Laços de Sangue - 16 a 22 de janeiro

Diana está em pânico e liga a João gritando que precisa de ajuda, pois Graciete está com convulsões. Mente ao noivo dizendo que não encontra explicação para o que está a acontecer. O médico diz-lhe que chame uma ambulancia, instrução que Diana segue à risca.

Inês diz a Tiago que não voltou para casa por ele, mas sim para ajudar a mãe e garante que só o ajudará, quando ele quiser ser ajudado. Tiago faz-se de vítima mas a irmã não entra no jogo e redobra a dureza das críticas. Eunice põe cobro à discussão e quando Inês sai para o restaurante, pergunta a Tiago se foi ele quem roubou o relógio de ouro que pertencia ao avô. Tiago é obrigado a confessar e Eunice garante-lhe que vai ter de mudar muito para lhe reconquistar a confiança perdida.

Os médicos recomendam repouso absoluto a Adelaide e aconselham Gastão a arranjar ajuda para tratar o alcoolismo da mulher. O advogado começa a ficar muito preocupado com a saúde de Adelaide.

Isabel lamenta que a relação com Luís esteja cada vez mais degradada. Inês sofre depois de mais uma discussão com Tiago. Jaime entra no restaurante e tenta elevar-lhes o moral com a sua boa disposição. O chef vai para a cozinha e Isabel olha-o, pensativa.

Ricardo recebe uma chamada de Gastão alertando-o para o problema de saúde de Adelaide e sai à pressa da Ioiô. Manel estranha que Gabriela esteja sentada à secretária sem computador e sem fazer nada. A directora financeira está tentada a contar o seu conflito com Ricardo mas teme retaliações. Assim que pode liga a Lourenço e conta que o patrão a retirou de funções para se vingar. Lourenço recomenda-lhe calma para não prejudicar a gravidez.

Armando exaspera Gi, pois diz que o universo está do seu lado, uma vez que a venda do aterro foi adiada por um dia. Gi está mais preocupada em falar de Bernardo, que escreveu aos pais, dizendo que o trabalho no cruzeiro está a correr bem.

Diana aguarda ansiosa, na companhia de João, noticias sobre a saúde de Graciete que está a ser assistida no hospital. Após uma dolorosa espera o médico diz que Graciete já está fora de perigo, acrescentando que o resultado das análises vai revelar o que se passou. Diana fica preocupada, temendo que se descubra que andou a envenenar a mãe.

Depois de se reconciliar com Marisa, César trabalha com tal eficiência no café, que deixa Álvaro pasmado. O patrão conclui porém que o sol é de pouca dura pois César volta a pedir para sair durante uns momentos, Vai ajudar Marisa que para além do seu trabalho está também a tomar conta da banca de Graciete. Sheila fica louca de ciúmes ao perceber que Marisa e César voltaram a entender-se.

Tremoço mostra-se confiante no sucesso da Missão Impossível em novos serviços, depois do êxito alcançado com César. Liliana e Zé não estão tão certos.

Fátima e Catarina respiram de alívio, pois conseguiram reunir o dinheiro necessário para pagar aos fornecedores da fábrica.

Eunice pede desculpa a Inês por ter tomado o partido de Tiago e Diana contra a filha.

Ricardo humilha Gabriela, dando-lhe o documento da peritagem dos bombeiros para arquivar, ao mesmo tempo que vinca que o incêndio na Ioiô se deveu a um curto-circuito.

Luís fica muito irritado ao ouvir uma conversa telefónica entre Manel e Catarina.

Catarina confessa a Fátima que está a gostar muito de Manel e que ficou com as pernas bambas quando ele a beijou.

Isabel, ainda um pouco apreensiva, acerta pormenores com a nova ama de David.

Diana sonda João tentando perceber se ele tem algum palpite sobre a doença de Graciete. Ao mesmo tempo que fala, vai olhando o frasco de veneno que deu à mãe.

Orlando vê Sandra a agarrar Vicente. Sandra disfarça mas Orlando deixa-a assustada ao revelar que sabe tudo o que se passa entre ela e o marido da patroa.

Vicente fica por momentos com orlando na sala e sugere-lhe que se atire de cabeça para o namoro com Sandra. Orlando sente-se gozado e bate em Vicente que fica a sangrar do nariz. Sandra chega nesse instante e tenta pôr cobro à briga. Orlando dá mais um murro a Vicente, irritado pelo descaramento com que ele nega o envolvimento com Sandra. Rita entra na sala alertada pela confusão. Todos ficam encabulados sem puderem explicar que Vicente a traiu com a filha do caseiro.

Inês decide falar com Tiago. Eunice teme que os irmãos voltem a desentender-se, mas Inês consegue que Tiago prometa esforçar-se para mudar.

Ricardo e Gastão dizem-se dispostos a ajudar Adelaide a largar o vício do álcool. Ela diz, arisca, que vai pensar nas sugestões deles.

António chega esbaforido a casa e sai de imediato para o hospital para visitar Graciete. João conversa com o médico seu colega e fica de boca aberta ao saber o resultado das análises. João abeira-se de Diana e António e, ainda mal refeito do choque conta-lhes que Graciete foi envenenada. Diana é obrigada a fingir-se surpreendida e também chocada, para não se denunciar.

Diana começa a ter medo de ser descoberta por ter envenenado Graciete, pois João avança que o hospital já denunciou o caso à polícia. António garante que a mulher não tem inimigos, enquanto Diana se mostra incrédula com a situação para afastar de si qualquer suspeita.

Sandra critica Orlando por ter batido em Vicente, mas o rapaz defende-se dizendo que a culpa é apenas dela e do marido de Rita que se envolveram, enganando toda a gente. Domingos entra em casa e percebe que há discussão. Orlando sai zangado e Sandra engana o pai, dizendo que nada se passa. Domingos fica desconfiado. Vicente fica entre a espada e a parede, pois Rita exige que ele lhe dê explicações sobre o facto de Orlando lhe ter batido. Vicente tenta esquivar-se mas Francisca que chega entretanto, exige que o comportamento de Orlando seja punido, nem que seja com o despedimento. Como o marido foge da situação, Rita garante que vai tirar tudo a limpo com o seu colaborador, deixando claro que não quer continuar a trabalhar com uma pessoa agressiva.

João diz que quer levar amostras dos produtos que Graciete tem usado nas limpezas para tentar perceber como foi envenenada, Diana vai concordando com todas as sugestões para não levantar suspeitas. Mostra-se muito carinhosa, especialmente com António, quando o pai lhe agradece todo o apoio que tem dado nesta hora difícil.

Inês conta a Eunice que decidiu dar uma oportunidade a Tiago para que o irmão consiga endireitar-se. Este surge vindo do quarto e diz que vai à psico-terapia. Eunice diz que vai acompanhá-lo, apoio que o filho não recusa. Inês assiste com carinho ao abraço dado pela mãe e pelo irmão.

Diana colabora pela manhã com João na recolha de amostras de detergentes na cozinha de Graciete.

Eunice volta a sentir os ventos da felicidade ao tomar o pequeno-almoço com Inês. Calha em conversa estranhar que Graciete não tenha aparecido para fazer a habitual entrega de flores no restaurante.

João chega ao mercado acompanhado por Diana. O casal vai recolher amostras dos detergentes que Graciete tem usado na sua banca de flores. João interrompe a discussão de Marisa e Sheila, que já não estão separadas pelas caixas de fruta. Sheila não resiste a lançar alguns piropos ao médico, enquanto Marisa faz questão de frisar que está outra vez de bem com César. Diana finge ter uma tontura para ficar sozinha junto da banca da mãe. João vai buscar algo para ela comer ao café, julgando que a noiva está em fraqueza.

Rita e Francisca perguntam a Domingos se Orlando é pessoa de se meter em confusões. O caseiro fala de uma pessoa irrepreensível e fica chocado ao saber que o engenheiro agrediu Vicente. Sandra mente ao pai, dizendo que não sabe de nada, enquanto Rita decide falar com Orlando para perceber o que o levou a bater no marido.

Manel convida Catarina para ir ao teatro mas Luís, apercebendo-se disso, dá-lhe trabalho extra para que ele falhe o compromisso. Catarina não se importa e diz a Fátima que se não pode ser desta vez. Ficará para a próxima.

Liliana estimula Tremoço e Zé a terem ideias para a Missão Impossível, tentando rentabilizar o sucesso que a empresa teve com César. Este, no café, dá cabo da paciência a Álvaro só de pensar em dormir outra vez agarrado a Marisa.

André vai ao mercado e provoca ciúmes a César, pois Marisa diz que se ele quer voltar para casa tem de a reconquistar em pleno. Sheila, invejosa, vai provocando o casal, enquanto disputa igualmente as atenções de André.

Armando veste-se de preto no dia em que vai vender o aterro. Gi tolera a dor do marido.

Adelaide sente-se desamparada, porque não tem arte para conquistar sequer, a compaixão do marido.

Diana fica preocupada ao receber a chamada de João que lhe garante que as análises de Graciete têm prioridade, para se saber de onde surgiu o veneno.

Inês liga a António para saber das flores que Graciete não entregou no restaurante. Ao saber que a florista foi internada de urgência tem vontade de a visitar mas detém-se para não encontrar Diana. Isabel comenta que a verdadeira razão é João.

Liliana está cada vez mais atraída por André. Percebendo o perigo, Zé e Tremoço arrastam-na para fora do café.

Manel continua a sofrer a discriminação de Luís por estar envolvido com Catarina. Gabriela confronta Ricardo por não lhe dar que fazer na empresa e o patrão, cheio de cinismo sugere que, se não está contente, pode sempre ir embora.

Rita força a conversa com Orlando e é enganada por este que não tem coragem para revelar que ela foi traída pelo marido. Ingénua, Rita consegue que os dois homens apertem a mão, ignorando que Vicente a traiu com Sandra.

Armando, descorçoado, coloca um frasco de terra do aterro que acabou de vender, junto da fotografia de família. Gi opta por não contrariar o marido nesta hora depressiva.

Diana fica muito tensa quando João lhe diz que já foi identificada a substancia que envenenou Graciete.

João comunica que o veneno que fez adoecer Graciete foi encontrado no borrifador das plantas. Diana fica aliviada ao perceber que correu bem a ideia que teve de colocar o veneno num dos produtos que a mãe usa. Graciete fica animada por estar quase a sair do hospital, sem suspeitar que Diana tentou matá-la. António avisa Marisa que se dispõe a fazer um jantar especial. Filipa faz um comentário depreciativo dos cozinhados da mãe. César quer participar na festa mas Marisa diz imediatamente que ainda é muito cedo para começar a frequentar a casa onde ela vive. César vai desabafar no ombro de Álvaro o seu mal de amor mas o patrão não está para aturar lamechices.

Marco entra no café, cheio de apetite para o lanche, enquanto Fátima e Catarina vêm animadas por estarem a conseguir endireitar as finanças da fábrica.

Luís continua a embirrar com Manel e por consequência prejudica os projectos de brinquedos da Ioiô. Manel começa a ficar irritado com as interferências do chefe.

Celeste avisa Isabel que David sente a falta da sua atenção e também de Luís. Isabel reconhece que não tem sido fácil a vida da família.

Gabriela chega desanimada a casa e confessa que está a sentir-se torturada na empresa por Ricardo, que não lhe dá nada para fazer. Visivelmente irritada diz a Lourenço que é melhor começar a vender casas, porque se avizinham tempos difíceis. Lourenço está mais interessado que a gravidez da mulher não sofra qualquer percalço.

Adelaide liga a Francisca contando que foi parar ao hospital, recriminado a irmã por não lhe ligar nenhuma, acusando-a de só se preocupar com Gastão. Sem paciência para desconversar, Francisca despacha a irmã. Rita comenta que a tia faz tudo para chamar a atenção.

Sandra serve chá e bolos a Rita e Francisca. De caminho consegue excitar Vicente e levá-lo para a casa da lenha para fazerem amor. Vicente tenta resistir à filha do caseiro mas não consegue. Domingos regressa do campo com Orlando e oferece-se para ir ajudar Sandra a trazer a lenha. Ao chegar ao telheiro fica petrificado a ver Sandra e Vicente em pleno acto sexual. Domingos corre com Vicente e obriga Sandra a segui-lo agarrada pelos cabelos. O caseiro conta a Rita, Francisca e Orlando o desgosto que acaba de sofrer. Rita está atónita com a traição que Vicente lhe fez. Quando o marido procura desculpar-se, Rita diz-lhe que o casamento acabou e ordena-lhe que deixe a herdade na manhã seguinte.

Sheila provoca César troçando por Marisa não permitir que ele volte a dormir em casa. Entretanto, Gastão entra no café com a boa noticia de que o tribunal aceitou a providencia cautelar que impede o encerramento do mercado. O advogado recomenda que os comerciantes façam um protesto público, para que os investidores que querem comprar o espaço retirem a sua proposta. Sheila entusiasma-se e dá um beijo na careca de Gastão, que fica marcado de batom.

Inês conta a Eunice que comprou um presente para Graciete. Eunice surge mais animada no restaurante, depois de ter acompanhado Tiago ao psicólogo.

Graciete regressa a casa e recebe os mimos de Filipa e Marisa, que já adiantou o jantar. Diana disfarça o seu desagrado por isso, mas também por João estar demasiado próximo da sua família, convidado que foi para jantar com ela.

Isabel e Luís voltam a discutir quando ele chega a casa. Agora o motivo é David, que anda a ficar afectado com as constantes discussões dos pais e falhou um trabalho de casa.

No restaurante, Jaime percebe que Isabel está triste e dá-lhe apoio garantindo que ela vai conseguir resolver os problemas domésticos.

Catarina janta em casa de Fátima. Confessa que está feliz ao lado de Manel e deseja que Luís não se intrometa entre eles.

Graciete agradece o telefonema de Eunice para saber da sua saúde, dizendo ainda que lhe comprou uma lembrança. A florista convida-a para a visitar depois de sair do restaurante. Diana e João acusam o desconforto, enquanto no M, Eunice tenta convencer Inês a acompanhá-la. A filha responde que pode dar-lhe boleia, mas prefere ficar no carro para não se cruzar com Diana. Apesar dos cumprimentos cordiais, Eunice não esconde o desconforto por ver João e Diana juntos. O casal despede-se e sai para a rua, onde se cruza com Inês. João cumprimenta a ex-noiva com simpatia. Diana não gosta e acaba com a conversa. Já longe de Inês, Diana faz uma cena de ciúmes e deixa João apeado, vendo-a afastar-se num táxi que mandou parar. Refugia-se em casa de Catarina e confessa à amiga que está verdadeiramente apaixonada por João. Este regressa a casa, vivendo um turbilhão de sentimentos e num impulso telefona a Inês que fica surpreendida com a chamada.

João diz Inês que está a ligar-lhe fora de horas para pedir desculpa pela reacção azeda que Diana teve quando se cruzou com ela. Inês desvaloriza o incidente e, apesar de surpreendida com a chamada do ex-noivo, consegue manter a calma durante a conversa. João termina confessando que gostou de a rever. Inês retribui a simpatia. Ambos permanecem pensativos quando desligam os telefones.

Diana confessa a Catarina que preferia não se ter apaixonado tanto por João e garante que não permitirá que ninguém lho roube. Diana recebe, entretanto uma chamada de Ricardo e disfarça, dizendo à amiga que João lhe está a ligar, mas que falará com ele mais tarde. Furiosa dirige-se a casa de Ricardo e termina tudo com ele. O patrão da Ioiô responde que não é tão fácil livrar-se dele e mostra a Diana um DVD em que os dois aparecem a fazer amor, ameaçando entregá-lo a João. Diana contra-ataca e diz que se Ricardo fizer isso ela entregará a João a pasta com os documentos do negócio do Panamá, que provam a sua culpa no desvio de dinheiro da empresa de brinquedos. Ricardo fica estarrecido ao perceber que está nas mãos de Diana.

Francisca conta a João que Vicente traiu Rita com a filha do caseiro da herdade e acrescenta que o genro a desiludiu. João não encontra uma explicação para o deslize do cunhado.

Domingos mostra-se disposto a deixar a herdade depois do que Sandra fez. Rita responde que ele não tem qualquer responsabilidade nas asneiras da filha, garantindo que não o quer despedir. Sandra chega nesse instante e Rita avança para a conversa séria com a empregada, confrontando-a com a traição cometida. Sandra responde que tinha esperança que Vicente a levasse com ele para a grande cidade, mas a patroa não fica satisfeita com a justificação. Sandra deixa escapar que tenciona deixar a herdade. Quando fica sozinha, Rita pode finalmente chorar.

Diana pede desculpa a João pela reacção exagerada que teve no reencontro com Inês, justificando-a com o medo que tem de o perder. O médico esconde que falou sobre o incidente com a ex-noiva e garante que nunca abandonará Diana.

Inês conta a Eunice que João lhe ligou a pedir desculpa pelo incidente com Diana, mostrando-se decidida a seguir em frente com a sua vida, deixando para trás a sua relação com o médico. Tiago interrompe a conversa e confessa-se animado com a primeira conversa que teve com o psicólogo para se livrar do vício do jogo, acrescentando que já começou a procurar emprego. Eunice sugere ao filho que trabalhe no restaurante, proposta que ele decide encarar, para surpresa e incómodo de Inês.

Isabel chama a atenção de Luís para que se despeça de David antes de ir trabalhar. Luís acusa a mulher de dar ouvidos à nova empregada e frisa que essa é uma postura que nunca dá bom resultado. A relação entre ambos está à beira da ruptura e Isabel teme que o filho venha a sofrer com isso.

Manel surpreende Catarina, oferecendo-lhe um ramo de margaridas e um convite para o pequeno-almoço. Como prémio recebe um beijo apaixonado.

Rita não dá qualquer hipótese de reconciliação a Vicente e obriga-o a deixar a herdade. Francisca nem se consegue despedir do genro, tão revoltada que está com a traição que ele cometeu. Sandra persiste nas suas intenções e atravessa-se à frente do carro de Vicente. Senta-se ao lado dele e pede-lhe que a leve consigo para Lisboa. Vicente expulsa-a, zangado. Sandra sai do carro mas sussurra que ele não vai livrar-se dela tão facilmente.

Luís continua a pressionar Manel na Ioiô como forma de se vingar por ter perdido Catarina para o seu subordinado. Gabriela fica ainda mais nervosa quando interpela Ricardo para falar com ele e não é atendida. Telefona a Lourenço que lhe aconselha calma e também que troque o desejo de tomar calmantes por um simples chá, para não prejudicar a gravidez. Entusiasmado pela paternidade, Lourenço começa a criar uma forte empatia com um casal de clientes que desejam comprar-lhe uma casa.

Armando continua deprimido por ter sido obrigado a vender o aterro, enquanto Gi está deprimida com a falta de notícias de Bernardo.

Liliana anuncia a Zé e Tremoço que têm um novo cliente e que para o receber é necessário transformar a sala em escritório.

César junta André com Liliana na mesa do café, para afastar o desconhecido de Marisa. Tremoço e Zé não gostam de ver a sua paixão comum à conversa com o rapaz.

Álvaro dinamiza o protesto dos comerciantes contra a venda do mercado. Quando regressa ao trabalho percebe que César espalhou o caos no café, mais empenhado em empurrar Liliana para os braços de André do que a atender os clientes.

Diana cozinha o almoço para Graciete e João. A mãe adoptiva agradece o apoio, sem desconfiar que foi Diana que quase a levou à morte.

Gi insiste em empurrar Inês para os braços de Bernardo. No entanto, a patroa do M confessa a Isabel que ainda não esqueceu João.

Ricardo força Gabriela a desempenhar tarefas que não são da sua competência, ameaçando despedi-la com justa causa se recusar o trabalho. Vicente chega nesse instante e diz a Ricardo que tem de deixar a empresa de brinquedos pois vai divorciar-se de Rita.

Tiago é convidado por Jaime a trabalhar com ele na cozinha do restaurante M. Aceita avisando que não percebe nada do assunto. Inês e Eunice ficam esperançadas que este novo desafio sirva para que Tiago mude de vida.

Álvaro corre com as amizades falsas de Marco, mas antes já o filho tinha feito o mesmo, reclamando ao pai mais confiança.

Sandra aparece na Ioiô, mas é rejeitada por Vicente que a deixa a falar sozinha, culpando-a por inteiro por se estar a divorciar de Rita. Atento à desgraça alheia, Luís convida a rapariga para tomar algo e dá-lhe dinheiro para alugar quarto numa pensão, com a ideia de se aproveitar dela e cobrar o favor.

Orlando pede desculpa a Rita por não ter contado que Sandra andava enrolada com Vicente. Domingos surge entretanto, exibindo descorçoada uma carta de despedida a dizer que não voltará mais à herdade.

Diana recebe um envelope contendo a fotografia do brinco que Henrique lhe arrancou quando ela estava a matá-lo. Diana fica nervosa e tenta esconder esse estado de espírito de Graciete e João, que a olham com curiosidade para saberem do que se trata.

Diana disfarça a sua perturbação por ter recebido a fotografia do brinco que Henrique lhe arrancou antes de morrer, dizendo a João e Graciete que se trata de uma encomenda que há muito esperava. Graciete desconfia que algo não está bem mas João despede-se da namorada sem se aperceber da sua ansiedade.

Eunice está radiante por Jaime ter recebido Tiago de braços abertos, aceitando tê-lo como seu ajudante de cozinha. Inês mostra-se esperançada em que o irmão entre no bom caminho, mas pede à mãe que não condescenda se ele voltar a ter deslizes.

Gabriela acusa a pressão que Ricardo lhe tem imposto na Ioiô e sofre uma subida de tensão. È socorrida por Manel e Luís no preciso momento em que Lourenço entra na sala onde a mulher está caída. Lourenço fica em pânico mas Luís reaje e chama uma ambulancia. Ricardo sai do gabinete e assiste ao desenrolar dos acontecimentos, sem se manifestar. Gabriela é assistida no hospital e o médico decreta que tem de permanecer em repouso absoluto. Ela não quer cumprir a ordem com medo que Ricardo a despeça. No entanto Lourenço fá-la esboçar um sorriso frágil ao revelar que já vendeu uma casa e agora vai tomar conta dela e do bebe que espera.

Adelaide provoca Ricardo dizendo ao filho que está a beber gin, quando na realidade está a tomar chá. O filho não gosta que ele o inquiete desta forma e fica agastado com ela. Adelaide pede-lhe que Ricardo a poupe ao discurso que já ouviu do marido nos últimos dias. A essa hora, Gastão pede a João que convença a tia a tratar o problema de alcoolismo, recorrendo à ajuda dos alcoólicos anónimos.

Diana vagueia perturbada pelas ruas de Lisboa e começa a ter a ideia de avista Henrique. Tenta contrariar essa visão murmurando que ele está morto.

Fátima e Catarina visitam Graciete que lhes garante estar prestes a retomar o trabalho no mercado, pois não tem feitio para estar fechada em casa. Filipa regressa da escola com Marisa que diz a Graciete que comprou comida feita para o jantar. Perante a satisfação da florista, Filipa volta-se para a mãe e diz que já estava à espera que Graciete ficasse contente por ela não cozinhar. O mulherio sorri perante a piada da criança, enquanto Marisa se finge ofendida com a filha.

César põe tanto perfume que enjoa Liliana, Zé e Tremoço. Justifica que vai jantar com Marisa e por isso tem de aparecer cheiroso.

Álvaro confessa a Fátima que ficou orgulhoso de Marco, quando o filho correu com dois ex-amigos indesejáveis. Fátima faz ver ao marido que Marco mudou e que tem confiar mais nele.

Luís despede Celeste, irritado porque a ama de David o avisa que o filho precisa da atenção dos pais, para além de alertar para a instabilidade emocional em que a criança vive, receando que eles discutam. Quando Isabel chega a casa fica furiosa com a atitude do marido e diz que se vai deitar, para não haver outra discussão. Luís não lhe liga, revelando todo o seu egoísmo e indiferença.

Manel e Catarina jantam juntos em clima de grande cumplicidade. O criativo da Ioiô confessa que já ultrapassou o trauma pela perda de Alice e garante estar muito feliz com ela, apesar das pressões que tem sofrido de Luís. Manel e Catarina brindam ao amor. Progressivamente o clima de romance aumenta e acabam pela primeira vez na cama.

César chega a casa de Graciete e António para jantar e leva consigo uma garrafa de vinho, uma boneca para Filipa, que se agarra a ele e o beija na bochecha, radiante com a oferta. Marisa aparece deslumbrante e deixa César maravilhado. Tanto que até se atrapalha oferecendo-lhe o vinho, em vez das flores que lhe comprou. Todos riem bem dispostos da sua atrapalhação. O jantar decorre da melhor forma mas César fica desiludido porque, terminada a refeição, Marisa obriga-o a ir embora, dizendo que voltaram ao principio do namoro e por isso ele vai ter de esforçar-se para voltar a passar as noites com ela.

Vicente procura o apoio de João para tentar reconciliar-se com Rita mas o cunhado diz que está do lado da irmã e censura-o pela traição que cometeu, aceitando os avanços de Sandra. Na herdade, Rita continua muito abalada e magoada com o marido, apoiada no abraço materno de Francisca.

Inês provoca Isabel dizendo que notou uma grande empatia entre ela e Jaime. A amiga nega qualquer interesse no chef do restaurante. Já Inês confessa que perdoou a João por tê-la trocado por Diana e garante que gostava de saber a razão porque ela a odeia.

De regresso a casa Inês é fria com Tiago e diz ao irmão que um dia, se ele mudar, talvez consiga perdoar-lhe pelo mal que causou. Depois refugia-se no quarto olhando uma fotografia em que aparece com João e não evita que as lágrimas apareçam nos seus olhos.

Diana continua atormentada com a fotografia que recebeu e diz a João que prefere ir dormir em casa. O médico acaba por convencê-la a ficar, acarinhando-a. Na manhã seguinte Diana finge-se recomposta e agradece ao noivo os seus cuidados.

Graciete diz a António que já não quer contar que Diana não é sua filha, confiando que a rapariga está a mudar. Graciete segue para o M e leva consigo flores para oferecer a Eunice. Como esta não está, deixa-as com Inês. Ao sair do restaurante, Graciete cruza-se com Silvério Roque, o bombeiro com quem falou sobre o acidente que na infância separou Diana dos pais verdadeiros. O bombeiro vai conversar com Inês, relembrando a tragédia que também a afectou, frisando que o caso tem despertado muita atenção, até da mulher que acabou de sair e de uma jornalista que igualmente o visitou para recolher informações. Inês começa a ficar perturbada e vai buscar uma fotografia de Diana, confrontando Silvério com ela. O bombeiro confirma que se trata da jornalista que lhe foi fazer perguntas sobre o desastre que aconteceu no rio. Inês fica com o sangue gelado.