Laços de Sangue - Semana de 27 de fevereiro a 5 de março

Graciete continua deprimida e previne António que não vai melhorar tão cedo.

David fica triste quando Sandra lhe diz que vai trabalhar noutro sítio. No entanto promete-lhe voltar para brincar com ele, animando assim a criança. Antes que ela se despeça, Luís beija Sandra à força. A empregada liberta-se e lamenta que David tenha o pai que tem.

Álvaro anseia pela chegada de Sandra, pois tem dificuldade em atender sozinho a clientela do café. Marco entusiasma-se ao saber que a nova empregada que o pai contratou é uma rapariga nova. Quando Sandra se apresenta ao serviço, Álvaro elogia-lhe a pontualidade mas suspira, dizendo que ela é tão tagarela como César.

Rita fica irritada com Daniel que recusa com ironia o convite que ela lhe faz para jantar.

Manel e Catarina fazem planos para o futuro e pensam em comprar uma casa para viverem juntos.

Marisa trata César com rispidez, zangada pela visita que Sheila lhe fez. António sai em defesa de César garantindo que ele não teve culpa.

João avisa Graciete que Diana sofreu um acidente. A florista fica alarmada e vai com António ao hospital. Eunice fica transtornada ao vê-los e exige que se vão embora. Inês pede à mãe que mantenha a calma, mas Eunice manda-a calar. Inês afasta-se e conta a João que Diana se atirou das escadas só para a prejudicar. Ele concorda que a vilã é mesmo capaz de tudo.

Gi esforça-se por provocar Graça e diz que fez tudo para juntar Bernardo e Inês. O filho fica indignado e beija a mulher, apressando-se a dizer que Inês não é o seu tipo de mulher. Armando tenta aliviar o ambiente, mas só consegue agravar a má disposição de Gi, ao falar das minhocas que comprou.

Zé e Liliana protestam com Tremoço, acusando-o de não estar a cumprir a missão de seduzir Graça para a afastar de Bernardo.

Marisa e César temem que Diana venha a causar mais sofrimento a Graciete e António.

Adelaide fica horrorizada ao saber que Diana está internada e pode perder o filho.

Luís e Isabel têm nova discussão, agora por causa de Sandra. David deixa os pais surpreendidos, pedindo que se calem.

Graciete entra em depressão, referindo com tristeza que merece pagar por ter escondido Diana da sua verdadeira família. António consola a mulher, deixando claro que estará sempre ao seu lado.

Eunice esforça-se por acreditar que Inês não empurrou Diana, tentando afastar a duvida que a atormenta.

Ricardo fica muito tenso ao saber do acidente que Diana sofreu. Esta, mesmo debilitada, acusa Inês de a ter empurrado de propósito, põe querer que ela perca o filho.

Diana grita com Inês, acusando-a de a ter atirado pelas escadas abaixo e de estar a fazer tudo para a separar de João.

Eunice, preocupada com a agitação de Diana e com a possível perda do bebe, não permite que Inês se defenda e pede-lhe que saia do quarto. Inês fica indignada com a mãe, que claramente toma o partido da irmã.

Inês conta a João a discussão que teve com Diana e está cada vez mais convencida de que ela não tem limites para conseguir o que quer. João acrescenta, em concordância, que Diana é capaz de tudo.

Ricardo e Gastão, refazem-se da surpresa que causou o internamento de Diana e seguem juntos para o hospital. Francisca faz o mesmo, sem paciência para aturar as provocações de Adelaide.

Graciete está muito abatida pelos erros do passado e nem quer sair de casa para trabalhar.

Daniel consegue arrancar um sorriso a Rita quando visita Domingos, que recupera do acidente que sofreu com o tractor.

Marco ajuda Fátima e Catarina a traduzir o pedido de um cliente que chega à fábrica, em inglês.

Farto de estar fechado em casa e curioso para conhecer a empregada que Álvaro contratou, César decide ir ao café. António acompanha-o para evitar que ele se magoe, uma vez que ainda não está recuperado do mau jeito que deu à coluna.

Tremoço vai muito contrariado seduzir Graça, mas a sua atitude muda, quando ao conferir o bilhete de lotaria que ela comprou, verifica que ganhou a sorte grande. Atraída pelo jovem, Graça pede-lhe que fuja com ela e que guarde segredo de que agora está rica.

Gi está esperançada em ver-se livre da velha nora, embora Armando não se revele tão optimista.

Álvaro está maravilhado com a eficiência com que Sandra atende os clientes no café. Sheila, invejosa, diz mal da nova empregada e vai para o mercado fazer intriga, dizendo a Marisa que César ainda vai perder o emprego para a miúda alentejana. Ao olhar para a banca das flores estranha a ausência de Graciete.

Por seu lado, António começa a sentir-se muito angustiado por não ter notícias de Diana e fica muito preocupado porque Graciete insiste que tem de pagar pelo mal que fez, achando que prejudicou toda a gente, quando roubou Diana à família. Indiferente a tudo o que a rodeia, a florista aceita que António receba Philipe em casa.

João sente-se desconfortável ao visitar Diana, que aproveita para se fazer de vítima, culpando Inês de a ter empurrado. Ao ver que o marido não a apoia, Diana não controla a raiva que sente por Inês e grita que não vai permitir que eles fiquem juntos. Repentinamente começa a sentir dores muito fortes e, apesar da pronta assistência médica que recebe, acaba por perder o bebe.

Na sala de espera do hospital, Eunice entra em descontrolo, chorando convulsivamente, ao tomar conhecimento de que a filha perdeu a criança. João é consolado por Francisca. Ricardo isola-se num misto de tensão e consternação.

João chora, desesperado a perda do filho. Eunice também chora e fica destroçada quando o médico informa que Diana nunca mais poderá engravidar. Francisca, desconsolada, abriga-se no abraço de Gastão, enquanto Ricardo se mantém afastado, em grande tensão.

João é autorizado a visitar Diana e, apesar do desgosto que sente, não consegue sentir por ela mais do que indiferença. Ela prossegue a sua estratégia e pede desculpa por ter perdido o filho.

Alheia ao que se está a passar no hospital, Inês desabafa com Isabel.

Graciete continua desgostosa e indiferente a tudo o que se passa à sua volta. Marisa entra em casa furiosa com César que decidiu ir para o café, sem estar ainda recuperado da coluna.

Tremoço já não chama velha ou múmia a Graça, referindo-se à mulher de Bernardo pelo nome, pois está de olho na fortuna que ela ganhou na lotaria. Zé e Liliana estranham esta alteração de comportamento. Quando Sandra os atende no café. Tremoço e Zé apreciam a beleza da rapariga, levando Liliana a dizer que eles estão cheios de fome.

Marco consegue que a transferência para outra escola seja concedida e abraça Fátima, ambos muito felizes e confiantes no futuro do rapaz.

Diana mostra-se muito fragilizada e pede a Eunice para ir de novo para casa dela quando sair do hospital. A mãe comove-se e garante que lhe dará todo o apoio.

Ricardo digere sozinho em casa todo o drama que Diana viveu, interrogando-se se o filho que ela perdeu, seria seu.

João causa grande consternação a António e Graciete ao contar que Diana perdeu a criança. A florista conforma-se com a opção de Diana, que quer ir morar com Eunice, dizendo que sempre foi ali o seu lugar.

Francisca volta para casa, acompanhada por Gastão. Ao vê-los juntos, Adelaide faz uma cena de ciúmes ao marido. Gastão vinga-se, contando que já entregou os papéis do divórcio. Adelaide fica ainda mais furiosa e garante que não vai assinar os documentos, embora saiba que a separação é inevitável.

João procura Inês e chora nos seus braços, convencido que Diana nunca quis ter o bebe que esperava. O médico garante que a relação entre os dois acabou de vez, pois morreu o único elemento que os ligava.

Eunice chora convulsivamente em casa, ao ver algumas fotografias das filhas, quando eram pequeninas.

Álvaro diz a Sandra que está muito contente com o seu trabalho no café e por isso pensa em mantê-la por mais tempo.

Domingos confessa que sente saudades de Sandra, desejoso que a filha lhe faça uma visita, logo que seja possível.

Rita e Daniel voltam a desentender-se, pois ela ironiza com o facto do veterinário ser, ao mesmo tempo, amante da caça.

Gi e Armando estranham a boa disposição de Graça, não lhes passando pela cabeça que ela está rica por ter ganho o primeiro prémio da lotaria. Bernardo não nota que a mulher está diferente e não desconfia que está na iminência de ficar sem ela. Graça liga entretanto a Tremoço e combina encontrar-se com ele. Liliana e Zé ficam de pé atrás quando o amigo se justifica, dizendo que esteve a falar ao telefone com uma amiga.

Isabel confessa a Jaime que quer ficar com ele, mas pede tempo para resolver a sua vida. Na manhã seguinte conta a Luís que se sente atraída por outra pessoa. O marido fica furioso e insulta-a, chamando-lhe prostituta, ameaçando tirar-lhe David. Isabel fica aterrorizada com a possibilidade de ficar sem o filho.

João confidencia a Manel que não consegue ter compaixão por Diana. Esta recebe a visita de Ricardo.

Inês procura Eunice para a confortar e ouve a mãe acusá-la de ter feito Diana abortar e de lhe ter morto o neto. Inês fica chocada e sem conseguir responder.

Eunice e Inês discutem com violência, afirmando ambas que já não se reconhecem. Eunice acusa a filha de ter destruído a vida de Diana, apesar de tratar-se da sua irmã e diz estar certa de que quando sair dali, irá a correr para os braços de João. Inês não está disposta a ouvir mais nada e entra em ruptura total com a mãe.

Francisca avisa Rita que Diana perdeu o filho e confirma que João está bastante transtornado.

Marisa discute com Sheila, que quer a qualquer preço saber o que se passa com Graciete. Esta, farta de as ouvir, dá-lhes um grito e obriga-as a voltar para as bancas sem dizerem mais nada.

Ricardo diz a Diana que sente um vazio interior, partilhando do seu sofrimento. Ela, por outro lado, age com frieza e lembra-lhe que têm um plano para cumprir.

Eunice vai buscar Diana ao hospital. Fingida, a filha diz que vai ficar bem, com o carinho que ela lhe vai dar. Nesse momento, Catarina entra no quarto e Diana, ao ver a amiga deixa cair algumas lágrimas, murmurando que nunca poderá ser mãe.

Inês, abalada pela discussão que teve com Eunice assegura que quer distância da mãe e também de Diana.

Isabel conta a Jaime que Luís ameaçou tirar-lhe o filho e a insultou, quando ela disse que está apaixonada por outro homem. Inês diz à amiga que foi muito corajosa, pela franqueza com que falou com o marido. Por outro lado, Inês desabafa com Isabel e confessa que está decidida a sair do restaurante, uma vez que Eunice tomou de vez o partido de Diana. Esta, aproveitando o facto de estar sozinha com a mãe, envenena ainda mais Eunice, aumentando sua revolta contra Inês.

António começa a ficar desesperado com o mau humor de Graciete.

Fátima e Catarina mostram-se muito entusiasmadas com o sucesso que os enchidos da fábrica estão a ter no estrangeiro.

Graça arranja-se toda para sair e coloca um par de brincos de Gi. Esta não gosta nada do abuso mas acaba por se controlar. Gi e Armando desconfiam que a nora está a preparar algo de que não vão gostar.

Graça encontra-se com Tremoço e convence-o a fugir com ela para o Dubai. O compromisso fica selado com o beijo que ela lhe dá na cara.

Liliana e Zé concordam que Tremoço está estranhamente empenhado em conquistar Graça, ao contrário do que aconteceu inicialmente. Durante a conversa, Zé beija Liliana, que acaba por corresponder tão entusiasmada quanto ele. Percebem que existe algo mais entre eles e combinam contar a Tremoço que começaram a namorar, quando ele terminar a missão de conquistar Graça.

Sandra parece uma super-empregada a trabalhar. Álvaro está radiante com a ajuda que ela lhe dá.

Sheila não vê a hora de Gastão se divorciar, para o beijar à vontade. Ele tranquiliza-a e diz que já falta pouco.

Francisca é obrigada a refugiar-se no escritório para, não ouvir Adelaide a falar do divórcio que não quer dar a Gastão.

Isabel decide falar com David para explicar ao filho que tenciona separar-se do pai.

Álvaro chama a atenção de César para que deixe Sandra trabalhar em paz.

Domingos e Orlando concordam que tanta picardia entre Rita e Daniel Mendonça ainda vai dar faísca. O veterinário nega e responde que só quer sopas e descanso.

Bernardo fica ciumento por Graça ter falado tão bem de Miguel, a personagem que Tremoço criou. Graça tranquiliza o marido sem deixar transparecer que está prestes a abandoná-lo.

Luís promete não dar tréguas a Isabel que insiste na separação. O casal deixa adivinhar uma luta feroz pela custódia de David, o filho de ambos.

Eunice vai a casa de António e Graciete. A empresária não esconde o desprezo que sente por eles e é dura nas palavras deixando claro que a vida da sua família seria diferente se não lhe tivessem raptado Diana.