê-la no fundo.

Sheila acorda de mau humor e afasta clientes no mercado, atendendo mal as pessoas. Maria ri-se e provoca-a, dizendo que ela anda com falta de sexo. Sheila regista a piada e na primeira oportunidade rouba uma freguesa à rival.

Ernesto fica desanimado porque César recusa as suas sugestões tácticas para a equipa de futebol. Quando Petra entra no café, César mostra-se impaciente e pede-lhe que se despache a falsificar o diploma de treinador que lhe pediu, pois está a ser pressionado por toda gente para o exibir. Álvaro fica preocupado quando Marco sai para ir à praia com Petra.

Fátima e Catarina ficam muito satisfeitas, pois acreditam ter conseguido mais clientes importantes depois da reunião que tiveram com eles na fábrica. Brincam com a situação, dizendo que a reunião foi um êxito porque se apresentaram com os vestidos novos.

Graciete causa surpresa em António pela energia e vigor com que prepara a viagem que vai fazer com o marido.

Diana vai à Ioiô com o pretexto de convidar Ricardo para almoçar. Rita e Manel fazem questão de mostrarem o quanto ficaram incomodados.

Isabel incentiva Inês a continuar com as aulas de natação, embora a amiga confesse a sua angustia para combater o medo que ganhou à água.

Rita felicita Manel pela criação de um brinquedo que está a ter grande sucesso junto das crianças.

Domingos acha que Orlando e Liliana se vão entender, mas Sandra não está assim tão certa. No entanto, o romance entre ambos aumenta de intensidade a bordo do barco em que viajam e acabam por fazer amor.

Sheila aproveita a paixão que Amaral tem por ela para conseguir que ele obrigue César a tratá-la como grande jogadora que pensa ser.

Marco fica inibido quando a irmã de Petra e os seus amigos aparecem na praia.

Catarina vai com Diana ao Escondidinho. César, desbocado como sempre, conta que Graciete e António estão de viagem marcada, depois de João e Inês lhes terem oferecido uma auto-caravana. Não contente com isso ainda acrescenta que a florista está muito doente e que o casal o fez a si e a Marisa, seus herdeiros. Diana recebe a informação e esforça-se por esconder a raiva que sente nesse momento. Catarina não se apercebe e incentiva-a a ir visitar Graciete e António, antes que eles partam, pois é cada vez maior o risco de vida que Graciete corre.

David ouve uma conversa entre Jaime e Isabel e fica a saber que a mulher que o pai violou é Sandra. O rapaz fica ainda mais perturbado.

Diana visita Graciete e António e pede-lhes que não viagem. Finge-se fragilizada e garante que é uma pessoa diferente daquela que lhes fez tanto mal. Graciete não vacila e reafirma que o relacionamento que tinham acabou. Diana ainda se agarra ao seu pescoço a chorar, mas acaba por se ir embora sem conseguir a tão desejada reaproximação.

César comenta no café que não confia em Diana mas Álvaro acha que ela está mudada.

Eunice tem um assomo de consciência na casa de repouso e desata a chorar dizendo que o seu filho Tiago morreu. A responsável pela instituição manda chamar o médico, perante a agitação crescente de Eunice.

Eunice, muito agitada, chora convulsivamente gritando que o filho morreu e que precisa muito de Tiago. O médico da casa de repouso dá-lhe um sedativo, para a acalmar. Inês, avisada do incidente, visita a mãe, acompanhada por João e fica muito magoada ao vê-la naquele estado. Mais tarde, Eunice volta ao sei estado delirante e afirma que tem duas filhas pequenas que deixou a brincar no jardim.

Diana, num misto de raiva e mágoa, derrama algumas lágrimas depois de ter visitado Graciete e António, dizendo que eles nunca a mereceram. Por sua vez, Graciete e António não escondem que a visita de Diana os abalou, mas preferem preocupar-se com a viagem que vão fazer.

Marisa oferece fruta e legumes a Ernesto que lhe agradece a generosidade da ajuda.

César irrita Álvaro, dizendo que a crise que se vive os vai arrastar para a mais profunda miséria.

Isabel estranha que David lhe peça, sem razão aparente, para visitar Sandra.

Álvaro fica muito preocupado porque acha que Fátima não deve trabalhar tanto, enquanto não tiver o bebe.

Marco fica irritado com Fátima, porque a mãe insiste em querer saber pormenores da sua ida à praia com a namorada.

Manel insiste em dizer que não confia na reabilitação de Diana, enquanto Catarina se mostra agastada por não darem à amiga uma nova oportunidade.

Diana finge-se fragilizada perante Ricardo e incentiva-o a reaproximar-se de Adelaide, pois ela sabe bem o que é estar afastada da família.

Adelaide conta com entusiasmo a Sara que decidiu começar a trabalhar.

Francisca diz a Rita que não gosta de a ver com o coração partido, mas a filha insiste em dizer que a sua relação com Daniel terminou de vez.

João e Inês vão tomar um café com Manel e Catarina. Todos acusam algum desconforto quando o tema de conversa é Diana.

Diana, sempre ardilosa, começa a preparar Ricardo para a necessidade que tem de voltar a trabalhar e avança com a possibilidade de montar um negócio.

Filipa emociona Graciete e António ao oferecer-lhes um pano com uma casa desenhada, para levarem na viagem.

Marisa despede-se dos amigos, sem conseguir conter o choro.

Gastão e Sheila continuam sem se entender e deixam cada vez mais à vista as suas diferentes formas de estarem na vida.

Gi regressa a casa feliz por ter sido elogiada pela realeza devido ao bom trabalho que realizou. Armando sofre com o escaldão que apanhou e quase não lhe presta a atenção que ela espera.

Diana aparece de surpresa em casa de Catarina e Manel. Este fica incomodado, enquanto Catarina acaba por revelar que Inês está a tentar ultrapassar a fobia que tem da água, com aulas de natação. A vilã finge que desconhecia o problema da irmã. Despede-se da amiga e segue para casa de Inês, entrando sem ser convidada. Fingindo total ingenuidade, oferece-lhe um fato de banho. Inês reafirma que não quer nada dela e pede-lhe que saia, já com João presente. Diana começa a andar em direcção à porta mas começa a dizer que não sente a perna e acaba por cair, amparada por João. Diana finge um ataque de pânico e desata a chorar. Sorri, discretamente, quando João e Inês decidem chamar uma ambulancia para a levar ao hospital.

Diana finge-se assustada e abraça-se a João, dizendo que não consegue sentir a perna. Inês está incrédula com a situação e Diana aproveita para a fazer sentir culpada. No entanto, o médico que observa a vilã no hospital, estraga-lhe a encenação ao garantir que ela não tem qualquer problema. Diana joga então mais uma cartada para desestabilizar João e Inês, forçando-os a levá-la a casa. Ricardo é avisado e quando chega ao seu apartamento não gosta de ver João a carregar Diana ao colo.

Adelaide volta aos alcoólicos anónimos e participa activamente numa reunião, ajudando com a sua experiencia outro doente.

Francisca não fica à-vontade para se confessar ao novo padre que substituiu Matias na igreja que ela frequenta.

Lourenço tem visões com mulheres que lhe parecem ser Helena e começa a dar razão a Domingos, lamentando tê-la conhecido.

Sandra confessa a Domingos que sente saudades de Tiago. O pai esforça-se por animá-la. Sandra decide então ligar a Álvaro, para saber com estão as coisas no café.

Amaral obriga César a tratar Sheila de uma maneira especial na equipa de futebol. César fica encabulado e Álvaro sorri ao vê-lo aflito.

Sheila provoca Marisa dizendo que ela não está em forma por ter peso a mais. Apercebendo-se de que a relação de Sheila com Gastão não vai bem, Marisa devolve as provocações e diz que eles não têm nada a ver um com o outro.

Armando barra-se com creme por causa do escaldão que apanhou na praia. Gi repreende o marido. Gastão chega entretanto e conta a Armando que a relação com Sheila já teve melhores dias. Apesar do desalento, o advogado não consegue deixar de rir das barbaridades que Armando diz sobre o assunto.

Antes de viajarem pela Europa, Graciete e António despedem-se dos amigos, organizando um lanche no café do mercado. Marisa farta-se de chorar, por vê-los partir.

Inês e Isabel apoiam a ideia de Jaime, que vai dar cursos de culinária em casa.

Diana finge não saber que não pode ter filhos e provoca desconforto em Ricardo, ao lembrar, de forma maliciosa, que Alice estava grávida quando morreu. Depois convence-o a ir visitar Adelaide, argumentando que ele não deve afastar-se da mãe. Diana fica com caminho livre para convidar Catarina a visitá-la, minando a relação da amiga com Manel.

Inês fica grávida e deixa João suspenso por uma resposta, depois de lhe dizer que acabou de fazer o teste.

João fica radiante quando Inês confirma que espera um filho seu. O casal beija-se com grande paixão e carinho, desejoso de espalhar a notícia por toda a gente. Toda a gente menos Diana. João diz mesmo que vai pedir a Manel para conversar com Catarina, para que ela guarde segredo e nada conte à vilã.

Francisca fica nas nuvens com a notícia de que vai, finalmente ser avó, enquanto Rita assume o papel de tia e propõe uma ida às compras, mesmo sem saber ainda se o bebe é rapaz ou rapariga. Inês não se faz rogada e opta por comprar roupa branca, que serve em qualquer circunstância.

Álvaro alimenta a esperança de que a viajem pela Europa que Graciete está a fazer com António a animem de tal forma, que aceite voltar a fazer os tratamentos contra o cancro. O casal chega ao norte na auto-caravana oferecida por João e Inês. O clima entre Graciete e António é de grande paz e romantismo.

Petra entrega o diploma de treinador que falsificou para César. Este tem de gastar mais dinheiro do que pensava inicialmente. Esconde o papel e, persistindo na farsa, diz em voz alta que vai buscar o seu diploma no dia seguinte e que já pode treinar equipas da terceira divisão. Alheio à marosca do seu empregado, Álvaro prepara o lanche para os amigos de Marco e reconhece que Petra não é a má rapariga que aparentava ser.

Marisa, por seu lado, deixa César melindrado pois diz que não confia no seu diploma.

Domingos e Alzira tentam dar coragem a Sandra que está deprimida e sente a falta de Tiago. Domingos pergunta à filha se está incomodada por ver Orlando a namorar com Liliana, mas a filha responde que nunca gostou do engenheiro e espera que ele seja feliz com a amiga.

No Alqueva, Orlando e Liliana desfrutam do último dia de férias e vivem um clima de grande paixão.

Lourenço recebe uma chamada de Liliana mas quando atende é tomado pelo pânico, pois só ouve lobos que uivam, do outro lado. Gabriela chega nesse instante ao pé de Lourenço e poisa-lhe a mão no ombro, pregando-lhe um susto de morte. Lourenço esforça-se para disfarçar a sua reacção mas Gabriela fica muito desconfiada.

Ricardo decide-se a visitar Adelaide mas a conversa corre mal, pois a mãe continua a não aceitar que ele esteja com Diana.

Manel, ainda que contrariado, leva Catarina a casa de Diana para a visitar.

Gastão faz uma cena de ciúmes a Sheila, dizendo que Amaral está interessada nela e que ela ainda lhe alimenta esse interesse. Sheila fica zangada com o namorado.

Ricardo e Diana fazem amor depois dele se queixar pela forma como foi tratado pela mãe.

Gi, mesmo zangada, espalha creme nas costas de Armando que quer voltar à praia para negociar com Fonseca a compra do aterro.

Manel fica radiante com a gravidez de Inês e dá-lhe os parabéns, tal como a João, que abraça efusivamente. Manel decide criar um brinquedo a pensar no bebe dos amigos. Eles pedem-lhe que fale com Catarina e lhe dê instruções para não contar nada a Diana.

Rita corta a nostalgia de Francisca e recomenda-lhe que mande rezar uma missa em memória de Alice. A mãe muda a agulha da conversa para Rita, convicta de que ela ainda se vai entender com Daniel.

Inês emociona-se na visita que faz a Eunice, pois a mãe pede-lhe que ponha ao filho o nome de Tiago.

Diana finge-se triste com a situação de Eunice, mas acaba por ficar preocupada a valer, quando fica a saber por Catarina que a mãe registou melhorias consideráveis nos últimos dias. Diz mesmo à amiga que tem de visitar Eunice rapidamente, pois já não a vê há bastante tempo.

Diana fica preocupada ao saber por Catarina que Eunice está melhor, temendo que a mãe a possa denunciar, revelando que ela não está amnésica. Finge-se fragilizada à frente da amiga, mas o seu verdadeiro sentimento é de revolta. Começa a pensar como pode evitar que a sua vida se complique.

Na casa de repouso, embora registe melhoras, Eunice continua muito confusa, apenas feliz por perceber que a sua filha Inês vai ser mãe.

Manel responde de forma seca a Ricardo quando este fala da amizade entre Diana e Catarina. Manel deixa bem claro que não gosta de Diana e quer distância deles.

Rita chama Manel e Ricardo e pede-lhes sugestões para os novos investimentos que pretende fazer na empresa.

Francisca confessa a João que está ansiosa por causa da gravidez de Inês. Fica mais tranquilo quanto o filho garante que Diana não sabe de nada.

Fátima sofre o stress da sua gravidez e descarrega em cima de Catarina. Mal se apercebe que se excedeu, pede desculpa à amiga e tudo volta á maior harmonia entre ambas.

César coloca, finalmente, o diploma de treinador na parede do café, ao mesmo tempo que se considera o melhor do mundo. Álvaro e Ernesto não se contêm e riem-se dele.

Na praia, Sérgio e Luana, com a aprovação de Petra, desafiam Marco para uma corrida de moto 4, mas ele consegue esquivar-se dizendo que tem de ir ajudar o pai no café.

Armando fica descorçoado porque Fonseca lhe diz com todas as letras que não vende o aterro por dinheiro algum.

Inês telefona a Graciete e António que ficam radiantes ao saberem que ela está grávida. Jaime e Isabel também não escondem que ficaram felizes com a revelação.

Filipa sente saudades de Graciete. Marisa esforça-se por animar a criança, dizendo que a florista vai estar de volta em breve.

Diana está alheada de tudo e mal ouve Ricardo dizer, que Rita ainda vai perceber que ele é imprescindível na Ioiô.

Adelaide não se conforma por Ricardo estar a viver com Diana e desabafa com Francisca. Diz-lhe estar a torcer para que ela consiga ser avó desta vez.

Gastão vai ao mercado para beber um café com Sheila. Esta pega-se com Marisa e as duas tentam agredir-se. Vale a boa vontade de dois transeuntes, que as separam.

Gastão irrita-se com Sheila porque a vê a conversar empenhadamente com Amaral, acerca dos novos equipamentos da equipa de futebol, patrocinados pela fábrica de enchidos. Álvaro telefona a Fátima para lhe dizer que gosta dos equipamentos, ao contrário de Marisa, que os detesta. Gastão amua com Sheila e vai-se embora. Ela é forçada a aceitar a boleia de Amaral para ir trabalhar para o bar, na praia.

Fátima diz a Catarina que está preocupada com Marco, mas a amiga convence-a de que deve confiar mais no filho.

Sandra troça de Lourenço que agora já acredita em bruxarias. Alzira oferece-lhe um olho-de-boi, recomendando que ande sempre com ele no bolso, para afastar maus-olhados.

Liliana e Orlando passeiam de barco no rio e beijam-se apaixonados.

David explica a Jaime e Isabel que quer visitar Sandra, porque os ouviu a conversar e ficou a saber que ela é a mulher que o pai violou.

Inês encontra o fato-de-banho que Diana lhe deu e atira-o para o lixo.

Diana vai à casa de repouso e aproveitando o momento em que está a sós com Eunice, atira-lha as mãos ao pescoço e começa a estrangulá-la.