Laços de Sangue - 30 de janeiro a 5 de fevereiro

João pede desculpa a Inês e diz que ele tinha toda a razão sobre os avisos que lhe fez sobre Diana. Cheio de arrependimento João confessa que se pudesse, voltava atrás, mas Inês quebra o momento, consciente de que pouco falta para saltarem para os braços um do outro. Aconselha o ex-namorado a seguir em frente, pois foi o que ela fez quando terminaram o noivado.

Eunice chega ao restaurante e fica perplexa porque Isabel lhe conta que a filha está no escritório com João.

Diana, desesperada sem saber como conseguir que João lhe perdoe, pede a Catarina que fale com Manel, para que o namorado interceda por ela junto do amigo. Catarina recusa meter-se na relação entre Manel e João.

Fátima entra desolada na fábrica e conta a Catarina que a visita a Marco correu mal, pois o filho acusou a falta de apoio de Álvaro e discutiu com ele.

Atormentado pela discussão que teve no reformatório com o filho, Álvaro perde a paciência com a indolência de César e despede-o para surpresa do empregado e perante o olhar atónito dos clientes.

César vai contar o seu infortúnio a Marisa no mercado. A mulher diz que vai falar com Álvaro para que ele devolva o emprego ao marido. Sheila troça da situação e Marisa avança para lhe bater, valendo a intervenção de César. Depois de arrumar a banca, Marisa vai falar com Álvaro mas ele mantém a decisão de despedir César.

Gi está determinada a separar Bernardo de Graça, que considera ser uma velha carcaça. Armando, sempre a pensar nos cifrões defende que é melhor esperarem que a velha morra, para lhe ficarem com o dinheiro. Gastão chega entretanto para aconselhar Armando sobre um novo negócio. O advogado sorri, divertido, pois Armando quer negociar minhocas. Gi fica de boca aberta, ainda mais quando o marido diz que pensa pedir a Graça que invista no negócio.

Adelaide comporta-se com maus modos e de forma arrogante em mais uma reunião dos alcoólicos anónimos, sem conseguir assumir que tem um problema.

Gabriela atende uma chamada se um numero privado e fica estarrecida quando ouve a voz de Ricardo. O chefe diz que escolheu a prenda para o bebe com o máximo carinho e, sarcástico, diz que tem grandes planos para ele. Gabriela, tenta esconder o nervosismo e agradece a lembrança, desligando em seguida. Determinada, vai por tudo o que Ricardo deu, no lixo.

João entra para um grupo médico que faz voluntariado em Lisboa e diz ao colega que vai fazer um donativo.

Rita e Orlando trocam elogios mútuos, a pretexto do primeiro lote de azeite que está quase a ser posto no mercado.

João regressa a casa e confessa a Francisca que deixou escapar a sua felicidade e que Inês foi a única mulher que amou. A mãe dá-lhe o apoio que pode, mas João escolhe ficar sozinho, chorando de raiva, por ter trocado Inês por Diana.

Zé descobre um contacto que vai permitir localizar o homem que a Missão Impossível está a tentar descobrir. Tremoço fica ciumento como abraço que Zé e Liliana trocam.

Graciete coloca António ao corrente do que se passou entre João e Diana. A filha está em casa quando a florista e o motorista chegam. António abraça Diana carinhosamente quando ela diz que precisava estar com eles. Diana desabafa com sinceridade as suas mágoas e Graciete pergunta-se, sonhadora, se ela não estará mesmo a mudar

Tiago esconde de Eunice que esteve a ver um jogo de poker na televisão. Inês entra em casa de semblante carregado e Eunice fica perturbada quando diz duvidar que as relações com Diana algum dia possam ser normais.

Isabel sente-se desconfortável ao perceber a cumplicidade que existe entre Luís, Sandra e David.

Manel e Catarina concordam que não devem tomar partido na briga entre João e Diana.

Fátima não esconde a admiração quando Álvaro conta que despediu César. Este está em casa, muito amargurado. Graciete e António, mais uma vez solidários, garantem que vão ajudar enquanto ele não arranja emprego.

João acaba o casamento com Diana dizendo que perdeu a confiança nela e não pode viver assim. Diana chora desesperada e grita que ele não pode deixá-la, porque está grávida.

Diana mostra o teste de gravidez, para provar a João que está a dizer a verdade, vincando que ele não a pode abandonar, agora que espera um filho seu. João fica perdido sem saber como reagir. Depois do primeiro impacto, o médico não cede ao discurso emocionado e dramático de Diana e exige-lhe que quando o bebe nascer, faça um teste de paternidade. João acrescenta que nada lhe faltará, bem como ao filho. Ela finge-se ofendida e garante que só quer o seu amor. João deixa Diana arrasada, respondendo com firmeza que esse é um pedido exagerado para quem quebrou a sua confiança.

Graciete está ralada com Diana, que lhe pareceu muito triste. A florista interroga-se se ela ainda gostará de si e de António. Este diz à mulher que não tem motivos para estar apreensiva.

Inês não consegue concentrar-se no trabalho do restaurante, perturbada pela conversa que teve com João. Eunice comenta com Isabel a situação esperando que João saiba o que está a fazer, ou acabará por magoar as duas irmãs.

Francisca não esconde a surpresa quando João lhe conta que Diana está grávida. A mãe encara-o num misto de felicidade e preocupação. João desabafa que não foi desta forma que sonhou ser pai, mas afasta a ideia que, por momentos paira na cabeça de Francisca, negando que alguma vez tenha pensado obrigar Diana a abortar.

Isolada no quarto, Diana murmura que não irá perder João. O telemóvel toca. É Eunice que liga para saber se a filha está bem.

César sente-se culpado por ter sido despedido, enquanto Marisa deita contas à vida, pois agora só tem a banca do mercado com fonte de rendimento.

Gastão delicia-se com as tiradas de Marisa e ri-se a cada frase que ela solta. O advogado decide convidá-la para jantar com ele num restaurante mais conceituado que o café do Álvaro. Sheila deixa Gastão encavacado porque diz que se calhar tem de comprar roupa nos chineses, mas que também fica bem sem ela.

Liliana e Zé conseguem encontrar o homem que procuravam, a pedido de um amigo que o procura. Tremoço tenta colar-se ao sucesso da operação, mas Liliana e Zé dizem que ele nada faz, obrigando-o a fazer o contacto com o cliente.

Catarina aconselha Manel a ter cuidado com Luís, que continua a persegui-lo na empresa.

João retarda o mais possível subir ao quarto, pois não quer estar com Diana. Diz mesmo a Francisca que vai começar a procurar casa mas a mãe rejeita a ideia, garantindo que o quer ao pé dela.

Gi fica furiosa pela forma como Armando apaparica a nora, pois está interessado no dinheiro dela. Armando insiste com Graça para que vá conhecer a agência imobiliária de Bernardo. Gi revira os olhos de indignação.

Fátima fica zangada com Álvaro, que se recusa a dar mais uma oportunidade a César.

Adelaide fica pela primeira vez preocupada, ao ver Gastão chegar a casa sem casaco e sem gravata. Gastão diz apenas que foi jantar e que ela nunca se preocupou em saber onde ele foi ou com quem foi.

Quando regressa do restaurante, Isabel vê com desagrado que David ainda está a pé e que Sandra ainda não se foi embora. Luís diz que convidou a empregada para jantar, porque o filho não queria que ela fosse embora. Luís oferece-se para levar Sandra a casa mas ela prefere o táxi, que Isabel chama de imediato, olhando em censura para o marido. De manhã Isabel chama Luís à responsabilidade e, ciumenta, deixa implícito que ele dá demasiada confiança à empregada. David chega nesse instante e diz que não quer que os pais se zanguem outra vez. Luís garante que estão apenas a trocar ideias.

Diana pergunta a João se algum dia vai compreender que nada do que ela fez foi por mal.

Orlando fica envergonhado porque Rita diz com agrado que ele é muito diferente de todas as pessoas que ela conhece.

Álvaro deixa Fátima triste, pois para além de recusar visitar Marco no reformatório, acusa a mulher de se ter afastado da família quando recomeçou a trabalhar na fábrica.

César provoca nova briga de arrancar cabelos entre Marisa e Sheila no mercado.

João fere Diana frisando que o casamento ainda não acabou porque ela está grávida do filho dele.

Eunice insiste em convidar Diana para jantar, mas Inês não está disposta a estar presente. Tiago chama intransigente à irmã, que lhe responde que ele é a ultima pessoa que lhe pode apontar o dedo. Eunice, fica angustiada, pois vê cair por terra o desejo de unir a família.

Armando prossegue o seu cerco a Graça, na esperança de poder propor-lhe que invista nos negócios das minhocas. Gi não esconde o desagrado por ver Bernardo apaixonado por Graça, e diz que vai trabalhar porque ainda não está na idade da reforma.

Lourenço vai trabalhar preocupado por deixar Gabriela sozinha em casa, depois das ameaças que Ricardo fez.

João marca um encontro com Inês e conta que Diana está grávida. Inês fica com os olhos cheios de lágrimas. João beija Diana, que corresponde com a mesma paixão.

João diz a Inês que está arrependido de a ter afastado e confessa que nunca deixou de a amar. Sem se deter, promete que tudo fará para a ter de volta, avançando para voltar a beijá-la. Inês quase cede à tentação, mas no último momento afasta-se, dizendo que João optou por Diana e está agora casado com ela. Inês vira as costas e vai-se embora, deixando João frustrado e triste.

Francisca apoia Diana e confessa que ficou muito contente de saber que ela lhe vai dar um neto. Diana aproveita o momento para se aproximar da sogra, oferecendo-se para a acompanhar na missa.

Eunice conversa com Isabel e confessa que está esperançada no futuro de Tiago, que aprende a arte da cozinha com Jaime. Ao mesmo tempo não esconde a preocupação que sente por não conseguir pacificar a relação entre os filhos. Nesse instante Gi entra no M e conta que está destroçada porque o seu filho Bernardo casou com uma relíquia de museu, tão velha que parece um carapau seco. Eunice e Isabel contêm-se para não rir na cara da amiga. A conversa torna-se mais séria quando Eunice conta a Gi que Diana é sua filha. Gi não se contém e volta a deixar claro que não gosta da rapariga nem do que ela fez a Inês.

Bernardo propõe a Graça que comprem uma mansão para viver, uma vez que o dinheiro não é problema para qualquer um deles. Graça é obrigada a confessar que não é milionária, vivendo da pensão de viuvez, metade da qual é gasta em medicamentos. Bernardo fica pasmado com a revelação da mulher. Depois da surpresa inicial e quando ela pensa que o marido já não gosta dela, por não ser rica, Bernardo faz-lhe uma declaração de amor e leva-a para o quarto. Graça fica muito feliz e chama-lhe garanhão.

Fátima visita Marco no reformatório encontrando-o muito desanimado. Nem a esperança de que Gastão possa ajudar a tirá-lo dali o anima. Marco não quer ouvir falar do pai, acusando Álvaro de não querer saber dele, pois não foi visitá-lo e diz que o melhor seria desaparecer. Fátima fica devastada.

Sheila agradece a Álvaro por ter despedido César, pois agora, com ele no mercado, vai vender como nunca. Álvaro, sem paciência para a aturar, despacha-a assim que pode.

Marisa dá conselhos a César sobre a forma de cativar os clientes e diz que ele tem de ouvir mais e falar menos. César mostra-se ofendido com a observação mas, quase de imediato, volta a perder uma freguesa para Sheila, pois convida a mulher a provar da sua fruta. Quando percebe o que disse, já é tarde. Marisa desespera.

Diana aproxima-se de Francisca dizendo que gostou muito da missa e que gostaria de a acompanhar mais vezes. A sogra emociona-se e Diana completa a sua representação, considerando-a como a sua terceira mãe.

João não se consegue concentrar no trabalho, atormentado pelos problemas que vive com Diana e Inês.

Inês surpreende a mãe dizendo que aceita jantar com ela, Diana e Tiago, em casa. Eunice tem por momentos a esperança de reunir a família em harmonia. Rapidamente se desilude pois Inês revela que esteve com João, que quer voltar para ela. Inês confessa que o rejeitou, mas deixa claro que não o fez por Diana, mas por si própria. Eunice fica angustiada com o comportamento da filha.

Liliana, Zé e Tremoço promovem o encontro entre Damião e Pacheco, os dois amigos que não se viam há anos. Tremoço só pensa em receber o pagamento pelo trabalho e só descansa quando Damião lhe entrega o cheque. Liliana e Zé censuram-no pela sua impaciência e deselegância.

Fátima vê que Álvaro tem cada vez mais trabalho no café e tenta que ele devolva o emprego a César. Ele recusa e muda de assunto, perguntando pelo filho. Fátima responde que Marco está magoado porque o pai não o visitou. Álvaro promete que irá ao reformatório na próxima visita, mas o ar de sacrifício com que o diz, merece a censura da mulher. Fátima sai agastada do café, porque o marido recusa a sua ajuda, e vai ao mercado explicar a César que Álvaro não tem andado bem por causa do filho. Fátima promete tentar convencer o marido a readmitir César no café. Marisa fica animada com a notícia e troca carinhos com o seu mais que tudo. Sheila, invejosa começa a provocar o casal.

Eunice convence Diana a ir jantar com ela, Tiago e Inês.

Lourenço transborda de felicidade pois recebe um email de uma editora que quer editar os seus contos infantis. Percebe que foi Gabriela a responsável e corre a abraçar a mulher.

Armando fica destroçado quando Bernardo conta que Graça não é rica, pedindo aos pais para ficar mais uns tempos a morar com a mulher em casa deles. Gi ainda tem a esperança que o filho anule o casamento, mas Bernardo reafirma que casou por amor.

Sheila fica desapontada por não ver Gastão a jantar no café. O advogado faz a essa hora o sacrifício de jantar com Adelaide em casa.

Isabel toma conta do restaurante devido à ausência de Eunice e Inês que vão receber Diana para jantar. Isabel está um pouco insegura mas recebe a confiança de Jaime.

Manel visita João e prepara-se para uma longa conversa ao saber pelo amigo que Diana está grávida.

Graciete mostra-se apreensiva a António com a falta de notícias de Diana e teme que ela se afaste deles, agora que se está a relacionar com Eunice, a sua mãe de sangue.

Ao jantar, Diana revela que está grávida. Eunice fica emocionada mas é obrigada a conter-se, para não hostilizar Inês. Tiago faz um sorriso amarelo, sem saber como reagir. Ao contrário do que a mãe e os irmãos esperavam, Inês revela que já sabia da gravidez porque João lhe contou. O nervosismo de Diana aumenta. Inês joga então mais uma cartada e pergunta à irmã porque é que não disse logo quem era quando as procurou. Diana fica apreensiva e muito nervosa.

Inês encosta Diana à parede e não fica convencida com a justificação que a irmã apresenta para ter escondido a sua identidade. Inês acusa a vilã de se ter querido vingar, por não ter tido a vida que devia. Eunice sai em defesa de Diana, pedindo a Inês que pare com o julgamento. Tiago, também incomodado com a situação, propõe que desfrutem deste momento de união familiar. Inês concorda muito irritada, enquanto Diana se faz de vítima.

João confessa a Manel estar arrependido por ter afastado Inês e lamenta que o seu filho resulte de um erro, que foi casar com Diana. O amigo lembra que pode ser pai, sem ter de suportar um casamento que o faz infeliz.

Inês não suporta a conversa que Eunice e Tiago alimentam com Diana depois do jantar e vai para o quarto, dizendo que a farsa já foi longe demais.

Marco foge do reformatório e procura César na casa de Tremoço. Zé e Liliana estranham a presença do miúdo e obrigam-no a confessar a fuga. Liliana avisa Fátima do sucedido e esta vai ter com o filho, escondendo a Álvaro o que se passa. Quando fica a saber a verdade, Álvaro discute com Fátima. Entretanto, a Missão Impossível decide ajudar Marco, procurando uma testemunha que o ilibe do assalto ao café.

António sossega Graciete que está preocupada com Diana e a possibilidade de João desfazer o casamento.

Eunice e Tiago despedem-se de Diana e a mãe confessa que viveu a noite mais feliz da sua vida, Lamenta apenas que Inês tenha sido tão agressiva e pede-lhe mais compreensão para com a irmã. Inês não contém as lágrimas e diz que isso é impossível pois Diana está grávida do homem que ela ama.

João finge que está a dormir quando Diana se deita a seu lado.

Gastão vai ao mercado repetir o convite a Sheila para jantar, acrescentando uma ida ao teatro. Sheila aceita exuberante e faz pirraça a Marisa.

Armando escandaliza os membros do clube equestre quando vai com um carrinho de mão recolher as bostas da sua égua Geraldina.

Gi faz conversa forçada com Graça, que a trata por mãezinha.

Álvaro agradece a António o apoio que ele lhe dá de desabafar sobre o desaparecimento de Marco.

Eunice decide arranjar outra florista que forneça o restaurante, pois não quer voltar a ver Graciete no restaurante. Pede outra vez a Inês que não vire costas à irmã, mas a filha pede que respeite a sua vontade, tal como ela respeita o desejo de Eunice estar com Diana.

João recusa acompanhar Diana na visita que ela vai fazer a António e Graciete para comunicar que está grávida.

Ricardo estranha encontrar João e Diana em casa e sofre um grande choque que tenta disfarçar, ao ouvir Francisca contar que Diana está grávida. Esta e João ficam desconfortáveis com a situação.

Gi queixa-se por não se conseguir livrar de Graça, criticando-a por participar em tudo o que é concurso. Já Eunice lamenta que o jantar em que juntou os filhos não tenha resultado como planeou.

Ricardo obriga Diana a ir ter a sua casa, dizendo que ela tem muita coisa a explicar-lhe e deixando a ameaça de que será pior para ela se não aparecer.

João faz voluntariedade junto dos desfavorecidos, desiludido por não ter tantos meios quanto gostaria para observar os doentes.

Fátima conta a Catarina que Marco fugiu do reformatório, mas que sabe onde ele está.

Álvaro não dá conta do recado no café com tanta clientela segue o conselho de Graciete, devolvendo o emprego a César.

Ricardo pergunta a Diana se o filho que espera é de João ou dele, deixando-a muito tensa com pergunta tão directa.

Diana enfrenta Ricardo e afirma que não quer mais nada com ele, acrescentando que o pai do filho que espera, será sempre o seu marido. Ricardo, furioso, atemoriza-a vincando esperar que ela se mantenha em contacto e murmura, depois de Diana sair, que ela não sabe o que a espera.

Diana regressa a casa e mente a Francisca, escondendo que se encontrou com Ricardo. Aproveita a ingenuidade da sogra para a manipular, fingindo-se fragilizada, ao mesmo tempo que manifesta o desejo de voltar a acompanhar Francisca à missa.

Álvaro conta a César que Marco fugiu do reformatório e só a muito custo consegue calar o espanto do empregado.

Rita e Orlando conversam, em clima de grande cumplicidade, sobre a mudança que as suas vidas sofreram.

Manel recebe uma mensagem de Catarina e Luís provoca-o, perguntando como vai o namorico e se já esqueceu Alice. Manel controla-se e responde que o mau gosto do chefe ainda o surpreende, mas já não o afecta. Luís fica a remoer cheio de rancor.

Sandra faz as vontades a David e o miúdo diz que ela é a melhor ama do mundo.

A polícia vai ao café à procura de Marco. Fátima mente, dizendo que não vê o filho desde que este fugiu do reformatório. Álvaro, muito nervoso, acaba por corroborar a versão da mulher, mas critica-a assim que os agentes se retiram.

Gabriela chora, deprimida por estar fechada em casa por causa da gravidez de risco. Lourenço mima a mulher, dizendo que ela o faz muito feliz.

Isabel conta a Inês que ficou mais descansada depois de conversar com Sandra, acreditando que a ama do filho, ao dizer que tem um namorado, não constitui ameaça ao seu casamento com Luís. Jaime interrompe a conversa das amigas e volta a dirigir palavras bonitas a Isabel, que lhe chama galã. Inês brinca, comentando que o relacionamento entre eles está a aquecer. João liga entretanto e pressiona Inês para que se encontre consigo. Ela diz que não acha saudável voltarem a ver-se, mas acaba por não resistir. Eunice fica apreensiva e pede a Inês que não complique ainda mais o relacionamento com Diana.

João tenta reconquistar Inês mas fica desiludido pois a mulher da sua vida não consegue perdoar a forma como foi trocada por Diana. Apesar disso, Inês confessa a Isabel que ainda não esqueceu João. Já em casa, este desabafa com Francisca, lamentando estar numa situação que nunca imaginou. A mãe transmite-lhe coragem, convicta de que tudo se irá resolver.

Gi resmunga com Armando, que chega a casa a tresandar a bosta de cavalo e conta indignada ao marido que Graça, a sua velha nora, arrancou todas as provas de compra das mercearias, para participar em concursos. Gi separa a publicidade e vê um folheto da Missão Impossível, decidindo na hora recorrer aos serviços de Liliana, Zé e Tremoço, para acabar com o casamento de Bernardo.

Liliana e Zé esmorecem por não terem conseguido descobrir o miúdo que pode provar que Marco não assaltou o café. Fátima e o filho ficam preocupados com o insucesso da missão.

Marisa e César recebem uma carta do senhorio, a avisar que pretende vender a casa em que moraram antes das obras de remodelação, embora lhes conceda o direito de opção de compra. O pânico instala-se no coração do casal, mas Graciete e António insistem para que continue a morar com eles. Filipa faz força para que a mãe aceite a proposta e Marisa aceita mesmo, embora ponha como condição pagar uma renda e participar nas despesas da casa.

Francisca visita Adelaide para lhe perguntar como estão a decorrer as reuniões nos alcoólicos anónimos. Como a irmã desconversa conta-lhe que vai ser avó. Desagradável, como sempre, Adelaide provoca Francisca, dizendo que o seu futuro será mesmo cuidar dos netos, pois quanto ao resto, é o vazio.

Mais tarde, Adelaide conta a Gastão que Diana engravidou para caçar a fortuna de João. O marido responde, agastado que ela só é capaz de pensar o pior das pessoas.

Gi fica enojada com os beijos que Bernardo e Graça trocam à mesa e faz sinal a Armando para que acabe com aquilo.

Manel confidencia a Catarina que Diana está grávida. A namorada promete fingir-se surpreendida quando a amiga lhe contar.

Diana tem uma visão de Henrique na sala a tocar piano e sai de casa a correr, completamente descontrolada. Vai até à casa dos pais e conta que está grávida. Graciete e António não escondem a surpresa perante tal revelação. Diana finge que está tudo bem entre ela e João e aceita jantar com os pais. No final da refeição, quando se está a despedir, recebe uma mensagem no telemóvel em nome de Henrique ordenando que se encontre com ele. Diana vai a medo a um barracão e fica siderada, ao perceber que afinal é Ricardo que ali está. O vilão, deixa transparecer toda a sua maldade, garantindo que se o filho que ela carrega for seu, terá uma boa vida. Caso contrário, viverá um verdadeiro inferno.

Ricardo encosta Diana à parede e impõe as suas condições. Quando tiver o bebe, deverá fazer um teste de paternidade. Se o filho for dele, garante que ela viverá sem preocupações. Caso contrário, Ricardo diz que fará aparecer o corpo de Henrique, atirando-a para a cadeia. Diana está sem pinga de sangue mas reage, lembrando que tem em seu poder os documentos que provam que ele roubou Ioiô. Ricardo não se atemoriza e diz que ela tem mais a perder, pois a sua pena de prisão será bem maior que a dele.

Entretanto, o sexto sentido de Graciete indica-lhe que tem motivos para se preocupar com Diana.

Marisa e César fingem-se cansados para irem para o quarto “comemorarem” o facto de continuarem a ter um tecto para morar.

Gastão leva Sheila a jantar num restaurante muito fino e diverte-se com o seu comportamento rústico. A noite acaba por ser um fracasso, pois a vendedeira não gosta de ambientes tão sofisticados. A sobremesa salva o jantar e fica a promessa de ser ela a escolher o próximo restaurante. Sozinha em casa, Adelaide entrega-se à bebida.

Inês acusa Eunice de querer ganhar a sua paz interior, prejudicando-a, enquanto favorece Diana. A mãe fica magoada.

Diana chega a casa e João trata-a com indiferença, nada preocupado em saber onde ela foi ou com quem esteve. No quarto Diana tenta abraçar o marido mas ele sai com a almofada debaixo do braço, para dormir noutro quarto.

Manel confessa a Catarina que ainda não está preparado para a receber em sua casa. Arrepende-se de imediato, percebendo que a namorada ficou sentida com o que ele disse.

Fátima fica desconcertada, porque Álvaro prefere não saber onde está o filho, atirando para ela a responsabilidade do que acontecer, por estar a esconder Marco. Este, por seu lado, indica a Liliana que deve procurar na escola um miúdo com a alcunha de “balofo”, pois pode testemunhar a seu favor, provando que ele não roubou nada no café. Marco fica preocupado ao saber que a polícia foi anda à sua procura.

Eunice convida Diana para almoçar no M, fazendo-o à revelia de Inês. Esta ouve a última parte da conversa e diz à mãe que não está disposta a dar mais crédito à irmã. Tiago faz sinal a Eunice para ser paciente com Inês.

Diana censura João que se prepara para ir trabalhar sem se despedir. O médico beija a mãe com carinho e dá um beijo forçado à mulher. Francisca consola Diana, confiante que tudo se vai resolver a contento do filho e da nora.

Sheila provoca César dizendo que de fino, Marisa só tem os tornozelos.

Armando deixa Gi à beira de um ataque de nervos quando diz que vai voltar ao clube equestre para recolher mais bosta de cavalo para o seu negócio do estrume. Armando aproveita para sugerir a Graça que ajude com algum dinheiro para as despesas da casa. A nora sorri e garante que estará disponível para isso, assim que ganhar mais alguns concursos. Gi e Armando não escondem a irritação.

Inês assiste triste á distância à cumplicidade de Eunice, Diana e Tiago ao almoço. A conversa corre animada, embora Diana lamente o facto de Inês ainda não a ter aceite. Eunice, por seu lado, garante que o que mais lhe custa é não ter denunciado António e Graciete à polícia, mas mantém o compromisso não o fazer. Perdoar é que nunca!

Gi contacta a Missão Impossível com o firme propósito de acabar com o casamento de Bernardo com Graça.

Domingos confessa a Orlando que está muito feliz pelo facto da herdade estar de novo a produzir azeite. No entanto o caseiro continua magoado com a traição que a filha Sandra fez a Rita. Orlando bebe um copo com ele para o animar.

Sandra passa a ferro uma blusa de Isabel e cola-a ao seu corpo, murmurando que um dia terá uma igual.

Luís rouba o projecto de um brinquedo a Manel e vai apresentá-lo a Ricardo como sendo uma criação sua. O patrão fica muito bem impressionado e garante que o vai recompensar. Luís sorri maquiavélico. Ricardo reúne os colaboradores e promove a apresentação do projecto. Manel reage com indignação, gritando que o trabalho é seu e que Luís o roubou. Ricardo não percebe nada do que se está a passar.

João examina uma mulher grávida no voluntariado e não esconde a tristeza que lhe vai na alma.

Sheila provoca Marisa dizendo bem de Gastão e mal de César. Marisa responde que ela é uma oferecida.

Adelaide retribui a visita a Francisca e, incisiva com é habitual. diz que Henrique não merece sequer que ela beba para o esquecer, quanto mais deixar de tocar piano. Vendo que a irmã continua triste, oferece-lhe roupas que acabou de comprar para a animar.

Diana conclui o almoço e começa a despedir-se de Eunice e Tiago. Nesse instante, João entra no restaurante e Diana pede-lhe explicações pelo facto de procurar Inês. João diz que agora cada um tem a sua vida e que não tem nada de lhe dar satisfações. Diana não disfarça o choque que sofreu, enquanto Inês não esconde a tensão que sente com a situação.