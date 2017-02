Laços de Sangue - Semana de 20 a 26 de fevereiro

Diana contrata o detective Borges para se certificar de que João a está a trair com Inês.

Eunice queixa-se a Gi, que Inês quer acabar com a sociedade que tem com a mãe na gestão do restaurante M, e diz-se magoada porque Inês recusa aceitar a presença de Diana nas suas vidas. Gi aborrece Eunice, vincando que nunca gostou de Diana e que Inês tem toda a razão por não querer relacionar-se com a irmã.

Philippe toma um café com António que apresenta o filho a Álvaro e César. Este divaga e sonha com uma viagem a Paris com Marisa. António confessa a Álvaro que Graciete lhe perdoou ter-lhe escondido a existência do filho, mas diz acreditar que a mulher está ainda muito magoada.

Diana vai ao restaurante procurar Inês, mas esta afasta-a dizendo que não quer conversas. A partir desta humilhação, Diana faz-se de vítima e passa o tempo a rodear Eunice, fazendo-a acreditar que é Inês a má da fita, aquela que não quer reconciliar-se. Inês, por seu lado, refugia-se na amizade de Isabel, inconformada pelo facto de Eunice não conseguir perceber quem Diana é na realidade.

Ricardo leva a Francisca uns documentos da empresa para que ela assine, ficando surpreendido quando a tia lhe conta que os pais dele se vão divorciar. Ricardo aproveita a ocasião para lamentar que a tia não confie nele para gerir sozinho a empresa. Francisca desvaloriza a situação, argumentando que deseja apenas acautelar a empresa que também pertence aos filhos.

Borges começa a seguir João. Este regressa a casa e nota que Francisca está um pouco estranha. Pergunta, desconfiado, à mãe se não lhe está a esconder nada, dado o interesse súbito que revelou pela gestão da Ioiô. Francisca reafirma que pretende apenas ocupar melhor os seus dias.

Adelaide espera que Gastão regresse a casa e garante-lhe com despeito que não vai facilitar o divórcio.

Sheila trata César com desdém, preferindo destacar as qualidades de Gastão, o seu novo amante. Marisa chega nessa altura ao café e dá um raspanete a César, pois não gosta de o ver em conversas com Sheila.

Tremoço fica desorientado porque lhe calha, em sorteio, a tarefa de seduzir Graça para a separar de Bernardo. Zé e Liliana brincam com o amigo, mas garantem que se ele não cumprir a tarefa, saem de casa, deixando-o sozinho com a multa que tem para pagar às finanças.

Bernardo desvaloriza o sonho de Lourenço, que está entusiasmado com a publicação do seu livro infantil.

Gi e Armando ralham com Graça quando esta se prepara para fazer mais uma chamada telefónica para participar num concurso de televisão. Bernardo chega nesse instante e não gosta que os pais repreendam a mulher.

Diana provoca Inês, acusando-a de ser egoísta e de não se preocupar com a tristeza que está a causar à mãe. Inês tem vontade de lhe bater, mas decide sair de casa.

Marco fica entusiasmado ao conhecer Manel, que o fascina por ser designer de brinquedos. Manel promete levá-lo, um dia, à Ioiô.

Gastão pede a Sheila que não apresse a relação, até que ele esteja divorciado.

Francisca e João concordam, preocupados, que Adelaide pode não conseguir suportar divorciar-se de Gastão.

Domingos e Orlando regressam da feira onde promoveram o seu azeite, animados porque o produto foi bastante elogiado. Rita recebe a notícia com agrado. Confrontada com o arranjo da rega, esconde que foi Daniel quem a ajudou.

Graciete confessa a Marisa que tem saudades de Diana. António ouve escondido e penalizado, as palavras tristes da mulher.

Inês faz as malas e sai de casa para ir viver num hotel. Eunice assiste em lágrimas à partida da filha, acompanhada por Diana que consegue mais um dos seus objectivos, ao conseguir livrar-se da irmã.

Diana envenena Eunice contra Inês, dizendo que a irmã foi cruel e ainda lhe vai pedir desculpa pelo sofrimento que causou.

António equaciona contar a Diana que Philipe também é seu irmão. No entanto Graciete não apoia a ideia, temendo que Diana reaja mal, como fez ao descobrir Inês.

António mergulha na nostalgia e recorda o tempo em que Diana, pequenina, ajudava Graciete com as flores. Já então, Diana não gostava de estar no mercado.

César tem um acidente na cama com Marisa e vai parar ao hospital.

Isabel e Jaime quase voltam a beijar-se mas ela renuncia no último momento.

Eunice sofre sozinha em casa. Ao mesmo tempo, Diana conta a Francisca que deixou a mãe destroçada pela saída de Inês. Diana vitimiza-se vincando que preferia não ter conhecido a família verdadeira, pois desde essa altura só causou problemas. Mente, garantindo que se tem esforçado por conseguir a reconciliação com a irmã. Francisca ouve a nora, sem desconfiar que o que ela diz é falso. Diana confronta depois João, tentando perceber se ele esteve com Inês ou se sabe que ela saiu de casa. O marido finge não saber de nada.

Já instalada, Inês liga a João e conta como foi difícil sair de casa. Apesar disso está decidida em encontrar um novo local para morar e diz que vai começar a procurar casa. João desabafa e confessa que aturar Diana também não está a ser fácil.

Graciete vai avisar Álvaro que César teve um acidente e não pode trabalhar. A florista mente, dizendo que o empregado deu um mau jeito ao carregar uma bilha de gás. Sheila vai atrás da florista, desconfiada com a história, mas Graciete manda-a meter-se na sua vida. Gastão chega entretanto e agrada a Sheila, dizendo que gosta muito de estar na sua companhia.

Adelaide acorda mal disposta e começa por ofender Custódia, criticando a qualidade do café que ela fez. Não contente com isso, irrita Diana, estranhando que ela não saiba do marido. Francisca diz apenas que João saiu cedo e Diana começa a ficar desconfiada.

Isabel está sentimentalmente confusa e não sabe com lidar com Jaime no restaurante. Eunice pede compreensão a Jaime, enquanto durar o conflito com Inês.

Luís volta a embirrar com Manel acusando-o, desta vez, de demorar muito a acabar os projectos. Ricardo aproxima-se e critica Luís por não lhe ter entregue o relatório que havia pedido. O patrão aconselha Luís a deixar de lado as disputas que não interessam. Manel sorri, irritando ainda mais o chefe.

Ricardo dirige-se, cínico, a Gabriela perguntando como é que ela e o bebe estão. Gabriela fica nervosa.

Inês não dá alternativas a Eunice e estabelece as regras de funcionamento do restaurante, até que uma delas compre a parte que a outra detém na sociedade. Deixa para a mãe o período dos almoços, enquanto ela tomará conta do M, ao jantar. Eunice fica arrasada, mas é forçada a aceitar.

Álvaro procura um empregado que substitua César no café. Este mantém-se em casa, obrigando Marisa a cuidar dele até à exaustão. Marisa critica o marido por ser tão mimado.

Luís agarra Sandra e tenta ter relações com ela. Sandra consegue libertar-se e ameaça o patrão com o ferro de engomar.

Diana entrega a Ricardo as roupas e uma pregadeira que roubou a Francisca. A ideia é contaminar as roupas com vestígios de Henrique, de maneira a que Francisca seja acusada pelo assassínio do marido. Ricardo sugere deixar a pregadeira nas mãos de Henrique, dando mais credibilidade ao cenário que estão a criar.

Inês encontra-se com João. O detective Borges fotografa-os, escondido.

Inês e João beijam-se apaixonados. Borges regista todos os carinhos que trocam, na sua máquina fotográfica.

Ricardo tenta convencer Diana de que podem ter uma vida em comum e que o filho que ela espera, até pode ser seu. Insensível a estas palavras Diana vira-lhe as costas.

Isabel e Jaime oferecem-se para ajudar Eunice no restaurante. Ela agradece, dizendo ao mesmo tempo que tem de ir embora antes que Inês chegue.

Jaime tenta fazer conversa com Isabel, mas ela evita o diálogo dizendo que tem de ir buscar o filho. O chef compreende a reacção e afasta-se. Isabel arrepende-se quase instantaneamente.

Aflito sem conseguir atender todos os clientes, Álvaro convida Zé para substituir César no café. Zé não aceita pois tem muito trabalho na Missão Impossível.

Tremoço apresenta-se em casa de Gi, fingindo ser Miguel, um empresário de muitas posses. Começa desde logo a seduzir Graça, convidando-a para uma luxuosa festa que vai dar em alto mar. Gi e Armando também influenciam a nora, dizendo que “Miguel” é um excelente partido. Apesar de concordar, Graça causa apreensão, vincando que também está muito bem casada. Depois de desempenhar o seu papel, Tremoço regressa desalentado a casa, pouco disposto a tolerar as brincadeiras de Zé e Liliana.

Adelaide regressa a casa e provoca Francisca aconselhando-a a continuar a tocar para matar saudades de Henrique. A irmã desvaloriza as palavras de Adelaide e tenta manter a calma. Adelaide começa então a mostrar as roupas que comprou.

Luís ferve de raiva porque Ricardo decide entregar a Manel o projecto de um brinquedo que querem lançar no verão. Obrigado a cumprir a ordem dada por Ricardo, Luís entrega o dossier do novo projecto a Manel. Fica ainda mais irritado com a chegada de Catarina e decide, cheio de ciúmes, provocar o casal. Manel prepara-se para reagir, mas Catarina impede o confronto.

Fátima conta a Álvaro que ela e Catarina vão aprender línguas para melhor servirem a empresa de enchidos.

Gastão e Sheila namoram cada vez mais apaixonados.

António procura Diana, pedindo-lhe que visite Graciete, que está triste sem noticias suas, desde que ela foi viver com Eunice. Diana acede ao pedido mas trata a mãe adoptiva com frieza. Graciete pede perdão por lhe ter escondido a família verdadeira, mas Diana diz com frieza que esse é um assunto já resolvido.

Eunice fica mais animada com a chamada de Tiago, dando conta à mãe que os cursos de cozinha em Espanha estão a correr pelo melhor.

Inês revela a Isabel que está de novo com João. A amiga também revela que já não consegue suportar viver com Luís e que julga estar apaixonada por Jaime.

Borges visita João e faz chantagem com ele. Ou lhe paga, ou o detective faz chegar as fotografias que tirou quando ele se encontrou com Inês. João fica com uma expressão dura, sem saber o que responder.

Borges exige a João que lhe entregue cinco mil euros, para não enviar a Diana as fotografias em que o médico aparece a beijar Inês. João recusa a chantagem mas não tem outro remédio senão ceder.

Inês alerta Isabel para a cara que ela faz, embevecida a olhar para Jaime. Isabel está preocupada, pois ainda é casada com Luís. Inês também tem vontade de ligar a João mas inibe-se pois não sabe se ele está sozinho ou com Diana por perto.

Diana faz uma visita de médico a Graciete e vai embora tão fria como entrou. António e Marisa ficam preocupados, embora a florista refira que gostou da visita.

Adelaide fica contrariada porque Gastão não atende o telefone. Francisca anima a irmã dizendo que o afastamento do marido pode fazer bem ao casamento de ambos. Adelaide troça.

João entra em casa visivelmente abatido e pergunta a Francisca por Diana. A mãe fica apreensiva, enquanto Adelaide comenta que o casamento de João está tão morto quanto o seu.

Diana visita Eunice e mostra-se atenciosa com a mãe, preparando-lhe o jantar. Depois, aproveita a fragilidade da mãe para se penalizar pela separação da família. Eunice culpa Inês pela situação, absolvendo Diana, tal como esta queria.

João recorda angustiado a conversa que teve com Borges e a chantagem que o detective lhe fez. Liga então a Manel e pede ao amigo para falar com ele no dia seguinte. Manel estranha o tom de voz de João e comenta o facto com Catarina. Ambos antevêem problemas entre João e Diana.

Inconformada por não conseguir falar com Gastão, Adelaide sai de casa e vai procurá-lo.

Gastão janta animado com Sheila. Ela propõe que continuem a noite, mas o advogado chama-a à razão, uma vez que no dia seguinte têm de trabalhar cedo. Na mesa ao lado Marco comenta com Fátima e Álvaro a relação de Gastão e Sheila. A mãe frisa que o amor não tem idades.

Gi e Armando conversam entusiasmados com a perspectiva se conseguirem correr com Graça de casa. Perdem por momentos a boa disposição quando Bernardo regressa a casa com a mulher, depois de a ter levado a jantar. Graça insinua-se a Bernardo para que vão para a cama, perante o olhar enjoado dos pais dele.

Tremoço ainda está enjoado por ter seduzido Graça e deixa Zé e Liliana preocupados com o seu estado de espírito.

Adelaide espera por Gastão em casa e pergunta-lhe quem é a mulher com que ele anda. O marido não está para conversas e volta a sair, deixando Adelaide frustrada, entregue à bebida.

João e Francisca concordam, apreensivos que Adelaide nunca conseguirá encarar bem o divórcio. Diana chega entretanto e estranha a disposição do marido. Sonsa, diz que foi visitar as duas mães e que não se consegue habituar à ideia.

João liga a Inês antes de dormir, carente da sua presença. Depois de dizerem que se amam desligam e João olha angustiado as fotografias com que Borges o está a chantagear.

César choraminga por ter de ficar sozinho em casa. Marisa e Filipa brincam com ele.

Álvaro fica preocupado com a ausência prolongada de César, mas mostra-se confiante que vai arranjar um substituto com o anúncio que pôs no jornal. Marco deixa Álvaro e Fátima orgulhosos ao dizer que eles são os melhores pais do mundo pelo que têm feito por ele.

Manel diz a Catarina que vai vender a casa e assim que for possível comprar outra, pois quer partilhar a sua vida com ela.

Luís começa o dia a embirrar com Sandra, por não ter uma camisa passada. Isabel estranha a mudança de atitude do marido para com a empregada, ignorando que é porque ela o rejeitou.

Adelaide só acorda quando a empregada entra em casa de manhã. Adelaide está de ressaca e chora, depois de correr com Paula para a cozinha.

João faz conversa de circunstância com Diana ao pequeno-almoço. Ela não gosta de o ouvir relatar à mãe os compromissos do dia, ignorando-a. Adelaide chega entretanto e vai para o quarto sem explicar onde passou a noite.

Manel aconselha João a contar a Inês que está a ser chantageado.

Álvaro está com dificuldade para encontrar um empregado para substituir César. Liliana está enervada sem saber como está Tremoço a sair-se em mais um encontro com Graça. A Missão parece estar a correr da melhor forma pois Graça deixa a porta aberta para voltar a ver, então a sós, o falso milionário. Gi, fica agradada, pois assiste escondida à conversa.

Francisca recomenda a Ricardo que se ocupe da mãe, uma vez que Adelaide está mergulhada numa profunda crise.

Luís vai descarregar o seu ódio em Manel mas é obrigado a voltar ao lugar pois Manel consegue humilhá-lo ao ser ameaçado de despedimento.

Depois de ter sido atacada por Luís, Sandra procura outro emprego, mas esconde de Isabel o que está a fazer.

Diana, falsa, convida Francisca para ir à missa.

João e Inês vão ao encontro de Borges dispostos a pagar a quantia que ele exigiu. Em contrapartida o detective tem de revelar que o contratou para os espiar.

Borges recebe o dinheiro e revela a João e Inês que foi Diana quem o contratou para os seguir. O detective recomenda a João que tenha cuidado com quem tem em casa. João e Inês combinam não se encontrar nos próximos dias, para não levantar suspeitas a Diana, a quem Inês considera louca.

Diana mente a Francisca e diz que vai jantar com Graciete e António. Na realidade encontra-se com Ricardo e juntos, fabricam as provas para incriminarem Francisca do assassínio de Henrique. Na roupa de Francisca colocam cabelos retirados ao cadáver do marido, enquanto na mão do músico põem a pregadeira de Francisca. Depois de manipuladas as provas, Diana regressa a casa e conta a João que foi jantar com os pais. Ele tenta agir com normalidade, escondendo que os seu pensamentos estão completamente dirigidos para Inês.

Rita está radiante com as criticas favoráveis que o azeite da herdade mereceu dos críticos e partilha o seu entusiasmo com Orlando. Domingos e Alzira também ficam contentes.

Inês confessa a Isabel que está ansiosa por normalizar a sua vida. Inês reafirma a Isabel que acha inaceitável a protecção que Eunice dá a Diana, duvidando que a mãe se aperceba a tempo de que a filha não é quem ela pensa.

Eunice janta sozinha em casa e não evita que as lágrimas lhe invadam o rosto.

Philipe elogia a cidade de Lisboa, depois ter conhecido alguns locais famosos da capital. César apressa-se a dizer que se não estivesse doente, seria ele a mostrar-lhe os locais mais importantes. Marisa afiança que o marido tem muita garganta, enquanto Graciete e António brincam com a situação.

Tremoço mostra-se confiante que vai conseguir conquistar Graça, afastando-a de Bernardo. Liliana e Zé querem pormenores dos encontros mas Tremoço não abre a boca e fica zangado.

Gi começa a ficar preocupada, pois Bernardo e Graça parecem mais unidos do que nunca. Até porque, ao gabar a simpatia de Miguel, que é no fundo Tremoço, Graça garante que só tem olhos para o marido, Bernardo.

Jaime faz sorrir Isabel, fazendo-lhe sentir que é uma boa mãe para David. Por contraste, Inês pensa no caos em que a sua vida se tornou e admite voltar ao voluntariado, sentindo vontade de ajudar quem precisa.

Convencida que foi causadora de muito sofrimento aos que mais gosta, Graciete lamenta-se a António por não poder mudar o passado.

Francisca tenta apoiar Adelaide pela ruptura desta com Gastão, mas a irmã reage mal dizendo para Francisca guardar a sua caridade para os pobres.

Gastão reconhece que não há motivos para continuar casado. Ricardo lamenta o divórcio dos pais e pergunta a Gastão se tem outra mulher. O pai diz que ainda não está preparado para responder e pede a Ricardo que converse com Adelaide, pois a mãe vai precisar de todo o seu apoio.

Marisa tenta agredir Sheila que a provoca ao dizer que ela deixou César invalido. Graciete e alguns clientes têm de separar as vendedeiras.

Bernardo repreende a mãe que está a reclamar que Graça ressona e a enjoa tanto como Armando a falar do negócio das minhocas.

Lourenço teme que o livro infantil que está prestes a lançar não seja um sucesso.

Diana fica contrariada por não conseguir que João aceite a sua companhia e sai com Francisca para um passeio na baixa.

Ricardo visita Adelaide e encontra-a derrotada. A mãe garante-lhe que vai infernizar a vida de Gastão, por ter arranjado outra mulher. Ricardo tenta fazê-la acreditar que o pai está a ter um devaneio que há-de passar.

Gi tenta que Eunice entenda que está a proceder mal ao proteger Diana, afastando Inês.

Álvaro contrata Sandra para substituir César no café. Graciete dá uma ajuda para o convencer e Sandra agradece. Sheila olha a rapariga com desdém.

Fátima e Catarina falam com entusiasmo por recomeçarem a estudar e concordam que o curso de inglês vai ajudá-las na fábrica.

Ricardo ouve João falar ao telefone com Inês, percebendo que estão juntos. Feliz com a informação que obteve, apressa-se a contar a Diana que o marido a anda a trair com a irmã. Diana fica chocada, agora com a certeza de que Inês não lha vai dar tréguas.

Ricardo assiste cruel e implacável ao desabar de Diana, que fica transtornada ao saber que João a engana com Inês. Diana sai para a rua e choca com pessoas que com ela se cruzam. O seu desespero fá-la chorar de raiva e, num ímpeto de fúria liga a Borges, despedindo o detective que ela pensa nada ter descoberto sobre a infidelidade de João.

Sem saber que foi descoberto, João confessa a Manel que a sua grande preocupação é proteger Inês e esconder a relação secreta que mantêm.

Inês procura casa para alugar, mas Bernardo esforça-se para que ela compre uma, de maneira a aumentar a sua comissão.

Eunice com entusiasmo a chamada de Inês mas a sua alegria rapidamente se desvanece, pois a filha trata-a com frieza, avisando que vai a casa buscar algumas coisas que lhe fazem falta. Gi apoia Eunice fazendo com beba um chá para atenuar a ansiedade que tanta tristeza lhe provoca.

Diana procura desesperadamente uma prova da traição de João revirando-lhe o quarto. Sem encontrar algo que comprometa o marido, chora de raiva.

Graciete não consegue perdoar-se os erros do passado e preocupa António, dando a entender que o melhor seria acabar com a vida para pôr cobro ao sofrimento. A florista corre com o marido para o café e recorda momentos da infância de Diana, em que esta já dava mostras da má pessoa em que se iria tornar. A florista tem uma baixa de tensão e quase desmaia no mercado. Marisa acorre em seu auxilio a tempo de lhe ver ainda algumas lágrimas no rosto. António desabafa sobre a tristeza da mulher com Álvaro, que repreende Sheila que insiste em meter-se, curiosa, na conversa.

Tremoço decide adoptar a estratégia proposta por Zé e Liliana e convidar Graça para um jantar romântico.

Graça regressa a casa, esbaforida, depois de ter gasto as suas energias à procura de um bilhete de lotaria. Armando confessa a Gastão que está farto da nora, interrogando-se como é que o filho foi casar com uma mulher tão velha. O assunto muda rapidamente para a relação que Gastão tem com Sheila e Armando faz comentários que deixam o advogado envergonhado.

Ricardo liga a Diana e provoca-a fazendo notar que ela não estava preparada para ser traída por João. Ela jura que o marido não se vai ficar a rir.

Isabel confessa a Inês que ainda está com Luís apenas por causa de não desestabilizar David.

No atelier, Manel conta a Gabriela que está a vender a sua casa. Luís percebe que é mais um passo para que Manel vá viver com Catarina e, despeitado embirra com ele. Manel responde à altura o que deixa Luís ainda mais furioso.

Sandra proporciona a David uma tarde de folia, sem coragem para lhe contar que vai deixar de ser sua ama.

Sheila visita César e leva-lhe bolos. Marisa chega a tempo de os ver juntos e fica furiosa. César fica melindrado ao saber que Álvaro contratou uma rapariga para o substituir.

Marco brinca com Álvaro como facto da mãe estar a ter a primeira aula de inglês. Fátima e Catarina estão entusiasmadas, até porque os clientes da fábrica não param de aumentar.

Sandra despede-se. Isabel desconfia das razões que a levaram a tomar a decisão, mas a empregada esconde que vai embora para evitar as investidas de Luís.

Domingos tem um acidente na herdade e é socorrido por Daniel, que revela ser médico, embora veterinário. Rita fica agradecida e pede desculpa a Daniel por ter sido brusca com ele.

Diana faz uma espera a Inês perto do restaurante e arma um escândalo acusando-a de ser amante de João. Gi vê-as a discutir e corre para chamar Eunice. Ao aperceber-se que a mãe se aproxima, Diana arquitecta um plano para incriminar Inês. Agarra-se a ela, para parecer que está a ser empurrada e atira-se escadas abaixo. Eunice fica estarrecida ao ver Diana caída no fundo das escadas, a sangrar da cabeça.