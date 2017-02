Laços de Sangue - Semana de 13 a 19 de fevereiro

Inês enfrenta Diana para vincar que não permite que ela tente manipular Eunice e Tiago. A irmã contra-ataca e arrasa Inês, recordando-lhe o acidente que tiveram no rio quando eram pequenas. Uma recordação penosa que leva Inês a chorar convulsivamente, tomada por um grande sentimento de culpa. Na manhã seguinte, Inês desperta de um pesadelo em que se está a afogar e ao ver Diana sentada à mesa do pequeno-almoço, sai de casa sem comer, com um aspecto de quem não pregou olho a noite inteira. Diana, falsa, aproveita para se mostrar compreensiva com a irmã, perante Tiago e Eunice. Inês sente-se perdida e chora enquanto caminha pela rua.

Isabel prepara David para o levar à escola, visivelmente incomodada por estar perto de Luís.

Manel e Catarina vivem em clima de verdadeiro romance, desejando ambos que as férias cheguem para estar juntos todo o dia.

Graciete continua de mau humor por Diana ter saído de casa. Para além de provocar mau ambiente com António, ralha com Marisa e Sheila no mercado, farta das discussões entre as vendedeiras. Depois do trabalho, António regressa a casa e oferece a Graciete uns patinhos em loiça, que ela tanto aprecia. Desta vez nem isso a anima.

Gi e Armando ficam desolados porque o plano que ela traçou com a Missão Impossível para separar o filho e a mulher não resulta. Graça vê as fotografias em que Bernardo aparece em posições comprometedoras com Liliana, mas ao invés de se sentir traída e acabar com o casamento, diz que é uma mulher moderna, que tolera uma relação aberta. Bernardo fica nas nuvens com a mulher.

Marisa aprecia a dedicação com que César encara o trabalho no café, quando ele diz que não quer chegar atrasado.

Marco sossega os pais e garante que não vai meter-se em mais confusões agora que vai regressar à escola. O rapaz acrescenta que já é crescido e que se sabe defender das más companhias. Apesar disso, Fátima não esconde a Catarina que está preocupada com o filho. No café, é César que anima Álvaro.

Lourenço esforça-se para satisfazer os desejos de Gabriela, provocados pela gravidez.

Daniel insiste em fazer as pazes com Rita e oferece-lhe duas perdizes que caçou. Ela insulta-o e não quer perdoar o susto que ele lhe pregou quando quase a atingiu a tiro.

Luís persiste em fazer a vida negra a Manel, carregando-o de trabalho quando ele aceita o convite de João para almoçar. Quando Manel chega a casa dos Caldas Ribeiro, Francisca pede-lhe que não comente com João que ela começou a ir à Ioiô todos os dias.

Isabel confessa a Inês que tem cada vez mais dificuldade em viver com Luís, reconhecendo que trabalhar ao lado de Jaime também não ajuda, pois sente-se muito atraída pelo cozinheiro. Isabel por seu lado, esconde a relação com Diana é o motivo da sua tristeza. Eunice também tenta que a filha desabafe sobre o que a atormenta. Inês acaba por reconhecer que se sente culpada do acidente em que caiu ao rio com Diana, originando o desaparecimento da irmã durante tantos anos.

Diana trata Cristiana com arrogância e obriga a empregada largar as limpezas que está a fazer, para lhe preparar um lanche.

João segue o conselho de Manel e vai ao encontro de Inês para lhe pedir que volte para ele. Inês é determinada e impõe como condição que ele resolva primeiro a sua vida com Diana.

Inês diz a João que não suporta que ele seja pai de um filho com Diana. Nessas circunstâncias, Inês deixa claro que não voltará para ele e põe fim à conversa, afastando-se com as lágrimas nos olhos. Perdida, decide procurar Isabel, que acaba por dizer que ela agiu correctamente, ao impor condições para aceitar João de volta. O médico, por seu lado, fica destroçado e desabafa com Francisca, dizendo à mãe que fez asneira outra vez, temendo perder a mulher que ama.

Diana engana Eunice, fingindo-se muito feliz por estar a viver com ela, Tiago e Inês. Ardilosa prossegue o seu plano para dividir a família e conta à mãe que inventou um prato que Jaime pode servir no restaurante. Eunice fica radiante pelo interesse que a filha demonstra pela cozinha do M. Ao saber que Eunice está a pensar aproveitar a ideia de Diana, Inês fica indignada e opõe-se com firmeza ao desejo da mãe, rejeitando qualquer interferência no trabalho de Jaime, a quem cabe decidir as ementas.

Ricardo acusa algum desconforto, por ter de explicar a Francisca todos os dossiers da empresa, bem como o seu funcionamento.

Isabel confessa a Inês que está mais distante de Luís e mais próxima de Jaime.

Gabriela diz a Lourenço que está preocupada com a perspectiva de voltar a trabalhar na Ioiô sob as ordens de Ricardo.

Daniel insiste em aproximar-se de Rita e espera que ela saia para o lagar, para a convidar a dar um passeio a cavalo. Rita fica irritada e ameaça chamar a GNR. Daniel ri divertido e provocador.

António diz a Graciete que não deve culpar-se pelos erros de Diana, nem pela educação que lhe deu. O marido chama-lhe a atenção que não deve tratar mal toda a gente por estar agastada com a filha adoptiva. Graciete cai em si e acaba por agradecer a António os patinhos de loiça que ele lhe ofereceu.

Inês regressa a casa com Tiago e causa constrangimento, por se recusar a ouvir as histórias de infância que Diana está a contar a Eunice.

Adelaide faz um escândalo na reunião dos alcoólicos anónimos provocando um grande choque em todos com a sua intervenção, onde defende a bebida e ofende os outros doentes. Já em casa, Adelaide zanga-se com Gastão, que insiste para que ele trate de vez o seu problema de alcoolismo.

Marco conta a Fátima que o dia na escola decorreu dentro da normalidade, frisando que os “amigos” indesejáveis nem sequer apareceram. Mais tarde, Álvaro conversa a sós com a mulher, dizendo que a melhor opção é colocar Marco num colégio particular. Fátima diz que prefere esperar para ver como correm as coisas.

Gi está desesperada por não conseguir separar Graça de Bernardo e pede em desespero a Liliana, Zé e Tremoço que arranjem outro plano. Bernardo e Graça beijam-se apaixonados, enojando Gi e Armando.

Muito a custo, Inês concorda em encontrar-se de novo com João. Este mostra-se decidido, garantindo a Francisca que o filho é agora a sua prioridade e por isso tem de resolver a vida. Liga a Diana e diz sem rodeios que quer falar com ela sobre o divórcio. A vilã explode de raiva e garante que João não se vai livrar dela com facilidade. Quando chega a casa da sogra, Diana é agressiva e, em total descontrolo, acusa o marido de querer livrar-se dela para ficar com Inês. Diana ameaça abortar se João insistir em separar-se dela.

Diana sai porta fora e João corre atrás dela tentando convencê-la a não abortar. Ela ameaça chamar a polícia se ele não a largar e vai embora num táxi. João fica arrasado e Francisca chocada, temendo perder o segundo neto num curto espaço de tempo, recordando a morte de Alice e da bebe que a filha esperava.

Diana usa o computador de Inês e descobre o endereço de uma clínica para interromper a gravidez.

Eunice critica Inês por não aceitar a irmã. Desta vez, Inês perde as estribeiras e recrimina a mãe por proteger Diana, que tudo faz para lhe estragar a vida. Tiago assiste penalizado à discussão, enquanto Eunice deixa escapar com mágoa que já não conhece Inês.

António recebe a visita de Philipe, um filho que teve fora do casamento, há vinte e quatro anos. António fica perplexo mas percebe que não pode carregar mais este segredo.

No mercado, Graciete elogia António por lhe ter oferecido os dois patinhos de loiça e nem sequer leva a mal quando Sheila se descuida e diz mal de Diana.

Catarina sugere a Fátima que comecem a aprender línguas, pois não percebem as mensagens dos clientes estrangeiros.

João confessa a Manel que está apavorado e recusa-se a ter de escolher entre o filho e Inês. Manel está estupefacto com a notícia de que Diana ameaça abortar.

Jaime elogia Tiago e propõe-se abrir-lhe algumas portas para fazer alguns cursos de cozinha em Espanha. Eunice fica contente com a ideia, mas Inês cria mau ambiente ao dizer que não é ninguém para discordar.

Motivada por Isabel, Inês telefona a João e pede-lhe que vá ter com ela, pois está decidida a lutar pela felicidade de ambos, considerando que têm todo o direito de ficarem juntos.

Adelaide acusa Francisca de querer ficar com a empresa de brinquedos quando a irmã diz que pretende partilhar a gestão da Ioiô com Ricardo.

Ricardo desespera sem ter notícias de Diana.

Lourenço tenta que Gabriela não fique ansiosa com a consulta que pode ditar o seu regresso ao trabalho na Ioiô.

Gi e Armando ficam embasbacados quando Graça corre para o telefone para participar num concurso que a televisão acabou de lançar.

Liliana tem a ideia de realçar os defeitos de Graça, para fazer com que Bernardo se separe da mulher.

Marco queixa-se a Álvaro que a escola está a ser uma seca, pois os colegas afastam-se dele. O pai abraça-o para o confortar.

Sheila provoca César mas não leva troco. No entanto acaba por ter uma boa surpresa, pois Gastão decidiu aparecer no café para beber uma cerveja com ela.

Graciete fica sem palavras, quase sufocada, quando António confessa que tem um filho que lhe escondeu a vida inteira.

João pede ajuda a um médico amigo e consegue descobrir a clínica onde Diana se dirigiu e impede-a de abortar, prometendo ficar com ela. Alheia ao que se está a passar, Inês espera no restaurante a chegada de João.

João cede à chantagem de Diana e aceita manter o casamento, só para evitar que ela ponha termo à gravidez.

Graciete expulsa António de casa, depois do marido revelar que tem um filho de uma outra mulher.

Eunice esgota a paciência de Inês pedindo-lhe que desista de João em favor de Diana. Inês explode e grita com a mãe para que pare de proteger a irmã.

Francisca fica mais descansada por Diana ter decidido levar a gravidez até ao fim. A vilã finge-se compreensiva com João, dizendo que lhe vai dar o tempo necessário para que volte para ela de livre vontade. João acaba por confessar a Francisca que só aceitou manter o casamento para não perder o filho.

Inês chora desesperada por João ter faltado ao encontro marcado e telefona a Isabel para desabafar. Quando João consegue ligar-lhe, já Inês desligou o telemóvel, provocando mais um desencontro.

Sandra confessa a Isabel que mentiu quando disse que tinha namorado. Explica que o fez, depois de se ter envolvido com o marido da antiga patroa, receando que não lhe dessem emprego depois disso. Isabel fica contente com a sinceridade de Sandra e decida não a despedir.

Rita conta entusiasmada a Domingos que o azeite produzido na herdade vai participar num concurso internacional.

Luís volta a sobrecarregar Manel com trabalho, depois deste combinar encontrar-se com João. Ricardo, atento à conversa tenta perceber se o primo está com algum problema mas Manel desvaloriza para não expor o amigo. Ricardo não insiste para não levantar suspeitas.

Adelaide enfurece-se com Gastão, que mais uma vez não vai jantar em casa. O advogado sai sem dar satisfações, dizendo apenas que já tinha um compromisso marcado há muito. Gastão vai jantar e dançar com Sheila. Arrebatados pelo desejo, acabam por se beijar com paixão. O advogado cai em si e deixa claro que tal situação não pode repetir-se. Gastão decide acompanhar Sheila a casa, sem que ela perceba a razão.

Bernardo decide procurar casa depois de Gi e Armando terem criticado Graça por telefonar demais para participar nos concursos de televisão.

Ricardo janta com Adelaide e sossega a mãe, mostrando-se convencido de que a presença de Francisca na Ioiô não lhe vai causar problemas.

Diana chora à frente de Francisca e diz que pensou em abortar por se sentir desorientada pelo afastamento de João. Este entra na sala e apenas consegue esboçar um sorriso amarelo.

Marco não quer ir para um colégio particular, mas aceita frequentar outra escola pública, onde tenha uma ambiente normal. Fátima mostra-se disposta a ajudar o filho a encontrar o seu caminho.

António conta a Álvaro que Graciete o pôs fora de casa. A florista, por seu lado, chora de desgosto nos braços de Marisa, dizendo que a sua família está destruída.

João consegue finalmente falar com Inês e combina ir ter com ela a casa.

Eunice fica feliz pela reconciliação de Diana com João e não leva a mal que a filha volte a viver com o marido. Quando regressa a casa, Diana esconde a sua desconfiança, ao saber por Francisca que João saiu.

Inês esbofeteia João e diz que nunca mais o quer ver, assim que ele diz que voltou para Diana.

Inês expulsa João, sem permitir que ele explique por ter decidido voltar para Diana.

Graciete sofre sozinha e em silencio com a traição de António, lembrando momentos da infância de Diana e as vezes que o marido lhe disse que não deviam ter acolhido a menina. César observa Graciete e diz a Marisa que vá falar com ela para a animar.

João está arrasado, no seu quarto, depois da discussão com Inês. Diana percebe o que se passou e sorri sem que o marido se aperceba.

Graciete aceita as desculpas de António e reconhece que também ela cometeu muitos erros na vida, de que se arrepende. Limpando as lágrimas, Graciete pede a António que lhe apresente o filho, pois tem o desejo de o conhecer. O marido percebe que tem abertas as portas da reconciliação.

Eunice está orgulhosa de Tiago que vai estudar para Barcelona as artes culinárias. Por outro lado fica triste quando Inês sai de casa quase sem lhe falar.

Francisca avisa João que decidiu ocupar parte do seu tempo na gestão da Ioiô, mas esconde que a razão que a move é controlar Ricardo, para que o sobrinho não roube mais a empresa. João aprova a decisão da mãe. Diana ouve a conversa, escondida.

Adelaide esforça-se por atormentar Gastão mas o marido não reage às provocações, demasiado absorvido a pensar no beijo que trocou com Sheila.

Gabriela está apreensiva com o regresso à Ioiô mas Lourenço anima a mulher, ao mostrar-se empenhado e confiante que vai vender muitas casas. Lourenço pede a Gabriela que não se esqueça de perguntar a Manel se já tem os desenhos que vão ilustrar o seu livro infantil. Manel confessa a Catarina que está ansioso para pegar nesse projecto.

Gabriela regressa à empresa e fica satisfeita por constatar que a sua secretária já dispõe de material para trabalhar. Ricardo, cínico, aparece para dar as boas vindas à directora financeira, mas deixa-a muito nervosa quando faz menção de lhe tocar na barriga.

Sandra fica muito incomodada quando Luís avança mais para a seduzir. A empregada é salva por Isabel e David que nesse instante entram na sala, forçando Luís a desistir dos seus intentos.

Isabel estranha o clima que se gerou entre o marido e a empregada.

Domingos e Orlando insistem para que Rita vá com eles visitar feiras agrícolas, mas a patroa brinca dizendo que alguém tem de tomar conta da herdade. Todos riem.

Francisca sossega Gabriela afirmando que não precisa ficar nervosa, pois ela estará na empresa com frequência. Ricardo aproxima-se da tia, cumprimentando-a com falsa cordialidade.

João está de rastos. Para confortar o amigo, Manel diz não acreditar que ele perdeu Inês para sempre.

Luís fica furioso por Gabriela convidar Manel para jantar e, ao mesmo tempo, falar com Lourenço sobre as ilustrações do livro infantil.

Adelaide fica transtornada, depois de Gastão legitimar Francisca como co-gestora da empresa de brinquedos. Adelaide acredita que tudo não passa de uma forma de retirarem poder a Ricardo, julgando que o filho está a ser prejudicado.

Gi e Armando ficam em pânico porque Graça confessa que se levanta a meio da noite para participar telefonicamente nos concursos que as televisões fazem.

Adelaide ameaça despedir a empregada que se atrasou a levar o gelo para o Whisky.

Francisca elogia a capacidade que Gastão está a ter, de reagir com uma frieza absoluta à possibilidade do seu filho estar a desfalcar a Ioiô. Diana ouve a conversa escondida nas escadas e vai a casa de Ricardo propor-lhe uma aliança. Ele fará aparecer o corpo de Henrique para incriminar Francisca de ter morto o marido. Em contrapartida, Diana ficará com o brinco que Henrique lhe roubou depois de terem lutado, oferecendo o dossier que tem o contrato fraudulento com o Panamá.

Marisa goza com Sheila depois da noite que a rival teve com Gastão. Graciete, ainda meio triste, conta que Philipe vai a casa dela nessa noite, para que conheça o filho do marido. A florista quase se descai e conta o segredo de Diana.

Liliana, Zé e Tremoço planeiam fazer com que Graça comece a deitar gazes, só para a afastar de Bernardo.

João explica a Inês que Diana fez chantagem com ele, ameaçando abortar e que foi por isso que faltou ao encontro que tinham combinado. O médico pede desculpa a Inês e beija-a com grande intensidade.

Apesar de não querer sustentar uma relação paralela com João, Inês não resiste ao argumento de João que diz que a ama e beija-o com paixão. Decidem que vão esperar que Diana tenha o bebe, para ficarem juntos. Até lá comprometem-se a guardar segredo sobre a sua relação.

Diana também joga as suas cartas e consegue uma aliança com Ricardo. Ele aceita queimar o DVD em que aparecem a fazer amor, enquanto ele permite que ele destrua as provas de que desfalcou a empresa da família.

Rita reage mal à ajuda que Daniel lhe dá para resolver um problema com a rega do Olival

Eunice continua a dar crédito ilimitado a Diana e diz que vai falar novamente com Inês para que a aceite.

Gastão volta a beijar Sheila mas deixa claro que a relação entre os dois não pode avançar enquanto ele for casado com Adelaide.

Graciete recebe Philipe com toda a simpatia. António agradece à mulher, apesar de a ter traído.

João regressa a casa com ar jovial depois de ter estado com Inês, mas é obrigado a disfarçar quando Diana interrompe a conversa que o marido está a ter com Francisca. Esta diz estar muito feliz com o facto de vir a ser avó, dando também conta a João que já tem plenos poderes para intervir na Ioiô, apesar da reunião desagradável que teve com Adelaide. Diana sorri discretamente, sem revelar que percebe que Francisca decidiu trabalhar na Ioiô, apenas para controlar Ricardo.

Gastão diz a Adelaide que quer o divórcio. A mulher sai de casa e vai refugiar-se em casa de Francisca, criando um ambiente insuportável para a irmã.

Gi coloca uma droga laxante na comida de Graça, esperançada que a nora tenha uma crise intestinal que a afaste de Bernardo. Armando troça do objectivo da mulher, embora também deseje que o filho se separe da esposa.

Gastão diz a Sheila que pediu o divórcio à mulher e que só assumirá uma nova relação quando estiver separado. A vendedeira fica agradada com a revelação, enquanto Álvaro e César estranham a situação.

Manel faz sucesso com as ilustrações para o livro infantil de Lourenço.

Sandra sente-se incomodada com o assédio de Luís.

Graciete perdoa António, pelo facto do marido lhe ter escondido a paternidade de Philipe.

Inês choca Eunice ao dizer que vai procurar uma casa para viver sozinha, desfazendo igualmente a sociedade no restaurante.