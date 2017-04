Laços de Sangue - Semana de 10 a 16 de abril

Diana deixa Ricardo suspenso por alguns instantes mas acaba por aceitar casar com ele. Ricardo diz que a ama e beija-a cheio de paixão.

Rita convida João para a acompanhar até ao lagar. O irmão brinca e sugere-lhe que convide Daniel, reforçando que entre eles se há fumo há fogo. Rita responde que é só fumaça. João conta à irmã estar muito desiludido por ter perdido Inês, mas compreende que tenha decidido continuar a sua vida com outra pessoa.

Inês readquire a felicidade junto de Nuno, que não se cansa de a mimar com beijos. Com a chegada de Gi a todo o momento, Inês manda Nuno embora, pois não quer que se diga que anda a dormir com os clientes. Os dois brincam com a situação.

Tiago está animado com a estreia de um prato que concebeu e que vai servir no M. Eunice recorda ao filho o almoço que vai ter com Gonçalo e Tiago brinca, afirmando que está ali para a defender. Aproveita para malhar em Diana, vincando que por ela, já não pode falar. Eunice confessa, preocupada, que Diana voltou a dormir fora sem avisar. Tiago não vê motivo para alarme, ironizando que a irmã é rápida a encontrar novos caminhos.

Diana pede tempo a Ricardo que quer marcar a data do casamento. Consegue saber que ele tenciona visitar a mãe ao final da tarde e antecipa-se, levando a Adelaide mais uma garrafa de bebida. Para que ninguém detecte o cheiro a álcool, Diana recomenda-lhe que coma pastilhas elásticas.

Eunice confessa a Isabel que tem saudades de Inês, mas conforma-se com o afastamento, convicta que já não é possível voltar atrás.

Jaime leva Tiago consigo ao mercado. Ambos se divertem com os despiques entre Marisa e Sheila.

Gi garante a Inês que gostava muito de a ver junta com Nuno.

Armando espanta-se com os conhecimentos que Gastão revela sobre o negócio dos caracóis. Fica todo contente com o empenho do seu novo sócio e tenta que ele se esqueça dos problemas que Adelaide lhe tem arranjado.

Tiago vai ao café do mercado com Jaime e fica entusiasmado quando conhece Sandra.

Francisca fica mais aliviada porque João lhe garante que Rita não ficou zangada com ela.

Tiago enfrenta Diana no restaurante quando a ouve a manipular Eunice. A mãe pede-lhe que vá para a cozinha, enquanto Diana lhe lança um olhar de ódio. Eunice e Isabel ausentam-se por momentos, tempo suficiente para que Diana roube dinheiro da caixa.

Graciete resmunga com António, que a obrigou a perder uma manhã a fazer exames médicos.

Victor transforma-se num valor acrescentado para a fábrica de enchidos por saber como fazer a manutenção das máquinas.

Fátima e Catarina estão felizes por terem admitido o marido de Amélia.

Graciete confunde-se e vai trabalhar para o mercado à hora de fechar. Marisa e Sheila olham-na com surpresa. Desfeito o equívoco, a florista pede que nada comentem com António, para não o preocupar. Marisa convida-a para tomar um café e Graciete fala para César com agressividade quando ele lhe pergunta como correram os exames.

Jaime elogia Tiago pela produção do novo prato que mereceu comentários muito favoráveis dos clientes. Diana faz uma crítica para provocar o irmão e leva como resposta, que não tem o paladar educado. Eunice põe cobro à discussão, mas já não defende Diana com tanta veemência. Isabel fica alarmada quando descobre que faltam duzentos euros na caixa. Diana esconde um sorriso malévolo. Eunice decide falar com os empregados para tentar perceber como desapareceu tanto dinheiro.

Liliana ameaça despejar Sheila porque esta insinua que ela e Bernardo namoram.

Manel e Catarina brindam no café do mercado à nova casa que acabaram de comprar. César quase empurra Catarina para ser ele a servir a bebida.

Lourenço começa a deixar Gabriela angustiada com a sua obsessão com o nascimento do filho.

Luís fica preocupado por não conseguir que David deixe de se sentir triste com a ausência da mãe.

Álvaro e Fátima dão dinheiro a Marco que vai sair com Carlota. Não escondem a sua preocupação, agravada pelas intervenções de César e Sandra que não ajudam nada a tranquilizá-los.

Daniel chega atrasado para o jantar e o seu sorriso provoca constrangimento a Rita. Ao desviar o seu olhar esbarra no de João que sorri para a irmã.

Diana dá o passo seguinte na vingança contra o irmão e vai dizer a Eunice que viu Tiago roubar o dinheiro que estava na caixa do restaurante, insinuando que talvez tenha voltado ao jogo. Eunice fica chocada ao ouvir tal teoria.

Diana envenena Eunice contra Tiago garantindo que o viu a fechar a caixa do restaurante, acusando-o de ter roubado o dinheiro que desapareceu. Aconselha a mãe a ter uma conversa séria com ele, depois do jantar que marcou com Gonçalo. Eunice vai arranjar-se e Diana brinca com uma ficha de poker que tem na mão.

Alheio à intriga que Diana está a produzir para o prejudicar, Tiago recebe com agrado a notícia de que Jaime decidiu pôr na ementa do M, o prato que ele criou.

Graciete está cada vez com mais falta de memória e causa preocupação a Marisa e António por não se lembrar do casamento de Diana.

Gonçalo oferece flores a Eunice. Ambos desfrutam de um jantar romântico em casa dela. Gonçalo aproveita para dar opinião sobre o dinheiro desaparecido, vincando que Tiago pode não ter nada a ver com isso.

Diana prepara um jantar especial a Ricardo e faz amor com ele, que deseja tê-la todos os dias a seu lado.

Inês e Nuno regressam exausta da festa que ela organizou com Gi para a empresa dele. Inês convida-o para passar a noite com ela e Nuno propõe que tomem um banho de espuma.

Gabriela fica saturada com Lourenço que insiste em mostrar-lhe vídeos de partos que pesquisa na internet.

Marco regressa a casa à hora combinada, para satisfação de Fátima e Álvaro que começam a acreditar que o filho entrou no bom caminho.

Eunice fica decepcionada porque Gonçalo tem de regressar ao Brasil e ela não pode aceitar o convite para o acompanhar. Despedem-se com um abraço, fazendo com que os seus lábios finalmente se encontrem.

Francisca e João reparam como Rita e Daniel trocam olhares intensos enquanto conversam. O tema de debate ao serão é agitação de Lisboa, por comparação com a calma alentejana.

Sheila, Liliana e Sandra passam um serão completamente feminino e discutem as suas preferências por homens.

Gi e Armando não vêm a hora de voltarem a casar. Sugerem que seja Bernardo a levar-lhes as alianças mas ele diz que já não é nenhum bebe. Acaba por deixar os pais perplexos, porque diz estar deprimido ao lembrar-se do seu casamento com Graça.

Graciete causa apreensão em casa porque começa a confundir a noite e o dia. António manifesta a esperança que seja apenas cansaço.

David não consegue dormir perturbado por ser a última noite que a mãe passa em casa. Isabel chega e Luís aproveita para criar mais guerra psicológica por causa do filho. David vai para o quarto esperar que a mãe lhe vá dar um beijo de boa noite. Isabel acusa então Luís de total insensibilidade para lidar com o filho. Por outro lado revela-se muito contente por deixar de viver na mesma casa com ele. Luís fica amuado com a reprimenda.

Tiago fica furioso com Eunice quando a mãe o acusa de ter tirado dinheiro da caixa do restaurante, fazendo fé nas mentiras de Diana.

Francisca aconselha Rita a escutar o coração e a dar uma oportunidade a Daniel.

Isabel despede-se de David, emocionada, mas esforça-se por não deixar transparecer ao filho a tristeza que lhe vai na alma. Luís não facilita a tarefa e fala com ressentimento, esperando que ela nada deixe de seu em casa.

Nuno aceita ir com Inês ajudá-la no trabalho de voluntariado, investindo assim na relação dos dois, demonstrando que está muito entusiasmado.

Ricardo começa a planear a viagem de lua-de-mel e Diana finge que está entusiasmada.

Tiago, ofendido com Eunice, recusa-se a falar com a mãe e vai para o restaurante. Cristiana encontra a ficha de poker que Diana colocou no bolso das calças de Ricardo e entrega-a a Eunice, que fica muito abalada, completamente convencida de que o filho voltou a jogar. Ao chegar ao M leva Tiago para o escritório e confronta-o com o que descobriu. Tiago olha perplexo para a ficha de poker, incrédulo com o que está a ver.

Francisca visita Adelaide na clínica de reabilitação mas é mal recebida, pois a irmã diz que não a quer ver mais e obriga-a a sair.

João encontra Inês no voluntariado e exige falar com ela. Nuno intervém e os dois olham-se com grande tensão, deixando antever uma briga.

João tem uma atitude agressiva para com Inês forçando-a conversar com ele. Fica ainda mais furioso quando Nuno se assume como novo namorado de Inês. Ela intervém com firmeza gritando a João que ele já não faz parte da sua vida, deixando-o sozinho entrega à sua própria frustração.

Eunice confronta Tiago com as provas que indicam que ele voltou a jogar. O filho sente-se injustiçado e diz que não tem mais nada a dizer-lhe, saindo do restaurante, furioso. Jaime vai atrás e oferece-se para o ajudar, acreditando que o seu discípulo não voltou a jogar.

Nuno garante a Inês que nunca mais discutirá com João. Inês não esconde que ficou muito incomodada com o incidente e desabafa sobre ele com Isabel.

Orlando confessa a Rita que está magoado por Sandra nada querer com ele.

Liliana procura emprego mas nem as sugestões de Sandra ou de Sheila a convencem, pois acha que está vocacionada para trabalhos criativos.

Victor volta a dar mostras de grande empenho dando conta a Fátima e Catarina que resolveu mais um problema, agora com a distribuição dos produtos.

Graciete protesta porque é obrigada a ir ao neurologista. António discute com ela e desabafa com Álvaro no café. César leva um raspanete do patrão e também de Sandra, porque as suas opiniões não ajudam nada a animar António.

Marisa atira com uma couve à cabeça de Sheila que está a angustiá-la ainda mais com o concurso dos noivos.

Gi protesta com Armando que não a ajuda a escolher o vestido de noiva. Bernardo chega de surpresa a casa e surpreende os pais a namorar com grande fulgor. Gi repara e afasta o marido.

Diana humilha Luís à frente dos colegas e faz-lhe um ultimato para a entrega de um projecto. Ele ainda argumenta que tem a vida virada do avesso por causa da separação mas sem êxito.

Francisca conta a Gastão que João chegou muito estranho a casa e o pai fala com ele deixando claro que está ao seu lado tal como antes de saber que é seu pai.

Inês acredita que foi Diana a tramar Tiago. Este continua muito irritado com Eunice, mas aceita falar com a mãe, aconselhado por Jaime. Quando regressa a casa, Tiago tem uma violenta discussão com Diana. Após alguns minutos de azeda troca de palavras ela reconhece que tem o propósito de o destruir e depois ao resto da família. Sem que se aperceba, Eunice ouve a conversa quando desce as escadas. Depois de Tiago sair, Eunice pede explicações sobre o que a filha fez e o que disse. Diana fica em resposta imediata, pois não adianta negar que ameaçou o irmão.

Eunice repreende Diana, ao ouvi-la falar com Tiago de forma agressiva. No entanto, a vilã consegue manipular a mãe e prosseguir o seu plano para desacreditar o irmão. Tiago, por seu lado, desabafa com Jaime, manifestando a convicção que Diana está apostada em destruir tudo á sua volta. O chef do M aconselha-o a falar calmamente com a mão para perceber o que Diana lhe contou. Eunice garante a Diana que tudo fará para não perder Tiago, tal como perdeu Inês. Sem qualquer problema vai a casa da filha que desprezou, pedindo-lhe que fale com Tiago, para se certificar que ele voltou ao vício do jogo. Inês fica surpreendida com a visita da mãe mas aceita fazer o que ela lhe pede. Assim que pode, Inês pede a Isabel que se mantenha atenta a Tiago no restaurante e o proteja das investidas de Diana.

Tiago vai ao café do mercado depois de discutir com Eunice e conversa com muita empatia com Sandra. Ao ver a rapariga em grande cumplicidade com o cliente, César apressa-se a estragar o momento. Álvaro apercebe-se e chama-lhe a atenção.

Fátima está preocupada por não ver Carlota há muito tempo, temendo que Marco tenha feito algum disparate com a namorada.

Marisa e César ficam desiludidos com o segundo lugar em que ficam no concurso dos noivos, pois em boda paga não há casamento. Sheila aproveita o facto para provocar Marisa.

Diana visita Adelaide na clínica de reabilitação e leva-lhe mais bebida, prometendo tirá-la dali. Quando Francisca a visita, Adelaide corre com a irmã com uma agressividade estranha.

Prosseguindo a sua estratégia de manipulação, Diana convence Ricardo a não contar à mãe, Adelaide, que ambos estão juntos.

Graciete irrita-se com Marisa e António, por estes insistirem que ela deve consultar-se com um neurologista para saber se tem algum problema grave de saúde. A renitência da florista em tratar-se, leva a que tenha nova visão. Desta vez começa a ver bichos nas mão e agarra numa faca e começa a cortar-se para se ver livre deles. Ao ver o seu próprio sangue, Graciete desmaia e é amparada por Marisa que entretanto foi ter com ela à cozinha, ficando em pânico com a crise da amiga.

