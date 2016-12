Laços de Sangue - 26 de dezembro a 1 de janeiro

Diana finge-se muito abalada e continua a sua encenação, acusando Inês de lhe ter roubado o brinco que João lhe ofereceu, dizendo que ela não suporta vê-los juntos. Inês reage com violência e mete Diana na ordem. Mais tarde, Eunice diz a Diana que Inês não seria capaz de roubar fosse o que fosse.

Rita e João apoiam Francisca, que está destroçada por mais uma traição de Henrique. Para diminuir o desgosto, Francisca rasga uma fotografia de Henrique e a carta de despedida que ele lhe escreveu, ao mesmo tempo que se tenta convencer que vai conseguir esquecê-lo.

Adelaide bebe descontroladamente e ofende Gastão quando o marido regressa a casa, acusando-o de se ter casado com ela só para estar perto de Francisca. Irado com o que ouve, Gastão reconhece que ama Francisca e que vai lutar pelo seu amor. Adelaide bate de novo em Gastão, que se defende empurrando-a com violência. Gastão diz que agora pode pedir o divórcio, sem ter de lhe pagar um tostão, acrescentando que a partir de agora, o cozinheiro que a sustente.

David sofre com a indiferença de Luís, que não lhe presta a atenção necessária por estar demasiado absorvido pelo trabalho.

Jaime e Isabel comentam que Diana se excedeu ao acusar Inês de lhe ter roubado o brinco.

Filipa diz que Marisa ainda gosta de César e que é por isso que vai ao café fazer-lhe ciumes. Marisa e Graciete divertem-se com a conversa.

Tremoço, Zé e Liliana festejam quando são contactados por potenciais clientes.

Fátima fica feliz quando Marco mostra interesse em ir visitar a fábrica onde a mãe trabalha.

Bernardo incentiva Armando a contar a Gi que está em maus lençóis, por ter falsificado os rótulos das rações que colocou no mercado. O pai não esconde o medo que sente, adivinhando a reacção tempestuosa da mulher. Quando Gi fica a par da situação dá um valente raspanete a Armando.

Diana visita Ricardo e cheia de cinismo comenta o desaparecimento de Henrique, convicta de que ele não irá regressar. Ricardo, por seu lado, mostra-se preocupado com os danos que Tiago lhe pode vir a causar e diz que tem de tratar dele de outra maneira.

Ricardo anuncia que Manel é o vencedor do concurso para o melhor brinquedo de Natal. Luís fica à beira de um ataque de nervos, mas esconde o seu desagrado. Manel sorri-lhe, triunfante, e mais tarde pede-lhe desculpa por tê-lo acusado de sabotagem.

Perturbada pela discussão com Diana, Inês vagueia pela cidade e senta-se num banco de jardim para chorar as suas mágoas.

Álvaro troça de César que está em pânico com a possibilidade de Marisa o trocar por outro homem.

Fátima e Catarina estão apreensivas porque ainda não conseguem pagar os salários em atraso na fábrica.

André volta ao mercado para comprar na banca de Marisa. Sheila arde de inveja.

Diana conta a João a discussão que teve com Inês e consegue que o namorado tome o seu partido.

Ricardo descobre que Gabriela está grávida e ameaça fazer-lhe mal, caso ela não continue a roubar para ele.

Inês, vai à sala do restaurante e antes que Diana consiga desculpar-se, despede-a. Diana fica chocada e revoltada, enquanto Eunice não esconde a apreensão. Jaime e Isabel são surpreendidos com a decisão de Inês e trocam um olhar cúmplice.

Inês fica insensível aos apelos de Eunice e mantém a decisão de despedir Diana. Esta mostra-se devastada e esforça-se por demonstrar que está a ser vítima de uma grande injustiça. Quando abandona o restaurante, perante o constrangimento de todos, leva consigo as chaves do M. Depois de fazer uma cópia, vai a casa de Eunice devolver as chaves originais e aproveita para se vitimizar. Tiago chega entretanto e fica fascinado com Diana, ao mesmo tempo que lhe parece conhecê-la de algum lado. Ela lembra que já se haviam encontrado quando levou o vestido de noiva que Inês deveria ter usado. Durante a noite, Diana entra no restaurante e mistura produtos químicos no sal que Jaime utiliza nos cozinhados. Desta forma, dá mais um passo na sua vingança contra Inês.

Ameaçada por Ricardo e temendo pela vida do bebe que carrega no ventre, Gabriela decide partir com Lourenço para Luanda.

Ricardo, estranha não ver Gabriela no atelier, mas não suspeita que ela decidiu fugir.

Francisca confessa finalmente a João e Rita que o pai os abandonou da primeira vez, roubando-lhe uma antiga jóia de família para fugir com outra mulher.

Adelaide bebe sem controlo e incita Gastão a pedir o divórcio para se juntar de vez a Francisca. O marido irrita-se com Adelaide respondendo que ela lhe mete nojo e que está insuportável. Alcoolizada, Adelaide decide ir ao M desabafar com Jaime por mais uma crise conjugal, mas o cozinheiro não está para a ouvir a falar do marido e deixa-a a beber sozinha.

Armando fica sem pinga de sangue, ao saber que as análises feitas às rações, provam que ele falsificou os rótulos das embalagens. Gi dá-lhe um raspanete e manda-o resolver o assunto.

Gastão aceita defender os interesses dos comerciantes perante o eminente encerramento do mercado. Sheila dá nas vistas ao mandar constantes piropos ao advogado, chegando mesmo a beijá-lo em sinal de agradecimento.

Marisa recusa-se a falar com César e Sheila aproveita para o assediar. César rejeita-a dizendo que ama a mulher e decide contratar os serviços da Missão Impossível para a reconquistar. Liliana, Zé e Tremoço ficam radiantes, uma vez que os outros potenciais clientes, afinal não confirmaram o interesse demonstrado.

Luís, inconformado por ter perdido o concurso para o melhor brinquedo de Natal, começa a embirrar com Manel que o derrotou.

Fátima exibe um sorriso de felicidade quando Marco lhe diz que adorou a visita à fábrica de enchidos que ela voltou a gerir. Na escola, Marco afasta-se dos antigos amigos e Fátima mostra-se preocupada, pedindo ao filho que a avise se eles tentarem desencaminhá-lo de novo.

Tiago consola Eunice, ao mesmo tempo que confessa à mãe estar ressentido pela forma distante com que Inês o trata.

Ricardo visita Francisca e João para os informar que Tiago decidiu deixar a Ioiô, a troco de uma indemnização. Ricardo é obrigado a ocultar os ciúmes quando vê que Diana está com o primo.

Depois de sabotar o restaurante colocando produtos químicos no sal de cozinha, Diana vai para casa deixando tudo como se nada se tivesse passado. António que adormeceu no sofá da sala desperta e Diana é forçada a vitimizar-se contando que foi despedida. De manhã, António comenta com Graciete o que aconteceu à filha, mas a florista desconfia que Diana esteja inocente na história. Diana, por sua vez, fica zangadíssima quando António lhe conta que Graciete confessou ter ficado muito desiludida com ela.

César, confiante na reconquista de Marisa, espanta Álvaro pela forma vigorosa com que trabalha no café.

Por seu lado, Liliana, Tremoço e Zé levantam-se cedo para começar a traçar um plano que permita voltara a unir César e Marisa.

Jaime deixa Adelaide a falar sozinha na cama, quando ela começa a desabafar sobre o seu casamento com Gastão.

Vicente e Rita estão de regresso à herdade da família Caldas Ribeiro no Alentejo e despedem-se de Francisca e João, convidando ambos a ir também. O médico responde que poderá fazer a viagem dentro de alguns dias levando Diana consigo. João diz ainda acreditar que Inês pode muito bem ter tirado o brinco a Diana, confessando-se cada vez mais desiludido com a ex-namorada.

Marisa e Sheila discutem no mercado, causando má impressão aos fregueses. Graciete vê-se aflita para as calar.

Depois de negociar duramente, Ricardo consegue convencer Tiago a aceitar cinquenta mil euros de indemnização para deixar a Ioiô. Assim que chega à empresa, Ricardo conta a Manel que Tiago aceitou rescindir o contrato. No entanto Manel responde que ele nem devia ter regressado.

Isabel aconselha Eunice a dar espaço a Inês. Que se mantém, firme em não regressar a casa enquanto Tiago lá estiver. Eunice sofre com a desavença dos filhos.

Ricardo pergunta impaciente por Gabriela e fica em grande tensão por ela não ter ainda regressado. Está longe de saber que a sua directora financeira acaba de aterrar em Luanda, na companhia de Lourenço, para recomeçarem a vida.

Armando fica muito abalado quando Gastão lhe diz para que se prepare para pagar uma multa choruda, agora que a fiscalização descobriu que ele falsificou os rótulos para colocar as rações no mercado. Gi critica o marido mas Armando corre com ela dizendo, incomodado que está farto de a ouvir.

Sandra provoca Vicente com o seu generoso decote. Rita não se apercebe do cerco que a filha do caseiro lhe está a fazer ao marido.

Diana prossegue o seu plano para desacreditar Inês e faz-se de vítima perante João e Francisca, contando que foi despedida por ter acusado a patroa de lhe ter roubado o brinco.

Eunice não gosta que Gi diga que o facto de Diana ter sido despedida foi bom para o restaurante.

Liliana, Zé e Tremoço propõem a César que se torne no admirador mistério de Marisa e que lhe ofereça presentes e poemas, de forma a reconquistá-la.

Fartas de serem acusadas pelas colegas de estarem a meter dinheiro ao bolso na fábrica, Fátima e Catarina decidem voltar ao trabalho nas máquinas deixando para as outras a gestão do negócio.

Derrotado por Manel no concurso para o melhor brinquedo de Natal, Luís tenta impor-se como chefe. Ricardo interrompe a conversa azeda para perguntar por Gabriela. Ao saber que ela foi de férias sem o ter prevenido, tem um ataque de fúria e bate com a porta, provocando estranheza nos outros colaboradores.

Gi obriga Armando e Bernardo a irem jantar ao M, insistindo em juntar o filho com Inês.

Eunice desespera sem notícias de Tiago, ignorando que este voltou ao vício do poker, depois de ter recebido dinheiro fresco.

Depois de fazer amor com Ricardo, Diana pede-lhe que abra uma garrafa de champanhe para comemorarem o sucesso de uns e a infelicidade de outros. Ricardo não desconfia que, nesse momento, os clientes do M começam a sentir-se mal provocando o caos dentro do restaurante.

Os clientes do M são assistidos pelo INEM que é chamado de urgência ao restaurante. Jaime não encontra explicação para o que sucedeu, argumentando que os produtos que confecciona são de grande qualidade. A ASAE inspecciona o estabelecimento e nada encontra de anormal, referindo mesmo que tudo está de acordo com as normas exigidas. Apesar disso, Eunice está devastada pelo prejuízo que uma intoxicação tão violenta pode causar à reputação do M.

Inês esforça-se por acalmar a mãe e propõe-se levá-la a casa. Ao chegar depara-se com Tiago, acusando o desconforto por reencontra o irmão. Inês vai embora e deixa Eunice triste pela indiferença com que tratou Tiago.

Apanhados pelo incidente no restaurante, Gi e Bernardo imploram a Armando que lhes faça um chá, que lhes alivie a má disposição. Armando, cujo estômago é à prova de bala, troça da mulher e do filho, mas por pouco tempo. Quando recebe a notificação da multa que tem de pagar pela falsificação das rações, o empresário reclama para si próprio um chá duplo.

O laboratório informa que foram encontradas substâncias tóxicas no sal que é utilizado no restaurante. Inês avança que o incidente foi provocado e configura uma vingança, apontando para Diana como a principal suspeita. Jaime e Isabel alinham pelo mesmo palpite, considerando o despedimento um bom motivo.

Inês confronta Diana, acusando-a de ter sabotado o restaurante e pela primeira vez percebe o ódio que lhe vai na alma. Diana diz que Inês lhe faz mal só por existir. Alheio a este embate está João, que junto a Francisca escuta a boa noticia que Ricardo lhes trás ao dizer que Tiago aceitou deixar a Ioiô. Inês chega entretanto e força João a conversar com ela. Uma vez a sós, a ex-namorada conta que Diana envenenou o restaurante mas João grita-lhe para que saia do quarto. Inês mantém-se determinada e garante que só se vai embora quando ele a ouvir.

Sandra utiliza Orlando e protagoniza com ele uma cena escaldante, só para provocar Vicente. Este fica tão excitado que não resiste a “atacar” a filha do caseiro assim que ela lhe aparece à frente. Sandra liberta-se de Vicente deixando-o com água na boca. De manhã, Rita vai dar com o marido todo desgrenhado a dormir no sofá. Ele desculpa-se dizendo que adormeceu a trabalhar, enquanto Sandra sorri com malícia ao assistir à conversa.

Gastão tenta declarar-se a Francisca mas esta faz-se desentendida.

Marisa recebe um ramo de flores com um cartão que lhe diz ser a mais bonita do mercado e do mundo, deixando-a em pulgas para descobrir quem é o galã. Sheila resmunga com dor de cotovelo.

No café, Álvaro chama a atenção de César que não para de escrever poemas em vez de atender os clientes. O empregado fica desiludido quando ouve Marisa dizer que gostava muito que tivesse sido André a oferecer-lhe o ramo de rosas vermelhas.

Tiago pede a Inês que regresse a casa mas a irmã recusa tratando-o com frieza.

Diana incomoda-se pelo carinho com que Graciete trata Filipa.

Isabel tenta conversar com Luís sobre a tragédia que se passou no restaurante, mas o marido prefere continuar a ver um filme, a dar-lhe atenção. Luís entristece Isabel dizendo que também não a massacra com os seus problemas.

Fátima e Catarina surpreendem as operárias da fábrica quando regressam ao trabalho nas máquinas, deixando a gestão entregue àquelas que as criticaram.

Luís não permite que Manel participe numa reunião criativa, alegando que ele está atrasado na entrega de um projecto. Manel regressa contrariado à sua mesa de trabalho.

Armando desespera quando Gastão o avisa que deverá ter de vender o aterro para pagar a multa pela falsificação das rações.

Inês esforça-se por alertar João para o mau carácter de Diana mas o médico, cego pelo ódio que tem da ex-namorada, recusa-se a ouvir a voz da razão, ameaçando expulsar Inês á força. Inês percebe que João está enfeitiçado por Diana e decide retirar-se da casa dos Caldas Ribeiro de livre vontade. Mais tarde, Inês confessa a Isabel que desiste de tentar reconquistar João, ofendida pela forma grosseira como ele a recebeu.

Francisca percebe o nervosismo de João e tenta acalmar o filho, aconselhando-o a não contar a Diana que Inês foi falar com ele.

Diana, por seu lado, mente aos pais adoptivos dizendo que Inês lhe pediu desculpas, insistindo para que ela voltasse a trabalhar no restaurante, proposta que ela recusou. Graciete não acredita numa única palavra, enquanto António não desconfia da mentira.

Sandra segue Vicente até ao campo e provoca o inevitável: os dois envolvem-se e fazem amor. Por essa hora, Orlando diz ingenuamente a Rita que está a conseguir conquistar a filha do caseiro. De regresso à herdade, Vicente fica comprometido quando fica cara a cara com Rita, consciente de ter atraiçoado a mulher. Sandra diverte-se com a situação, triunfante por ter seduzido o patrão com sucesso. Para atormentar mais Vicente, Sandra faz-lhe ciúmes à frente do pai, Domingos, e de Rita, jogando mais uma vez com a boa fé de Orlando.

Tiago esconde a Eunice que voltou a jogar e muda de assunto, contando à mãe que tentou convencer Inês a voltar para casa.

Gi pressiona Armando a vender o aterro e o centro de abate para pagar a multa das rações. Armando resmunga e resiste à ideia pois não quer perder as suas empresas.

Gastão ganha finalmente coragem e vai a casa de Francisca declarar-lhe todo o seu amor, confessando que só casou com Adelaide para ficar perto dela. Francisca ouve embaraçada a declaração de amor do cunhado mas força-o a ir embora frustrado, pois garante que por ele só sente uma grande amizade.

Adelaide encontra-se com Jaime Vilar no hotel habitual e quer falar do marido com ele. O cozinheiro diz, contrariado, que não está para escutar os pormenores da vida íntima de Adelaide com Gastão. Frustrada, Adelaide pede-lhe que encomende uma garrafa de vinho, optando por se vingar do marido, na cama com Jaime.

Luís responde mal a David, quando o filho reclama a sua atenção. Luís prefere escutar as notícias que estão a dar na televisão e quando Isabel o repreende por isso, reage ainda pior. Isabel começa a perceber que foi um erro permitir o regresso do marido a casa, depois deste se ter envolvido com Catarina.

Álvaro fica radiante quando Marco diz que um dia gostaria de ir trabalhar para a fábrica de enchidos com a mãe, Fátima.

César pede a Marisa para ver Filipa, mas a companheira diz que ele não entra lá em casa, ainda magoada pela traição que ele cometeu com Sheila. Depois de pensar no assunto com mais clama e pressionada pela vontade de Filipa, Marisa pede a Graciete que leve a filha ao café para que a criança possa estar com César, o único pai que conheceu.

César vai reclamar com Liliana, Zé e Tremoço, cuja empresa Missão Impossível ainda não conseguiu que ele se reconciliasse com a mulher. Os três amigos troçam de César pelos poemas que ele faz a Marisa, mas acabam por tentar ajudá-lo.

Diana fica cheia de ciúmes ao ver que Graciete continua a querer canalizar para Filipa, o amor que lhe estava destinado. Recusa o gelado que a miúda lhe oferece e recusa igualmente encontrar-se com João que pretendia passar a noite com ela num hotel.

João vai ao mercado e pede a Graciete que lhe faça um arranjo de flores para oferecer a Francisca, argumentando que a mãe tem andado um pouco triste. Graciete fica impressionada pelo afecto que o rapaz demonstra pela mãe, que contrasta como que Diana sente verdadeiramente por ela. Graciete acaba por oferecer as flores a João e teme que Diana o faça sofrer.

Jaime conversa com Inês, Eunice e Isabel, sugerindo que se convoque a imprensa para reabilitar o nome do restaurante, depois do escândalo que a intoxicação dos clientes originou. A ideia do Chef é bem acolhida.

Gastão perde a cabeça com Adelaide e chama-lhe ordinária e devassa, depois dela sugerir que ele vá ter com Francisca, que está desejosa de ter um homem em cima, depois de Henrique a ter deixado mais uma vez.

João deixa Francisca maravilhada com as flores que lhe oferece e aproveita para dizer à mãe que decidiu o rumo a dar à sua vida.

João pede a Diana que vá ter com ele e, assim que se encontram, pede-a em casamento.