Laços de Sangue - 9 a 15 de janeiro

Ricardo é encostado à parede por Diana que diz estar disposta a dar-lhe um tempo para pensar, de que lado está. O tom ameaçador de Diana deixa Ricardo sem reacção.

Com Ricardo controlado, Diana regressa a casa e, perante o estado débil de Conceição consegue que ela beba mais um chá carregado de veneno.

Eunice confessa a Gi que está preocupada com o vício de Tiago pelo jogo.

Tiago joga e mostra-se apreensivo com a sorte que tem.

Rita tem a honra de provar as primeiras gotas de azeite produzido na herdade. Orlando explica o processo de fabricação. Vicente e Francisca comentam que o stress de Rita voltou.

Depois de ter sido ameaçado por Diana, Ricardo desabafa com Gastão, dizendo que está num dos tais dias em que precisa de uma bebida. Adelaide, já meio embriagada saúda a presença do filho para jantar, mas logo se queixa que nem ele nem Gastão lhe prestam a atenção que necessita.

Gabriela e Lourenço vêem as fotografias que tiraram durante a curta estadia em Angola. Gabriela lamenta não ter conseguido encontrar emprego e lamenta ter de regressar à Ioiô, continuando a suportar as exigências criminosas de Ricardo.

Alheio às ameaças de Luís, Manel leva Catarina a jantar ao M. No entanto dá-se conta que comete um erro obrigando a amiga a reencontrar Isabel, que é relações públicas do restaurante.

João está sozinho em casa, por ter toda a família no Alentejo. Diana aproveita a oportunidade para passar a noite com ele, alimentando-lhe o apetite para o casamento.

Sandra força Vicente a assumir a relação dos dois, vincando que é o passo certo se nenhum dos dois está contente com a vida que leva. Vicente fica muito abalado com a crueza das palavras de Sandra.

Isabel comenta com Inês que, tanto Diana como Catarina, são duas oportunistas, interessadas em ficar com os homens das outras. Inês concorda, respondendo que pelos vistos estão a conseguir.

Tremoço prefere preguiçar, enquanto Liliana e Zé se esforçam por definir o plano que leve César a reconciliar-se com Marisa. César avisa que esta é a última oportunidade que lhes dá. Conscientes de que a comida começa a escassear, Liliana e Zé tentam tudo por tudo para que o plano dê certo.

Álvaro e Fátima partilham momentos de ternura, felizes porque Marco está a mudar de comportamento e já consegue ter aproveitamento escolar. Fátima confessa ao marido que o ambiente na fábrica está cada vez pior desde que ela e Catarina deixaram para as operárias o trabalho de gestão.

Manel beija Catarina mas a perda ainda recente de Alice não lhe permite avançar mais além. Fica o compromisso de se encontrarem noutra ocasião. Quando fica sozinha, Catarina liga a Diana para partilhar o seu momento de felicidade. Diana comenta com João que Manel e a amiga estão a dar-se às mil maravilhas. O médico defende que Manel já merece ser feliz depois de Alice ter sido assassinada.

Isabel tenta fazer conversa com Luís depois de regressar do trabalho no M, mas o marido recebe-a com frieza. O clima de tensão mantém-se na manhã seguinte, quando Isabel diz que terá de ser Luís a ir buscar David à escola, pois ela tem de trabalhar durante a tarde.

Graciete continua a não querer ir fazer exames médicos apesar da insistência de António e Marisa. O marido proíbe a florista de ir trabalhar e decide ir ele próprio tomar conta da banca das flores no mercado.

Eunice percebe que Tiago não dormiu em casa e tem um choque, ao descobrir que o filho não foi uma única vez ao psicólogo e tem andado a enganá-la. Gi acaba por apoiá-la no desgosto, apesar de estar a viver o drama do princípio da depressão de Armando, que está obrigado a vender a sua lixeira.

João partilha emocionado com Diana o visionamento de um DVD em que Henrique toca piano. O médico ignora que o pai foi morto às mãos da sua noiva, que se mostra muito compreensiva com o facto de João guardar uma grande mágoa pelo facto de Henrique ter abandonado a família.

Gabriela faz frente a Ricardo e recusa-se a assinar mais documentos falsos. O patrão fica sem reacção perante a atitude da sua directora financeira. Manel repara que Gabriela saiu do gabinete de Ricardo muito perturbada, mas dá-lhe espaço.

Álvaro surpreende César a ensaiar o seu papel de herói para reconquistar Marisa e o empregado disfarça, dizendo que está a testar a sua vocação para o teatro amador.

Numa das mesas, Catarina confessa a Fátima que está a ficar apaixonada por Manel. As amigas conversam também sobre a fábrica, lamentando que as colegas estejam a delapidar-lhe as finanças.

Gastão liga a Armando e conta que já tem um comprador para o aterro. O empresário fica ainda mais deprimido.

Jaime aconselha Isabel a falar com o marido se sente que a relação está a ficar desgastada. No entanto, o chef do M é movido pela admiração que começa a sentir pela colega.

Diana recebe uma chamada anónima quando prova o vestido de noiva acompanhada de Catarina. Do outro lado da linha ouve, petrificada, a sinfonia que Henrique tocava no DVD a que assistiu com João.

Diana fica em pânico depois de receber a chamada em que apenas escutou o tema que Henrique tocava ao piano. Tomada pelo medo, liga a João e fica ainda mais preocupada ao perceber que não foi ele o autor do telefonema misterioso. Disfarça o nervosismo, mas não evita que Catarina perceba a sua ansiedade. Diana refugia-se em casa apoiada pela amiga que lhe leva um copo de água para a acalmar. Diana justifica o episódio com a ansiedade que o casamento lhe está a provocar. António mostra-se desanimado pelo facto da doença ter atingido as mulheres da família.

Inês diz-se confiante no futuro do restaurante, depois das críticas positivas que os jornalistas fizeram na reabertura do M.

Orlando sente vontade de contar a Rita que Vicente anda enrolado com Sandra. No entanto perde a coragem e limita-se a dizer que tem de encontrar uma rapariga que esteja disposta a gostar dele, tal como ele gosta da filha do caseiro.

João vai ao mercado e diz a António que deve obrigar Graciete a fazer as análises que ele prescreveu. Depois pede-lhe que arranje dois ramos de flores. Um que ele quer oferecer a Diana e o outro que quer que António ofereça a Graciete. Sheila aproxima-se e pede a António que lhe deite um olho à banca, para ela dar um pulinho ao café. Marisa ouve a conversa e teme que a rival se vá meter com César. Este recebe instruções sobre o que terá de fazer para reconquistar a mulher e diz a Sheila que será Álvaro a atendê-la, porque ele está ocupado.

As operárias percebem que só tem feito asneira e pedem a Fátima que regresse à gestão da fábrica. Ela impõe como condição falar primeiro com Catarina para que a acompanhe.

Muito contrariado, Armando decide vender o aterro e o centro de abate para pagar a multa. Gi abraça o marido que a beija apaixonado, aproveitando para a apalpar. Gastão vira a cabeça para o lado, constrangido com esta intimidade.

Luís esquece-se de ir buscar David e o filho deixa a escola sozinho. Perde-se nas ruas de Lisboa e é encontrado pela polícia que o vai entregar a Isabel no restaurante. Luís chega entretanto, cheio de ansiedade. Isabel mostra-se dura e diz que só conversará com ele em casa. A discussão é dura e David acorda a chorar, implorando aos pais que parem de gritar, pois teme que Luís volte a sair de casa.

Fátima convence Catarina a voltar à direcção da fábrica, apesar de terem sido mal tratadas pelas colegas.

Rita mostra os rótulos e as garrafas de azeite da herdade e nem repara nas provocações que Sandra faz a Vicente.

Ricardo liga a Diana e como ela não atende deixa uma mensagem pedindo desculpa pela sua reacção, jurando que só confia nela e que a ama. Diana murmura que não está com paciência para aturar idiotas.

António, para animar Graciete diz que a substitui muito bem a fazer arranjos de flores no mercado. Diana está de saída e o pai conta-lhe que João esteve no mercado, exigindo que Graciete vá fazer os exames que ele passou. Diana disfarça a apreensão, mas Graciete percebe que ela não está muito preocupada com o seu estado.

Diana disfarça a tensão que está a viver ao chegar a casa de João. Evidencia um falso contentamento quando o noivo lhe oferece as flores que António preparou, mas fica apreensiva quando João insiste que se for preciso leva Graciete para fazer análises.

Eunice finge acreditar nas mentiras que Tiago conta e até lhe dá mais dinheiro. O filho não faz ideia de que a mãe já sabe que ele gasta o dinheiro no jogo, em vez de ir ao psicólogo para acabar com o vício.

Ricardo pega fogo à Ioiô para eliminar as provas de fraude que o incriminam.

Diana deixa João em choque ao revelar que Graciete e António não são os seus pais verdadeiros.

Diana conta a verdade pela metade a João, dizendo que António e Graciete não são os seus pais biológicos, mas escondendo que é filha de Eunice e irmã de Inês. A falsa fragilidade que demonstra faz com que João fique ainda mais apaixonado, pensando que Diana é mesmo uma vítima do destino.

Ricardo finge-se surpreendido quando o avisam que a Ioiô está em chamas, com o fogo que ele próprio ateou.

Francisca também é alertada e telefona a João que na companhia de Diana acorre á empresa. Ricardo mostra-se tenso por vê-los juntos, mas consegue disfarçar o incómodo. Diz a João que só o arquivo ficou destruído, bem como os registos da contabilidade, apontando um curto-circuito como causa do incêndio. Sem que João perceba, Diana esboça meio sorriso, mostrando a Ricardo que percebeu ter sido ele o responsável pelo incêndio.

Francisca sossega Rita e Vicente, dizendo que não há necessidade de voltar a Lisboa, pois João está a tomar conta de tudo e a empresa pode continuar a funcionar.

Ricardo promete a João enviar-lhe o relatório com a peritagem dos bombeiros e mal consegue disfarçar o ódio que sente ao ver o primo afastar-se abraçado a Diana.

Rita assiste orgulhosa abraçada a Vicente à apanha da azeitona na herdade, explicando ao marido que vai obter azeite da melhor qualidade. Empolgada pelo momento, Rita beija Vicente sob o olhar desconfiado de Orlando.

Francisca conversa com Sandra e sente-se cativada pela simpatia da rapariga.

Diana despede-se de João certificando-se que ele não tem qualquer desconfiança para com ela. A seguir liga a António dizendo que faz questão de o acompanhar quando ele for com Graciete fazer as análises. A mãe sente-se cada vez pior, ignorando que está assim devido às doses de veneno que Diana lhe tem misturado com os alimentos.

Eunice esconde de Inês que o seu desânimo é provocado por Tiago, que não para de jogar, em vez de tratar o vício.

Luís e Isabel disfarçam o mau ambiente que existe entre os dois para não preocuparem David. O pai abraça-o e promete que vai contratar a melhor ama para tomar conta dele.

Gabriela incentiva Lourenço a vender casas, agora que Bernardo não está por perto. O marido promete esforçar-se para fazer entrar dinheiro em casa.

Gabriela fica desconfiada que foi Ricardo a provocar o incêndio na Ioiô. Ela lança-lhe um olhar carregado de raiva, mal digerindo as questões que ela coloca.

Fátima e Catarina voltam à gestão da fábrica mas avisam as colegas que vão ter de devolver o dinheiro que receberam para pagar aos fornecedores.

Adelaide tenta reaproximar-se de Gastão mas é tão amarga nas palavras que o marido sai porta fora, sem paciência para continuar a conversar.

Gi não resiste e chora depois de assinar os papeis do divórcio. Armando esforça-se por enfatizar que se trata apenas de um divórcio fingido, para que ela não seja responsabilizada pelas suas dívidas.

Inês mostra-se penalizada ao saber do incêndio na Ioiô. Isabel muda de assunto e revela que está a fazer com Luís um esforço para não perturbar David.

Diana liga a Ricardo e provoca-o dizendo que foi uma grande coincidência ter ardido na empresa o arquivo e todos os documentos da contabilidade. Gabriela interrompe a conversa questionando Ricardo, desconfiada com a origem do fogo. Ele aparenta calma, escondendo que provocou intencionalmente o sinistro.

Luís contrata Celeste, a ama que vai tomar conta de David.

Manel combina jantar em casa de Catarina.

Fátima pede e consegue o apoio de Álvaro para voltar à direcção da fábrica. César exaspera o patrão ao pedir mais uma vez para sair durante uns momentos, pois Liliana diz que está na hora de desempenhar o papel de herói para reconquistar Marisa.

Graciete finta Diana e vai sem ela, mostrar a João o resultado das análises que fez. O médico fica preocupado quando Graciete lhe começa a contar que Diana não é a pessoa que ele pensa.

João interrompe o discurso de Graciete dizendo que já sabe que ela e António não são os pais de sangue de Diana. A surpresa de florista é grande, mas não insiste com o assunto, uma vez que João diz que está a par de tudo e que, mesmo assim, mantém a vontade de casar com Diana. Ao interromper Graciete, João perde a oportunidade de saber que Diana é irmã de Inês e filha de Eunice. Quando chega a casa, Diana não encontra os pais e liga a António. Fica furiosa ao saber que Graciete decidiu ir mais cedo ao consultório de João. Com receio de que possam ter conversado, parte que nem um furação ao encontro dos pais. Apesar de ser bem recebida por João, regressa a casa ansiosa por não saber a conversa que ele teve com Graciete. Diana consegue finalmente falar com João, Fica desagradada, pois o noivo garante que Graciete não está bem, mas ele vai curá-la. Na manhã seguinte tenta, em vão, saber junto de António o teor da conversa entra a mãe e o noivo.

Eunice segue Tiago até à casa de jogo e confirma, com os seus próprios olhos, que o filho gasta no vício o dinheiro que ela lhe dá para as consultas no psicólogo. Com lágrimas nos olhos, Eunice vai embora, seguida por Tiago que lhe implora mais uma oportunidade. Eunice faz das tripas coração e consegue ignorá-lo, abandonando Tiago no meio da rua. Já em casa, Tiago reafirma que precisa de ajuda para se tratar, mas a mãe não verga e diz que jamais acreditará nele. Gi visita Eunice e esforça-se por reconfortá-la.

Tremoço e Zé simulam o rapto de Marisa, que arrastam para um armazém. César aparece para a salvar, com estava previsto, fingindo bater em Tremoço e Zé. No entanto, a encenação corre mal, pois quando César liberta Marisa esta precipita-se sobre os raptores e arranca-lhes os capuzes da cabeça, descobrindo a farsa. Furiosa com César, dá-lhe uma estalada. Ele conta todos os esforços que fez para a reconquistar mas ela faz-se de forte, não deixando perceber que está muito orgulhosa do companheiro. César afasta-se, derrotado e a pensar que perdeu Marisa para sempre.

António chama Marisa à razão e faz-lhe ver que se César tem feito tudo para a reconquistar, é porque a ama de verdade. Marisa reconhece que está muito confusa.

Álvaro pergunta a César a razão de tanta demora. O empregado conta-lhe que fracassou ao tentar uma ultima jogada para reconquistar a mulher. O patrão recomenda-lhe que se concentre no trabalho para esquecer o desgosto de amor.

Marisa acaba por reflectir e decide ir falar com o marido a casa de Tremoço. Diz que ele provou estar disposto a tudo para tê-la de volta e assim, está também ela disposta a recomeçar a vida a dois. Marisa e César beijam-se apaixonadamente, sob o olhar embevecido de Liliana, Zé e Tremoço.

Manel janta em casa de Catarina num clima de grande cumplicidade. A despedida é tímida e desajeitada mas o casal acaba por se beijar. Manel fica atordoado, enquanto Catarina fecha a porta com o coração a irradiar felicidade.

Gi tenta convencer Inês a voltar para casa, vincando que a mãe precisa dela, cansada das diabruras de Tiago.

Rita está eufórica com a produção de azeite. Francisca vê com agrado que agora a filha está realizada.

Adelaide liga para Gastão e fica furiosa quando ele diz que está no Porto e não vai dormir a casa. Adelaide refugia-se na bebida para compensar a ausência do marido.

Jaime sensibiliza Isabel, oferecendo-lhe uma sobremesa que fez especialmente para ela levar para casa. O chef assegura que o doce ajuda a suavizar os problemas.

Isabel questiona Luís sobre a empregada que ele contratou para cuidar de David. Luís sente-se criticado e o casal volta a trocar palavras azedas.

Inês volta para casa para ajudar Eunice a lidar com o desgosto que Tiago lhe provocou. Eunice abraça a filha, emocionada. Ao pequeno-almoço, Inês diz à mãe que vai ajudá-la a lidar com o problema. Tiago fica muito tenso com o regresso da irmã a casa.

Conscientes do perigo que a fábrica corre, as operárias devolvem os seus ordenados, deixando Fátima e Catarina um pouco mais tranquilas.

Gabriela chega à empresa e verifica que não tem nada em cima da secretária. Confronta Ricardo que lhe sorri cinicamente, dizendo que está a pensar em novas funções para lhe atribuir no futuro. Gabriela não consegue disfarçar a tensão.

Gastão entra em casa e é fica em pânico ao encontrar Adelaide caída e inanimada. O advogado chama o INEM e fica a saber que Adelaide está em coma alcoólico.

Graciete trata Diana com grande frieza quando ela pretende ajudá-la. A filha contém a raiva mas insiste em fazer-lhe o pequeno-almoço. Desta vez o ódio sobrepõe-se à razão e Diana aumenta a dose de veneno, murmurando que não permitirá que Graciete estrague o seu sonho. A mãe bebe o chá e estranha o sabor. De seguida, reconhece que tem sido dura e pede desculpa a Diana, garantindo que aprova o seu casamento e estará sempre ao seu lado para a ajudar. Diana começa a ficar apreensiva pois Graciete está cada vez mais indisposta e ela não pode desfazer o erro que cometeu. Graciete entra em convulsões e tomba inanimada. Diana fica apavorada, sem conseguir reagir.

Diana está em pânico e liga a João gritando que precisa de ajuda, pois Graciete está com convulsões. Mente ao noivo dizendo que não encontra explicação para o que está a acontecer. O médico diz-lhe que chame uma ambulancia, instrução que Diana segue à risca.

Inês diz a Tiago que não voltou para casa por ele, mas sim para ajudar a mãe e garante que só o ajudará, quando ele quiser ser ajudado. Tiago faz-se de vítima mas a irmã não entra no jogo e redobra a dureza das críticas. Eunice põe cobro à discussão e quando Inês sai para o restaurante, pergunta a Tiago se foi ele quem roubou o relógio de ouro que pertencia ao avô. Tiago é obrigado a confessar e Eunice garante-lhe que vai ter de mudar muito para lhe reconquistar a confiança perdida.

Os médicos recomendam repouso absoluto a Adelaide e aconselham Gastão a arranjar ajuda para tratar o alcoolismo da mulher. O advogado começa a ficar muito preocupado com a saúde de Adelaide.

Isabel lamenta que a relação com Luís esteja cada vez mais degradada. Inês sofre depois de mais uma discussão com Tiago. Jaime entra no restaurante e tenta elevar-lhes o moral com a sua boa disposição. O chef vai para a cozinha e Isabel olha-o, pensativa.

Ricardo recebe uma chamada de Gastão alertando-o para o problema de saúde de Adelaide e sai à pressa da Ioiô. Manel estranha que Gabriela esteja sentada à secretária sem computador e sem fazer nada. A directora financeira está tentada a contar o seu conflito com Ricardo mas teme retaliações. Assim que pode liga a Lourenço e conta que o patrão a retirou de funções para se vingar. Lourenço recomenda-lhe calma para não prejudicar a gravidez.

Armando exaspera Gi, pois diz que o universo está do seu lado, uma vez que a venda do aterro foi adiada por um dia. Gi está mais preocupada em falar de Bernardo, que escreveu aos pais, dizendo que o trabalho no cruzeiro está a correr bem.

Diana aguarda ansiosa, na companhia de João, noticias sobre a saúde de Graciete que está a ser assistida no hospital. Após uma dolorosa espera o médico diz que Graciete já está fora de perigo, acrescentando que o resultado das análises vai revelar o que se passou. Diana fica preocupada, temendo que se descubra que andou a envenenar a mãe.

Depois de se reconciliar com Marisa, César trabalha com tal eficiência no café, que deixa Álvaro pasmado. O patrão conclui porém que o sol é de pouca dura pois César volta a pedir para sair durante uns momentos, Vai ajudar Marisa que para além do seu trabalho está também a tomar conta da banca de Graciete. Sheila fica louca de ciúmes ao perceber que Marisa e César voltaram a entender-se.

Tremoço mostra-se confiante no sucesso da Missão Impossível em novos serviços, depois do êxito alcançado com César. Liliana e Zé não estão tão certos.

Fátima e Catarina respiram de alívio, pois conseguiram reunir o dinheiro necessário para pagar aos fornecedores da fábrica.

Eunice pede desculpa a Inês por ter tomado o partido de Tiago e Diana contra a filha.

Ricardo humilha Gabriela, dando-lhe o documento da peritagem dos bombeiros para arquivar, ao mesmo tempo que vinca que o incêndio na Ioiô se deveu a um curto-circuito.

Luís fica muito irritado ao ouvir uma conversa telefónica entre Manel e Catarina.

Catarina confessa a Fátima que está a gostar muito de Manel e que ficou com as pernas bambas quando ele a beijou.

Isabel, ainda um pouco apreensiva, acerta pormenores com a nova ama de David.

Diana sonda João tentando perceber se ele tem algum palpite sobre a doença de Graciete. Ao mesmo tempo que fala, vai olhando o frasco de veneno que deu à mãe.

Orlando vê Sandra a agarrar Vicente. Sandra disfarça mas Orlando deixa-a assustada ao revelar que sabe tudo o que se passa entre ela e o marido da patroa.

Vicente fica por momentos com orlando na sala e sugere-lhe que se atire de cabeça para o namoro com Sandra. Orlando sente-se gozado e bate em Vicente que fica a sangrar do nariz. Sandra chega nesse instante e tenta pôr cobro à briga. Orlando dá mais um murro a Vicente, irritado pelo descaramento com que ele nega o envolvimento com Sandra. Rita entra na sala alertada pela confusão. Todos ficam encabulados sem puderem explicar que Vicente a traiu com a filha do caseiro.

Inês decide falar com Tiago. Eunice teme que os irmãos voltem a desentender-se, mas Inês consegue que Tiago prometa esforçar-se para mudar.

Ricardo e Gastão dizem-se dispostos a ajudar Adelaide a largar o vício do álcool. Ela diz, arisca, que vai pensar nas sugestões deles.

António chega esbaforido a casa e sai de imediato para o hospital para visitar Graciete. João conversa com o médico seu colega e fica de boca aberta ao saber o resultado das análises. João abeira-se de Diana e António e, ainda mal refeito do choque conta-lhes que Graciete foi envenenada. Diana é obrigada a fingir-se surpreendida e também chocada, para não se denunciar.

Diana começa a ter medo de ser descoberta por ter envenenado Graciete, pois João avança que o hospital já denunciou o caso à polícia. António garante que a mulher não tem inimigos, enquanto Diana se mostra incrédula com a situação para afastar de si qualquer suspeita.

Sandra critica Orlando por ter batido em Vicente, mas o rapaz defende-se dizendo que a culpa é apenas dela e do marido de Rita que se envolveram, enganando toda a gente. Domingos entra em casa e percebe que há discussão. Orlando sai zangado e Sandra engana o pai, dizendo que nada se passa. Domingos fica desconfiado. Vicente fica entre a espada e a parede, pois Rita exige que ele lhe dê explicações sobre o facto de Orlando lhe ter batido. Vicente tenta esquivar-se mas Francisca que chega entretanto, exige que o comportamento de Orlando seja punido, nem que seja com o despedimento. Como o marido foge da situação, Rita garante que vai tirar tudo a limpo com o seu colaborador, deixando claro que não quer continuar a trabalhar com uma pessoa agressiva.

João diz que quer levar amostras dos produtos que Graciete tem usado nas limpezas para tentar perceber como foi envenenada, Diana vai concordando com todas as sugestões para não levantar suspeitas. Mostra-se muito carinhosa, especialmente com António, quando o pai lhe agradece todo o apoio que tem dado nesta hora difícil.

Inês conta a Eunice que decidiu dar uma oportunidade a Tiago para que o irmão consiga endireitar-se. Este surge vindo do quarto e diz que vai à psico-terapia. Eunice diz que vai acompanhá-lo, apoio que o filho não recusa. Inês assiste com carinho ao abraço dado pela mãe e pelo irmão.

Diana colabora pela manhã com João na recolha de amostras de detergentes na cozinha de Graciete.

Eunice volta a sentir os ventos da felicidade ao tomar o pequeno-almoço com Inês. Calha em conversa estranhar que Graciete não tenha aparecido para fazer a habitual entrega de flores no restaurante.

João chega ao mercado acompanhado por Diana. O casal vai recolher amostras dos detergentes que Graciete tem usado na sua banca de flores. João interrompe a discussão de Marisa e Sheila, que já não estão separadas pelas caixas de fruta. Sheila não resiste a lançar alguns piropos ao médico, enquanto Marisa faz questão de frisar que está outra vez de bem com César. Diana finge ter uma tontura para ficar sozinha junto da banca da mãe. João vai buscar algo para ela comer ao café, julgando que a noiva está em fraqueza.

Rita e Francisca perguntam a Domingos se Orlando é pessoa de se meter em confusões. O caseiro fala de uma pessoa irrepreensível e fica chocado ao saber que o engenheiro agrediu Vicente. Sandra mente ao pai, dizendo que não sabe de nada, enquanto Rita decide falar com Orlando para perceber o que o levou a bater no marido.

Manel convida Catarina para ir ao teatro mas Luís, apercebendo-se disso, dá-lhe trabalho extra para que ele falhe o compromisso. Catarina não se importa e diz a Fátima que se não pode ser desta vez. Ficará para a próxima.

Liliana estimula Tremoço e Zé a terem ideias para a Missão Impossível, tentando rentabilizar o sucesso que a empresa teve com César. Este, no café, dá cabo da paciência a Álvaro só de pensar em dormir outra vez agarrado a Marisa.

André vai ao mercado e provoca ciúmes a César, pois Marisa diz que se ele quer voltar para casa tem de a reconquistar em pleno. Sheila, invejosa, vai provocando o casal, enquanto disputa igualmente as atenções de André.

Armando veste-se de preto no dia em que vai vender o aterro. Gi tolera a dor do marido.

Adelaide sente-se desamparada, porque não tem arte para conquistar sequer, a compaixão do marido.

Diana fica preocupada ao receber a chamada de João que lhe garante que as análises de Graciete têm prioridade, para se saber de onde surgiu o veneno.

Inês liga a António para saber das flores que Graciete não entregou no restaurante. Ao saber que a florista foi internada de urgência tem vontade de a visitar mas detém-se para não encontrar Diana. Isabel comenta que a verdadeira razão é João.

Liliana está cada vez mais atraída por André. Percebendo o perigo, Zé e Tremoço arrastam-na para fora do café.

Manel continua a sofrer a discriminação de Luís por estar envolvido com Catarina. Gabriela confronta Ricardo por não lhe dar que fazer na empresa e o patrão, cheio de cinismo sugere que, se não está contente, pode sempre ir embora.

Rita força a conversa com Orlando e é enganada por este que não tem coragem para revelar que ela foi traída pelo marido. Ingénua, Rita consegue que os dois homens apertem a mão, ignorando que Vicente a traiu com Sandra.

Armando, descorçoado, coloca um frasco de terra do aterro que acabou de vender, junto da fotografia de família. Gi opta por não contrariar o marido nesta hora depressiva.

Diana fica muito tensa quando João lhe diz que já foi identificada a substancia que envenenou Graciete.