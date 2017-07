Laços de Sangue - Semana de 24 a 30 de julho

Os médicos que fazem a autópsia ao corpo de Tiago confirmam que ele morreu de Overdose.

Aproveitando o facto de ter de sair para comprar um bom vinho para o jantar, Ricardo liga aos assassinos de Tiago para se certificar que o trabalho foi feito com limpeza. Diana fica intrigada, convicta de que Ricardo está a tramar alguma.

Jaime fica indignado pela forma como David soube que o pai violou uma mulher. Isabel pede a Inês para passar o dia com David para o apoiar.

Sandra está cada vez mais ansiosa por não ter notícias de Tiago e César não ajuda porque está sempre a aborrecê-la. Depois irrita Álvaro, porque insiste em pedir-lhe que patrocine a equipa de futebol feminino. Marco entra pelo café dentro gritando que Catarina está a chegar com o carro novo que Victor foi obrigado a devolver à fábrica. Todos saem para ver a “bomba” que se aproxima. Catarina, muito nervosa, é ajudada por Manel a estacionar.

Graciete diz que gostava de fazer uma viagem e António sorri, por ver a mulher mais animada.

Inês tranquiliza Jaime, dizendo que se Tiago ainda não deu notícias é porque quer estar sozinho. Ignoram ambos que Tiago foi assassinado.

Para justificar ter dito que já tinha tratado de Tiago, Ricardo mente a Diana e conta que fez chantagem com o irmão de Inês, ameaçando dizer à família que ele tinha voltado a jogar.

Adelaide trata Sara com maus modos e a orientadora dos alcoólicos anónimos deixa-a sozinha, relatando mais tarde a Francisca o que se passou. A irmã de Adelaide fica apreensiva, temendo que ela não resista e volte a beber.

Rita desabafa com Gabriela e confessa não gostar nada de ver Mónica a tentar recuperar Daniel a todo transe.

Daniel discute com Mónica e exige que ela saia da sua casa. No entanto, Martim e Matilde acorrem á sala por ouvirem os gritos dos pais e pedem a Mónica que fique a brincar com eles. A mãe não perde a oportunidade e Daniel fica furioso por ser contrariado.

Catarina agradece o apoio que Manel lhe está a dar na condução e aproveita para lhe pedir que concorde em patrocinar a equipa de futebol. O namorado não se opõe desde que não seja muito caro.

Só para conseguir que Gi lhe coce o dedo da mão que está magoada, Armando promete à mulher que não volta a faltar às aulas de etiqueta.

Sandra insiste em ligar para Tiago mas não obtém resposta. César embirra com a alentejana, acusando-a de estar sempre ao telefone. Álvaro sugere a Sandra que vá procurar Tiago no restaurante.

Isabel convence David a frequentar um psicólogo. O filho confessa ter vergonha do crime que o pai cometeu.

João e Inês jantam no M e agradecem a Jaime o menu que lhes preparou.

Diana sonda Ricardo para saber se ele tenciona fazer algo para afastar Nuno da Ioiô, mas ele não abre o jogo.

Jaime faz bolo de chocolate para David e diz que gosta muito dele. Isabel fica emocionada.

João apoia Francisca pois a mãe está muito abalada com a recaída de Adelaide. Inês, por seu lado, visita Eunice, constatando que a mãe continua mergulhada numa profunda apatia.

A polícia começa a tentar identificar Tiago, enquanto os médicos tornam oficial a versão de que ele morreu com uma overdose.

Nuno conta a Diana que o plano para fazer falir a Ioiô está a correr muito bem. Ela sorri vitoriosa e vingativa. Ao mesmo tempo, Ricardo descobre que Nuno perdeu milhares de euros num investimento ruinoso em acções e vai contar a Francisca e João. Estes não lhe dão muito crédito, deixando Ricardo muito irritado.

No entanto, Francisca e João apressam-se a confrontar Nuno com a informação que receberam, deixando-o aflito.

Nuno reconhece os erros cometidos na gestão da empresa e tenta que Francisca e João acreditem que ainda é possível evitar a falência. O médico e a mãe exigem-lhe que apresente o relatório de contas, enquanto Ricardo não se conforma que Nuno não tenha sido despedido imediatamente. Acaba por lhe invadir o gabinete, garantindo que não tardará a ocupar o seu lugar. Manel fica perplexo com a possibilidade da Ioiô fechar postas.

Inês desabafa com Jaime depois de ter visitado Eunice e acusa Diana de ser a responsável pelo estado em que a mãe se encontra. Por sua vez o cozinheiro conta que Isabel está a fazer tudo o que pode para atenuar em David os efeitos de ter sabido que o pai é um violador.

Francisca e João pensam em reunir a família para darem conta do estado em que Nuno deixou a empresa.

Daniel esforça-se em vão para convencer Rita de que vai afastar Mónica da sua vida.

César protesta com Sandra que sai mais cedo para procurar Tiago. No entanto, Álvaro fá-lo calar pois apanha-o a jogar no telemóvel.

Sandra fica desiludida e preocupada ao saber que Tiago não tem ido ao M. Jaime estranha que ele nem à namorada tenha dito que ia para fora durante uns dias. Inês concorda que está na hora de Tiago dar explicações.

Ricardo conta revoltado a Diana que João e Francisca não afastaram Nuno da empresa, depois de saberem que ele está a gerir mal a Ioiô. Ela finge-se culpada, dizendo que eles tomam estas atitudes porque ele está com ela.

Gi fica furiosa com Armando porque ele devora um cozido à portuguesa sem quaisquer maneiras.

César fica histérico quando Álvaro lhe conta que a fábrica de enchidos vai patrocinar a equipa de futebol. A algazarra é grande mas Sandra não consegue deixar de pensar no que terá acontecido a Tiago.

António fica apreensivo porque Graciete diz que agora só quer fazer o que lhe apetece e não está com qualquer vontade de retomar os tratamentos contra o cancro. Acrescenta que de Diana só quer é distancia.

Diana manipula Ricardo, fazendo-o acreditar que está do lado dele contra Nuno, disposta a ajudá-lo a salvar a Ioiô.

Nuno mente a Manel, garantindo que os problemas financeiros da Ioiô se vão resolver.

Gastão está chocado com a gestão de Nuno e, embora a família não goste, faz notar que foi Ricardo a descobrir essa gestão ruinosa.

Adelaide revê os vídeos que gravou, relatando a sua experiencia e a forma como venceu o alcoolismo. Chora desesperada, considerando que é uma farsante.

Ricardo provoca Nuno mas este lembra-lhe que ainda é ele que manda na Ioiô. Manel tenta apaziguar a discussão.

Jaime promete dizer a Isabel que Sandra a procurou.

Francisca começa a desconfiar que a situação da empresa pode ter sido criada intencionalmente. Gastão promete ajudar a descobrir o que puder. João agradece o empenho do pai.

Diana garante a Nuno que só o deixa afastar-se da empresa quando os Caldas Ribeiro estiverem na ruína.

Inês mostra-se preocupada com o desaparecimento de Tiago e desolada com desolada com Eunice, que se mantém apática.

Eunice começa a balbuciar algumas palavras mas são frases sem sentido.

Diana beija Nuno na boca, insinuando que ainda sente algo por ele. No entanto só pretende que ele se mantenha na Ioiô até que a empresa fique completamente falida.

Inês vive o maior choque da sua vida quando a polícia judiciária bate á porta e diz que Tiago foi encontrado morto.

Inês fica em choque e recusa-se acreditar que Tiago morreu. Fica revoltada e grita que o irmão nunca consumiu drogas, mas a polícia garante que a causa da morte foi uma overdose de heroína. Inês chora convulsivamente e enfrenta com grande dificuldade o reconhecimento do corpo. João é o principal apoio da mulher, comunicando à família e amigos a tragédia que vitimou Tiago.

O casal interroga-se se deve contar a verdade a Eunice, apesar dela não estar a ouvir nada do que se lhe diz. Quando visita a mãe, Inês sente a falta do seu abraço e fica ainda mais destroçada quando ela começa a dizer coisas sem sentido, completamente alheada da realidade.

Jaime fica petrificado com a notícia e chora convulsivamente a morte do amigo, culpando-se por não o ter acompanhado como devia. Isabel dá ao namorado todo o seu apoio e vai ao café avisar Sandra que fica lavada em lágrimas.

Diana convence Nuno a manter-se e a atrasar o relatório que lhe foi exigido por Francisca e João, até destruir completamente a empresa. Ao mesmo tempo fá-lo acreditar que ainda sente algo por ele e que podem ficar de novo juntos.

Quando volta a estar com Ricardo, manipula-o, aconselhando-o a esperar mais algum tempo até agir de vez contra Nuno.

Marco troça de César e diz que ele pensa que está a treinar o Real Madrid. O empregado está tão excitado para ir dizer às jogadoras que a equipa já tem patrocinador que sai disparado para o treino. Álvaro e Ernesto divertem-se com a situação.

Rita fica atónita porque Francisca lhe liga a dar a notícia da morte de Ricardo, mas também da falência eminente da Ioiô.

Sandra protagoniza um dos momentos de maior emoção no velório de Tiago, ao beijar o namorado, culpando-se por ele ter morrido.

Armando, também se revela penalizado, mas devido à sua falta de jeito, revela um comportamento desadequado à hora de pesar que se vive.

Manel mantém-se insensível e diz sem qualquer problema que Tiago teve o que mereceu. Ricardo finge-se surpreendido com a notícia. Diana insiste que devem ir ao funeral, até porque Tiago também era seu irmão. Todos ficam chocados ao vê-los chegar ao crematório. Gi arrasa Diana e Inês e João viram-lhe as costas.

Depois do funeral, Diana escuta Sandra contar a Jaime e Isabel que Tiago lhe confiou a chave de um cofre, que não sabe o que contém. Curiosa com a revelação, Diana assalta a casa de Sandra e apodera-se da chave que abre o cofre de um banco.

Diana faz um molde da chave do cofre que Tiago confiou a Sandra, e descobre o papel onde estão as indicações que a vão conduzir ao banco. Deixa tudo tal como encontrou e regressa a casa de Ricardo. Este chega quando ela se prepara para ver a cassete que Tiago gravou. Diana é obrigada a desviar as atenções e pergunta a Ricardo se teve alguma coisa a ver com a morte do irmão dela. Ricardo reaje com indignação.

Sandra não consegue trabalhar, depois da morte do namorado. Depois de várias insistências de Álvaro para que vá para casa, Sheila consegue arrancá-la do café, quando Sandra não aguenta o desgosto e chora muito a morte de Tiago.

Inês está inconsolável com a morte de Tiago e a letargia em que Eunice mergulhou. João ajuda-a como pode mas o apoio de Isabel e Jaime é fundamental. No entanto, o chef do M confessa que não consegue aceitar a morte do pupilo.

Daniel convida Rita para jantar. Mónica estraga o momento e aparece em casa de Daniel na hora da sobremesa a pretexto de dar as boas noites aos filhos. Rita fica magoada e vai embora, perante o desespero de Daniel e a satisfação da ex-mulher. Rita chora em sua casa e recusa atender as chamadas do namorado, cada vez mais fragilizada por poder perdê-lo.

Adelaide tem um ataque de fúria ao saber que Nuno colocou a Ioiô à beira da falência.

Depois de falar com Domingos ao telefone, Sandra decide ir passar uns dias com o pai, no Alentejo. César mostra-se solidário com ela e apoia a ideia. Na herdade. Orlando fica feliz porque Liliana demonstra preocupação pelo estado de Sandra e dispõe-se a ajudá-la.

Marco quer namorar com Petra mas fica enfastiado porque ela o obriga a estudar matemática. Ignorando o carácter da rapariga, Fátima teme que ela esteja a perturbar o filho.

Para afastar suspeitas, Ricardo compara o problema que Adelaide teve com o álcool com o alegado envolvimento de Tiago com as drogas. Diana não fica convencida, mas finge acreditar. Ricardo tem então o impulso de ligar à mãe. Adelaide fica irritada com ele entrega-se ainda mais à bebida. Ricardo, por seu lado, é inundado por uma grande tristeza e Diana aproveita para lhe dar um apoio falso.

Inês e Sandra encontram apenas receitas de culinária no cofre que Tiago confiou à namorada. Ao invés, Diana visiona a cassete que roubou e percebe que o responsável por Tiago ter morto Alice, é Ricardo. Triunfante, murmura que ele está finalmente na sua mão.

Diana fica encantada com a denúncia que Tiago gravou contra Ricardo e reconhece que o irmão até foi corajoso. Murmura cínica que o seu segredo vai ficar bem guardado… por enquanto.

Sandra entende deixar as receitas de Tiago com Inês e viaja para o Alentejo ao encontro do pai Domingos, que a espera com ansiedade.

Rita, desgastada pelas ofensivas de Mónica, acaba a relação com Daniel. Este, furioso, não se contém e diz à ex-mulher que jamais a receberá de volta. Mónica esconde a satisfação por ter conseguido afastar a rival. Rita decide ir passar uns dias a Lisboa, deixando o lagar entregue a Gabriela.

Sara e Francisca dividem preocupações, porque Adelaide gravou, embriagada, novos vídeos em que aparece dizendo que é uma fraude na luta contra o álcool.

Ricardo provoca Nuno mas fica agastado por Manel não o apoiar.

Francisca fica ainda mais abalada por saber que Rita rompeu com Daniel.

Jaime estranha que Tiago só tenha deixado receitas no cofre e também não compreende que elas incluam ingredientes que ele não usava.

César provoca Álvaro, quando Marco pede dinheiro ao pai para ir comer um gelado a sério com Petra.

Lourenço fica zangado com Liliana, que insiste em dizer que Helena está mais interessada nele do que em vender a herdade.

Gi surpreende Armando a fazer exercício em cima da passadeira e obriga-o a treinar com ela a partir desse momento. Gastão assiste, divertido, ao flagrante.

Marisa e Sheila discutem no mercado, dizendo cada uma que o seu homem é melhor que o da outra.

Armando insiste com Gastão para que convença o proprietário do aterro a aceitar a proposta para vender.

Catarina não resiste à tentação de se encontrar com Diana e acaba por ser, mais uma vez, manipulada por ela.

César está ansioso porque vai fazer exame para treinador.

Graciete causa surpresa ao dizer que está a pensar trespassar a banca de flores que tem no mercado, pois não tem disposição para trabalhar mais.

Numa cerimónia familiar, as cinzas de Tiago são atiradas ao mar. Diana volta a aparecer sem aviso, provocando a indignação da família. Eunice parece sair do estado de letargia e grita que ela é uma mentirosa, acusando-a de lembrar-se de tudo. Diana olha a mãe, petrificada, pensando que ela vai desmascará-la.

Eunice continua a falar para Diana, mas esta suspira de alívio quando a mãe embrulha o discurso e começa a dizer frases sem sentido. Inês grita indignada, que a irmã estraga sempre tudo. Numa agressividade moderada, Diana diz que tem tanto direito de prestar homenagem ao irmão, com ela.

Pressionada pelos presentes, Diana vai-se embora a jurar vingança por ter sido escorraçada e liga a um dos seus malévolos colaboradores, pedindo a escala de trabalho de todos os voluntários que fazem trabalho para a associação de que Inês faz parte. Esta e João, desconfiam que Diana não está amnésica.

Jaime começa a ler as receitas que Tiago alegadamente deixou e percebe que não são dele.

David permanece calado por muito tempo, causando estranheza em Jaime.

César regressa ufano ao café, convencido que fez um exame perfeito para treinador de futebol. Álvaro não embarca em euforias e manda-o trabalhar

Fátima fica em pânico, porque Petra vai para o quarto com Marco para estudar matemática, pensando ela que o filho e a namorada vão fazer outras coisas. Álvaro é alertado pela mulher e quando insinua ao filho que ele não esteve a estudar, este deixa-o sem fala, pois mostra o caderno onde esteve a fazer os exercícios, provando que está a falar a verdade.

Sandra tenta recuperar da morte de Tiago e recebe o apoio de todos na herdade, especialmente de Liliana e Orlando.

Rita pede a Orlando que ajude Gabriela a gerir o lagar na sua ausência.

Graciete reafirma a sua vontade de fazer uma viajem mas, surpreendentemente, António diz que não têm dinheiro para isso.

Manel fica incomodado pela proximidade que Catarina está a ter com Diana.

Inês tem um pesadelo e é acalmada pelo abraço terno de João.

Diana aproveita a visita de Catarina para censurar Inês.

Daniel tenta evitar que Rita viaje para Lisboa, mas em vão.

Francisca e Gastão têm razões para estarem mais preocupados com Adelaide, pois ela despede a empregada, só porque Paula a censurou por estar a beber outra vez demais.

Sheila, desagradada com a vida que leva com Gastão, discute com Marisa. Graciete aconselha-a a falar com ele sobre a relação. Amaral surge, entretanto e faz elogios a Sheila, provocando o mau humor de Marisa.

César gaba-se das suas qualidades de treinador mas é alvo de troça de Álvaro e Ernesto.

Armando e Gi são surpreendidos pela empregada em poses ousadas.

Diana convence Catarina a ajudá-la no trabalho de voluntariado. Quando chegam à associação, Diana avista Inês que está prestes a ser atropelada por um carro que avança em alta velocidade. Diana finge que se trata de um acaso e oferece o seu corpo ao carro, salvando Inês de ser mortalmente atropelada. Catarina e Inês ficam muito perturbadas com o sucedido.