Laços de Sangue - Semana de 6 a 12 de fevereiro

João evita mais discussões e decide acompanhar Diana ao médico para ver como está a correr a gravidez. Eunice fulmina Inês com o olhar, tomando claramente o partido de Diana.

Manel não consegue provar que o projecto para o novo brinquedo era seu e vê Ricardo atribuir a autoria do trabalho a Luís. Fora do gabinete do patrão, Luís troça de Manel, dizendo que desta vez não cometeu os mesmo erros e assim lhe roubou a ideia, sem deixar vestígios. Manel quase lhe dá um murro mas consegue travar a tempo.

Quem não se conforma com a fraude é Catarina. Depois de Manel lhe contar o episódio, Catarina finge que não se incomoda mas na primeira oportunidade telefona a Luís e marca um encontro para o descompor. O raspanete é violento e nem Isabel tem paciência para as suas gabarolices.

David pergunta a Sandra se tem namorado. Ela responde que não e acrescenta que não tem pressa de arranjar um, pois tem grandes projectos para o futuro.

Inês sente-se dividida, sem saber se ainda ama João. A única certeza que tem é que não quer sofrer como antes. Isabel acha que João quer reaproximar-se, mas Inês defende que ele não devia ter aparecido sem avisar e que tem o dever de estar ao lado da mulher que espera um filho seu.

João repete em casa, na cara de Diana, que não tem de lhe dar satisfações do que faz ou com quem está. Ela insiste que é sua mulher e espera um filho seu, logo tem o direito a todas as justificações. João encerra a conversa, vincando que uma coisa não tem a ver com a outra.

Domingos faz com que Rita sorria orgulhosa, ao dizer que ela está a gerir muito bem a herdade.

Gastão tenta ter uma conversa séria com Adelaide sobre a saúde da mulher mas desiste rapidamente.

Gi conta a Armando que já contactou a Missão Impossível para separar Bernardo e Graça. O marido teima que essa é uma empresa só para sacar dinheiro aos distraídos. O Bernardo e Graça entram na sala de mãos dadas e Bernardo diz que vai jantar ao M com a mulher. Gi balbucia que a vão fazer passar vergonhas.

Fátima cozinha o jantar, não só para Marco, mas também para Liliana, Zé e Tremoço, como agradecimento de lhe terem, recolhido o filho. Marco começa a ficar saturado de estar escondido. A Missão Impossível promete voltar ao activo no dia seguinte.

Álvaro fica aflito e muito comprometido quando, César levanta a hipótese de Fátima saber onde se encontra Marco escondido.

Eunice está triste porque Inês diz que não tem feitio para fingir que nada de mal se passou entre si e Diana. Tiago mete-se na conversa e diz que está a gostar de conhecer a irmã. Eunice sorri de emoção mas Inês fica muito desagradada. O ambiente é quebrado, pela surpresa que Bernardo causa ao entrar no restaurante com a sua esposa, muitos anos mais velha do que ele.

Lourenço conta a Gabriela que assinou contrato com a editora que vai publicar os seus livros infantis e agradece à mulher ter realizado um dos seus grandes sonhos. Gabriela sorri e ambos se abraçam.

Diana fica incomodada quando João elogia Rita, dizendo que o sucesso da irmã é um grande exemplo para as pessoas que estão descontentes com a vida que levam.

A sós com a mãe, João confessa a Francisca que já não tem qualquer intimidade com Diana.

Num misto de esperança e angústia, Inês recorda o momento em que João a pediu em casamento.

Fátima diz com todas as letras a Álvaro que está a ser um mau pai para Marco.

Bernardo irrita-se com os pais, uma vez que Armando e Gi não escondem que não gostam de o ver casado com uma pessoa tão mais velha que ele.

Ricardo faz uma visita ameaçadora a Gabriela.

Gi acerta a estratégia com a Missão Impossível para acabar com o casamento de Ricardo.

Gastão visita Sheila no mercado e Marisa comenta com Graciete que é uma pouca-vergonha. Repara nesse instante que a florista está a tricotar umas botinhas para o bebe de Diana.

João marca mais um encontro com Inês mas desta vez é seguido por Diana que, ao vê-los juntos, jura que mata os dois.

João suplica a Inês que reconsidere e o aceite de volta, para que construam um futuro juntos esquecendo as mágoas do passado. Inês resiste e regressa ao restaurante. Diana observa à distância o início da conversa e afasta-se furiosa.

Francisca avisa Custódia que é capaz de se demorar na missa, porque quer falar com o padre Matias, pois João precisa muito que rezem por si.

Diana regressa a casa muito transtornada e varre os bibelôs que estão em cima de uma mesa. Custódia, alertada pelo barulho, entra na sala e ainda vê Diana limpar algumas lágrimas do rosto. A vilã disfarça e sai para o quarto. Chora de raiva e, ao relembrar o acidente no rio, murmura que Inês não vai destruir a sua vida outra vez.

Liliana, Zé e Tremoço garantem a Gi que vão conseguir acabar com o casamento de Bernardo e Graça. Confiante, Gi vai para casa e começa a tirar fotografias à velha nora, aproveitando para a chegada de Armando, que também faz pose ao lado de Graça. Depois do trabalho concluído. Gi explica a Armando que as fotografias são para entregar aos funcionários da Missão Impossível, para que saibam que é a mulher do filho. Alheio aos planos de Gi, Bernardo confidencia a Lourenço que está completamente realizado ao lado de Graça. Lourenço confessa igualmente que vive uma fase de grande felicidade ao lado de Gabriela, pelo bebe que ela espera e pelo livro infantil que vai publicar. Nesse instante, Gabriela liga aflita a Lourenço, pois recebeu mais uma visita ameaçadora de Ricardo. O marido apressa-se a regressar a casa e Gabriela toma a decisão de ir falar com Francisca para lhe contar que Ricardo anda, desde há algum tempo, a desviar dinheiro da Ioiô. Francisca fica chocada com o que ouve e garante a Gabriela que vai tentar controlar o sobrinho, antes que ele destrua a empresa de brinquedos.

Luís vai fazer queixas de Manel a Ricardo. No entanto, este manda-o resolver os problemas pessoais e não os misturar com o trabalho. Como não consegue os seus intentos, Luís vai aborrecer Manel dizendo que ele é incapaz de se defender e por isso mandou Catarina fazer um escândalo. Manel fica incomodado e vai à fábrica repreender a namorada por se ter metido nos seus assuntos profissionais. Catarina percebe que não devia ter falado contra Luís em nome de Manel. Este, por seu lado, entra no gabinete de Ricardo e combina que a partir de agora vai dar-lhe conhecimento de todos os projectos que tiver em mãos, para que Luís não lhe roube as ideias.

Liliana e Zé vão procurar Filipe, o colega de escola que pode ilibar Marco do assalto ao café. Tremoço fica em casa, atormentado com uma carta que recebeu das finanças.

Ricardo tenta convencer Adelaide a tratar o alcoolismo numa clínica. No entanto a mãe muda de assunto, dizendo que compreende que ele não tenha namorada, pois o exemplo que recebe dos pais não é motivador.

Na herdade, Domingos apresenta a Rita a nova empregada doméstica. Alzira vem substituir Sandra.

Fátima desabafa com Catarina e diz que não vai aguentar se Marco for forçado a ir de novo para o reformatório.

Álvaro mente a Graciete e diz que nunca mais soube nada de Marco. César atormenta o patrão dizendo que o miúdo pode até ter sido raptado ou ser metido no trafico de crianças.

Diana vitimiza-se perante Francisca e diz que não consegue estar separada de João, ainda mais depois de estar grávida. Francisca aconselha-a a falar com o marido, tentando a reconciliação.

Inês, Por seu lado, confessa a Isabel que teme as consequências que os encontros com João podem ter.

Eunice fica feliz e mais aliviada, quando Jaime elogia a aplicação de Tiago como seu ajudante na cozinha do M.

Adelaide deixa chocados os seus companheiros de reunião nos alcoólicos anónimos, falando com desdém da sua experiencia com a bebida, demonstrando que não tem vontade de deixar de beber, acrescentando que o marido a detesta.

Ricardo fica furioso porque Diana não lhe atende o telefone.

Catarina consola Diana e aconselha-a a lutar pelo amor de João.

António e Graciete estão ansiosos por serem avós.

Quando Diana regressa a casa, João diz claramente que o casamento está acabado e que a partir de agora vão dormir em quartos separados. A vilã é apanhada de surpresa e fica sem reacção.

Diana apela ao coração de João para manter o casamento mas ele não cede. Permite-lhe que fique naquela casa até o bebe nascer, dizendo que depois se verá o que fazer. Diana fica desesperada a ver João para o quarto de hóspedes com a almofada debaixo do braço.

Inês pega no braço de Tiago e arrasta-o para fora do restaurante, para que Jaime e Isabel fiquem sozinhos. O casal passa um serão agradável a tomar bebidas preparadas pelo chef do M. No final da noite, combinam uma ida ao mercado para a manhã seguinte.

Inês e Tiago entram em casa bem dispostos e a brincarem, o que deixa Eunice comovida de felicidade por ver que os filhos esqueceram por momentos as suas desavenças. Quando fica sozinha com a mãe, Tiago pede-lhe que seja paciente com Inês, convencido que ela se vai adaptar, mais cedo ou mais tarde, ao regresso de Diana.

Sozinha no seu quarto, Inês recorda o ultimo encontro que teve com João, enquanto Diana chora, depois de lembrar o momento em que João a pediu em casamento.

João conta a Francisca que colocou um ponto final no seu casamento com Diana e manifesta a intenção de reconquistar Inês. Francisca ouve o filho dizer que está arrependido dos erros que cometeu, ao afastar a ex-noiva.

Graciete sente saudades de Diana e controla-se para não lhe ligar. António não vê a hora do nascimento do neto.

César faz uma cena de ciúmes no mercado, pensando que Jaime está a fazer a corte a Marisa. O cozinheiro diverte-se com Isabel pela confusão instalada, enquanto Marisa, furiosa, corre com César para o café.

Álvaro não esconde a angústia por não saber de Marco. Fátima controla-se e não conta ao marido como está a tentar provar a inocência de Marco, com a ajuda da Missão Impossível. Zé e Liliana garantem a Marco que vão conseguir encontrar o colega que pode ilibá-lo do assalto a um café. Tremoço continua a tentar dizer aos amigos que recebeu uma carta das finanças para que pague uma pesada multa.

Ricardo consegue convencer Diana a ir ter consigo para uma conversa civilizada.

João está de saída para o consultório. Francisca aproveita para lembrar ao filho que deve respeitar e proteger Diana, principalmente durante a gravidez. Quando Diana desce para o pequeno-almoço diz à sogra que passou uma noite péssima e pede-lhe que interceda em seu favor junto de João. Para desagrado de Diana, Francisca deixa claro que não vai interferir.

Inês e Tiago continuam bem dispostos e brincam no restaurante. Eunice aproveita para alimentar a esperança de que Inês aceite melhor a presença de Diana. No entanto Inês avisa a mãe, que estar sempre a repisar no mesmo assunto não vai ajudar.

Orlando e Rita conversam sobre o trabalho na herdade e como ele os impediu de fazerem outras coisas de que gostam

Jaime e Isabel vão ao café de Álvaro depois das compras. São muito bem atendidos por César, que percebeu finalmente não existirem razões para ter ciúmes de Jaime.

Francisca chama Gastão e conta-lhe que suspeita que Ricardo anda a desviar dinheiro da Ioiô. O advogado fica em choque com a possibilidade do filho ser um criminoso e anseia para que se prove a sua inocência. Francisca decide passar mais tempo na empresa na tentativa de descobrir o que se passa com a gestão do sobrinho.

Gabriela mostra-se muito mais aliviada por ter partilhado com Francisca o que sabe sobre os desfalques de Ricardo. Este, sem fazer ideia do que se passa, tenta seduzir Diana quando ela comparece ao encontro marcado. A vilã liberta-se e vai embora zangada.

Diana vai ao M a pretexto de visitar Eunice, mas exige ameaçadora a Inês, que se afaste de João.

Graça diz que se sente muito feliz em casa dos sogros e Gi fica indignada. Bernardo chega entretanto e começa a beijar a mulher, deixando a mãe enojada. Armando murmura para Gi que vai ser mesmo uma missão impossível livrar-se da nora.

Zé e Liliana pressionam Filipe a contar a verdade sobre o assalto ao café, provando dessa forma a inocência de Marco. O miúdo parece concordar em ir à polícia, mas assim que tem uma oportunidade, foge para dentro da escola.

João continua a tratar Diana com indiferença. Ela sai da mesa e vai fazer as malas, firme na decisão de sair de casa para ir viver com Graciete e António.

Diana não cede ao pedido de João e sai de casa para ir viver com Graciete e António. A mãe adoptiva fica surpreendida com a decisão de Diana, mas dá-lhe todo o apoio, oferecendo orgulhosa as botinhas que fez para o neto. A florista fica radiante pelo facto de Diana ficar contente com a oferta. No entanto, Diana tem de esconder a sua irritação por não poder ocupar o seu quarto em casa, pois Graciete cedeu-o de novo a Marisa e César. Resta-lhe agora ocupar o de Filipa.

António também não regateia mimos à filha, encorajando-a a reconciliar-se com o marido. O mesmo faz Francisca com João, aconselhando o filho a procurar um entendimento com Diana.

Gastão esconde de Adelaide a sua preocupação por Ricardo estar sob suspeita de ter desfalcado a Ioiô. O advogado sai de casa sem dizer à mulher com quem vai jantar, provocando-a ao dizer que não se trata de trabalho. Gastão acompanha Sheila no bailarico de uma sociedade recreativa, e entrega-se aos prazeres da bifana e da mini, sempre divertido com as brejeirices de vendedeira.

Álvaro aparece em casa de Tremoço com a polícia e Marco pensa que o pai o denunciou. Rapidamente ficam desfeitas as duvidas pois Álvaro abraça-se a Marco pedindo desculpas por ter duvidado dele e revela que Filipe decidiu contar a verdade às autoridades, ilibando-o do assalto ao café. Mais tarde, Álvaro e Fátima podem desfrutar como uma verdadeira família do abraço emocionado do filho.

João procura Inês para lhe contar que Diana saiu de casa. Inês diz que ela está a manipula-lo, deixando o ex-noivo ainda mais arrasado. João confessa também a Francisca que está perdido, com a vida transformada num caos.

Tremoço conta a Liliana e Zé que tem uma grande multa para pagar às finanças, deixando os amigos desiludidos.

Francisca surpreende Ricardo ao aparecer na Ioiô, comunicando que a partir de agora vai querer participar activamente na gestão da empresa de brinquedos. O sobrinho esconde a sua apreensão.

Inês esconde de Eunice que se encontrou mais uma vez com João.

Graciete pede a António que lhe vá abrir a banca das flores para que possa passar mais tempo com Diana, que está muito deprimida com a separação de João. Insensível ao apoio que os pais adoptivos lhe prestam, Diana visita Eunice e aceita o convite da mãe de sangue para se mudar para casa dela. Inês ainda tenta evitar mas já é tarde demais, limitando-se a trocar um olhar tenso com a irmã.

Diana desfaz-se em falsos agradecimentos para Eunice, radiante por ter a sua filha desaparecida de novo em casa. Inês não suporta a ideia de ser obrigada a viver na mesma casa com a irmã e sai para o quarto. Diana sorri, maldosa, sem que ninguém repare.

Mais tarde, Inês garante a Tiago que ninguém a forçará a viver com Diana na mesma casa. O irmão fica preocupado.

Ricardo disfarça a sua irritação por Francisca ter decidido partilhar a gestão da empresa e presta à tia os esclarecimentos que ela pede.

Graciete esforça-se para agradar a Diana e vai mais cedo para casa, com a intenção de lhe preparar um jantar especial. Recomenda inclusivamente a António que vá comprar duas garrafas do melhor vinho, para que tudo saia perfeito. No entanto, a desilusão de Graciete é enorme quando Diana entra em casa e diz sem dó nem piedade que aceitou o convite para ir viver com Eunice. A florista fica arrasada e nem António a consegue animar, também ele chocado com o comportamento da filha adoptiva.

Isabel e Jaime não resistem e beijam-se finalmente. Ficam naturalmente constrangidos e acabam por ir à sua vida. Isabel entra em casa e rejeita Luís, dizendo que está cansada e que precisa de dormir.

Francisca tranquiliza Gabriela, garantindo que Ricardo não se apercebeu que foi ela a denunciar as vigarices que ele tem feito na empresa. No entanto, Gabriela não deixa de se assustar quando Ricardo a visita para saber se foi ela a levantar suspeitas à tia.

Gi tem um jantar infernal porque Armando decide jantar com um aquário de minhocas ao seu lado, enquanto Bernardo e Graça não param de trocar miminhos.

César toma conta do café sozinho, porque Álvaro decidiu tirar o dia para passear com Fátima e Marco, reactivando o espírito de família que haviam perdido. Em casa, com o filho por perto, Álvaro pede desculpas a Fátima por ter faltado com o apoio na hora em que mais precisavam e beija a mulher que corresponde apaixonada.

Gabriela sugere a Lourenço que seja Manel a fazer as ilustrações do livro infantil que ele vai publicar.

Manel, por seu lado, faz as pazes com Catarina, compreendendo que ela o defendeu perante Luís, apenas porque o ama. Manel e Catarina voltam a fazer amor, cada vez mais apaixonados.

Tremoço e Zé estão desmoralizados com o dinheiro que as finanças reclamam no pagamento de multa. Liliana é a única que reaje dizendo que para pagar a divida a única solução é arranjarem mais clientes para a Missão Impossível.

Rita passeia tranquilamente pelo campo quando apanha um grande susto com os disparos de um caçador que anda por perto. Daniel é caçador e pede desculpa pelo transtorno que causou. No entanto, Rita está demasiado irritada e nem sequer dá qualquer hipótese para Daniel se explicar.

Inês, Eunice, Tiago e Diana tomam o pequeno-almoço, num ambiente de grande tensão. Diana diz que está na altura de voltar a trabalhar e Eunice, num impulso, convida-a para regressar ao restaurante. A filha recusa, para alívio de Inês que não consegue deixar de censurar a mãe. O episódio leva Inês a telefonar a João, tomando a iniciativa de se encontrar com ele. Ao chegar a casa do ex-noivo e marido da irmã, Inês baixa as defesas e perde-se em beijos apaixonados com João.

João e Inês fazem amor. Ambos reconhecem que se amam mas Inês deixa claro que só o aceita de volta quando ele resolver a sua situação com Diana, com quem está casado e de quem espera um filho.

Tiago percebe a felicidade de Eunice por ter agora Diana em casa.

Rita não aceita as desculpas de Daniel, apesar do caçador a seguir até casa. Mais calma, Rita acaba por rir-se da situação com Domingos e Alzira, que já estavam preocupados com a irritação da patroa.

Diana aproveita o facto de ficar sozinha em casa e invade o quarto de Inês, remexendo nos pertences da irmã, ao mesmo tempo que sorri com malícia. A sua face transforma-se, deixando transparecer um ódio obsessivo, quando vê as fotografias que Inês tirou com João.

Jaime e Isabel conversam como adultos que são e concordam que não podem voltar a beijar-se. Eunice interrompe a conversa quando entra no restaurante e confessa a Isabel que tem achado Inês muito misteriosa, estranhando a ausência da filha. Quando Inês chega esconde da mãe que se envolveu com João, mas não resiste a contar a Isabel que esteve com o homem da sua vida, depois da amiga revelar que trocou dois beijos com Jaime.

Luís fica ofendido por ver Manel a prestar esclarecimentos a Francisca sobre os projectos que estão em curso na Ioiô. Ricardo pede à tia que recorra a Luís para não ferir susceptibilidades dentro da empresa.

Álvaro não esconde a felicidade pelo regresso de Marco a casa e oferece as gorjetas do dia a César, planeando igualmente oferecer um almoço aos amigos e familiares para comemorar.

Gi fica furiosa por ver que Graça está a usar uns brincos seus sem autorização e quase espuma quando a nora lhe diz que mandou fazer um almoço diferente do que ela tinha programado. Gi sai espavorida de casa e vai exigir a Liliana, Zé e Tremoço que acabem imediatamente como casamento de Bernardo com Graça. Assim, Liliana é obrigada a maquilhar-se à pressa e vai até á imobiliária, onde ataca Bernardo aos beijos, enquanto Tremoço distrai Lourenço, para que Zé possa fotografar a cena com que a Missão Impossível tenciona comprometer a fidelidade de Bernardo para com a mulher. Lourenço chega até a pensar que Zé e Tremoço são namorados, o que provoca mais tarde a troça de Liliana.

Gi mantém a esperança que esta estratégia a livre da nora, mas Bernardo, ao regressar a casa, põe de imediato Graça ao corrente de que foi atacado por uma fã no trabalho, desvalorizando o incidente.

Manel janta com Gabriela e Lourenço, combinando os detalhes do trabalho de ilustração do livro infantil que Lourenço vai publicar.

Gastão esforça-se para que Adelaide aceite tratar a sério o seu problema de alcoolismo, mas esbarra na teimosia da mulher. Cada vez mais desiludido, Gastão vai até à sociedade recreativa onde se divertiu com Sheila e decide passar um bom bocado com o povo que lá está.

António pretende animar Graciete mas a florista deixa-se abater pela mágoa, dizendo que não tem coragem de reconhecer publicamente que Diana a trata mal e que é obrigada a conviver com as mentiras da filha.

Diana aceita o convite de Eunice para jantar no M e aproveita a oportunidade para manipular a mãe. Nas despedidas até brinda Inês com um beijo na cara, fingindo que está a dar-se muito bem com a irmã. Esta espera-a em casa e quando Diana entra confronta-a com o papel de falsa que está a representar. Diana responde que Inês não sabe do que ela é capaz mas a irmã não se atemoriza a garante-lhe que estará sempre atravessada no seu caminho.