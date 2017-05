Laços de Sangue - Semana de 1 a 7 de maio

João esforça-se por mostrar indiferença, quando Inês lhe diz que vai casar com Nuno.

Diana, fingida, dá os parabéns a Nuno pelo noivado.

Sandra e Liliana estão de saída para o Alentejo. Na herdade, Orlando sossega Rita que está preocupada com a ida de João para o Congo, onde vai correr perigos vários, pois trata-se de uma zona de guerra.

Inês confessa que não estava à espera de encontrar João e muito menos que ele se voluntariasse para partir para o meio de uma guerra. Isabel lembra à amiga que agora está noiva e que, por isso, tem de esquecer João.

Gastão está preocupado com João, mas também com Ricardo, com quem não consegue contactar. O advogado confessa a Francisca que passou pouco tempo com os filhos.

Francisca liga para a clínica de reabilitação, mas não consegue falar com Adelaide que ainda está sob o efeito de medicamentos.

Bernardo aceita fechar negócio com Lourenço, permitindo que ele abra uma sucursal da imobiliária no Alentejo. Gabriela fica radiante com o desfecho do negócio.

Armando também fica entusiasmado com o negócio de Bernardo, dizendo que o filho sai a si. Gi está agastada com o marido que só pensa em comer no casamento.

Marisa desiste de discutir com Sheila, dizendo que isso faz rugas.

Rita fica satisfeita quando Gabriela confirma que aceita o convite para tomar conta das contas da herdade.

Liliana está nas nuvens por se reencontrar com Orlando, embora ele não perceba o interesse dela.

Fátima e Catarina fazem de tudo para gerir a fábrica da melhor forma, enquanto Victor diz mal delas nas suas costas, insinuando que enchem os bolsos de dinheiro em vez de pagarem ao pessoal.

Luís provoca Manel mas este avisa-o de é ele quem dá ordens e não o contrário. Luís vinga-se e mente a Diana, dizendo que Manel está atrasado num projecto. Ela entrega o projecto a Luís, acreditando no que ele lhe diz.

Isabel aconselha Eunice a procurar Tiago e Inês para se reconciliar com os filhos.

César está enervado com a sessão fotográfica de Marisa e quer ir ter com ela. Sheila ainda o enerva mais com os comentários que faz. Álvaro irrita-se e dá mais um raspanete ao empregado. Nada que mereça tanto alarido, já que a roupa interior que Marisa veste é clássica e sem ousadias.

Sheila convida Gastão para jantar, aproveitando o facto de Sandra e Liliana, estarem no Alentejo.

Sandra sossega Domingos e diz que é feliz em Lisboa. Liliana aceita com entusiasmo o convite de Orlando para observar uns pássaros que ele descobriu.

Diana envenena Eunice contra Inês, vincando que a irmã decidiu que vai casar sem ter uma conversa com a mãe. Isabel defende Inês e Nuno contra Diana, que fica muito tensa. Mais tarde, Isabel deixa transparecer a Jaime toda a sua desconfiança e indignação pela forma como Eunice protege Diana e rejeita os outros dois filhos, Inês e Tiago. Estes decidem jantar juntos em casa de Inês.

Armando vai todo entusiasmado para a despedida de solteiro. Gi vinga-se e diz que esta noite vão dormir em camas separadas.

Diana contacta dois bandidos e encomenda-lhes um ataque simulado, contra si própria e contra a mãe, recomendando que não as magoem. Os homens aguardam que as duas deixem o restaurante e, nessa altura, atacam-nas. Eunice entra em pânico e ouve um dos agressores dizer que lhas vai acontecer muito pior se Tiago não pagar as dívidas de jogo que contraiu.

Eunice está desesperada depois de ter sofrido o ataque que Diana encomendou. Acredita que Tiago está mesmo cheio de dívidas de jogo e diz que vai falar com ele. Abraçada à mãe, Diana sorri com maldade, contente porque o seu plano para comprometer o irmão, está a resultar.

Tiago troca as primeiras palavras com Nuno e manifesta simpatia pelo namorado da irmã. Eunice invade então a casa de Inês, responsabilizando Tiago por ter sido agredida por homens que lhe querem cobrar uma divida de jogo. Apesar de garantir que não joga há muito tempo, Tiago não consegue convencer a mãe, que está completamente cega pelas intrigas de Diana. Esta telefona aos homens que contratou, combinando o pagamento pelo serviço que lhe fizeram. Inês ordena a Eunice que saia da sua casa e diz a Tiago que Diana está por trás desta intriga com o propósito de incriminá-lo, afastando-o da mãe.

César mostra-se inquieto enquanto Marisa não regressa da sessão fotográfica. Álvaro faz troça do seu empregado.

Sheila deita mãos à obra e começa a preparar o jantar romântico para presentear Gastão. Quando ele chega, alivia-lhe as preocupações que está a ter com João e Ricardo.

Liliana não consegue controlar-se e beija Orlando, aproveitando um momento em que fica a sós com ele. O engenheiro corresponde ao beijo que é interrompido pela chegada de Domingos e Alzira. De regresso a Lisboa, Liliana entrega, disfarçadamente a Orlando um papel com o seu número de telefone.

Lourenço e Gabriela comentam com entusiasmo a opção que tomaram de viver no Alentejo.

Manel está apreensivo porque ainda não recebeu uma proposta de trabalho que lhe permita deixar a empresa se brinquedos. Comenta com Catarina que vai fazer bem a João participar na missão humanitária em África, bem como o facto de Gabriela ter decidido ter deixado a Ioiô.

Luís fica furioso ao saber que Isabel levou David para o trabalho e vai ao restaurante armar um escândalo. Perante a ameaça que a ex-mulher faz de chamar a polícia, aceita ir embora, mas deixa claro que pretende vingar-se. David sofre com a situação e Jaime consegue manter a clama para não esmurrar Luís.

Gi fica a choramingar porque Armando vai fazer a despedida de solteiro acompanhado por Bernardo. Este diz à mãe que só aceitar acompanhar o pai para tomar conta dele. Na manhã seguinte, Gi fica furiosa com o marido e com o filho porque os encontra a dormir na sala com uma grande ressaca.

Liliana e Sandra regressam do Alentejo e surpreendem Gastão e Sheila, descompostos, a dormirem no sofá. O advogado fica envergonhado com a situação.

Marisa tranquiliza César garantindo que não há razão para ter ciúmes por ela ser modelo, ainda que de peças de lingerie.

João chega ao Congo e começa desde logo a trabalhar. Revela empatia imediata com Júlia, a enfermeira chefe.

Manel protesta com Diana que o desautorizou perante Luís. A vilã deixa no ar a ameaça de que pode restituir a Luís o seu antigo posto.

Inês fica de boca aberta quando Nuno chega à conclusão que a sua empresa foi contratada por Diana, que ele desconhecia ser irmã da namorada.

Apesar de contrariada, Catarina aceita ir a casa de Diana para conversar com ela.

Inês expressa a Nuno toda a sua indignação, convicta que ele lhe escondeu que andou em reuniões com Diana, sabendo que elas são irmãs. Nuno defende-se, garantindo que ignorava toda a situação. Pouco convencida, Inês amua e diz a Nuno que não quer falar mais do assunto enquanto o casamento de Gi e Armando durar.

Luís tenta seduzir Diana mas ela ameaça despedi-lo se repetir a graça.

A poucas horas de se voltar a casar com Gi, Armando pede a Bernardo que leve para a boda o frasco onde guardou uma porção do aterro que possuía, tratando-o como um amigo muito especial. Contrariado, Bernardo cumpre o desejo do pai.

Custódia confessa a Francisca que as pessoas do bairro a olham de maneira diferente, depois dela ter sido presa, ainda que injustamente.

Liliana continua a fingir que está magoada num braço, para não voltar a trabalhar na banca de flores de Graciete. Quando Sheila aparece exibindo o vestido que vai levar ao casamento, Liliana diz que ela parece uma árvore de Natal.

João e Júlia trocam experiencias e começam a conhecer-se melhor.

Sheila fica espantada com Bernardo, que segura o frasco de terra do aterro, que Armando não consegue esquecer.

Victor, falso, conta a Fátima e Catarina que convenceu com dificuldade as outras operárias a trabalhar, recebendo mais tarde as horas extras que fizerem.

Depois de alguma atrapalhação, Gi e Armando trocam alianças e juram amor eterno, beijando-se apaixonados. Todos os convidados aplaudem com entusiasmo.

Gastão fica desalentado ao ser confundido como pai de Sheila, por outro convidado.

Tiago recebe os maiores elogios pela confecção dos pratos do casamento.

César fica desanimado quando Marisa recebe mais um convite para trabalhar como modelo.

Gi e Armando não gostam nada de ver Bernardo a dançar com a avó da namorada Raquel.

Graciete faz mais uma sessão de radioterapia e chega extenuada a casa. António dá-lhe todo o apoio e diz que vai arranjar quem lhe tome conta da banca das flores.

Domingos confessa que gostou muito da visita que Sandra lhe fez e diz que Liliana é muito simpática. Orlando disfarça quando descobre, no bolso, o papel que Liliana lá colocou com o seu número de telefone.

Eunice lamenta não ter conseguido unir os filhos. Garante que Diana a tem ajudado muito, sem conseguir perceber que a filha é uma máquina de fazer mal aos outros.

Diana diz a Catarina que se sente muito sozinha e pede-lhe, para seu espanto, que continue a ser sua amiga. A vilã fica irritada por não conseguir convencer da sua bondade.

Raquel quer dançar com Bernardo mas este permanece grudado na avó dela.

Francisca regressa a casa, desiludida com a vista a Adelaide, assumindo que a irmã não está nada bem. Os piores receios confirmam-se, pois Adelaide tenta suicidar-se na clínica. Ao saber do ocorrido, Gastão apressa-se a deixar o casamento de Armando para socorrer a sua ex-mulher.

Gi e Armando aproveitam que estão sozinhos em casa para pôr o amor em dia.

Eunice pede a Jaime que fale com Tiago para ver se percebe se ele voltou ou não a jogar.

João fica com febre e é Júlia quem cuida dele.

Inês vai pedir satisfações a Diana por ter esta ter contratado a empresa de Nuno.

Inês acusa Diana de ter contratado Nuno de propósito para prejudicar a sua relação com ele. Sem se deter, culpa a irmã de ter fabricado o ataque a Eunice, para afastar a mãe de Tiago. Fingindo-se ofendida, Diana nega tudo mas Inês garante que não se deixa enganar e que, mais tarde ou mais cedo vai provar todas as patifarias que ela fez. Diana procura Eunice e apressa-se a contar à mãe que Inês a procurou e, mais uma vez para acusá-la de coisas que não fez. Eunice, cega, continua a proteger e aceitar tudo o que Diana lhe diz.

Adelaide entra em coma depois de ter cortado os pulsos ao tentar o suicídio. Francisca, Gastão e Sheila ficam horrorizados com a notícia. Francisca chora, recusando a ideia de poder perder a irmã. Gastão, por seu lado, tenta fazer-se forte, apostando que a ex-mulher vai salvar-se. Ao saber da tragédia, Rita decide deixar a herdade para apoiar Francisca. A apreensão torna-se ainda maior porque Ricardo está incontactável, sem saber que a mãe está em perigo de vida.

Rita e Daniel transformam as divergências em amor e envolvem-se, finalmente.

Fátima esforça-se por ficar tranquila com o namoro de Marco. Mais experiente, Álvaro afirma que a vida sexual do filho começará, mais tarde ou mais cedo. Fátima acaba por concordar e diz a Marco para convidar Carlota para jantar. O rapaz não esconde a satisfação.

Sheila deixa Sandra e Liliana impressionadas, ao contar que Adelaide cortou os pulsos com os estilhaços de uma lâmpada. O ambiente alivia, com o relato maravilhoso que faz do casamento de Gi e Armando.

Catarina confessa a Manel temer que Diana o prejudique na empresa, vingando-se dela por ter recusado continuar a ser sua amiga.

Inês garante a Isabel que não se vai deixar derrotar pela irmã, ao relatar a discussão que teve com Diana.

Graciete insiste em voltar às suas rotinas diárias mas Marisa refreia-lhe os ânimos.

João começa a dar mostras de estar doente, mas mesmo assim não regateia esforços para ajudar as vítimas da guerra no Congo. Júlia observa-o, preocupada.

Fingindo preocupar-se com a felicidade da irmã, Diana propõe a Nuno dispensar os seus serviços para não provocar ciúmes em Inês. O empresário responde que não vai abdicar da sua vida profissional devido ao noivado. Diana deixa-se convencer e mantém a contratação de Nuno.

Luís comenta com Manel que não gosta da nova contratação de Diana. Fica ainda mais irritado quando Nuno pretende saber a razão para a derrapagem financeira na produção de um brinquedo. Luís acaba por mudar a sua opinião, quando Nuno elogia um projecto seu.

Armando e Gi estão satisfeitos pela forma com decorreu o seu segundo casamento e principalmente a noite de núpcias. Ficam apreensivos com Bernardo, temendo que ele esteja interessado na avó de Raquel, em vez de investir na relação com a namorada.

Inês pede a Tiago que vá com ela falar com Eunice, na tentativa de que ela perceba que Diana anda a destruir tudo à sua volta. Tiago recusa, dizendo que está muito magoado com a mãe para dar esse passo.

Isabel conta que Luís foi ao restaurante fazer um escândalo. Eunice decreta que, da próxima vez, será chamada a polícia.

Tiago e Sandra começam a tratar-se por tu e ele agarra-lhe a mão, carinhosamente, causando-lhe algum embaraço.

Francisca reza à cabeceira de Adelaide e não consegue conter o choro, pela gravidade do estado de saúde da irmã.

Liliana chega estafada do trabalho no mercado, mas fica logo mais animada ao receber um telefonema de Orlando, que quer saber como é que ela está. O engenheiro promete visitá-la em breve. Sandra ouve a conversa e por momentos fica enciumada. O sorriso volta a aparecer na sua boca quando olha para Tiago que está sentado à mesa, no café.

Rita fica surpreendida com o noivado de Inês, lamentando que ela e João não tenham ficado juntos.

Inês irrita-se com Nuno, pois o noivo diz que Diana não é tão má como ela pinta.

Depois de ajudar a salvar a vida de uma refugiada grávida, João desfalece e começa a deitar sangue pelo nariz e pela boca, sofrendo várias hemorragias. Júlia ampara-o e pede por socorro.