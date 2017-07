Laços de Sangue - Semana de 31 de julho a 6 de Agosto

O condutor que Diana contratou para simular o atropelamento, finge-se em pânico com a situação e pede uma ambulancia. Inês está espantada, a pensar que acabou de ser salva pela irmã, que está caída no chão. Catarina, por seu lado, denota grande aflição.

Manel e João conversam nessa altura sobre Diana, concordando que o melhor é terem distância dela. Ao saberem do acidente, seguem para o hospital. João telefona a Ricardo, que fica transtornado com a notícia e interrompe uma discussão que estava a ter com Nuno. Este fica igualmente apreensivo.

No hospital, Catarina censura Manel e João porque eles desconfiam de que Diana pode ter provocado o atropelamento.

Fátima conta a António que Diana está no hospital, depois de ter salvo Inês de ser atropelada. O motorista é apanhado de surpresa e diz que vai contar a Graciete, com muito cuidado para não a perturbar em demasia. Fica pensativo quando Fátima afirma que não se deve desistir dos sonhos, referindo-se à viajem que Graciete quer fazer antes de morrer. A florista recebe a notícia do acidente de Diana com muita calma. Perturbada fica Filipa, quando Graciete lhe diz que está muito doente e pode morrer a qualquer momento. A menina abraça-a, comovendo Marisa e António.

César apressa-se a dizer a Amaral que já é um treinador a sério, mas Ernesto lembra que ainda falta sair a nota do exame, trocando um olhar trocista com Álvaro.

Gi zanga-se com Armando que, todo transpirado por ter estado a fazer ginástica, recebe Gastão, sem tomar banho. O advogado vai dizer que se ele quiser falar com o dono do aterro que quer comprar, terá de ir à praia que ele frequenta. Armando fica entusiasmado, mas esconde de Gi a razão de estar subitamente interessado em praia, que antes detestava.

Apaixonado por Sheila, Amaral convida-a para trabalhar no bar que tem na praia. César comenta que é uma boa oportunidade e ela promete pensar no assunto. Quem não gosta nada da ideia é Gastão, que fica enciumado. Marisa, também fica cheia de inveja de Sheila, que trata logo de a picar.

Inês desabafa com Francisca e acredita que Diana não a salvou desinteressadamente. Gastão fica atónito ao ouvir a história.

Diana começa a ser operada, mas o médico avisa que pode não voltar a andar. Ricardo fica desorientado.

Isabel comenta com Jaime a má sorte da família de Inês. Jaime concorda e diz que as receitas que estavam no cofre de Tiago, não fazem sentido. Nesse instante, recebem uma chamada da escola de David, informando que ele está a fazer uma birra e têm de ir buscá-lo.

Rita despede-se de todos na herdade e regressa a Lisboa, fugindo da relação complicada com Daniel.

Álvaro fica preocupado quando Marco leva Petra para lanchar no café. O filho garante que o teste na escola correu bem e que o estudo que fez com a namorada foi importante para isso. César ouve a conversa e mete veneno, insinuando que os miúdos nem sequer devem ter aberto os livros.

Francisca estranha que Nuno não tenha ainda apresentado o relatório de contas que lhe exigiu. Gastão propõe que esperem um pouco mais.

Adelaide volta às reuniões dos alcoólicos anónimos, disposta a tentar de novo deixar de beber, com o apoio de Sara. Adelaide conta a novidade a Francisca e pede desculpa à irmã por tê-la tratado mal.

João, Inês e Ricardo ficam em choque quando o médico informa que Diana vai coxear o resto da vida.

Ricardo garante a Diana que gosta dela, mesmo sabendo que vai ter de caminhar para o resto da vida com a ajuda de uma bengala. A vilã finge-se perturbada e quer saber se Inês ficou preocupada com ela. Ricardo tranquiliza-a, respondendo que a irmã esteve sempre a acompanhá-la, acrescentando que ele próprio estará sempre ao seu lado. Maliciosa, Diana diz compreender as reticências de Inês para consigo.

Graciete acaba por reconhecer que tem pena de Diana, apesar de todas as maldades que ela fez. Marisa diz que parece praga e que Diana está a pagar o que fez. Em conversa com António, a florista reafirma o desejo de fazer com ele uma viajem pela Europa. Como eles não têm dinheiro, Filipa tem a ideia de fazer um peditório na escola para ajudar os amigos.

Catarina mostra o seu desagrado a Manel, dizendo que não gosta que ele hostilize Diana.

Diana pede para falar com Inês e faz com que a irmã se sinta culpada pelo acidente que sofreu, ao salvar-lhe a vida.

Inês e João ficam muito apreensivos ao saberem que Graciete desistiu de fazer os tratamentos contra o cancro.

Inês sente-se responsável por Diana ter ficado com uma deficiência para o resto da vida. João e Isabel reforçam que ela não teve culpa de nada.

David entra em depressão, afectado pela prisão do pai e já nem alinha nas brincadeiras de Jaime.

Ricardo pede a Gastão que interceda por si junto de Francisca e Adelaide, para que elas o coloquem de novo à frente da Ioiô. O pai recusa, lembrando que ele perdeu, por culpa própria a confiança da família.

Gabriela não gosta de ouvir Liliana dizer que Lourenço anda a beber demasiados cafés com Helena. Ele defende-se, dizendo que apenas lhe quer comprar a propriedade.

César espera com ansiedade a nota do exame para treinador de futebol e discute com Sheila, que o provoca. A vendedeira fica zangada porque Gastão recusa mais uma vez sair com ela à noite, dizendo que está cansado e ainda precisa de trabalhar. Sheila acaba por aceitar o convite de Amaral para trabalhar no bar da praia.

Gi desconfia do súbito desejo que Armando tem de ir à praia.

Marco fica zangado com Fátima, porque a mãe insiste em desconfiar que Petra não é boa companhia.

Rita regressa a casa e garante a Francisca que terminou de vez a relação com Daniel. Ao saber pormenores da situação difícil em que a empresa de brinquedos de encontra, sugere à mãe uma ida à Ioiô para ver as contas e confrontar Nuno. Este é apanhado de surpresa e depois de tentar ganhar tempo, surpreende tudo e todos, entregando a sua carta de demissão.

Nuno defende-se dizendo que fez tudo para salvar a Ioiô, mas sem êxito. João está furioso e diz que lamentar não chega. Gastão ameaça processá-lo, mas Nuno mantém-se seguro de si e vira costas e vai-se embora. Francisca desabafa dizendo ter a sensação de que ele esteve a gozar com a família.

Manel fica preocupado pois é apanhado de surpresa pela demissão de Nuno.

Francisca tenta reagir e pede a Rita que assuma a presidência da empresa. A filha está renitente em aceitar o desafio.

Ricardo fica surpreendido com a saída de Nuno e irrita-se com Manel. De seguida telefona a Diana contando o que sucedeu. Ela apela a toda a sua paciência e cheia de cinismo, diz que ele tem agora a grande oportunidade para regressar à liderança da Ioiô.

Inês e João decidem proporcionar a Graciete e António uma viajem pela Europa em auto-caravana.

César está impaciente porque a nota do exame para treinador tarda em sair. Álvaro avisa que é melhor que ele coloque o seu talento ao serviço do café.

Sandra e Domingos conversam abraçados sobre o passado e ela reconhece que ele substitui bem a mãe, quando ela partiu.

Ricardo pede a Gastão que convença Adelaide a devolver-lhe a presidência da empresa. O pai diz que a mãe não está em condições de ocupar-se desses assuntos.

Adelaide readmite Paula ao serviço e pede desculpa à empregada por tê-la despedido.

Rita reconhece que está a ser difícil a separação de Daniel. O veterinário, por seu lado, grita com os filhos e não tem paciência, por estar separado da mulher que ama.

Mónica é surpreendida por Sebastião, o antigo namorado que decidiu pedir-lhe que volte para ele.

David começa a preocupar Jaime e Isabel porque se recusa a comer.

Ainda internada, Diana lembra com raiva o preço que está a pagar para convencer Inês de que se transformou numa boa pessoa. Diana cerra a expressão e jura que se vai vingar da irmã. Esta continua a sentir-se culpada pelo acidente.

Graciete sugere a Filipa que aproveite o peditório na escola, para ajudar as crianças com cancro.

Gastão sente ciúmes por Sheila ir trabalhar num bar de praia mas ela acalma-o garantindo que não vai deixar que Amaral a engane.

Armando convence Gi a ir com ele à praia, escondendo da mulher que só quer encontrar o dono do aterro que pretende reaver.

Álvaro abre o coração e confessa a César que o relacionamento de Marco com Petra o preocupa. Fátima também não está descansada e faz sentir isso ao filho. Marco não gosta das críticas que a mãe faz à namorada.

Manel concorda que Catarina visite Diana, mas avisa que não a quer demasiado perto dela.

Nuno termina a parceria com Diana e encontra a morte, quando é atirado pela janela do seu apartamento, estatelando-se na rua.

Nuno jaz morto, envolto numa poça de sangue, depois de ter sido atirado da janela do seu apartamento. Os transeuntes observam a cena, horrorizados, enquanto a polícia tenta afastar o povo que se aglomera. O assassino de Nuno telefona a Diana, confirmando que o trabalho está feito. Diana, sem pinga de remorso, murmura que Nuno teve de morrer, pois sabia demais.

Na reabertura do M, Inês, Jaime e Isabel sentem e lamentam a ausência de Tiago.

Marisa não consegue controlar a sua inveja e provoca Sheila por esta ir trabalhar para o bar que Amaral tem na praia.

César trata Petra por drogadita e leva um valente raspanete de Álvaro.

Catarina diz a Fátima que pode estar grávida. Comenta que Manel pode ficar sem emprego se a Ioiô falir, mas mostra-se tranquila, pois a fábrica de enchidos, ao contrário da empresa de brinquedos, vai de vento em popa.

Armando prepara-se para ir à praia mas Gi obriga-o a ficar em casa para mais uma aula de etiqueta. A professora é a conhecida socialite, Paula Bobone, que garante a Armando que só o liberta, quando ele tiver um comportamento irrepreensível.

Jaime conta a Inês que algo de estranho aconteceu, pois não compreende porque razão Tiago guardou no cofre receitas que não eram suas.

Diana começa a andar, mas sente muitas dificuldades. Fica frustrada, pois o médico não lhe dá alta, pois precisa de lhe fazer mais alguns exames.

Graciete passa a ferro e pensa que há-de conseguir fazer com António a viajem que deseja.

António confessa a Fátima e Catarina, não se conformar por Graciete ter desistido de fazer os tratamentos.

César vai ver a nota que teve no exame para treinador e diverte Álvaro e Ernesto, garantindo que vai por o diploma na parede do café.

Marisa e Sheila discutem no mercado por causa do futebol. Cada uma julga-se melhor jogadora do que a outra.

Gi fica furiosa com Armando que interrompe a aula de etiqueta para ir para a praia. A formadora interroga-se se valerá a pena continuar com as aulas, pois constata que Armando não faz qualquer esforço para aprender a comportar-se.

Francisca lamenta que Rita não esteja feliz, afastada de Daniel.

Mónica despede-se dos filhos, mas não diz que vai embora outra vez com Sebastião. Deixa cair algumas lágrimas e entra no carro do namorado, que a beija, antes de arrancar. Mónica reconhece que não devia ter voltado e que Martim e Matilde ficam melhor com o pai.

Helena deixa Lourenço de boca aberta quando lhe propõe que passe uma noite com ela, em troca de lhe vender a herdade.

Orlando faz a felicidade de Liliana, propondo passar uns dias nos barcos do Alqueva. Quando se estão a beijar, são surpreendidos por Gabriela.

Ricardo e Manel ficam estupefactos quando são informados que Nuno se suicidou. Rita e Francisca ficam horrorizadas, enquanto Inês recebe a notícia em choque, dada por João.

Daniel fica furioso ao ler a carta de despedida que Mónica escreveu aos filhos, revoltado por ela ter abandonado Martim e Matilde outra vez.

Amaral entusiasma-se e agarra Sheila. Ela liberta-se e lembra-lhe que é uma mulher casada e que foi para o bar para trabalhar, não para ouvir a canção do bandido.

César fica destroçado, pois chumba no exame para treinador de futebol. Coberto de vergonha mente a toda a gente, dizendo que passou. Em casa, perante Marisa, Filipa e Graciete, até aceita comemorar.

Armando chega à praia e começa a apertar o cerco a Fonseca, para tentar comprar o aterro que já foi seu. Gi estranha o comportamento de Armando.

Rita aceita a presidência da Ioiô e deixa Ricardo furioso.

Ricardo finge aceitar que Rita seja a nova administradora da Ioiô. Gastão mostra-se orgulhoso do comportamento do filho, acreditando que ele está a ser sincero. No entanto, Ricardo trata de ligar a Diana, assim que pode, queixando-se de ter sido outra vez humilhado pela família. Rita, por seu lado, diz a Francisca e João que está determinada a não deixar desaparecer a empresa que foi o sonho de vida do avô. João não se deixa iludir e comenta com Francisca que o irmão não gostou de ter sido ultrapassado por Rita.

Daniel explica com cuidado aos filhos que Mónica se foi embora outra vez. O veterinário pensa ir viver para Espanha com Martim e Matilde, uma vez que já nem Rita o prende ao Alentejo.

Liliana conta entusiasmada a Sandra que vai passar uns dias com Orlando nos barcos do Alqueva.

Isabel esforça-se por animar David, mas a prisão de Luís não está a ser fácil de ultrapassar pelo filho.

Inês decide homenagear Tiago, publicando um livro de receitas do irmão. Jaime também quer colaborar e aceita fazer o prefácio do livro.

Apesar de ter chumbado no exame para treinador, César finge o contrario e comemora no jantar que Graciete lhe fez, como se tivesse conseguido o diploma. Marisa está radiante, pensando que o marido já é um treinador encartado, enquanto António propõe um brinde com champanhe.

Gi ralha com Armando por ter apanhado um escaldão na praia. Desconfiada com o comportamento estranho do marido, encosta-o à parede e obriga-o a confessar que tudo se deve ao facto de querer recuperar o aterro que tinha sido obrigado a vender. Gi fica furiosa, pois não aprova o negócio.

Gastão confessa a Sheila que teme os avanços de Amaral. A florista diz que se sabe defender e que só tem olhos para o seu careca.

César fica comprometido quando Ernesto lhe dá os parabéns, por ter passado no exame, ganhando o diploma de treinador.

Álvaro comenta, satisfeito, que Petra tem ajudado Marco nos estudos.

Manel fica radiante com a possibilidade de Catarina estar grávida, mas comove-se quando recorda que Alice esperava uma filha sua, quando morreu. A expectativa de Manel e Catarina desfaz-se, dando lugar ao desapontamento, pois ela não está grávida.

Marisa fica triste quando Graciete assume que perdeu a luta pela vida.

Inês volta a ter o pesadelo em que tem a sensação de estar a afogar-se. João sugere que tenha algumas aulas de natação para tentar vencer o trauma.

Domingos confessa a Gabriela que está muito mais feliz desde que Sandra voltou para a herdade.

Fátima e Álvaro começam a estar ansiosos por saberem as notas de Marco, mas apreensivos com os resultados do estudo com Petra.

Inês está incomodada, sentindo que tem uma divida de gratidão para com Diana, que lhe salvou a vida.

Diana tem alta da clínica, mas o médico não garante que volte a andar normalmente.

Rita causa boa impressão nos colaboradores da Ioiô, fazendo um discurso motivador. Ricardo faz-se de sonso e manipula a prima, oferecendo a sua ajuda. Manel, esse sim, sincero, mostra-se disponível para o que a nova gestora precisar.

Gastão começa a acusar as primeiras divergências com Sheila e desabafa com Francisca.

Marisa e Sheila pegam-se outra vez no mercado e quase se agridem.

Daniel pede a Sandra que vá viver para sua casa e tome conta dela, enquanto ele estiver em Espanha com os filhos.

Ricardo fica desagradado porque Rita dispensa a sua ajuda. No entanto, persiste, propondo à prima que trabalhem em equipa para salvarem a empresa. Ela fica surpreendida e sem saber o que dizer.

Diana visita Eunice, ficando feliz por verificar que a mãe continua a balbuciar palavras sem qualquer sentido.

Inês fica estarrecida, sem reacção, quando Diana a procura no restaurante, pedindo que voltem a ser amigas.

Apesar de Diana ter um discurso manipulador, Inês consegue manter-se firme e recusar a sua amizade, afirmando com segurança que todo o mal que ela fez não tem perdão. Diana controla-se à frente da irmã, mas regressa a casa furiosa, garantindo que conseguirá, mais tarde ou mais cedo, o que pretende.

João fica incrédulo quando Inês lhe conta a tentativa que Diana fez para se reaproximar dela.

Rita acaba por ceder aos desejos de Ricardo, aceitando partilhar com ele a gestão de Ioiô. Diana fica furiosa quando ele lhe conta a sua conquista, mas é obrigada a disfarçar o seu desagrado, fingindo-se satisfeita por Ricardo. O seu ódio aumenta, quando Ricardo conta que Rita tenciona hipotecar a herdade para conseguir salvar a empresa de brinquedos.

Francisca fica radiante, pois Adelaide aceita, sem reservas, que seja Rita a tentar salvar a empresa, acrescentando que não confia em Ricardo, seu próprio filho. Adelaide agradece ainda à irmã, por continuar a estar ao seu lado, apoiando-a na luta contra o alcoolismo.

Álvaro fica radiante porque Marco tem excelentes notas. O filho deixa claro que só conseguiu passar, porque Petra o obrigou a estudar. Álvaro estranha, quando vê César mudar de opinião sobre a rapariga, passando a tratá-la muito bem. Quando o patrão se afasta, César, interesseiro por saber que Petra é barra em desenho, pede-lhe ajuda para falsificar um diploma de treinador de futebol.

Marco, não contém o riso. No entanto, César age tarde demais, pois Marisa descobre que ele chumbou no exame e não conseguiu o diploma. A vendedeira fica furiosa com o Marido e jura a Graciete que o vai fazer pagar pela mentira. A florista teme que o escândalo fique incontrolável. Quando chega ao café, Marisa lança um olhar assassino a César, deixando-o confuso.

Sandra telefona a Álvaro e diz que decidiu ficar no Alentejo, despedindo-se do café. César fica desagradado por ter de fazer agora o trabalho de dois no café.

Gastão visita Sheila no bar da praia e fica agastado por ver Amaral a tentar seduzi-la. Sheila não valoriza a situação e afasta-se para trabalhar, enquanto os dois homens se medem.

Armando aguenta o escaldão que apanhou e força-se a um banho de mar, só para convencer Fonseca a almoçar consigo e, quem sabe, conseguir comprar-lhe o aterro.

Lourenço recusa dormir com Helena para que ela aceite vender a herdade. Helena fica zangada e diz que ele se vai arrepender.

Daniel consola Martim e Matilde, pois os filhos não estão nada convencidos de que vão gostar de morar em Espanha.

David agrava o seu estado psicológico e urina nas calças, quando está na escola. Isabel tenta ajudar o filho, mas fica preocupada.

Jaime confessa que David é como um filho para ele, mas receia intrometer-se excessivamente na vida da criança. Inês incentiva o chef a assumir o papel de pai na plenitude, acreditando que é disso que David precisa. Inês e Jaime voltam a sentir saudades de Tiago, lamentando a sua morte.

Orlando e Liliana partem para as suas férias no Alqueva, enquanto Sandra é levada por Domingos para a casa de Daniel, onde vai viver, na ausência do veterinário. Sandra e Domingos abraçam-se emocionados quando se despedem.

Marco quer ir para a praia com Petra e uns amigos. Fátima diz que não assume a responsabilidade de o deixar ir e manda-o pedir ao pai.

Catarina fica zangada por ouvir Manel e João dizerem mal de Diana.

Diana toma uma decisão e sai de casa intempestivamente. Ricardo acaba por segui-la, mesmo ignorando o que ela vai fazer. A vilã dirige-se a casa dos Caldas Ribeiro e para surpresa de todos, oferece-lhes o dinheiro que eles lhe pagaram pela compra da Ioiô. Diana diz que tomou a decisão para os ajudar a salvar a empresa. Francisca, Rita e o próprio Ricardo, ficam surpreendidos.