Laços de Sangue - Semana de 10 a 16 de julho

João faz uma cena de ciúmes a Inês, depois de ler a mensagem que Bruno escreveu no cartão que acompanhava as flores que lhe enviou. Inês tenta desdramatizar, esclarecendo que se trata de um novo voluntário a quem ela deu apoio por estar a atravessar um mau momento. Mais tarde, João pede desculpa à noiva, confessando ter medo de perdê-la de novo, mas Inês beija-o garantindo que João é o amor da sua vida.

Diana paga a Bruno, satisfeita por verificar que o plano para separar João e Inês começa a dar frutos.

Tiago sofre com o facto de Sandra não ser ainda capaz de aceitá-lo ao seu lado e marca consulta para ela no psicólogo que o ajudou a largar o vício do jogo.

Álvaro fica preocupado pelo facto de Marco estar acompanhado por Petra, cujo visual não inspira confiança. César também não ajuda, dizendo que a rapariga não é boa rês. O patrão fica saturado e repreende-o. Quando Fátima chega ao café, Álvaro conta-lhe a sua apreensão e ela fala com o filho. Marco garante que não há motivos para preocupações.

César recusa ter Sandra na sua equipa de futebol. Os dois acabam por discutir.

Liliana zanga-se com Orlando, porque não gosta de o ver preocupado com Sandra.

Francisca, Adelaide e Rita vão jantar ao M. Adelaide reencontra Jaime e desculpa-se pelos maus momentos que o obrigou a passar. Aprova a nova relação do ex-namorado com Isabel, aliviando o momento constrangedor que se gerou. A tensão volta a instalar-se quando Gastão entra no restaurante com Sheila. Adelaide conhece finalmente a mulher que roubou o coração do ex-marido, mas a curta conversa entre as duas decorre com cordialidade e humor. Inês e João respiram de alívio, enquanto Francisca elogia o civismo da irmã.

Armando fica furioso ao saber que Micael apalpou Gi e desagradado por ela garantir que vai contratar outro treinador.

Ernesto é recebido com todos os mimos quando vai jantar em casa de Graciete e fica comovido porque a florista o convida para ir todas as noites, atendendo às dificuldades financeiras que atravessa.

Manel pede a Catarina para tentarem ter um filho. Ela aceita e beijam-se apaixonados.

Graciete começa a pergunta-se se Diana não estará mesmo amnésica, pelo arrependimento que demonstrou no tribunal. António não acredita que ela tenha mudado.

Inês e Tiago internam Eunice na casa de repouso, muito penalizados por se separarem da mãe.

Francisca sente pena de Eunice e dispõe-se a ajuda-la. Rita diz que os anos que Eunice esperou por Diana deram cabo dela. Adelaide chega nesse instante a casa, animada por estar a iniciar uma nova etapa na sua vida, que seria perfeita se Ricardo não tivesse acolhido Diana.

Embora sinta saudades de Daniel, Rita continua determinada em afastar-se dele.

Nuno anuncia aos colaboradores que a Ioiô já comprou a fábrica que vai passar a produzir os brinquedos da empresa. Manel fica entusiasmado mas Ricardo volta a criticar a gestão de Nuno. Manel, que ignora o plano que o gestor tem para destruir a empresa, acaba por dar-lhe apoio e, numa demonstração de lealdade, conta que se tornou sócio de uma empresa do ramo alimentar.

Fátima desabafa com catarina sobre a gravidez e diz compreender a insegurança de marco por ser, há muito, filho único.

Marco e Petra beijam-se. A rapariga aconselha-o a respeitar os pais, quando ele diz que quer fazer uma tatuagem sem lhes pedir permissão.

Marisa e Filipa abraçam Graciete e António, felizes por tê-los de volta a casa.

Ricardo prepara um jantar romântico para Diana e tenta seduzi-la. Diana trai-se num movimento impensado, quando vai buscar uma colher à gaveta certa. Ricardo fica furioso e acusa-a de estar a fingir que perdeu a memória. Diana fica em grande tensão, sem saber o que responder.

Diana chora e vitima-se, conseguindo convencer Ricardo de que está realmente doente e que perdeu mesmo a memória. Ricardo quebra dizendo que a ama e ela agradece-lhe a confiança.

Inês agradece a Jaime e Inês por terem tomado conta do restaurante e oferece-lhes uns dias de férias. O casal faz planos com David, que fica radiante por poder divertir-se depois da escola.

Inês e João combinam trabalhar juntos no M enquanto Jaime e Isabel estão fora. Tiago substitui Jaime na cozinha.

Sandra, muito deprimida, pede desculpa a Tiago por não o convidar a ficar com ela quando a leva a casa. Tiago diz que está disposto a esperar.

Sheila e Gastão fazem amor, despedindo-se da casa que Adelaide vai ocupar e repetem o ato quando entram no seu novo ninho de amor.

César lamenta não ter podido jantar com Ernesto, seu ídolo do futebol. Ao saber que o idoso atravessa grandes problemas financeiros, diz que quando for treinador de uma equipa importante vai fazer um bom pé-de-meia para acautelar o futuro.

Fátima está angustiada antes da consulta em que vai saber se a gravidez está a correr bem. Marco fica agastado com as perguntas de Álvaro sobre Petra. O pai diz que é normal preocupar-se com ele.

João e Inês marcam o casamento e entregam os preparativos a Gi. Francisca desiste de ir para o Alentejo com Rita, para ficar a ajudar o filho e a futura nora.

Inês fica feliz por Tiago ter decidido voltar a morar em casa da mãe, desejando que Eunice recupere rapidamente.

João, Rita e Francisca, ajudam Adelaide a mudar de casa e divertem-se com a grande quantidade de malas e caixotes que ela tem de levar consigo.

Sheila continua a provocar Marisa por mudar-se para uma casa sumptuosa.

Orlando fica afectado quando Domingos se mostra preocupado com Sandra, achando que a filha precisa de ajuda.

Daniel deixa Mónica a falar sozinha, quando a ex-mulher insiste em reaproximar-se dele.

Armando deixa que Gi saia de casa para voltar ao exercício físico na passadeira. Pede à empregada para não lavar o fato de treino, pois o cheiro a suor estimula-o.

Diana destila ódio em cima das fotos de Tiago, Eunice e Inês, vociferando que se vai vingar de todos eles.

Ricardo avisa Nuno que vai estar atento aos investimentos que ele fizer em nome da Ioiô, pois considera que a sua gestão está a ser ruinosa.

Fátima e Catarina estão determinadas em corrigir os erros que Victor cometeu enquanto esteve a gerir a fábrica de enchidos.

Sandra teme que a consulta no psicólogo não corra bem.

Adelaide convida Sara para jantar, agora que já está a morar sozinha.

Bruno aproveita o facto de Inês ter deixado o telemóvel em casa para lhe enviar uma mensagem romântica. João lê o texto e fica novamente cheio de ciúmes.

Bruno mostra-se afectado pelo fim de uma suposta relação e Inês tem pena dele, acabando por dar-lhe apoio. Como retribuição, Bruno sugere-lhe que vá para casa mais cedo, esperando que ela discuta com João. O plano não resulta, porque Inês reafirma ao noivo todo o seu amor, beijando-o apaixonada.

Diana finge-se feliz com as flores que Ricardo lhe oferece, mas não lhe agradece com o beijo na boca que ele esperava.

Gastão sorri divertido e diz a Sheila que nunca imaginaria ter uma mulher futebolista. Marisa promete comer a relva no treino e Sandra responde que assim pode ser que César deixe de embirrar.

Adelaide janta com Sara e confessa que nem sempre foi justa com Francisca, reconhecendo que a irmã sempre se preocupou com ela. A orientadora dos alcoólicos anónimos fica satisfeita com os progressos que Adelaide revela, pois quer dar uma festa para inaugurar a sua nova vida, propondo-se ao mesmo tempo produzir um vídeo onde quer relatar os seus problemas com a bebida.

Rita regressa à herdade e não consegue conter um sorriso quando Domingos diz que Daniel gostará muito de a ver. Nesse instante, Daniel explica aos filhos que não voltará a viver com Mónica, pois estão separados. Martim e Matilde preferiam ter os pais juntos, mas acabam por aceitar a situação.

Orlando fica encabulado porque Liliana o beija na boca ao pé de Domingos e Rita.

Armando esconde de Gi que as dores que sente se devem à ginástica que tem praticado às escondidas. Gi fala do casamento de João e Inês, garantindo que vai fazer a festa do ano.

César fica incomodado com a presença do presidente da junta que decidiu assistir ao treino de futebol feminino. Amaral começa a olhar com grande interesse para o físico de Sheila, que fica desagradada, depois de ter resmungado com César que disse que ela e Marisa têm as coxas gordas. Pouco depois, César impede que Sheila bata em Amaral que diz que ela teve uma entrada assassina sobre Marisa. Esta, em casa, acusa César de proteger Sheila e as restantes jogadoras. Graciete, António e Filipa assistem divertidos à discussão.

Jaime e Isabel conversam entusiasmados sobre os dias de férias que vão ter, aproveitando para passarem mais tempo com David.

Marco enche-se de perfume para ir ter com Petra e defende a namorada quando Álvaro diz que a rapariga é esquisita. Fátima olha para o filho com complacência.

Manel insiste para que Catarina não visite Diana, acreditando que ela jamais se transformará numa pessoa boa.

Nuno conta a Diana que está a gastar uma fortuna a remodelar a fábrica da Ioiô, para destruir a empresa rapidamente.

João vai ao centro de voluntariado e deixa Bruno de mão estendida, quando são apresentados.

João mantém uma conversa cordial com Bruno, mas faz questão em deixar bem claro que Inês é sua noiva. Bruno liga a Diana assim que João se afasta e ela exige que ele prossiga com o plano para acabar com o noivado e Inês.

João conta a Inês que conheceu Bruno mas ela desvaloriza a situação.

Isabel ganha a custódia total de David e corre a contar a Jaime, a quem agradece todo o apoio que lhe tem dado. O chef não resiste e beija-a apaixonadamente.

Fátima desabafa com Catarina, preocupada com o aspecto que tem Petra, a nova namorada do filho. A amiga aconselha-a a não ter excessivas preocupações com Marco, pois o aspecto de uma pessoa, nem sempre corresponde ao que é na realidade.

Amaral vai ao mercado com o pretexto de comprar fruta, só para poder ver Sheila outra vez. Apesar de maltratado por ela, sorri pelo seu descaramento.

Domingos conta a Orlando que encontrou Sandra muito abalada e que não está nada descansado com a saúde da filha. Orlando também fica preocupado e decide ir vê-la a Lisboa. Liliana fica furiosa, cheia de ciúmes.

Sandra, por seu lado, tenta recuperar-se da violação que sofreu e tem a primeira consulta no psicólogo. A primeira sessão corre bem e a rapariga agradece a Tiago o apoio que lhe tem dado.

Fátima e Catarina estão confiantes que vão conseguir mais clientes internacionais para os enchidos que produzem na fábrica.

Rita e Daniel reencontram-se e não resistem a cair nos braços um do outro, beijando-se com paixão. Rita decide que tem de lutar pelo homem que ama e dispõe-se a enfrentar Mónica.

Gabriela fica com ciúmes ao ver Lourenço na esplanada, em grande cumplicidade com Helena. Lourenço diz à mulher que apenas quer vender a herdade do poço.

Graciete aceita, entusiasmada, o convite de Inês e João para o casamento.

Adelaide, com a ajuda de Francisca, prepara o jantar que vai assinalar a sua mudança de vida. A irmã fica orgulhosa ao saber que ela já gravou o vídeo onde relata o seu passado de alcoolismo, para que possa servir de ajuda a outras pessoas. Adelaide recebe muito bem Sheila que acompanha Gastão, contando ao ex-marido que não convidou Ricardo para a festa, pois não quer que Diana lhe entre em casa. No entanto, Ricardo decide aparecer, levando consigo a vilã. A mãe fica furiosa com a presença do filho e expulsa-o, dizendo que não o quer ver ali com Diana. Francisca apoia a irmã e acaba por despedir Ricardo da Ioiô, argumentando que ele não é de confiança a partir do momento em que acolheu uma pessoa que quase destruiu a família.

A presença de Diana causa mau estar na festa de Adelaide. Ricardo critica a falta de compaixão de Francisca, enquanto Diana ainda se diverte, fingindo-se abalada com o escândalo e pedindo o apoio de Inês e João. Estes reafirmam que querem é distância dela. Ricardo retira-se com Diana e Sheila comenta com Gastão que ela ainda vai ser a desgraça do filho.

Adelaide desabafa e diz que Ricardo é a maior desilusão da sua vida. Sara, insiste que ela deve aproveitar a festa e deixar as preocupações para outra altura. Ao despedir-se, Gastão diz a Adelaide que vai falar com Ricardo.

António conversa com Graciete e não resiste a dizer que só gostava de saber se Diana está bem.

De regresso a casa, Diana chora lágrimas fingidas, levando Ricardo a acreditar que ela ficou triste por terem sido escorraçados da casa de Adelaide. Para ficar com Diana, Ricardo está disposto a tudo.

César acha-se o melhor treinador do mundo e compara-se a José Mourinho. Incrédulos com tanta falta de humildade, Álvaro e Ernesto fazem-no descer à terra.

Fátima fica chocada com Marco que chega tarde a casa e, ainda por cima, com um piercing que fez com Petra. Na manhã seguinte, Álvaro tenta repreende-lo mas fica desarmado com a conversa do filho.

João e Inês ficam perplexos com a decisão de Adelaide e Francisca de despedirem Ricardo da Ioiô.

Graciete resmunga, farta de fazer exames, atrás de exames para controlar a doença. António anima a mulher como pode.

Manel sente-se culpado pelo despedimento de Ricardo, pois foi ele a contar que Adelaide ia dar um jantar.

David está radiante com o pequeno-almoço que Jaime lhe prepara e nem se lembra que o verdadeiro pai está preso. Isabel está feliz, pois voltou a ter a sua família.

Sandra deixa Tiago mais animado, dizendo que o psicólogo lhe está a fazer bem.

Orlando tenta despedir-se de Liliana, mas ela vira-lhe as costas, furiosa por saber que ele vai encontrar-se com Sandra.

Martim e Matilde forçam Daniel a pedir a Mónica que os vá buscar à escola. O veterinário aproveita para dizer aos filhos que vai convidar Rita para jantar.

O vídeo que Adelaide fez para relatar o seu problema de alcoolismo, é um grande sucesso na internet. Francisca diz-se orgulhosa da irmã.

Inês conta a Isabel o escândalo que aconteceu em casa de Adelaide. A amiga diz que Ricardo não é de confiança.

Nuno finge-se muito simpático para Manel, ignorando que Ricardo foi despedido da Ioiô.

Isabel visita Sandra e oferece-se para lhe levar David para a ver quando ela estiver preparada.

Rita fica zangada quando Gabriela telefona a avisar que Liliana fez mais uma grande asneira no lagar, enviando informações confidenciais a todos os funcionários, por engano.

Tiago diz a Inês que gosta de a ver de novo com João.

Gi é convidada para um evento que envolve a realeza internacional. Armando também quer ir à festa e a mulher obriga-o a frequentar aulas de etiqueta.

Diana prepara a vingança contra Adelaide e Francisca, depois de ter sido humilhada pelas irmãs Caldas Ribeiro. Assim, decide visitá-las, quando estão acompanhadas por Gastão, dizendo que tem para abordar, um assunto do maior interessa para a família.

Adelaide e Francisca voltam a expulsar Diana, que foi pedir-lhes que reconsiderem a decisão de despedir Ricardo. A vilã não consegue conter a raiva e, já sozinha, murmura que elas não perdem pela demora.

Rita não perdoa mais um erro grave de Liliana e despede-a do lagar. A rapariga finge alguma contrariedade, mas até fica satisfeita, pois em boa verdade só foi trabalhar ali, para estar perto de Orlando. Alheio ao que se passa com a namorada, o engenheiro vista Sandra em Lisboa e parte mais depressa do que chegou, pois ela diz que se precisar de quem tome conta de si, tem o namorado. Orlando percebe finalmente que Sandra é passado e o seu futuro é junto de Liliana, embora zangado com ela, por ter feito mais disparates no lagar. A rapariga amua com ele e manda-o embora, dizendo que não é o tacho dos restos. Orlando fica melindrado e desabafa com Rita.

David e Isabel preparam um bolo surpresa a Jaime.

Ricardo diz a Diana que não devia ter ido pedir para que o readmitissem na empresa de brinquedos. Ela finge-se protectora, escondendo que se está a servir dele.

Inês, Tiago e João não acreditam que Diana tenha mudado e esperam que ela faça das suas a qualquer momento.

Gastão observa a forma desregrada como Sheila come e fica muito pensativo, começando a considerar se ela será mesmo mulher para si.

Armando volta a exibir as suas más maneiras e Gi reforça que ele tem mesmo de fazer o curso de etiqueta. A mulher diz que já contratou a melhor especialista do país.

Tiago fica aliviado quando Sandra diz que o quer a ele e não a Orlando.

António arde de ansiedade e pede a Graciete que tente falar com Diana para saber se ela está bem. A florista nem quer ouvir tal ideia.

Diana rejeita Ricardo discretamente mas ele fica desagradado.

Manel reafirma a Catarina que está ansioso por ter um filho com ela.

Marco diz a Fátima que não leva Petra lá a casa para não ter de suportar conversas desagradáveis.

Álvaro oferece o almoço a Ernesto, sabendo das dificuldades financeiras que ele atravessa.

Ricardo faz um escândalo para entrar na Ioiô, dizendo que só pode ser despedido com justa causa. Francisca acaba por permitir que ele entre na empresa, mandando que vá falar com Nuno, que acaba por readmiti-lo. Apesar de tudo, não deixa de dizer que Ricardo é um sujeito insuportável.

Gastão conta a Sheila que João arranjou um plano para se livrarem de Diana para sempre.

Amaral volta a procurar Sheila no mercado. Marisa não perde a oportunidade para dizer que ele anda a arrastar-lhe a asa. Sheila dá para trás ao presidente da Junta e ainda o obriga a pagar a despesa de Ernesto no café.

Gastão surpreende Diana e deixa-a sem resposta ao sugerir-lhe que se sujeite ao teste do polígrafo, para se perceber se está ou não a fingir que tem amnésia.