Laços de Sangue - Semana de 24 a 30 de abril

Ricardo descontrola-se e tenta agredir Diana, depois desta se apropriar da quota que Adelaide detinha na empresa. João e Gastão, com a ajuda de Luís, conseguem arrastar Ricardo e evitar o pior.

Tiago prepara a ementa do jantar que Inês vai fazer com os amigos em sua casa e está curioso para conhecer Nuno, o novo namorado da irmã.

Luís trata de se aproximar de Diana, tentando tirar dividendos, pelo facto dela ser agora a única dona da Ioiô.

Gastão acalma Ricardo, defendendo que o filho não pode agir precipitadamente para se vingar de Diana.

Francisca mostra-se desolada por ter perdido a empresa para a vilã e culpa-se por isso. João consola a mãe dizendo que Diana já não lhes pode tirar mais nada.

Gabriela é colhida de surpresa com as mudanças na empresa e fica apreensiva com a ascensão de Diana.

Rita começa a sofrer novo ataque de stress, pelo excesso de trabalho na herdade, especialmente durante as provas do azeite. Daniel aconselha-a a relaxar, deixando a tarefa entregue a Orlando.

Marisa dá um raspanete a César por este não ter guardado o segredo que António e Graciete não são pais de Diana.

Fátima conta apreensiva a Álvaro, que Marco pediu para passar uns dias em casa da namorada, a convite dos pais desta.

Pela calada, Victor continua a virar as operárias da fábrica contra Fátima e Catarina.

Armando consegue que Gi aceite fazer a festa do casamento no clube equestre, mas fá-la zangar por querer vender a égua durante a boda. O casamento tem de ser antecipado e Gi obriga o marido a escolher o fato para a cerimónia.

Adelaide consegue convencer um enfermeiro a ligar a Diana, mas esta responde que não a conhece, deixando-a em desespero.

Gabriela é forçada a aceitar a proposta de Diana para ter mais responsabilidades nas decisões da empresa e fica inquieta por isso. Ao chegar a casa conta a Lourenço que está preocupada com a situação.

Diana não gosta que Gabriela tenha saído mais cedo, nem que Luís tenha ido buscar o filho à escola.

António fica assustado ao ouvir Sheila dizer que Liliana é um desastre como florista. Liliana e Sandra repreendem-na.

Inês recebe uma mensagem de Nuno no telemóvel e mostra a Isabel a felicidade que sente.

Sandra responde à letra às provocações de César, para divertimento de Álvaro.

Manel e Catarina compõem a casa nova. Ele mostra-se preocupado com o que Luís pode estar a tramar na empresa.

Luís dá pouca atenção a David por causa do trabalho. O filho tenta adivinhar o brinquedo que ele está a desenhar.

Ricardo convence Gastão a manter o compromisso que tinha para jantar com Sheila. Assim que se livra do pai, não perde tempo e vai para a empresa. Ricardo aproveita o facto de Diana estar sozinha e começa a espancá-la com grande violência.

Diana é violentamente agredida por Ricardo mas consegue libertar-se, dando-lhe uma joelhada entre as pernas. Muito mal tratada, telefona a Eunice que a socorre e leva para casa. Diana mente à mãe, contando que Ricardo lhe bateu por vingança e acrescenta que não quer participar à polícia, pois prefere tratar do assunto à sua maneira. Eunice deixa-se manipular pela filha.

No seu apartamento, Ricardo tira todas as roupas de Diana e senta-se a chorar de raiva na beira da cama.

Sem saber do que se passou, Gastão confessa que está preocupado com o que Ricardo pode fazer para se vingar de Diana. O advogado encontra conforto para os seus problemas no abraço de Sheila.

Francisca percebe que Rita voltou a estar ansiosa com o trabalho e opta por não contar que a família Caldas Ribeiro perdeu a empresa de brinquedos para Diana. Saturado com tantos problemas, João começa a pensar em sair de Lisboa, tal como a irmã fez.

Em ambiente de grande descontracção, Tiago exibe os pratos que preparou para o jantar com Jaime, Isabel e Inês. O chef Jaime Vilar brinca com ele, mas sente-se orgulhoso por ter transformado Tiago num grande cozinheiro. Isabel e Inês ficam curiosas em saber que tipo de sentimento tem Tiago por Sandra. Este está mais interessado em conhecer Nuno, mas o namorado de Inês atrasa-se e só0 chega a tempo das despedidas. Depois de todos saírem, Nuno aceita passar a noite com Inês.

Gi fica em pulgas para conhecer Raquel, a nova amiga de Bernardo.

Inês confessa a Tiago que sente saudades de Eunice. O irmão, por seu lado, diz que jamais perdoará à mãe ter desconfiado dele, influenciada por Diana.

Eunice fica apreensiva com a determinação de Diana que garante não vai deixar intimidar-se por duas ou três pessoas más. Diana insiste em desempenhar o papel de vítima, para garantir a confiança da mãe.

Marisa critica Diana que nunca mais visitou Graciete no hospital. António confirma o desgosto que ele e a mulher sentem por isso.

Fátima diz a Álvaro que têm de impor condições a Marco para deixarem o filho ir passar uns dias a casa da namorada. César mete-se na conversa e é repreendido pelo patrão. Fica zangado com Sandra que dá razão a Álvaro.

Manel e Catarina ficam exaustos com o trabalho que a casa nova está a dar, mas a sua paixão combate o cansaço.

Eunice fica preocupada porque Diana insiste em voltar à Ioiô para trabalhar.

Ricardo esconde de Gastão que agrediu Diana, quando o pai o procura para saber como está.

Custódia diz estar feliz por voltar ao trabalho. Francisca prepara-se para visitar Adelaide, enquanto João reconhece que a vida não voltará a ser como era, depois do que Diana lhes fez.

Liliana volta a chegar atrasada ao trabalho no mercado e é criticada por Marisa e Sheila.

Magoada pela indiferença de Diana, Graciete diz a António que, desta vez, vai romper definitivamente com ela.

Luís deixa David chocado ao dizer que até dá jeito que ele fique com a mãe, pois está cheio de trabalho.

Marisa é convidada por uma agente de moda a fazer um casting de fotografia. A vendedeira corre a contar a novidade a César que, no entanto fica pouco entusiasmado.

Fátima e Catarina, ingénuas, agradecem a Victor a ajuda que lhes tem dado, sem se aperceberem que ele está a trabalhar para lhes roubar o lugar.

Gabriela e Luís estranham as escoriações que Diana tem na cara. Ricardo entra no mesmo instante e troca com ela um olhar duro.

Manel quer despedir-se da empresa, depois de saber por João que Diana é agora a única proprietária.

Nuno promete uma surpresa a Inês e cumpre. Oferece-lhe um anel de noivado e pede-a em casamento.

Inês pede tempo a Nuno para considerar o pedido de casamento que ele lhe fez. Nuno não quer pressionar e mostra-se muito compreensivo com a namorada.

Diana surpreende Ricardo ao recusar o seu pedido de demissão da empresa.

Manel fica de pé atrás com Diana, que começa a tratá-lo de forma ríspida. Ao contrário, a vilã faz com que Luís acredite que é possível recuperar o lugar de director criativo, que ainda pertence a Manel.

Adelaide fica arrasada com a visita de Francisca. A irmã faz-lhe ver que Diana a traiu só para ficar com a empresa de brinquedos. Adelaide confessa que Diana lhe levou bebida e cigarros, para lhe alimentar o vício na clínica. Francisca está incrédula com o que ouve e conta a João na primeira oportunidade. O filho não cala a revolta contra Diana.

Graciete regressa a casa disposta a viver a vida com António. O marido conta que a banca das flores tem estado entregue a Liliana, mas a florista duvida que ela dê conta do recado. No mercado, os clientes ficam efectivamente desiludidos com os arranjos de flores que Liliana faz. Sandra percebe que foi má ideia sugeri-la para substituir Graciete.

Sheila rói-se de inveja de Marisa que vai fazer uma sessão de fotografias para uma agência de moda.

César confessa a Álvaro que não gosta que Marisa seja modelo fotográfico, temendo que apareça nua. Álvaro diz que ele está é com ciúmes.

Catarina brinca com Fátima dizendo que tem um colega caidinho por ela.

Manel não gosta de ver Luís tão contente e comenta com Gabriela que Diana mudou o comportamento, passando a tratá-lo mal.

Ricardo pede a Gastão que avise Adelaide que ele decidiu ir passar uns dias fora, por não suportar Diana.

Bernardo decide levar Raquel a jantar para a apresentar aos pais. Gi e Armando ficam radiantes.

Diana esconde-se para ouvir a conversa de Nuno com Isabel e Jaime. Fica a saber que Nuno pediu Inês em casamento.

Diana quer visitar Graciete. A florista não se mostra entusiasmada e António coloca-se ao lado da mulher.

Tiago cruza-se com Diana no restaurante e pergunta se ela foi levar mais veneno. Eunice fica triste ao sentir ódio nas palavras do filho.

Rita e Daniel dão-se cada vez melhor. Ela mostra desejo de rever os filhos do veterinário. Orlando interrompe o momento idílico para dizer que o azeite da herdade teve nota alta nas provas.

Liliana queixa-se que tem os dedos todos picados pelos espinhos das rosas. Sandra tranquiliza-a, dizendo que Graciete já está em casa e deve regressar brevemente ao trabalho.

Graciete fica espantada por Marisa ter sido convidada para ser modelo.

Manel fica furioso com Luís que, à sua revelia, entregou um projecto a Diana.

Gabriela diz a Lourenço que decidiu deixar a empresa de brinquedos.

Victor continua a virar as operárias da fábrica contra Fátima e Catarina.

Filipa está radiante com o regresso de Graciete a casa.

Isabel e David não escondem a felicidade por estarem de novo juntos. Inês mostra o anel que Nuno lhe deu e diz que está com medo de investir tudo nesta nova relação.

Eunice não acredita que Tiago deixou de jogar e segue o filho quando este se vai embora. Tiago vai ao café do mercado para ver Sandra. Álvaro e César comentam que eles estão enamorados. Eunice chega entretanto e percebe que se enganou. Fica envergonhada ao ser descoberta por Tiago.

Diana visita Graciete e fica chocada porque a florista diz que ela já não é bem-vinda na sua casa, pedindo-lhe que nunca mais volte.

Graciete e António são implacáveis com Diana, assumindo que, na verdade, ela nunca foi sua filha. Diana faz teatro e acusa-os de estarem a abandoná-la, depois de a terem roubado à família original. Graciete mantém-se firme e António pede com serenidade à vilã, que saia. Diana vai-se embora furiosa.

Tiago não perdoa a Eunice ter voltado a duvidar de si e vira-lhe as costas, deixando a mãe arrasada. Quando regressa ao café, Tiago troca palavras sedutoras com Sandra, que revela alguma timidez. César repara e repreende a rapariga por estar a conversar com os clientes. Sandra dá-lhe uma resposta torta, causando surpresa. Álvaro sorri e diz que o amor anda no ar.

Fátima envergonha Marco quando diz que vai ligar à mãe de Carlota, uma vez que os dois vão passar juntos alguns dias em casa dela.

Manel conta a Catarina que está preocupado com o seu futuro na empresa de brinquedos, temendo que Luís e Diana o prejudiquem. Catarina aprova a saída de Manel da Ioiô. João, que janta com os amigos, diz que está a pensar ir para o Congo fazer voluntariado numa missão humanitária. Fica a saber que Graciete foi operada a um tumor e diz que a vai visitar.

Francisca confronta Diana por tudo o que fez a Adelaide. Diana é arrogante e afirma que teria sido melhor para Adelaide morrer, pois assim não teria de aturar a família que tem. Eunice chega no meio da discussão e fica ansiosa. Francisca, antes de se ir embora, diz que Eunice ainda vai perceber quem é a filha que tem. Já a sós com a mãe, Diana desconversa e culpa Francisca de querer descarregar sempre nos outros as suas frustrações. Eunice fica desconfiada, mas quebra quando Diana se oferece para a ajudar no restaurante.

Isabel diz a David que está muito feliz por tê-lo de novo consigo e beija o filho. Nuno faz mais uma surpresa a Inês e passa pela casa dela apenas para lhe dar um beijo. Inês fica arrebatada pelo gesto do namorado, enquanto Isabel e David sorriem.

Marisa conta a Graciete e António que a sessão fotográfica correu muito bem e que agora espera fazer o primeiro trabalho como modelo. Provoca o riso nos amigos ao referir, determinada, que César tem é de ficar contente.

Fátima e Álvaro decidem deixar Marco ir passar uns dias a casa da namorada. César mete-se na conversa, aprovando a decisão. Álvaro continua a conversar com a mulher e fica enciumado ao saber que ela esteve a tomar café com um dos principais fornecedores da fábrica. César volta a intrometer-se e desta vez leva um raspanete do patrão.

Depois de ter rompido definitivamente com Diana, Graciete diz a António que quer tê-lo a seu lado, bem como a Marisa, César e Filipa, como sua família.

Eunice conta a Diana que seguiu Tiago mas quando a vilã tenta pôr mais veneno contra o irmão, a mãe irrita-se e deixa claro que não quer falar mais do assunto.

Isabel fica agastada com o comportamento de Luís, que despacha David ao telefone, colocando mais uma vez o trabalho à frente do filho.

Liliana fica desiludida por ter de trabalhar no mercado, pois queria ir com Sandra ao Alentejo, na expectativa de reencontrar Orlando.

Sheila critica o mau português de Sandra. Liliana tem pena da rapariga e ajuda-a a aprender a falar correctamente.

Francisca fala com Rita ao telefone, mas não tem coragem de contar à filha que a empresa de brinquedos foi roubada à família por Diana. Rita reconhece que está a ficar outra vez stressada com o excesso de trabalho na herdade.

Gi fica ofendida com Armando, pois o marido não faz distinção entre ela e a égua. Bernardo melhora o ambiente, anunciando que lhes vai apresentar Raquel ao almoço.

Liliana reconhece que não tem condição física para trabalhar no mercado. Marisa zanga-se com Sheila.

Gabriela enfrenta Diana com coragem e pede a demissão da Ioiô.

João visita Graciete. Quando sai da casa da vendedeira, vê chegar Inês que vem de boleia com Nuno. Ao despedirem-se, trocam um beijo apaixonado. João fica cheio de ciúmes e afasta-se rapidamente. Triste com o que viu, formaliza a intenção se ir para o Congo em missão humanitária.

Diana começa a investigar quem é Nuno, com a intenção de prejudicar Inês.

João trata do que é necessário para ir fazer voluntariado em África, desgostoso por ter visto Inês a beijar Nuno.

Graciete acompanha Inês à porta e pede desculpa por António ter referido que João já a tinha visitado.

Luís tenta agradar a Diana, dizendo que a saída de Gabriela até pode ser boa para a empresa.

Gabriela, por seu lado, está felicíssima com a decisão de deixar a Ioiô. Luís aproveita a embalagem para lançar uma indirecta a Manel, dizendo que é pena que outras pessoas não sigam o exemplo dela.

Gi combina com Tiago e Inês a ementa do casamento e fica envergonhada com as sugestões de Armando.

Jaime diz a Isabel que não há pressa em assumirem o seu namoro perante David. Ela agradece-lhe a preocupação. Eunice está por perto e reconhece que deveria ter sido mais ponderada com Tiago.

Álvaro irrita-se com César quando o empregado diz que ele está com ciúmes de Fátima.

César fica sem fala quando Marisa conta que vai fazer uma campanha publicitária de roupa interior. O choque é tão grande que ele começa a baralhar o que os clientes pedem no café. Sheila ainda piora as coisas e diz que Marisa vai posar nua. Álvaro e Sandra assistem divertidos à conversa.

Catarina confessa que gostava de ter um filho de Manel. Fátima ouve a amiga mas não deixa de dizer que está preocupada pelo facto de Marco ir passar uns dias com a namorada em casa dela.

Rita fica radiante quando Daniel aparece na herdade para almoçar, levando os filhos com ele.

Armando diz as maiores barbaridades durante o almoço, mas Raquel diverte-se com a situação. Ao invés, Gi e Bernardo estão bastante envergonhados. No final tudo termina bem e os pais ficam contentes por Bernardo estar finalmente interessado numa mulher da sua idade.

Francisca e Gastão ficam preocupados, mas apoiam a decisão que João tomou, de ir para África fazer voluntariado.

Nuno reúne com Diana e é contratado para substituir Gabriela na pasta das finanças da empresa,

Francisca propõe que Gabriela seja a nova directora financeira da herdade.

Fátima e Catarina, estão erradamente convencidas que Vítor as está a ajudar na fábrica.

Graciete começa a ficar farta de estar em casa. Marisa entra nesse instante em casa e diz que vai ser fotografada.

Diana fica furiosa ao ouvir Eunice dizer que tem saudades de Tiago e Inês. No entanto é obrigada a mentir dizendo que partilha do mesmo do mesmo sentimento.

Nuno vai buscar Inês a casa para namorar. Ela surpreende-o dizendo que aceita casar com ele.

Nuno e Inês beijam-se apaixonados festejando o seu noivado. Seguem para casa e cuidam de David, enquanto Isabel trabalha no restaurante. A criança gosta de estar com os seus novos amigos, dizendo que eles não discutem como os pais.

Diana fica irritada ao ouvir Isabel contar a Eunice que Inês está feliz.

Gi e Armando recordam entusiasmados a sua primeira lua-de-mel. Ficam contentes porque Bernardo lhes confidencia que já namora com Raquel. O filho diz que já convidou a namorada para o casamento, mas Gi e Armando estremecem, pois Bernardo diz que também quer convidar a avó da rapariga. Perante a perplexidade dos pais, apressa-se a esclarecer que a velha senhora é a única família que a namorada tem.

Gabriela é convidada por Rita para organizar a contabilidade da herdade. Lourenço fica contente pela mulher e confessa que esta é uma boa razão para ter confiança no futuro. Domingos e Orlando aprovam a decisão de Rita. O caseiro não esconde a felicidade por estar prestes a rever Sandra.

Lourenço incentiva Gabriela a aceitar a proposta de Rita, pois está disposto a acompanhá-la e diz que vai sugerir a Bernardo que abra no Alentejo, uma sucursal da agência imobiliária.

Tiago aperta o cerco para conquistar Sandra. Liliana finge que está magoada num braço para se esquivar ao trabalho no mercado, pois só assim conseguirá viajar com Sandra para o Alentejo. Liliana não esqueceu Orlando e está desejosa de o rever.

Graciete desconfia que Liliana não está a cuidar das suas flores como deve ser.

Gastão reconsidera a sua decisão e volta atrás, convidando Sheila para jantar.

Á revelia de Eunice, Diana começa a repreender Isabel por esta estar a dar muita atenção a David, descurando o trabalho. Isabel e Jaime ficam pasmados com o que ouvem.

João conta a Manel e Catarina que vai fazer voluntariado em África. Garante que não vai despedir-se de Inês e tão pouco a quer ver.

Catarina dá tempo a Manel para que ele interiorize a ideia de ser pai.

Marco tranquiliza Fátima e diz à mãe que vai correr tudo bem quando for passar uns dias em casa da namorada.

César perturba Álvaro quando diz que a maior parte dos adultérios acontece com pessoas que trabalham demais.

António vai tomar conta da banca por Liliana. Graciete gosta mais assim.

Álvaro tenta conquistar a atenção de Fátima, mas deita-se sozinho, pois ela não se dá conta do interesse do marido, pois está distraída a ver um filme.

Marisa zanga-se com César, pois de tão sôfrego que está, não consegue ser meigo com ela na cama.

Sandra aceita viajar com Liliana para o Alentejo.

Rita não contém as lágrimas com a partida de João para África.

João despede-se de Francisca e Gastão. Pela primeira vez trata o advogado por pai.

Nuno fala com Inês ao telefone. Quando desliga, pede desculpa a Diana pela demora.

Inês prepara as coisas para que os voluntários levem produtos de primeira necessidade para a missão. Ao entregar uma das caixas a um médico, Inês percebe rapidamente que está frente a frente com João. Trocam imediatamente um olhar tenso.