Laços de Sangue - 23 a 29 de janeiro

Diana fica em choque com o telefonema em que ouviu a voz de Henrique. Desnorteada e sem saber o que fazer, expulsa Graciete e Catarina do quarto. Procurando justificar tal reacção, Graciete avança a hipótese de ter dito algo desagradável, enquanto Catarina se culpa, pois irritou a amiga por estar a tirar fotografias, acrescentando que Diana está nervosa por causa do casamento.

Eunice não quer acreditar que, afinal, Diana é Marta, a filha que julgava ter desaparecido no rio. Só começa a aceitar a verdade, porque Inês conta toda a história que descobriu sobre a irmã em Viana.

Diana parte um piano de cristal que António lhe entregou com o nome de Henrique. Catarina percebe que algo sucedeu, mas Diana apressa-se a dizer que se tratou de um acidente sem importância por que o presente até nem era nada de especial. Aproveita para se desculpar pela reacção brusca que teve, dizendo que se deve aos nervos com a proximidade do casamento. Catarina acredita na amiga. Diana retoma uma expressão preocupada quando a amiga sai do quarto.

Inês diz a Eunice que vai contar a João que Diana é uma impostora mas a mãe opõe-se, tomando o partido da irmã. Inês sai indignada de casa e Eunice abraça-se a chorar a Tiago que entretanto chegou.

Isabel confronta Luís mais uma vez com a contratação de Sandra, mas o marido recusa-se a falar sobre o assunto. Para piorar a situação, David diz á mãe que gosta muito da nova ama. Isabel está cada vez mais desiludida com Luís. No restaurante, Jaime repara na sua tristeza e oferece-se para ser seu confidente.

César espalha o caos em casa e o barulho que faz na cozinha desperta Tremoço, Liliana e Zé que protestam. César aproveita a oportunidade para os convencer a comprarem por ele, no Barreiro, os chocolates que Marisa lhe exigiu.

Marco continua a clamar a sua inocência e diz à mãe, a chorar, que está com medo de ir para a casa de correcção. Fátima, de coração partido, não sabe o que dizer ao filho.

João vive momentos de nostalgia, recordando-se de Alice e de Frederico, lamentando que nem a irmã nem o avô estejam vivos para assistir ao seu casamento.

Rita é consolada por Manel, pois está triste pela recente separação de Vicente. Na herdade, Domingos culpa-se pelo facto de Sandra ter tido um caso com Vicente. Orlando conforta o caseiro, dizendo que Sandra é a única responsável pelos seus actos. Para o distrair, explica-lhe ainda o processo de produção do azeite.

Orlando liga a Rita e conta que o relatório dos peritos revela que o azeite que produziram é de qualidade superior.

Gi fica desolada com Armando, pois o marido está eufórico por retomar os negócios com o estrume.

Graciete revela a João que este é o dia mais feliz da sua vida e que fica muito contente em tê-lo como genro. Ricardo está visivelmente incomodado por ver Diana quase casada com o primo. Eunice chega à igreja e troca um olhar tenso com Graciete.

O casamento vai decorrendo aparentemente dentro da normalidade, até que Inês entra na igreja. A tensão começa a instalar-se entre os presentes. Quando o padre pergunta se alguém se opõe à união de Diana com João, Inês levanta-se fixando o seu olhar no dos noivos. Eunice fica em pânico, temendo o pior.

Eunice respira de alivio quando Inês se retira da igreja, sem impedir o casamento de Diana com João. Os noivos são saudados com os habituais arremessos de flores e arroz. António e Graciete estão angustiados, pensando que a verdade sobre Diana já está desvendada, até porque recebem o olhar tenso e critico de Eunice.

Adelaide e Gastão iniciam uma discussão à porta de igreja mas Ricardo surpreende os pais, perguntando bruscamente porque não se calam.

João e Diana comentam entre dentes a aparição de Inês, mais aliviados pelo facto dela não ter feito qualquer escândalo.

Tiago fala do seu passado com Jaime, confortável com o apoio que o chefe do M lhe dá.

Eunice pede desculpa a João e Diana pela aparição súbita de Inês e causa surpresa pelo abraço sentido que dá à noiva. Diana estranha esta manifestação de afecto, até porque Eunice a trata como sua menina.

Manel brinda à felicidade dos noivos para desconforto de Ricardo. Quando Diana fica sozinha, Ricardo trava-lhe o caminho e faz questão de lhe lembrar que tem uma factura a saldar com ele. Catarina observa a tensão da conversa e questiona a amiga, que se desculpa dizendo que o patrão da Ioiô sempre teve um fraquinho por ela.

Adelaide continua perturbada pelos efeitos do álcool e provoca Francisca, referindo que, uma vez mais, Henrique falha um momento importante para a vida dos filhos. Gastão recrimina a mulher.

Inês chega arrasada ao restaurante e confessa a Isabel que perdeu uma grande oportunidade de desmascarar a irmã.

Isabel liga para casa para saber como estão a correr as coisas com David, mas esbarra no mau humor de Luís. O marido não tem paciência para a ouvir mas muda de atitude quando ensaia um jogo de sedução com a empregada. Sandra sente-se incomodada com o avanço do patrão.

Álvaro não se convence da inocência de Marco e reage mal ao comportamento de César no café.

César vai ao mercado levar trufas a Marisa mas ela descobre que não são da pastelaria do Barreiro e corre com ele. Sheila começa a troçar e leva com os doces na cara.

Tiago percebe que a mãe está a chorar mas fica intrigado, pois Eunice não explica a razão de tamanha tristeza.

Manel leva Catarina a casa, depois do casamento, recordando o seu com Alice. Apesar da nostalgia entrega-se de novo ao amor com Catarina.

Marisa responde bruscamente a Filipa, porque a filha insiste que ela está com saudades de César. António e Graciete estranham a má disposição da vendedeira.

Armando entra em casa a tresandar a estrume e é censurado por Gi, que não aceita o regresso do marido ao negócio da “porcaria”.

Inês fica revoltada com Eunice porque a mãe faz a defesa de Diana, canalizando para a filha desaparecida toda a sua atenção e carinho. Percebendo que está a perder terreno, Inês decide ir confrontar Diana, antes que ela parta em lua-de-mel com João, revelando que já sabe que ela é, na realidade, sua irmã.

Diana tenta manipular Inês, dizendo que tudo o que fez foi consequência de ter crescido sem a sua família de sangue, abandonada a uma vida menor. Inês não se deixa enganar e afirma que ela se limitou a agir por vingança. Diana perde a compostura e volta para casa sem valorizar a ameaça de Inês, que lhe garante continuar a lutar para que toda a verdade venha ao de cima. Diana reentra em casa dos Caldas Ribeiro e, depois de se conseguir desculpar perante João e Francisca por tão rápida ausência, tem nova prova de fogo. Ricardo chega, desejando felicidades aos noivos e propondo-se levá-los ao aeroporto, para a viagem de lua-de-mel. Diana consegue descartar-se, apoiada na opinião inocente de João, que desconhece a relação de Ricardo com Diana.

Inês conta a Eunice que foi abrir o jogo com Diana, mas a mãe está inebriada com a possibilidade de ter todos os filhos juntos de si.

Graciete e António chegam à conclusão que cometeram um erro ao adoptar Diana e outro quando a afastaram da família verdadeira.

Marisa sente saudades de César e não resiste quando ele lhe oferece, finalmente, trufas do Barreiro. Marisa “readmite” o companheiro ao serviço, permitindo que César volte para casa. Filipa observa a felicidade da mãe e faz a sua festa, pois também adora César, considerando-o como pai.

Álvaro e Fátima estão arrasados com a entrada eminente de Marco no reformatório.

Chegados ao Brasil, João e Diana começam a desfrutar a preceito da lua-de-mel. Diana fica incomodada quando o marido lhe oferece o brinco que vai substituir o que ela perdeu. Diana visualiza de novo a cena da luta com Henrique onde o brinco original desapareceu. Sem dar parte fraca, pede a ajuda de João para colocar o novo pêndulo que completa o par.

Manel oferece bilhetes para o teatro a Catarina. O clima criado leva-os a fazer amor antes de saírem de casa. Lourenço sai de casa animado porque acredita que vai vender casas. Gabriela duvida mas da força ao marido.

Adelaide queixa-se da fraca atenção de Gastão mas o marido explica-lhe está mais preocupado em que ele deu do que com o que dá.

Luís não dá atenção a David, quando o filho chega das compras com Isabel. A mulher já não sabe o que fazer para parar tanto roubo, num só dia.

Francisca consola Rita que está mergulhada em tristeza ao presenciar o casamento do irmão, quando ela própria se está a divorciar de Vicente, a quem não perdoa a traição.

Tiago mostra-se muito confuso, quando Eunice lhe conta que Diana é Marta, a irmã que ele nunca conheceu.

Inês confessa a Isabel que, se por um lado esteve sempre desejosa que a irmã aparecesse, agora está perante uma inimiga.

Eunice não aguenta mais e vai pedir satisfações a Graciete, que lhe ocultou a filha durante tantos anos. A florista fica petrificada por perceber que toda a gente já sabe do segredo.

Bernardo regressa a casa e deixa os pais chocados, ao anunciar que casou, durante o cruzeiro com Graça, uma mulher muito mais velha que ele. Gi fica para morrer.

Eunice é implacável com Graciete e ao mesmo tempo que a agarra com violência, grita que ela e António vão pagar por lhe terem roubado a filha.

Quando António chega do trabalho fica gelado ao ouvir Graciete dizer que Eunice descobriu toda a verdade sobre Diana e que ameaçou denunciá-los. António balbucia, aflito, que podem até serem presos.

Inês conversa com Tiago e promete-lhe que vai fazer um esforço para aceitar Diana.

Adelaide surpreende Gastão com a decisão de começar a frequentar as reuniões dos alcoólicos anónimos. No entanto a primeira sessão não corre como ela esperava.

Marisa e Filipa vão ajudar César a fazer as malas, para que volte mais cedo para casa. Tremoço fica preocupado porque sem o empregado do café como inquilino, perde o dinheiro da renda. Zé fica satisfeito, pois vai voltar a ocupar o quarto sozinho.

Álvaro e Fátima choram de desgosto, preocupados com a ida de Marco para a casa de correcção. O rapaz confessa à mãe que está cheio de medo e chora abraçado a ela.

Armando fala desabridamente ao jantar sobre o negócio do estrume, explicando a Graça que é um investimento garantido. Gi e Bernardo ficam envergonhados.

Inês deixa Eunice comprometida, ao dizer com ironia que compreende que ela queira falar com Diana, manifestando a esperança que faça dela uma pessoa melhor.

Quando Marisa, Filipa e César regressam a casa, António e Graciete esforçam-se por disfarçar a angustia que estão a viver com as ameaças feitas por Eunice.

Gi suplica a Bernardo que desfaça o casamento com Graça, mas o filho responde que o amor não escolhe idades. Armando só pensa em gerir o dinheiro da sua velha nora.

Gabriela fica surpreendida com o talento de Lourenço para escrever as histórias infantis que lê para o bebe que ela espera.

Rita está de partida para a herdade no Alentejo mas não consegue convencer Francisca a acompanhá-la.

Isabel repreende David por estar a comer um doce antes de ir para a cama, mas é forçada a calar-se pois a criança apressa-se a dizer que o pai deixou. David acrescenta que está desejoso de voltar a brincar com Sandra e Luís aproveita para dizer que ele é que sabe contratar boas empregadas.

Catarina está radiante com o serão que Manel lhe proporcionou e sugere que passem a noite juntos. O casal beija-se com paixão.

Quando António e Graciete se vão deitar, Marisa e César encarregam-se de recuperar o tempo perdido e amam-se com sofreguidão. De manhã levantam-se eufóricos e Marisa estranha que Graciete e António estejam tão abatidos.

Eunice, Tiago e Inês tomam o pequeno-almoço em clima de grande tensão.

Enquanto João está no banho, Diana é chamada à recepção do hotel, procurada por Henrique Sobral. A vilã fica em pânico e desce tão rápido quanto pode. No entanto é informada que o homem que a esperava disse estar com pressa e foi embora. Diana fica desnorteada e quando tenta regressar ao quarto esbarra em João que entretanto desceu para a procurar e pede-lhe que a leve dali.

Percebendo que está encurralada, Diana conta a João que lhe escondeu a sua verdadeira identidade, assumindo que é a irmã de Inês que desapareceu quando eram pequenas. João fica chocado com a revelação.

João sente-se enganado por Diana e decide regressar a Lisboa, terminando de imediato a lua-de-mel. Francisca fica a par da situação e não esconde a sua apreensão ao saber que Diana é irmã de Inês. Percebendo a revolta do filho, aconselha João a respirar fundo e a ter uma conversa tranquila com a mulher. Diana, por seu lado, tenta manipular Francisca, fazendo-se de vítima por ter passado tantos anos sem saber que era a sua verdadeira família. A sogra concede-lhe o apoio que precisa.

Álvaro e Fátima despedem-se muito emocionados de Marco quando este dá entrada no reformatório. Marco afasta-se dos pais reafirmando que não teve nada a ver com o assalto de que foi acusado. Fátima decide ir trabalhar na fábrica para aliviar o desgosto. Catarina apoia a amiga. Álvaro regressa ao café. Na sua ausência, César transformou o estabelecimento num caos, mais preocupado em mandar mensagens a Marisa do que a atender os clientes.

Marisa recebe uma mensagem provocante de César e fica toda excitada. Sheila fica com ciúmes e começa a provoca-la.

Inês desabafa com Isabel e diz que Eunice está a cometer um erro quando pensa que tem a família unida de novo.

Rita regressa á herdade e é recebida por Domingos. O caseiro diz que ainda sente vergonha por Sandra se ter metido com Vicente. A patroa diz que o que lá vai lá vai, desvalorizando a sua separação. Domingos jura que sempre lhe será leal. Rita tem uma boa surpresa, pois Orlando informa-a que o azeite que estão a produzir é tão bom, que os peritos aconselharam a submetê-lo a um concurso mundial.

Sandra faz o relatório do dia a Isabel, dizendo que obrigou David a fazer os deveres da escola. A patroa começa a ficar mais agradada com ela.

Luís deita um olhar lascivo a Sandra, que se sente incomodada e sai para a cozinha.

Gabriela decide fazer uma surpresa a Lourenço, enviando as suas histórias infantis para uma editora.

Ricardo sorri, maquiavélico, quando recebe uma encomenda que vai utilizar contra Gabriela.

Tremoço, Liliana e Zé respiram fundo pois a Missão Impossível recebe a informação que precisava para satisfazer o desejo de um cliente.

Adelaide tenta cativar Gastão, dizendo que ao frequentar as reuniões dos alcoólicos anónimos, está a fazer a sua parte para que se reconciliem. Ao contrário do que esperava, o marido responde que terá de fazer ainda muito mais para o convencer de que está a mudar. Adelaide fica desiludida e furiosa e volta a beber.

Bernardo beija Graça e é surpreendido pelos pais. Apressa-se a sair para trabalhar, tal como Armando que deixa a mulher sozinha com Graça. Gi aproveita para fazer um último esforço para desmanchar o casamento de Bernardo e tenta sensibilizar Graça para a diferença de idade entre eles. A nora não leva a observação a mal e diz que ama Bernardo e está disposta a viver o presente ao seu lado. Gi fica desiludida, sem acção para dizer mais nada.

Manel propõe a Catarina que jantem no M e ela aproveita a oportunidade para pedir desculpas a Isabel por ter andado com luís sabendo que ele era casado. Catarina lamenta ter feito sofrer Isabel, que acaba por lhe perdoar a traição, sentindo-se até aliviada por Catarina estar agora feliz ao lado de Manel. Este recebe uma chamada de João que lhe pede para conversar, pois precisa de desabafar com alguém depois de ter sabido que Diana é Marta, irmã de Inês. Esta acaba por confirmar que o que João conta é verdade. Catarina pede desculpa a Manel pois já sabia há algum tempo do segredo que Diana escondeu. Inês cruza-se com Eunice e diz-lhe com ironia que é melhor ir reconfortar a filha, já que a lua-de-mel não correu nada bem. Eunice fica angustiada e não resiste a ir a casa dos Caldas Ribeiro. Ao ficar frente a frente com Diana, abraça-a com emoção, chamando-lhe filha. Diana corresponde mas não consegue esconder a grande tensão que está a sentir.

Eunice fala emocionada com Diana, depois de ter acreditado sempre que ela estava viva. Diana finge-se perturbada com o encontro, dizendo que não sabe ainda lidar com esta situação. A mãe está determinada em fazer com que Graciete e António sejam castigados pelo que fizeram, mas Diana surpreende-a, pedindo que os deixe em paz, pois sempre a trataram como sua verdadeira filha. A vilã é obrigada a esconder o seu desagrado, pois Eunice afirma que Inês não teve culpa do acidente no rio, que tem um grande coração e vai aceitá-la como irmã.

Na sala de jantar, Francisca confessa a João que também gostava de ter Alice de volta.

Adelaide decide visitar a irmã e ao ver que Diana regressou da lua-de-mel começa a desfiar o rol infindável de perguntas inconvenientes. Eunice, incomodada, vai embora na primeira oportunidade, enquanto Adelaide impõe a sua presença ao jantar e leva Francisca e João ao desespero, sobretudo quando fala com desdém sobre os alcoólicos anónimos.

Graciete comenta, aborrecida, que Diana ainda não deu notícias, mas António não vê qualquer mal nisso. Marisa diz que gostava de fazer uma viagem igual com César e Filipa põe toda a gente a rir porque deixa soltar que o amor é lido.

Fátima fica muito desiludida, pois Gastão acha que Marco só será inocentado do assalto a um café, se os rapazes que cometeram o crime disserem que ele não está realmente implicado. Sheila vê que Gastão está a jantar e decide fazer-lhe companhia. O advogado diverte-se com as expressões da vendedeira, dizendo que ela é impagável.

Manel janta com Catarina no M e fica desesperado quando se cruza com Tiago, ficando a saber que ele é o ajudante de cozinha de Jaime no restaurante. Só quando chegam a casa, é que Manel consegue explicar a sua reacção à namorada, dizendo que Tiago é o assassino da sua irmã.

No restaurante, Tiago conta parte da verdade a Jaime para justificar a tensão com Manel, mas não tem coragem de assumir o crime que cometeu.

De regresso a casa, Tiago conta a Inês o sucedido e a irmã concorda que o facto de ele abordar o assunto com outras pessoas, é sinal que um dia poderá assumir o seu crime. Eunice chega entretanto e Inês não gosta de ouvir a mãe dizer que está desejosa de juntar Diana à família.

Gastão não esconde o desespero, quando entra em casa e vê Adelaide a beber. Ela pouco se importa com a incomodidade do marido e ainda o aborrece mais, contando que esteve em casa de Francisca e constatou que Diana e João voltaram precipitadamente da lua-de-mel, parecendo que se zangaram. Gastão recrimina Adelaide por estar sempre a divertir-se com a infelicidade dos outros.

João rejeita o abraço de Diana quando se preparam para dormir e, na manhã seguinte, trata-a com indiferença ao pequeno-almoço.

Diana vai ter com Graciete, fingindo-se humilde. Conta que pediu a Eunice para não fazer queixa dela e de António. A florista fica surpreendida com tanta dedicação e Diana acrescenta, cinica que a sua vida não é nada sem Graciete e António. Mais tarde, Diana confessa a Catarina que está com muito medo de perder João.

Sheila vai ao café e provoca Marisa e César, dizendo que agora só se dá com doutores.

Fátima e Álvaro vão visitar Marco ao reformatório mas este reage mal, ao constatar que o pai continua a não acreditar que ele está inocente. Marco grita a Álvaro que o odeia. Fátima fica de lágrimas nos olhos à beira do desespero.

Liliana, Zé e Tremoço prosseguem o trabalho de localização de um homem que é procurado por um amigo.

Adelaide irrita Gastão ao dizer que desconfia que João é impotente, acrescentando que há muitos homens com essa doença, a começar ali por casa.

Gi não gosta que Graça tome o pequeno-almoço em trajos menores e dá conta disso a Bernardo e Armando.

Isabel confronta Luís insinuando que ele contratou Sandra por ser uma rapariga nova e bonita.

Rita e Orlando estão radiantes com a nova garrafa que vai conter a sua produção de azeite. Concordam que formam uma dupla imparável.

Gabriela e Lourenço ficam assustados ao receberem uma prenda para o bebe, acompanhada por um cartão ameaçador assinado por Ricardo.

João pede o apoio de Manel e confessa-se perdido com a mentira de Diana. Decide então ir ao M falar com Inês, que fica angustiada quando o vê.