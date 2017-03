Laços de Sangue - Semana de 20 a 26 de março

Ricardo confessa a Diana que a ama, sentimento que não é correspondido, pois a vilã diz que quer ficar com João, deixando bem claro que consegue sempre tudo o que quer.

Isabel conta a Jaime que decidiu divorciar-se de Luís. No entanto, promete ter cautelas para que o marido não lhe consiga ganhar a guarda de David.

Eunice está radiante com o sucesso que Tiago está a ter nos cursos de cozinha que frequenta em Espanha. Eunice acredita que o filho encontrou a sua vocação. Inês quebra a boa disposição da mãe quando chega para negociar a venda da sua parte do restaurante. A conversa entre as duas é breve e tensa. Eunice diz esperar que Inês volte a ser o que era, enquanto esta diz esperar que a mãe perceba que ela não mudou. Diana recebe com agrado a notícia de que Inês já não é dona do M. Ricardo insiste em beija-la mas Diana esquiva-se, preferindo conferir os projectos que têm para avaliar.

Manel responde sem medo às provocações de Luís, deixando claro que ele sobrevive na empresa, colhendo os louros do trabalho dos outros. Manel promete fazer a vida negra a Manel na Ioiô, mesmo sabendo que ele é muito amigo de João.

Adelaide, impotente para mudar a vontade de Gastão, assina os papéis do divórcio. Pragueja em jeito de despedida que ele acabará velho e sozinho. Francisca e Rita manifestam solidariedade a Gastão e dizem que ele será sempre bem-vindo lá em casa.

Daniel ralha, meio a sério meio a brincar, com Domingos que está a abusar dos esforços físicos. O caseiro confessa que tem saudades de Sandra que o ajudava nalgumas tarefas da herdade. Álvaro deixa que Sandra vá visitar o pai ao Alentejo. César reclama, achando que ela está sempre a ser protegida pelo patrão e que vai ter de fazer o trabalho a dobrar. Álvaro desvaloriza o assunto e diz a César que deve aprender a trabalhar em equipa.

Gi fica irritada porque Armando comenta que Bernardo começa a ter um piquinho a azedo.

Zé está cada vez mais descontente com Liliana, que agora correu com ele para o café, para receber a visita de Bernardo em casa. Zé confessa a Sandra que está triste e fica ainda pior, porque Liliana se demora mais do que o previsto, entretida nas compras com Bernardo.

Francisca e Rita fazem entrevistas para contratarem uma empregada que substitua Custódia enquanto está detida. Adelaide amua com o atraso para almoçar e decide ir comer fora. Acaba por se embebedar, aparecendo embriagada no M. Vai abraçar-se a Jaime, pensando que pode retomar a relação que tinha com ele. No entanto o chefe refugia-se na cozinha, recomendando a Isabel que não lhe sirva mais álcool. Inês põe termo à situação, proibindo Adelaide de fumar dentro do restaurante, dizendo que também não lhe vai servir mais bebida.

Diana quer ver-se livre de Inês quanto antes. Assim, vai com Eunice tratar do financiamento, para que a mãe possa comprar a metade do restaurante que a irmã possui.

João devolve a esperança a Francisca e Rita, expondo o plano que tem para destruir Diana.

Manel avisa Gabriela para não confiar demais em Diana, pois acredita que ela não é de confiança.

Catarina e Fátima recebem de clientes ingleses, mais uma importante encomenda para os seus enchidos. Catarina aconselha a amiga a confiar em Marco, apesar de estar preocupada porque o filho passa a vida a trocar mensagens no telemóvel.

Marco recebe a visita de Carlota quando está sozinho em casa. A rapariga nem lhe dá tempo para ser tímido e beija-o de imediato na boca.

Ao saber que Gastão já não está casado com Adelaide, Sheila faz um escândalo no café, saltando por cima da mesa para beijar o seu homem com paixão. O casal comemora com champanhe o facto de poderem ficar juntos.

Graciete continua a esquecer-se onde põe as coisas, evidenciando um problema de saúde.

Francisca, Rita e João estranham que Adelaide não tenha aparecido para jantar. Quem aparece de surpresa é Diana, que causa mau estar á mesa. Francisca dá-lhe o seu prato e sai de casa dizendo que tem de tratar de um assunto que já devia ter resolvido. Francisca vai a casa de Eunice e conta-lhe todas as patifarias que Diana fez e está a fazer para destruir a família. Eunice fica em choque ao ouvir Francisca dizer que Diana matou Henrique e, muito provavelmente não se fica por aí.

Isabel troca um olhar cúmplice com Jaime, ao revelar que já falou com o seu advogado para se divorciar de Luís.

Eunice comenta com Isabel que as suas divergências com Inês estão resolvidas para sempre. Espera apenas que o banco lhe conceda o crédito que necessita para comprar a parte que a filha tem no restaurante. Gi entra no M nesse instante e fica indignada com o que acaba de ouvir. A empresária tenta fazer ver a Eunice que Diana é que é a má da fita, mas a amiga é incapaz de encarar a verdade e exige a Gi que não diga mal da sua outra filha.

Gabriela fica sensibilizada com a afabilidade de Diana quando esta lhe pergunta se a gravidez está a correr bem. Luís aproveita a presença da nova patroa para lhe dar graxa, na expectativa de que sejam aceites as alterações que fez ao projecto de Manel para o novo brinquedo. Manel desabafa com Gabriela que Luís mete nojo.

Ricardo mostra-se preocupado com o perigo que Gabriela representa e Diana diz de imediato que tratarão dela juntos.

João conta a Francisca e Rita que Diana já recomeçou com as ameaças mas recusa reproduzir o que ela disse para não preocupar a mãe e a irmã.

João e Inês sofrem com a separação recordando momentos de felicidade que viveram juntos.

Gi continua indignada pela forma como Eunice tem tratado Inês e diz a Armando que vai convidar a rapariga para trabalhar consigo na firma, acrescentando que ainda não perdeu a esperança de a juntar com Bernardo. Armando responde que talvez não seja boa ideia tomar partido na guerra entre mãe e filha.

Liliana obriga Zé a esconder-se contrariado no quarto, enquanto ela recebe Bernardo, muito simpática e amorosa. Zé assiste furioso a tudo. Quando Bernardo vai embora, Zé arma um escândalo e Liliana irrita-se, terminando tudo com ele. Mais tarde fazem as pazes mas o beijo que trocam é tão frio que antecipa o fim definitivo do namoro.

Isabel pressiona David e percebe que o filho tem sido manipulado por Luís, fazendo-o acreditar que a mãe já não gosta dele. Isabel não aguenta mais e telefona ao ainda marido a descompô-lo.

Lourenço visita Bernardo e sugere-lhe que volte a dirigir a imobiliária. O patrão diz que ainda não se sente em condições de recomeçar a trabalhar.

Orlando fica radiante quando Sandra o convida para almoçar. Ainda apaixonado por ela, aproveita a oportunidade para lhe pedir que volte de vez para a herdade. Ela recusa-se a voltar para o buraco, dizendo que o seu futuro está em Lisboa. Domingos, por seu lado está nas nuvens com a visita da filha.

No café, César insiste em dizer mal de Sandra mas Álvaro repreende-o, percebendo que ele só fala por despeito.

Manel resolve fazer uma surpresa a Catarina e leva os papéis do crédito bancário para avançarem com a compra da casa onde vão viver juntos.

Graciete está destroçada por ver António mergulhado em tristeza por ter perdido o emprego. Marisa queixa-se de não conseguir concretizar sonhos básicos como a compra de uma casa. Sheila começa a troçar e leva um raspanete de Graciete.

Armando não esconde a felicidade que o invade, pois Gastão confirma que pode casar novamente com Gi.

Farta de suportar a presença de um estranho na sua casa, Francisca liga a Ricardo para que convença Adelaide de que a relação com um desconhecido como Rui, pode dar mau resultado. A mãe não lhe dá ouvidos e chama-lhe egoísta, dizendo que Ricardo vive só para ele e por isso não a compreende.

Diana aproveita a ausência de Ricardo e espalha a confusão na Ioiô. Convida Manel para director criativo da empresa, tirando o cargo a Luís que fica à beira de um ataque de nervos. Manel nem sabe o que dizer.

Diana coloca Luís entre a espada e a parede, obrigando-o a aceitar que Manel tome o seu lugar como director criativo da Ioiô. Manel, apoiado por Catarina e Gabriela acaba por aceitar a promoção. Quando Ricardo regressa à empresa, fica incomodado por Diana ter tomado uma decisão tão importante à sua revelia. No entanto acaba por se resignar, aceitando as alterações que ela promoveu.

João sugere a Francisca que apareça na empresa para enervar Diana. Manel festeja a promoção com Catarina e liga a João para contar a novidade. O médico confessa estar feliz pelo amigo e diz a Francisca que esta é mais uma razão para ir à empresa, tentar adivinhar a estratégia de Diana.

Luís leva David a jantar ao M e provoca uma situação de grande constrangimento a Jaime e Isabel. Exige falar com o chef e esforça-se por diminui-lo, dizendo mal da comida. Jaime age com todo o profissionalismo, para proteger Isabel e evitar um escândalo no restaurante.

Diana aproveita a fragilidade de Eunice e convence a mãe a aceitar a sua ajuda para gerir o M, assumindo assim o controlo do restaurante.

Gi dá apoio a Inês e convida-a para ser sua sócia na empresa de eventos. Aproveita para lembrar que bem avisou que Diana era mau carácter.

Sandra despede-se de Domingos e prepara-se para regressar a Lisboa. Orlando fica desiludido ao ouvi-la dizer que só volta morta ao Alentejo.

Álvaro e Fátima ficam desconfiados com os comentários que Marco faz sobre questões amorosas, a propósito de César, Marisa e Sheila.

Graciete causa apreensão a Marisa e António quando começa a dizer coisas sem nexo.

Diana deixa Eunice muito contente ao afirmar que fica com ela sempre que a mãe precisar.

Bernardo não consegue esquecer Graça e provoca o desespero em Gi e Armando.

Diana chega a casa e começa a provocar Francisca e Rita. Quando percebe que João não está em casa fica furiosa. Telefona ao marido e garante que se vingará se souber que ele foi ter com Inês.

Jaime tranquiliza Isabel, que ficou muito abalada com a ida de Luís e David ao M.

Inês despede-se com desgosto do restaurante que ajudou a erguer com Eunice.

Sheila insiste em não aceitar as ajudas que Gastão lhe oferece e não fica entusiasmada com a proposta para ir viver com ele. A vendedeira deixa claro que gosta muito da sua independência.

Francisca sofre com o sofrimento de João por causa de Diana. Esta fica frustrada, pois não consegue que o marido volte a gostar dela.

Manel arrebata Catarina ao confessar que já pensa em ter um filho com ela.

Luís espera que Isabel regresse a casa e provoca mais uma discussão. Ela só pensa em proteger David e leva o filho para a cama.

Adelaide chega embriagada a casa, acompanhada por Rui. Francisca, desesperada, discute com a irmã, mas não consegue convencê-la a mudar de vida. Resignada, Francisca recorda a conversa que teve com o padre Matias, assumindo pela primeira vez que João é filho de Gastão.

Diana ameaça Rita de forma velada mas esta não se deixa atemorizar. Sem conseguir os seus intentos, Diana volta-se depois para João e quando não vê Francisca em casa, diz esperar que ela não volte a fazer queixas a ninguém.

Francisca vai a casa de Gastão e surpreende-o na companhia de Sheila. A vendedeira deixa-os a sós para que possam conversar. Gastão fica em choque quando Francisca revela que João é seu filho.

Gastão fica em estado de choque ao saber que João é seu filho. Francisca justifica que manteve o silêncio durante tantos anos, para não destruir as suas vidas, até porque amava Henrique. Gastão e Francisca combinam contar os dois a verdade a João.

Diana fica irritada porque João lhe diz na cara que ela é uma das suas piores memórias. Para o castigar obriga-o a almoçar com ela no M.

Isabel desabafa com Inês contando que o marido continua empenhado em virar o filho contra ela. Luís insiste em levar David à escola e Isabel é obrigada a aceitar a situação para não afligir a criança.

Manel, motivado pela recente promoção, é o primeiro a chegar ao atelier da Ioiô, surpreendendo Ricardo. Diana causa espanto quando chega conversando com Gabriela em clima de grande cumplicidade. Ricardo estranha este comportamento, mas a vilã esclarece que é vantajoso fingir-se amiga dela.

Francisca esconde de Rita que foi falar com Gastão, para não ter de explicar o motivo da conversa. As duas ficam indignadas com Rui, que sai descontraído sem dar cavaco a ninguém, depois de mais uma noite passada com Adelaide. Quando Rita se despede de Francisca para regressar á herdade, Adelaide irrompe aos gritos porque o amante lhe roubou as jóias.

Álvaro diverte-se com a insegurança de César, que nega a Sandra ter dito que precisava dela. A rapariga entra na brincadeira afirmando que ele é insubstituível.

Catarina sugere a Fátima que contratem Jaime para produzir enchidos gourmet na fábrica. O entusiasmo é quebrado com a notícia de que a transportadora que trabalha com elas faliu, provocando mais despedimentos.

Isabel conversa com Jaime sobre a discussão que teve com Luís, e garante que quando sair de casa é para levar David consigo.

Inês apoia Graciete dizendo que António não pode baixar os braços e deve continuar a procurar emprego. A florista consola a amiga que está triste por ter deixado o restaurante.

Graciete baralha uma encomenda e discute com uma cliente que ficou descontente pela falha. Marisa diz a Sheila que está preocupada com a amiga, pois garante que a cliente tinha toda a razão para reclamar. Sheila responde que têm de se manter atentas, pois Graciete não está bem de saúde. António também está perplexo com as falhas constantes que a mulher tem tido.

Diana espalha falsa simpatia pelos colaboradores da Ioiô e semeia a discórdia entre Manel e Luís.

Gastão procura apoio junto de Sheila mas ainda não consegue revelar que é pai de João.

Inês vai ao restaurante e depara-se com Diana e João a almoçarem. Ao perceber a presença da irmã, Diana faz uma festa a João para a provocar.

Liliana discute com Zé, porque ele tem ciúmes de Bernardo.

Gi e Armando irritam-se com Bernardo que chora enquanto declama poemas.

Armando deixa Gi nas nuvens e oferece-lhe um anal de noivado. O casal comemora a sua nova união.

Sheila troça do sotaque de Sandra e oferece-se para a ajudar a aprender português. Liliana está mais interessada nas conversas de Bernardo.

Diana elogia Jaime, perante a indiferença de João. O chefe inteira-se junto de Eunice como está a correr o curso de cozinha que Tiago está a tirar em Espanha.

Inês chora e jura que não vai mais sofrer com a separação de João. Quando este a procura, fica desesperado porque Inês lhe diz, mentindo, que não quer mais nada com ele, pois conheceu outra pessoa.

João fica destroçado porque Diana decide romper a relação, dizendo que vai seguir a sua vida com outra pessoa que entretanto conheceu. Quando fica sozinha, Inês chora convulsivamente e, mais tarde confessa a Isabel que lhe custou muito mentir a João. A amiga, por seu lado, assume que o seu casamento com Luís está cada vez mais insuportável e desabafa que os sacanas só mudam para pior.

Luís sente-se humilhado por receber ordens de Manel. Este entrega-lhe a execução de um projeto que diz quer supervisionar de perto. A irritação de Luís aumenta, quando ouve Manel ligar para Catarina, dizendo que o empréstimo para comprarem a casa foi aprovado. O casal está radiante, contrastando com a raiva de Luís.

Fátima comenta com Catarina que a contratação de uma nova empresa de transportes vai reduzir a margem de lucro da fábrica.

Graciete convence Marisa a Participar num concurso, cujo prémio é a oferta de um casamento. A vendedeira fica entusiasmada com a ideia, mas desiludida com a reação de César, que não gosta da ideia.

João fica surpreendido quando chega a casa e dá de caras com a polícia, que investiga o roubo das joias de Adelaide. O médico liga a Gastão para pedir ajuda, contrariando a vontade da tia.

Eunice festeja o sucesso de Tiago, pois o filho teve a melhor nota no curso de culinária que tirou em Espanha. Jaime fica igualmente orgulhoso do seu pupilo.

Daniel aceita o convite de Rita para jantar na herdade. Orlando e Domingos sorriem com cumplicidade, pela mudança de atitude revelada por ambos.

Álvaro sente-se deslocado durante o jantar com Fátima no M, pois a mulher revela grande à-vontade no contacto com alguns clientes que encontra no restaurante. Jaime aceita, orgulhoso, o convite de Fátima para colaborar com a fábrica.

César e Sandra ficam a tomar conta do café, na ausência de Álvaro, mas continuam a não se entender. Sheila corrige o sotaque de Sandra, perante a irritação de César. Sandra diz que está farta de fazer o trabalho dele.

Zé critica Liliana por ter gasto muito dinheiro no jantar que preparou para Bernardo.

Gabriela sente enjoos e desejos por causa da gravidez. Para saciar a mulher, Lourenço encomenda à Missão Impossível que vá buscar pastéis a Santarém. Zé é obrigado a fazer o frete e fica danado por deixar Liliana sozinha com Bernardo.

Armando estraga o momento romântico que está a viver com Gi, assumindo que o anel de noivado que lhe ofereceu, custou uma pipa de massa.

Bernardo oferece presentes a Liliana, para agradecer o apoio que ela lhe tem dado.

Inês aceita ser sócia de Gi na empresa de eventos e dá a novidade a Isabel e Jaime, notando que os amigos estão cada vez mais apaixonados.

Adelaide irrita Diana ao dizer que nem ela, nem Gastão, são bem-vindos em casa dos Caldas Ribeiro.

João farta-se das provocações de Adelaide e grita-lhe que se cale. A tia fica ofendida e vai para o quarto. Diana segue-lhe o exemplo, percebendo que o ambiente também lhe é hostil. Aproveitando o facto de estarem sozinhos, Francisca conta ao filho que Gastão é o seu pai verdadeiro. O advogado não esconde o constrangimento, enquanto João fica em choque com a notícia.