Laços de Sangue - Semana de 17 a 23 de abril

Marisa socorre Graciete e chama uma ambulância para a levar ao hospital. No bairro, a notícia do internamento da florista causa constrangimento e preocupação. Sheila entra no café sem saber de nada e é imediatamente repreendida por César, que desta vez conta com o apoio de Álvaro. Perante o estado de angustia que se vive, Manel e Catarina consideram-se pessoas felizes e com sorte.

António fica chocado ao saber que Graciete foi internada e sai desesperado da fábrica. Victor vai ter com Fátima e Catarina e causa surpresa, ao oferecer-se para fazer o trabalho de António enquanto este estiver fora.

António chora convulsivamente, preocupado com o estado de Graciete, enquanto Marisa também não disfarça o seu desgosto.

No café, César é quem faz o ponto de situação do estado de Graciete, deixando todos mais descansados, garantindo que a florista realizou mais exames médicos e se encontra estabilizada.

Liliana lamenta-se de não conseguir arranjar emprego.

Gabriela fica apreensiva, quando Diana lhe pede maiores responsabilidades na empresa, considerando que a sua colaboração é importante. Mais tarde, em casa, Lourenço aconselha Gabriela a sair da Ioiô, para escapar às manipulações de Ricardo e Diana. Esta mente a Ricardo dizendo que ele tem andado a desafiá-la

Diana aceita jantar no M com Eunice. Continua a envenenar a mãe contra Tiago. O irmão observa-a à distancia, comentando com Jaime que Diana vai ter de fazer muito mais para o deitar abaixo.

Marisa fica boquiaberta ao saber que Diana foi recolhida por Graciete e que não é sua filha de verdade.

Adelaide magoa Ricardo, ao dizer ao filho que já não confia mais nele.

João confia a Gastão que a sua vida está a ser vivida instante a instante.

Gi e Armando escolhem em desacordo os fatos de casamento. Gi considera a possibilidade de entregar a organização da boda, a Inês.

Marisa fica chocada ao saber a verdadeira história da vida de Graciete.

António fica apavorado quando o médico diz que Graciete tem um tumor na cabeça.

Tiago discute violentamente com Diana e quase a agride. Eunice assiste desesperada à desavença entre os filhos e vê Tiago sair de casa furioso. Diana aproveita para virar a mãe contra ele, relembrando que se trata de um viciado. Tiago refugia-se em casa de Inês e conta à irmã mais velha que vai sair do restaurante e que vai deixar de viver com Eunice e Diana, pois já não suporta o mau ambiente que ela criou.

Ricardo liga a Gastão e insiste que é urgente interditar judicialmente Adelaide, para que a mãe deixe de puder tomar decisões, sobre os seus bens, principalmente na empresa. Diana ouve a conversa e vai rapidamente à clínica de reabilitação. Leva mais bebida e cigarros a Adelaide, garantindo que a vai tirar dali em breve.

Tiago conta a Jaime que decidiu deixar o restaurante. Este fica triste por perder o seu colaborador, mas dá-lhe ânimo para escolher o melhor caminho para a sua vida. Eunice tenta falar com o filho mas Tiago vira-lhe as costas, deixando-a exasperada.

João e Francisca falam com o advogado de Custódia insistindo para que ele consiga a libertação da empregada o mais rápido que puder. O advogado alerta para que não vai ser fácil provar que foi Diana quem matou Henrique.

Gastão fica chocado ao saber que Ricardo e Diana estão juntos. Francisca e João fazem notar que não é bom que os dois tenham agora o controlo da Ioiô. Gastão promete falar com Ricardo sobre esta sua nova relação.

Diana aperta o cerco a Gabriela e oferece-lhe mais responsabilidade na empresa, dizendo que ela é muito importante e deve ter mais intervenção nas decisões da Ioiô. Gabriela tenta disfarçar mas fica muito nervosa.

Victor mostra-se muito prestável para ajudar Catarina e Fátima a resolver problemas na fábrica, mas diz mal delas nas costas às outras operárias.

O médico diz a Graciete que ela corre perigo de vida e que tem de ser operada de urgência para remover o tumor que tem na cabeça. A florista aceita submeter-se à cirurgia e pede a António que vá chamar Diana, afirmando que chegou a sua hora. O marido limpa-lhe uma lágrima da face e faz-lha a vontade. Diana vai ao hospital e abraça Graciete com emoção, dizendo que sempre gostou muito dela.

Inês sabe que Graciete foi internada de urgência e acorre também ao hospital. Diana não esconde a sua raiva ao encarar a irmã, questionando com maus modos o que está ali fazer. António tenta aliviar o ambiente para evitar que as duas se peguem.

No café de Álvaro o ambiente é pesado pois todos temem pela vida de Graciete. Sheila começa a provocar Liliana e é repreendida por Marco. César dramatiza a doença de Graciete e leva um raspanete de Álvaro.

A operação de Graciete vai decorrendo sem incidentes até que, repentinamente, tudo se altera. Graciete entra em paragem cardíaca e a equipa médica tenta reanimá-la, com muita dificuldade.

No bloco operatório, a equipa médica consegue reanimar Graciete devolvendo-a à vida. Na sala de espera, instala-se o desânimo sem notícias do que se está a passar com a florista. António não contém o desespero e chora. Sentindo ciúmes de Inês, Diana arrasta o pai adoptivo consigo, fingindo sentimentos de generosidade e carinho, que na realidade não possui.

No café de Álvaro a angustia não é menor, pois Marisa telefona a contar que António está cada vez mais desesperado e que ninguém dá noticias sobre o estado de Graciete.

Depois de muito sofrimento, chega a boa nova. Graciete foi operada com êxito e está fora de perigo. António chora aliviado. Marisa e Inês não conseguem esconder a comoção, enquanto Diana força um sorriso amarelo.

Francisca conta a João que Ricardo desviou dinheiro da Ioiô. O médico fica indignado e quer confrontar Ricardo e Diana de imediato. Francisca impede-o de reagir a quente, avisando que a segurança da família é mais importante do que a empresa. João fica de rastos e pede perdão ao avô por não ter conseguido continuar o seu sonho.

Lourenço insiste com Gabriela para que deixe a Ioiô e se livre para sempre de Ricardo e Diana.

Enquanto Marisa não chega a casa, César assume o papel de pai e deita-se ao lado de Filipa para que a menina adormeça mais facilmente.

Tiago deixa Eunice arrasada, dizendo com todas as letras que vai sair de casa e deixar de trabalhar no restaurante. Com grande determinação, Tiago diz-lhe que pode ficar sozinha com Diana, pois estão bem uma para a outra e acusa-a de não se ter portado como sua mãe.

César aproveita o alívio que a recuperação de Graciete provocou e começa a esquivar-se ao trabalho. Fica zangado com Sandra, pois ela reclama a sua ajuda para levantar as mesas do café.

Diana envenena Eunice, dizendo que Diana esteve no hospital, muito preocupada com a saúde de Graciete. A mãe tem preocupações maiores e conta-lhe que Tiago vai deixar de morar com elas e que se despediu do restaurante. Diana sorri triunfante e diz que esse é o comportamento típico de um viciado. Por seu lado, Tiago consegue o apoio de Inês que promete ajudá-lo no que for preciso.

Victor mostra-se muito solidário com António, desejando que Graciete tenha melhor sorte do que a sua mulher, que não se conseguiu salvar. Catarina e Fátima olham-no com pena, ignorando que Victor tem feito campanha contra elas junto das outras colegas da fábrica.

Luís tenta engraxar Diana mas fica frustrado porque ela não lhe liga nenhuma.

António confirma a Álvaro que Diana não é sua filha verdadeira e deixa o amigo abismado com a história de vida que lhe conta.

Gastão confronta Ricardo, aconselhando-o a ficar longe de Diana, pois ela não presta. Ricardo reage com maus modos, dizendo não admitir que o pai diga mal dela, até porque não é exemplo para ninguém, por ter traído a sua mãe com a tia. Gastão acusa o toque e fica muito tenso.

António consegue finalmente visitar Graciete e o encontro é marcado por grande comoção.

Adelaide fica radiante quando Diana chega à clínica para a ajudar a fugir dali.

Diana ajuda Adelaide a fugir da clínica e instala-a num hotel. Começa então a envenená-la contra Ricardo, dizendo que o filho quer interditá-la para lhe ficar com os bens. Diana consegue que Adelaide lhe dê a sua parte da Ioiô, assinando um documento sob o efeito de droga e álcool.

Ricardo discute com Gastão e é apanhado de surpresa quando o pai lhe diz que já sabe que ele desviou dinheiro da empresa. Sem se deter e muito irritado, Ricardo acusa Gastão pela infelicidade de Adelaide e diz não admitir que ele se meta na sua vida com Diana. Gastão deseja sorte ao filho, pois vai precisar muito se persistir nesta relação com a vilã.

A desorientação de Ricardo aumenta quando é avisado que a mãe fugiu da clínica. Diana finge que não sabe de nada e diz com cinismo que a mãe vai aparecer e passar para ele a outra metade da empresa.

Ricardo vai a casa de Francisca comunicar que a mãe desapareceu. A tia, João e Gastão ficam preocupados com a notícia. João irrita Ricardo ao dizer que a sua preocupação não é com a mãe, é sim por não conseguir interditá-la por ter desaparecido. O irmão contra-ataca respondendo que ele não se conforma por ter perdido Diana. A conversa azeda cada vez mais e Ricardo volta a discutir com Gastão que insiste em dizer mal de Diana.

António fica mais tranquilo quando o médico se mostra convencido que Graciete deverá recuperar totalmente.

João culpa-se por tudo o que de mau tem acontecido à família.

António confessa a Marisa que dava a sua vida pela de Graciete.

Nuno faz uma surpresa a Inês oferecendo-lhe flores e proporcionando um jantar intima em casa dela. Apaixonados acabam por fazer amor.

Eunice está preocupada com Tiago e desabafa com Isabel, agradecendo o apoio que lhe tem dado. Isabel, por seu lado, confessa ter saudades de David.

David quer uma sobremesa e diz que a mãe tinha sempre uma guardada para si. Luís não gosta de o ouvir falar da mãe com saudades e reage de forma brusca.

Lourenço fica desiludido com Gabriela porque a mulher quer ter o filho de cesariana.

Gi ameaça Armando de não o deixar dormir na mesma cama, se ele não ajudar a escolher as ofertas para os convidados do casamento. Bernardo critica os pais por estarem sempre a discutir e vai ligar para Liliana, de quem sente saudades.

Fátima recebe com estupefacção a noticia de que Diana não é filha de António e Graciete.

Manel e Catarina, estão entusiasmados com a mudança para a casa nova.

João desespera com saudades de Inês. Francisca tenta amenizar-lhe a dor.

Depois de duas discussões com Ricardo, Gastão deixa que Sheila o faça relaxar com as suas massagens e o seu amor.

Diana esforça-se por explorar as fragilidades de Eunice e propõe à mãe que rompa de vez com Inês e Tiago.

António confessa a Marisa estar desiludido com Diana, que nunca mais quis saber de Graciete.

Eunice fica destroçada porque Tiago lhe diz que escolheu ir buscar as suas coisas, numa altura em que ela está em casa, para poder confirmar que ele não vai roubar nada.

Com o documento assinado por Adelaide, que lhe confere a propriedade de toda a empresa de brinquedos, Diana deixa-a drogada no quarto do hotel e liga para a clínica de reabilitação, denunciando onde ela está.

Adelaide é levada de volta à clínica pela polícia e pelos enfermeiros. Quando é visitada por João, Francisca e Gastão, reaje com violência, agredindo o ex-marido. João chama o pessoal de enfermagem que coloca Adelaide a dormir com uma injecção. Francisca fica muito perturbada e convoca uma reunião familiar de urgência. Gastão, João e Ricardo, trocam olhares tensos.

Tiago deixa Eunice em lágrimas, forçando-a a confirmar que não leva nada de casa que não lhe pertença.

Gi fica espantada quando Inês conta que Tiago entrou em ruptura com a mãe e que por isso vai sair de casa e deixar de trabalhar no restaurante. Gi lembra que sempre disse que Diana não é flor que se cheire. De repente, Gi tema ideia de admitir Tiago como chef de cozinha na empresa de eventos e diz a Inês que vai falar com Eunice para deixar de colaborar com o M.

Eunice, por seu lado, continua cega e deixa-se manipular por Diana que insiste em dizer que a reacção de Tiago é típica de um viciado.

Custódia é libertada e readmitida ao serviço por João e Francisca.

Daniel visita Rita e surpreende-a ao dizer que ela está a trabalhar demais.

Sandra faz propaganda do azeite Oliveira da Serra no café dizendo que é da Herdade do Marmelo, onde o pai trabalha. Álvaro gosta tanto do produto que decide utilizá-lo no café.

César também prova mas diz, para embirrar, que é mal empregado para utilizar nos petiscos.

Fátima e Catarina contam a Victor que estão a pensar pedir às operárias que façam horas extraordinárias, sem receberem. Ele finge-se solidário, para tirar proveito da situação.

Armando está eufórico com a prosperidade do negócio dos caracóis. Gastão está menos animado, pois está preocupado com os problemas familiares.

Bernardo reencontra-se com Liliana que fica farta dos abraços que ele lhe dá.

Tiago fica radiante ao ser convidado para trabalhar com Inês e Gi como cozinheiro na empresa de eventos. Jaime dá os parabéns ao seu pupilo. Sandra atende-os à mesa no café e Jaime brinca com Tiago, insinuando que ele está interessado na empregada.

Eunice diz com amargura a Isabel que Tiago foi embora porque quis.

Luís fica cheio de raiva por ver David ao telefone com Isabel e insiste com o filho para que se despache com o telefonema.

Diana convence Ricardo a levá-la à reunião de família e espalha a discórdia. Gastão fica possesso ao vê-la. Diana escapa-se fingindo que vai à casa de banho. Na realidade, entra pelo escritório e vai provocar João, dizendo que o filho que esperava podia muito bem ser de Ricardo, pois sempre estiveram juntos. João perde a cabeça ao ouvi-la insinuar que também foi responsável pela morte do avô Frederico e investe contra o Ricardo, ameaçando-o de morte. Diana assiste a tudo com ar de vingança.

Diana e Ricardo abusam das provocações levando João ao desespero. Sem se deter, o médico investe para Diana e dá-lhe uma forte estalada. Ricardo e Diana são expulsos por Francisca.

Gi decide alertar Eunice, mais uma vez, para a maldade de Diana, reafirmando que ela faz mal em regeitar Inês e Tiago. Eunice não gosta do que ouve e proíbe Gi de dizer mal de Diana. Gi despede-se do M e sai viçando que a sorte de Eunice é que Inês e Tiago a vão perdoar pelo que está a fazer, pois Diana vai deixá-la sozinha quando ela já não for útil.

Sandra sugere a António que contrate Liliana para tomar conta da banca de flores de Graciete enquanto ela não sai do hospital. António aceita a proposta mas Liliana, decididamente não nasceu para trabalhar. Acorda tarde, chega atrasada e não tem qualquer jeito para fazer arranjos de flores. Sandra e Sheila ainda tentam ajudar mas a cliente farta-se de esperar e não deve voltar tão cedo ao mercado.

Diana e Ricardo celebram em casa por terem provocado João, Francisca e Gastão.

Marco pede a Fátima que o deixe ir passar uns dias a casa da namorada. Fátima fica reticente e diz que vai pedir opinião a Álvaro.

Bernardo irrita-se com Armando que não tem sensibilidade para os seus problemas sentimentais.

Para afastar depressões, Inês propõe a Isabel que organizem um jantar com Tiago, Jaime e Nuno.

Depois da discussão com Diana e Ricardo, João não consegue dormir. Francisca vê luz no quarto e vai tentar animar o filho.

Gastão confessa a Sheila a sua desilusão por Ricardo estar a ser um filho que ninguém gosta de ter. Sheila leva-o para a cama para o animar.

Liliana não esqueceu Orlando e fica interessada quando Sandra diz que está a pensar em ir ao Alentejo brevemente.

Rita aceita o convite de Daniel para almoçar, mas esconde o seu contentamento. Domingos sorri com cumplicidade.

Victor oferece-se para ficar a tomar conta das burocracias da fábrica enquanto Fátima e Catarina vão visitar Graciete ao hospital. Aproveitando a sua ausência volta a dizer mal delas às outras operárias.

Tiago debate com Jaime os pratos que pensa fazer na empresa de catering.

Graciete fica feliz com as visitas que recebe de Fátima, Catarina e Inês, mas lamenta que Diana não faça o mesmo.

Diana dá uma no cravo e outra na ferradura. Facilita a vida a Manel para fazer a mudança de casa, enquanto em privado anima Luís, dizendo que ele pode recuperar o lugar de director criativo.

Ricardo e Diana ficam radiantes com a interdição de Adelaide, chamam Gastão, Francisca e João à empresa. Ricardo começa por dizer que vai gerir a parte da mãe na empresa, agora que o juiz decretou a sua incapacidade para gerir o património. Fica sem pinga de sangue quando percebe que Diana o traiu. A vilã anuncia que antes de voltar para a clínica, Adelaide lhe doou a sua parte na Ioiô, fazendo dela a única dona da fábrica de brinquedos. Todos ficam boquiabertos com a revelação.