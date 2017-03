Laços de Sangue - Semana de 3 a 9 de abril

Francisca aceita ficar sem a fábrica de brinquedos para permitir que João se divorcie de Diana e Rita também apoia a decisão do irmão. Adelaide chega nesse instante e fica amuada porque ninguém a coloca ao corrente do que se está a passar.

Inês vinca a Nuno que gosta da sua companhia, mas também que não está ainda preparada para assumir com ele uma relação em definitivo.

Diana é obrigada a receber as malas que Francisca lhe enviou sem receber qualquer ajuda de Tiago e perante o olhar entristecido de Eunice.

Ricardo recorda incomodado o momento em que a mãe lhe contou que ele é irmão de João.

Luís finge-se empenhado no projecto que está a desenvolver só para agradar a Manel.

Gastão visita Ricardo na empresa de brinquedos e esclarece que só agora soube que João também era seu filho. Ricardo assegura ao pai que não vai mudar a relação com ele e deixa em aberto a possibilidade de se dar de forma diferente com João.

Ricardo não resiste ao impulso e diz a Diana que vai falar com o irmão. No entanto, o encontro não corresponde às expectativas e tão pouco ao seu cinismo, pois João recebe-o com frieza, vincando que nunca terá com ele, o relacionamento que tem com Rita.

Lourenço esforça-se por convencer Gabriela da utilidade que têm as aulas de preparação para o parto.

Jaime é carinhoso com Isabel que está preocupada com a disputa que tem com Luís pelo poder paternal de David.

Armando propõe a Gastão que seja seu sócio no negócio da baba de caracol. O advogado fica atordoado com o convite mas perante a insistência de Armando aceita pensar no assunto. Sheila aconselha-o a investir, garantindo o sucesso desta aposta.

Gi incentiva Inês a apostar na relação com Nuno.

Diana provoca Luís pedindo explicações sobre o projecto em que ele está a trabalhar e quase o obriga a pedir a demissão.

Fátima transmite com pesar o falecimento de Amélia, a colega da fábrica de enchidos que acaba de falecer.

Álvaro obriga Marco a conversar sobre os namoros e as precauções que deve ter ao iniciar a sua vida sexual.

César e Sandra pegam-se de minuto a minuto por causa do serviço no café.

Zé despede-se com um beijo na boca de Liliana, confiante que a sua vida vai melhorar no Qatar.

Orlando recebe a bênção de Domingos para ir ao encontro de Sandra em Lisboa.

Graciete insiste que lhe roubaram um pano da louça e causa a preocupação de António e também Marisa.

João confessa a Francisca que, apesar de Ricardo ser seu irmão, não está para ser seu amigo íntimo.

Ricardo, desabafa com Diana e estranha que João o tenha tratado com tanta indiferença.

Tiago previne Eunice que Diana ainda lhe vai trazer grandes desilusões. A mãe fica ainda mais triste com a insinuação de que com isto pelo menos isso, não vai comer a casa.

Diana fica furiosa com João, que lhe entrega os papéis do divórcio, frisando que os documentos provam que já não são casados. A vilã jura vingança e diz que João cometeu o maior erro da sua vida. O médico faz-lhe uma proposta para comprar a Ioiô, mas Diana recusa-se a vendar a parte da empresa que roubou a Francisca. João atira-lhe os papéis do divórcio para cima e vai-se embora.

Adelaide queixa-se de ser mantida à margem dos assuntos de família, mas nem assim Francisca cede a contar-lhe a conversa que teve com João. Adelaide envereda então pelo caminho da vitimização, reclamando maiores atenções. A irmã lembra-lhe que teve um comportamento de risco e, por isso, foi violentada. Adelaide zanga-se e responde que deveria ter feito como ela, que se meteu com o seu marido.

Sheila e Gastão terminam o jantar. Ela diverte o namorado dizendo que tem pena de não comer a sobremesa. Gastão insiste para que Sheila se mude para casa dele, mas esta reforça que preza muito a sua independência. Apesar dessa pequena divergência beijam-se apaixonados.

Gi aprova a ideia de Armando, concordando que Gastão é um sócio perfeito para o negócio da baba de caracol. Gi e Armando começam a tratar do casamento. Ela trata de tudo e ele assina o cheque.

Marisa alerta António dizendo que é urgente levar Graciete a um médico. O marido da florista confessa-se preocupado com os esquecimentos e as mudanças de humor da florista.

Fátima regressa arrasada do funeral de Amélia. Em casa, Marco fala apaixonado ao telefone com Carlota. Quando a mãe dela obriga a terminar a chamada, Marco volta à escrita das mensagens.

Ricardo aconselha calma a Diana e disfarça o contentamento por João se ter divorciado dela.

João confessa a Francisca estar feliz com a separação, mas teme que Diana se vingue.

Gi, radiante com a preparação do seu casamento, pede ajuda a Inês para organizar a boda. Esta aceita colaborar, evidenciando grande disposição pois acabou de falar com Nuno, que vai almoçar com ela.

Luís inferniza a vida de Isabel, insinuando que o juiz lhe vai retirar a custódia de David na audiência de paternidade.

Eunice deixa claro a Tiago que vai dar uma segunda oportunidade a Diana. O filho pergunta-lhe de Inês não merece o mesmo tratamento e deixa claro que Diana não tem o menor respeito pela mãe, pois nem sequer avisou que não dormia em casa. Nada faz Eunice mudar de opinião e Tiago desiste de abrir os olhos da mãe para a ruindade de Diana.

Gi lamenta que Eunice e Inês não lhe tenham dado ouvidos sobre Diana. Ao perceber que lhe provocou tristeza, Gi anima Inês dizendo que ambas vão fazer uma festa de arromba para Nuno. Gi saúda o namoro de Inês com Nuno, mas a amiga responde que estão apenas a conhecer-se.

João só pensa em dizer a Inês que conseguiu separar-se de Diana.

Diana não consegue engolir a separação mas Ricardo arranca-lhe um sorriso e um beijo, convicto de que só lhes falta o mundo.

Gabriela não gosta das aulas de preparação do parto, contrastando com Lourenço que está a adorar a experiencia.

César está excitado com a sessão fotográfica para o concurso dos noivos. Pega-se com Sandra que não dá a vitória com adquirida, dizendo que podem aparecer casais mais bonitos do que ele e Marisa. Os noivos têm de suportar as bocas de Sheila que os provoca enquanto estão a tirar as fotos para a revista.

Zé acerta a viagem para o Qatar, mas oferece-se para arranjar algum dinheiro a Liliana para ela conseguir pagar a renda de casa.

Eunice desfruta da companhia de Gonçalo, mas o momento romântico é quebrado com a entrada de Diana que vai chorar no colo da mãe a separação de João.

Rita e Gonçalo provocam-se amigavelmente. Alzira comenta com Domingos que tanta guerra ainda vai fazer com que fiquem juntos.

Ricardo dá instruções a Manel para um projecto urgente. Adelaide liga-lhe mas o filho rejeita a chamada. O incidente deixa-a ainda mais triste e faz com que se embebede, a ponto de sair para a rua de garrafa na mão. Dulce tenta opor-se mas é empurrada e apressa-se a contar a Francisca que fica preocupada.

João vai a casa de Inês, esperançado em tê-la de volta, por estar divorciado de Diana. Para grande frustração, Inês reafirma que está com Nuno e quer fazer vida com ele.

João faz tudo para recuperar Inês mas ela mantém-se firme no propósito de ficar com Nuno, argumentando que a relação que tinha com ele se degradou irremediavelmente. João acaba por se ir embora destroçado, ficando Inês também mergulhada em tristeza, pois sabe que ainda o ama.

Adelaide vagueia embriagada pela rua, provocando o espanto nos transeuntes. Com a ajuda de Dulce, Francisca consegue arrastar a irmã para casa e chama Ricardo para que ele decida o que fazer com a mãe. Adelaide diz que o seu mal é a solidão em que está mergulhada. Ricardo reúne-se com a família e, apoiado por Gastão, combina internar a mãe para que ela se trate do alcoolismo.

Daniel brinca com Rita e finge-se ofendido com a sua falta de hospitalidade. Serve dois licores e faz uma saúde com ela, trocando olhares muito intensos. O momento romântico é interrompido por Orlando que regressa com Domingos, que já vem sem as muletas.

Diana agradece a Eunice por ter ouvido o seu desabafo pela separação de João. A mãe retoma a conversa com o amigo, desculpando-se por tê-lo deixado só. Gonçalo aproveita para convidar Eunice para um passeio. Ela sorri, agradada com a gentileza.

Luís censura Manel, que se vê forçado a sair por momentos da empresa para ouvir os desabafos de João. O médico diz ao amigo que, apesar de rejeitado por Inês, não vai desistir dela.

Armando fica radiante porque Gastão aceita ser seu sócio no negócio da baba de caracol. Desde logo fica marcada uma comemoração, que servirá também para Gastão apresentar Sheila.

Sheila aluga o quarto que Zé vai deixar vago em casa de Tremoço, depois de ir trabalhar para o Qatar. Liliana fica radiante, enquanto Sandra não gosta da ideia. Gastão tem pena que Sheila não tenha o conforto que ele estava disposto a proporcionar-lhe.

Inês garante a Nuno que não quer mais nada com João e para prová-lo, troca beijos ardentes com ele.

João chora nos braços de Francisca, convicto de que perdeu Inês para sempre.

Fátima conta a Catarina que Álvaro já foi comprar preservativos para dar a Marco, prevenindo surpresas desagradáveis.

Tiago brilha no M, apresentando a Eunice e Isabel uma experiencia culinária que desenvolveu nos cursos que tirou. Eunice mostra todo o orgulho que sente do filho.

Catarina vai jantar com Diana e deixa de ser sua amiga percebendo que tudo o que ela faz tem como objectivo destruir os outros. Catarina diz na cara de Diana que ela se transformou numa pessoa má e mesquinha e que não quer ser amiga de gente assim. Diana fica furiosa a ver a amiga afastar-se.

Gi mostra-se satisfeita pela sociedade que Armando fez com Gastão e com a possibilidade de, finalmente, conhecer Sheila.

Gabriela não gosta que Lourenço a obrigue a praticar num boneco, a mudança da fralda do bebe que ela espera.

Francisca tenta acalmar Adelaide dizendo à irmã que a família vai cuidar dela.

Marco fica envergonhado quando Álvaro lhe entrega os preservativos que comprou. Fátima finge que não percebe nada, para não encabular o filho ainda mais.

António fica ainda mais preocupado com Graciete. A florista teima que pôs dentro da mala o dinheiro que não consegue encontrar.

Diana esconde o desagrado por ver Eunice no quarto de Inês com saudades da filha.

Ricardo interna Adelaide e de nada serve à mãe gritar que não quer. Ricardo avisa que pediu ao tribunal para proibir a mãe de gerir os seus bens, enquanto não estiver curada do vício da bebida.

Adelaide suplica a Ricardo que não a deixe na clínica mas o filho diz que está a fazer o que é melhor para ela. Dois enfermeiros e um médico conduzem Adelaide ao seu quarto, deixando-a impotente para reagir.

Francisca conforta-se em João, depois de Ricardo informar que não foi fácil internar Adelaide.

Orlando despede-se de Rita com um abraço antes de partir para Lisboa ao encontro de Sandra. Orlando confessa que está disposto a mudar de vida se Sandra quiser ficar com ele.

César deixa Sandra aborrecida, por dar a entender que ela nunca conseguirá casar como ele e Marisa. Álvaro concorda que as fotografias para o concurso dos noivos ficaram muito bonitas. César incha o peito de orgulho.

Graciete também se mostra satisfeita com a fotogenia do casal, enquanto Sheila, invejosa, se farta de dizer mal. Marisa não tem paciência para a aturar e quase chega a vias de facto. Graciete põe cobro à discussão.

Luís faz questão de atemorizar Isabel, mostrando-se confiante de que vai obter a guarda de David, por ganhar mais do que ela e não trabalhar à noite. Isabel diz a Luís que ele tem mau carácter, acusando-o de não pensar na felicidade do filho.

Inês e Gi preparam a festa de Nuno quando são interrompidas por Bernardo. Gi apressa-se a dizer que o filho está bem como nunca esteve e só precisa de casar com uma moça assim como ela. Inês sorri e abana a cabeça em discordância.

Tiago responde mal a Diana, provocando grande desconforto em Eunice, que persiste em proteger a filha. Diana vitimiza-se dizendo perceber que não é bem-vinda em casa.

Victor, o viúvo de Amélia, apresenta-se na fábrica de enchidos e surpreende quer Fátima, quer Catarina, ao afirmar que quer trabalhar na cooperativa, tomando a posição que pertencia à mulher, para honrar o seu trabalho.

Inês desabafa com Gi e assume que Diana destruiu a relação que ela tinha com Eunice e reconhece que sente falta da mãe.

Ricardo conta a Diana que internou a mãe e que vai interditá-la juridicamente. Diana finge-se ignorante e obriga-o a explicar que por ordem do tribunal, Adelaide não poderá gerir os seus próprios bens. Diana beija Ricardo mas afasta-se quando ele começa a querer algo mais.

Orlando procura Sandra no café cheio de esperanças, mas é mal recebido por ela, que só quer vê-lo longe dali.

Alheio à atitude da filha, Domingos confessa a Rita que gostava de a ver junta com Orlando, pois gosta bastante do engenheiro.

Luís mostra o seu desagrado porque o juiz atribuiu a custódia partilhada de David, fazendo com que passe uma semana com o pai e outra com a mãe, alternadamente. Ricardo ouve as lamechices de Luís, mas sem paciência para o aturar, até porque deixou atrasar o trabalho.

Isabel conforma-se com a decisão judicial e aceita a oferta de Inês que a convida para morar consigo, podendo levar David consigo.

Diana tenta saber de João por Manel mas este pede-lhe que não misture a vida pessoal com a profissional. Sobretudo quando Diana lhe pede para dizer a Catarina, que ela será sempre uma grande amiga. A vilã é obrigada a esconder a raiva que sente e regressa ao seu gabinete.

João faz questão de acompanhar Francisca ao Alentejo, para que ela revele a Rita que ele é filho de Gastão.

Gastão aceita ajudar Ricardo no processo de interdição de Adelaide. Diana começa a arquitectar um plano para tirar partido da situação.

Adelaide pede a Francisca que a tire da clínica na próxima visita que lhe fizer.

Sheila fica toda contente, pois com a partida de Zé no dia seguinte para o Qatar, falta apenas um dia para se mudar para a casa de Tremoço.

Graciete tem mais uma reacção agressiva, desta vez com Marisa. Esta diz a António que fez muito bem em marcar uma consulta à mulher, que está cada vez mais imprevisível.

Marco pensa que a mãe vai chegar mais tarde a casa e namora sem problemas com Carlota. O ambiente torna-se escaldante e os jovens começam a despir-se. Fátima entra de surpresa em casa e provoca o constrangimento de todos

Orlando volta ao café, mas Sandra trata-o com desprendimento. Quem aproveita é Liliana que se apresenta, levando-o para a mesa onde está sentada com Sheila. Zé fica amuado, cheio de ciúmes e vai para casa fazer as malas.

Jaime dá forças a Isabel para que suporte melhor as ausências de David enquanto estiver com o pai.

Tiago comenta com Jaime que acha estranho ver a mãe a namorar com Gonçalo, atendendo à idade Eunice tem. Jaime vinca que o amor não escolhe idades.

David perde o apetite e a vontade de brincar quando Luís lhe conta que vai passar a viver uma semana com ele e outra com Isabel. David murmura que queria viver com os dois pais juntos.

Diana suborna um dos enfermeiros da clínica para chegar a Adelaide. Quando entra no quarto entrega-lhe uma garrafa de bebida, convencendo-a que toda a família, sobretudo Francisca, conspira contra si. Adelaide bebe com sofreguidão, grata a Diana que finge estar do seu lado.

Diana consegue envenenar Adelaide contra a família. Fá-la acreditar que todos lhe querem mal e promete que vai voltar, levando-lhe mais bebida. Aconselha-a a fingir-se submissa, para ter alta depressa e vingar-se de quem a internou. Adelaide começa a ver Diana como uma amiga, mas não repara que o único objectivo que ela tem é virá-la contra Francisca.

Francisca teme que Rita a censure ao saber que João é fruto de uma noite passada com Gastão e não fruto do casamento com Henrique.

Marco fica envergonhado quando Fátima pretende falar com ele sobre a cena de amor em que o surpreendeu com Carlota.

César diz a Sandra para sair mais cedo, já com pena de Orlando que veio de tão longe para estar com ela. Sandra aceita a benesse, algo contrariada. César fica indignado por ter de ficar a trabalhar por dois, enquanto Liliana se aproveita da situação e propõe que abram uma garrafa de ginja com o pretexto de festejar a vinda de Orlando a Lisboa. Depois da festa, Sandra fica irritada quando Liliana oferece alojamento a Orlando, evitando que ele vá procurar um hotel para ficar. Zé também está contrariado mas acede a partilhar o seu quarto com o forasteiro.

Armando fica fascinado com a brejeirice de Sheila, alguém que está mais de acordo com a sua forma de encarar e falar das coisas da vida. Gastão consegue acompanhá-los, entrando nas suas brincadeiras. Gi fica incomodada com as piadas mais picantes, sobretudo quando o marido decide propor a Gastão que invistam no negócio das mamas, para as senhoras que querem melhorar os seus atributos. Bernardo entra em casa nesse instante e passa a ser o bombo da festa para Sheila que troça do seu bigode e de Armando, que por causa desse comentário, questiona a masculinidade do filho. Findo o jantar, Gi faz greve ao sexo, zangada por Armando ter gabado a noite inteira as qualidades de outras mulheres.

Marisa confessa a César que está muito preocupada com a saúde de Graciete.

Diana cumpre o serviço voluntario obcecada por João e as suas vinganças, sem dar a menor atenção ao que está a fazer e é chamada à atenção por isso.

João sofre com as recordações de Inês, mas resiste à tentação de voltar a falar-lhe. Ela, por outro lado, recebe com agrado a chamada que Nuno lhe faz para desejar boa noite.

Ricardo lamente que a mãe esteja em tão mau estado. Diana finge-se solidária, mas esconde que está a certificar-se de que Adelaide deixe a clínica, disposta a vingar-se dele e do resto da família.

Luís provoca mais uma discussão com Isabel, mas a mulher mantém-se determinada a divorciar-se dele, apesar das chantagens sobre o futuro de David.

Diana deixa Eunice desapontada ao avisar por mensagem que não vai dormir a casa. Tiago não tem paciência para as estratégias da irmã, acabando por exceder-se ao questionar Eunice sobre se Gonçalo é seu namorado.

Sandra quase empurra Orlando de regresso ao Alentejo. Liliana fica com pena que ele vá embora tão cedo, provocando mais ciúmes a Zé.

Luís joga baixo com Isabel, utilizando David para conservar o casamento.

Francisca está em pânico para enfrentar Rita, contando que João é filho de Gastão.

Marco promete aos pais que não vai mais descuidar-se quando estiver a namorar com Carlota. Fátima mostra-se preocupada pelo início da vida sexual do filho, mas Catarina ri da ansiedade da amiga.

Graciete começa a convencer-se de que não está bem quando, depois da consulta médica, telefona usando o comando da televisão. António abraça a mulher, garantindo que tudo acabará em bem.

Adelaide tenta agredir Gastão e ameaça matá-lo quando sair da clínica.

Ricardo convence Diana de que é o momento ideia para assumirem a sua relação. Combina almoçar com Francisca e João e faz rebentar a bomba, apresentando Diana como sua namorada.

Francisca censura Ricardo por ter ido a sua casa com Diana, anunciar que estão juntos. Tanto Francisca como João ficam irritados ao verem Diana, que demonstra cinismo dizendo gostar de os rever de boa saúde. Ricardo acaba por aceder à ordem da tia e do primo para se por na rua, sem mais provocações. Francisca não esconde a sua preocupação por ver a Ioiô entregue aos dois, mas João reforça que não se vai dar por vencido.

Diana confessa que o amor que sentia por João se transformou em ódio e que esta pequena vingança soube a pouco. Ricardo está feliz por ter deixado João irritado e desconfortável. Diana beija Ricardo, maliciosa, reconhecendo que fazem um par perfeito.

Gi mostra-se feliz por ver Nuno e Inês juntos e não se cansa de reforçar as qualidades da amiga.

Eunice recebe uma caixa de bombons enviada por Gonçalo e fica radiante com a oferta.

Jaime oferece-se para ajudar Isabel a mudar as suas coisas para casa de Inês, embora ela tenha receio que Luís encare mal a situação.

Gastão desabafa com Sheila e confessa que não conhece verdadeiramente Adelaide.

César não gosta de ver os clientes a consumir os petiscos de Sandra. Esta reaje dizendo que ele tem é dor de cotovelo. Álvaro apoia a empregada e Gastão elogia a comida que Sandra faz.

Francisca está cada vez mais angustiada por ter de contar a Rita que João é filho de Gastão.

Orlando regressa triste à herdade por ter sido tratado com indiferença por Sandra. Reconhece que ela não lhe está destinada. Domingos pede desculpa pela atitude da filha, enquanto Rita faz ver a Orlando que ainda vai encontrar a felicidade.

Armando embala no discurso e está prestes a ser inconveniente ao pé de Nuno e Inês. Gi consegue travá-lo a tempo e apressa as despedidas das visitas. A sós com Armando repreende-o, mas não resiste às carícias e beijos que ele lhe dá.

Zé e Liliana despedem-se emocionados. Sheila chega entretanto, cheia de malas que Gastão ajuda a carregar.

Liliana pergunta por Orlando a Sandra e faz-lhe notar que tratou o rapaz com indiferença. Bernardo liga entretanto e Liliana atende-o contrariada. Armando constata que o filho ainda não curou a depressão amorosa e critica-o por isso. Quando fica a sós com Gi, Armando diz que continua louco por estar com ela. Beijam-se apaixonados.

Jaime ajuda Isabel a mudar-se da casa de Luís para a de Inês.

Francisca conta a Rita que João é seu meio-irmão, uma vez que é filho de Gastão e não de Henrique. Rita mostra-se compreensiva com a mãe e acaba por abraçá-la, tal como a João, num momento de grande afecto. Ao jantar, Daniel aparece e apresenta-se à família, sem dar tempo que Rita o faça. Ao seu jeito, o veterinário conquista a simpatia de João e Francisca, conseguindo ainda que Rita sorria, revelando que está cada vez mais próxima de Daniel.

Ricardo e Diana jantam no M e a vilã é obrigada a revelar a Eunice que agora estão juntos. Tiago trata a irmã com frieza, enquanto Eunice se mantém na expectativa.

Marco pede aos pais para sair à noite com Carlota.

Graciete preocupa António e Marisa, pois não se lembra de como foi o seu casamento e começa a ter visões.

Inês e Nuno fazem amor pela primeira vez. Diana também passa a noite com Ricardo e na manhã seguinte é surpreendida porque ele lhe faz o pedido de casamento.