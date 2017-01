Laços de Sangue - 2 a 8 de janeiro

Diana aceita casar com João e mima-o com beijos apaixonados. Quando conta a novidade a Ricardo, este fica enciumado e rejeita-a preferindo ficar sozinho. Diana tenta seduzir o executivo mas ele manda-a embora, apesar dela dizer que o noivado é apenas mais um sacrifício que está a fazer para o bem de ambos.

Francisca recebe Diana ao jantar como se já fizesse parte da família e encoraja João nos sonhos de refazer a vida, sem suspeitar que está a empurrar o filho para os braços de uma assassina. Graciete não acredita nas boas intenções de Diana e confronta-a, dizendo que se ela não contar a João que é filha de Eunice e irmã de Inês, ela própria se encarregará disso. Diana começa a pensar que vai ter de se livrar da mãe de acolhimento.

Francisca fica radiante porque João diz ter decidido morar com ela depois de casar-se com Diana.

Armando recusa os conselhos de Gastão e reafirma que não quer desfazer-se do negócio do lixo para pagar a pesada multa, por ter falsificado o rótulo das rações. Para seu desespero, Gi obriga-o a fazer uma lista do património que tem, avisando que não está disposta a sacrificar a boa vida pelos erros do marido.

Inês comenta com Isabel que está determinada a esquecer João. Eunice, alheia ao desamor da filha, mostra-se preocupada que o escândalo que caiu sobre o M, possa afectar irremediavelmente a reputação do chef Jaime Vilar.

Rita está entusiasmada com a produção de azeite. Orlando alimenta-lhe as expectativas concordando que trabalharam muito bem. Alheio ao sucesso que a mulher está a ter na reabilitação da herdade, Vicente não resiste aos encantos de Sandra e volta a envolver-se com a filha do caseiro. Rita começa a estranhar o comportamento do marido quando está na presença de Sandra.

Marisa continua a receber poemas anónimos na sua banda de fruta e comenta o facto com Graciete, não escondendo um entusiasmo adolescente. André aparece entretanto e Marisa convida-o para tomar um café. Sheila assiste à conversa na sua banca e fica cheia de ciúmes. Pior fica César quando vê Marisa entrar acompanhada de outro homem no café do mercado. De tal forma que vai dizer a Liliana, Zé e Tremoço que se não são capazes de o reconciliar com a mulher, devem devolver-lhe o dinheiro que lhes está a pagar.

Luís continua a pressionar Manel e a roubar-lhe ideias para brinquedos que apresenta a Ricardo como sendo suas.

Eunice protesta com Tiago porque o filho a deixou plantada à espera dele para jantar. Tiago preocupa a mãe ao dar como desculpar que esteve todo o dia com uns amigos.

Na fábrica as operárias exigem os ordenados que ainda estão em atraso, questionando a gestão criteriosa de Fátima e Catarina, que tentam salvar os postos de trabalho das colegas.

Marisa começa a perceber que César é muito importante para Filipa e confessa a Graciete que tem saudades do ex-companheiro.

Graciete concorda pela primeira vez com António e confessa ao marido que nunca deveriam ter adoptado Diana. Esta não desarma e está decidida a afastar todos que se oponham aos seus objectivos de vingança contra Inês. Catarina fica preocupada quando a amiga lhe revela que tem de tratar de Graciete, que se opõe ao seu casamento com João.

Diana planeia então um jantar para eliminar Graciete, que ameaçou revelar que ela é a filha desaparecida de Eunice e irmã de Inês. A assassina prepara a comida e deita veneno na sopa da mãe adoptiva, sem que esta ou António percebam as suas intenções.

Manel recebe um telefonema de cortesia de João que lhe dá conta do noivado com Diana. Sem perder tempo, Manel vai contar a novidade a Inês, que tenta recuperar do choque.

Ricardo telefona a Diana que não lhe atende a chamada. Ricardo deixa mensagem desculpando-se pelo ataque de ciúmes que teve quando ela lhe disse que vai casar com João.

As operárias da fábrica dizem, orgulhosas, que pagaram todos os ordenados que estavam em atraso, mas Catarina corta-lhes o entusiasmo, alertando para o facto de existirem despesas mais urgentes a satisfazer.

Francisca sente saudades de Alice mas recusa abordar o assunto com João para não perturbar a felicidade que o filho está a sentir pelo noivado com Diana.

Adelaide irrompe pelo apartamento de Ricardo para fazer queixas de Gastão. O filho acorda estremunhado e corre com ela, dizendo que já está atrasado para ir trabalhar. Adelaide vai-se embora resmungando contra a indiferença a que os homens a votaram. De regresso a casa, Gastão ainda a despreza mais, dizendo que vai sair, deixando-lhe a casa completamente livre para se encontrar à vontade com o amante.

André aparece no mercado e elogia Marisa, dizendo que os amigos devoraram a sangria que fez com a fruta que ela lhe vendeu.

Gi consola Armando perante o desespero que o marido revela por ter de vender as suas empresas para pagar a pesada multa que a fiscalização lhe exigiu. Gastão aconselha-os a divorciarem-se para que o rombo financeiro não seja assim tão grande. Gi nem quer falar do assunto e decide fazer greve de sexo com o marido. Bernardo fica chocado com a conversa dos pais.

Eunice encosta Tiago à parede e obriga o filho a confessar-lhe que voltou a jogar. Tiago jura falsamente à mãe que vai procurar ajuda para tratar do vício. Desamparada, Eunice conta tudo a Inês que sem rebuço diz à mãe não estar surpreendida com as más atitudes do irmão.

César ameaça Liliana, Zé e Tremoço de queixar-se à DECO, pois a sua empresa, Missão Impossível tarde em fazer com que Marisa volte para ele. Os amigos têm a ideia de criar um CD para que César cative Marisa.

Jaime fica zangado com Adelaide, farto de a ouvir falar do marido e sugere-lhe que arranje um trabalho para ficar ocupada.

Graciete começa a sentir-se mal com o veneno que Diana lhe deitou no jantar. Diana sorri, confiante que está a conseguir eliminar mais um obstáculo ao seu plano para destruir Inês. João liga entretanto e marca o jantar de noivado para a noite seguinte. Francisca, entusiasma-se a elaborar a ementa, enquanto João tem um pequeno momento de nostalgia lembrando-se de Alice, assassinada durante o jantar de noivado com Inês.

Graciete sente-se um pouco melhor e garante a Diana que não quer perder o seu jantar de noivado para poder contar a João quem a filha é na realidade. Diana lança-lhe um olhar de ódio e quando fica a sós com a florista diz que ela se vai arrepender, um dia, de lhe ter feito mal.

Manel conta a Inês que João marcou o jantar de noivado com Diana e assume que não teve coragem para recusar o convite para estar presente, pois não quer esfriar ainda mais a relação com o amigo.

Ricardo é brusco com Diana afirmando, ciumento, que ela o trocou por João. A vilã consegue amolecer o coração do patrão da Ioiô e consegue arrastá-lo para a cama. Depois de fazerem amor, Ricardo pensa que Diana pode dedicar-lhe um dia por semana, quando casar com João. Apetece-lhe livrar-se do primo, como pensa ter-se livrado de Henrique. Ao ouvir este nome, Diana deixa escapar que dificilmente o músico voltará a aparecer.

Rita recebe o convite para o jantar de noivado do irmão e diz a Vicente para se preparar para regressar a Lisboa. Sandra intromete-se e lança provocações ao marido da patroa.

César recebe o CD que a Missão impossível produziu para ele oferecer a Marisa. O empregado de mesa alarma Tremoço, dizendo que as despesas para reconquistar a mulher podem fazer com que não tenha dinheiro para pagar a renda.

Fátima conta a Álvaro que está preocupada com o rumo que as operárias estão a dar à gestão da fábrica. Marco interrompe a conversa dos pais e deixa-os felizes, pois demonstra confiança no resultado dos testes que fez na escola.

Inês fica feliz com a notícia de que vai poder reabrir o restaurante e agradece a Jaime a lealdade que demonstrou.

Eunice dá dinheiro a Tiago, convencida de que o filho vai gastá-lo na consulta do psicólogo para começar a resolver a dependência que tem do jogo. Ao invés, Tiago enfia-se no antro habitual, torrando o dinheiro no poker.

Álvaro aconselha César a falar com Marisa para a reconquistar. Sheila entra no café e aproveita para fazer charme ao empregado.

Os receios de Fátima e Catarina confirmam-se ao tomarem conhecimento que as operárias da fábrica continuam a esbanjar dinheiro. Agora marcaram um jantar para comemorarem o pagamento dos salários em atraso.

André interrompe mais uma discussão de Marisa e Sheila para comprar fruta. Encantado com Marisa, até se esquece de levar a fruta que pagou. Mais tarde regressa e Marisa convida-o para lanchar, embevecida com André, pensando que foi ele a oferecer o CD que ela descobriu escondido na banca. César, o verdadeiro admirador mistério da mulher desespera ao ver que ela dá o crédito do presente a André.

Sandra aproveita que Vicente está sozinho e beija-o antes dele regressar com Rita a Lisboa. O apetite sexual aumenta e os dois esgueiram-se para o campo onde fazem amor. Orlando que observa pássaros com os seus binóculos acaba por ver o que não quer e fica furioso ao perceber que Sandra o anda a enganar com outro.

Jaime coloca ponto final na relação com Adelaide pois não suporta mais que ela continue a falar de Gastão, sempre que estão juntos.

Eunice vinca a Inês que deve seguir com a sua vida, agora que parece ter perdido João para Diana.

Isabel convida Inês para conversarem. Luís regressa a casa e não gosta de ver a mulher coma a amiga.

Diana prepara o lanche a Graciete e deita-lhe mais uma porção de veneno no chá. Graciete sente-se cada vez pior e vai vomitar, amparada em Maria que a socorre. Diana fica mais descansada ao ver que a mãe não vai poder acompanhá-la ao jantar de noivado com João. No entanto, fica chocada com a aparição do pai, pois António consegue terminar mais cedo que o previsto, o trabalho que foi executar fora. Diana encara com grande tensão a presença do pai.

Diana fica apavorada com a possibilidade de António ter sido instruído por Graciete para contar a João que ela é filha de Eunice e irmã de Inês e Tiago. António bem tenta, mas não tem coragem de abrir o jogo com João. O jantar de noivado decorre sem grandes incidentes, exceptuando as provocações de Adelaide e o desconforto de Ricardo por ver Diana nos braços do primo. Rita, orgulhosa com a sua nova actividade, dá a notícia que estará para breve a primeira colheita de azeite. No fim da festa Manel oferece-se para dar boleia a Catarina, que convidou para o acompanhar.

Luís critica Isabel por ter estado a conversar com Inês e diz que ela está mais relaxada com a vida familiar, desde que começou a trabalhar no restaurante. Isabel, percebe que o seu casamento está a desfazer-se pouco a pouco.

António regressa a casa e Graciete critica-o por não ter coragem para contar a João quem Diana é na verdade. Esta finge-se aborrecida por Graciete não ter podido testemunhar a oficialização do seu noivado, mas a florista responde que não vão faltar oportunidades.

Álvaro fica orgulhoso com as boas notas que Marco tira na escola. Fátima preocupa, porque começa a evidenciar um cansaço pouco habitual.

As operárias da fábrica ficam preocupadas, pois recebem uma carta de um fornecedor que exige o pagamento de uma verba avultada que está em atraso.

Bernardo gere com dificuldade o negócio da imobiliária, sentindo a ausência de Lourenço que o deixou de um momento para o outro.

Gi desabafa com Eunice afiançando que lhe custa muito divorciar-se de Armando, ainda que seja a fingir.

Tiago mente a Eunice garantindo que gostou muito da consulta no psicólogo e que já marcou a nova sessão. Eunice fica entusiasmada e promete dar mais dinheiro para Tiago pagar ao médico.

Marisa mostra o vestido decotado que decidiu envergar, durante o almoço com André. Sheila, invejosa, arma nova briga com a colega. Graciete consegue afastá-las.

Rita, João e Vicente convencem Francisca a ir passar uns dias na herdade.

Manel confronta Luís, perguntando se ele tem alguma coisa contra ele. Luís disfarça a inveja que tem do colega.

Tal como combinou com a Missão Impossível, César aparece no mercado e faz uma serenata a Marisa que está a conversar com André. Marisa fica sensibilizada mas não demonstra que ainda gosta muito do marido e mantém a intenção de ir almoçar com o jovem cliente.

Catarina confessa a Fátima que está a gostar de sair com Manel.

Armando tem finalmente uma alegria, pois Gi aceita divorciar-se, ainda que a fingir, para que o marido possa acabar com as dívidas.

Diana fica intrigada pois António lê no jornal que o M vai reabrir. Sem perder tempo, Diana convida Catarina para almoçar, firme na tentativa de se vingar por ter sido despedida do restaurante. Na primeira oportunidade, depois de ter chocado toda a gente com a sua presença, Diana segue Inês até ao escritório e mostra a sua verdadeira face de víbora. Sem qualquer problema, diz-lhe claramente que quer arruinar a sua vida. Inês fica atónita com o que ouve.

Diana intimida Inês garantindo que se vai vingar dela por lhe ter tirado tudo aquilo a que tinha direito. Inês fica ainda mais intrigada quando a empregada deixa no ar que, no momento certo, ela compreenderá tudo. Diana segue para a mesa que partilha com Catarina e diverte-se afirmando que lhe dá um grande gozo ser servida por aqueles que a desprezaram. Inês, por seu lado, comenta o incidente com Isabel, acreditando que Diana não apareceu por acaso na sua vida.

Gastão comunica a Graciete e Álvaro que vai interpor uma providência cautelar para evitar que o mercado seja vendido e os comerciantes sejam obrigados a trabalhar noutro local.

Diana despede-se do M e de Eunice, convidando-a para o casamento com João. Inês fica desapontada com a mãe, que aceita o convite.

Armando e Gi estão mais conformados com o divórcio forçado. Armando promete à mulher que vai recuperar a fortuna que perdeu, voltando a fazê-la feliz.

André almoça em clima de grande cumplicidade com Marisa e revela-lhe que é um jornalista social. César assiste a tudo ardendo de ciúme e para acabar com o pesadelo, derrama um jarro de sangria por cima do rival. O almoço acaba de forma precipitada e Marisa protesta cheia de raiva contra César. Álvaro chama o empregado à parte e faz-lhe ver que esta não é a melhor maneira de reconquistar a mulher.

Ricardo procura João no consultório e tenta perceber até que ponto ele gosta de Diana. Fica desiludido pois o primo afirma que encontrou a mulher da sua vida.

Diana manipula Graciete e pede-lhe mais uma oportunidade para provar que está mudada. Aproveita a fragilidade da mãe para lhe oferecer um copo de leite a que junta mais uma boa dose de veneno. João chega entretanto e dá uma consulta rápida a Graciete, recomendando-lhe que faça os exames que lhe prescreve. Diana teme que a mãe adoptiva revele ao noivo que ela não é sua filha, mas sim de Eunice e irmã de Inês. Só descansa quando arrasta João dali para fora.

Domingos avisa Sandra para que não se meta em sarilhos, referindo-se aos olhares e provocações que tem trocado com Vicente. Palavras não são ditas, quando Vicente chega, acompanhado de Rita e Francisca, que elogia a beleza da filha do caseiro. Sandra sorri com os elogios mas lança um olhar sexy a Vicente.

Tiago marca mais uma sessão de poker, em vez de se tratar desse vício.

Álvaro fica orgulhoso de Marco, que consegue mais uma boa nota na escola. Fátima está muito preocupada com o rumo que a gestão da fábrica está a levar, pois as operárias continuam a esbanjar dinheiro.

Manel vai a casa de Catarina devolver o casaco que ela tinha deixado esquecido no carro. Na Ioiô, Luís diz mal de Manel a Ricardo, mas esta vira o feitiço contra o feiticeiro, contando a Luís que Manel foi à festa de noivado de João acompanhado por Catarina. Luís fica ainda mais despeitado e faz uma espera à porta de casa da ex-amante, ainda a tempo de ver Manel sair. Luís vai confrontar Catarina e faz uma cena de ciúmes, mas ela não lhe dá confiança e fecha-lhe a porta na cara, dizendo que ele não presta.

Vicente avisa Sandra que não vai permitir que ela estrague o seu casamento com Rita.

Graciete não consegue fazer o jantar, pois está cada vez mais debilitada pelo veneno que Diana lhe tem dado. António diz a Marisa que tem de levar a mulher a fazer análises rapidamente.

Diana beija João levando o médico a acreditar que ela está perdidamente apaixonada por ele. Ingénuo, João conta-lhe que Ricardo apareceu no consultório e considerou precipitado o casamento que estão a preparar.

Catarina fala em ambiente romântico com Manel mas estraga tudo quando começa a falar de Alice.

No restaurante, a ansiedade é geral antes da conferencia de imprensa, promovida para reabilitar o prestigio do M.

Diana livra-se de João, simulando que António a chamou para ajudar a cuidar de Graciete. Uma vez livre de movimentos, Diana vai ao pinhal, para desenterrar o corpo de Henrique e resgatar o brinco que ele lhe tirou antes de morrer. Diana é tomada pelo pânico ao ver que a sepultura está vazia.

Diana grita, completamente tomada pelo pânico, ao constatar que o corpo de Henrique desapareceu.

Graciete continua indisposta mas mesmo assim está renitente em ir fazer os exames que João passou. António censura a mulher. Diana entra em casa nesse instante, mal disfarçando o nervosismo. Ao escutar a conversa dos pais adoptivos, dispõem-se a levar a João o resultado dos exames da mãe, para esconder do noivo que anda a envenenar Graciete.

João e Manel fazem as pazes, depois da relação entre ambos ter esfriado devido ao conflito entre o médico e Inês.

Isabel discute com Luís e deixa claro que nunca mais ficará dependente do seu dinheiro, pois vai continuar a trabalhar no restaurante. Luís fica ainda mais contrariado porque a mulher o obriga a dormir no sofá.

Diana tenta colocar as ideias em ordem, reconstituindo os momentos em que sepultou Henrique, para tentar perceber como é que o corpo dele desapareceu. Perturbada, coloca num saco a roupa que usou no dia em que matou o chantagista.

António desespera, pois não consegue levar Graciete a fazer exames médicos. Marisa promete que vai vigiar a saúde de Graciete enquanto estiverem no mercado. Quando Diana entra na sala, Graciete pergunta-lhe se não tenciona procurar trabalho. Diana diz que a sua prioridade é preparar o casamento com João.

Inês aceita tomar o pequeno-almoço com Eunice. No entanto, a mãe cria um ambiente desconfortável, quando convida Tiago a sentar-se à mesa.

João liga a Francisca e fica contente por saber que apesar de ser tão cedo a mãe já está a passear pelos campos da herdade. Terminada a chamada, Francisca e Rita comentam a forma rápida como João reencontrou a felicidade ao lado de Diana, que consideram, ingenuamente, uma boa rapariga. A essa hora, Vicente volta a trair Rita, acabando de fazer amor com Sandra.

Ricardo detecta uma certa tensão em Diana, mas ela desvia a conversa para o que ele foi fazer ao consultório de João. Ricardo não esconde os ciúmes que sente do primo, mas Diana tranquiliza-o, dizendo que só tem olhos para ele.

Orlando procura que Sandra lhe confesse o que anda a fazer com Vicente, mas a filha do caseiro dá-lhe um beijo para se livrar dele e acabar com a conversa.

Adelaide não gosta de saber que Francisca foi para a herdade sem lhe dizer nada. João lida com a tia cheio de paciência. Menos paciente está Gastão que sugere a Adelaide que vá apanhar azeitonas, para deixar de ser verrinosa.

Gabriela regressa de Angola, frustrada por não ter conseguido emprego e perplexa por ter de voltar à Ioiô enfrentando Ricardo. Lourenço tenta encontrar alternativas para diminuir a angústia da mulher.

Gi, triste por Bernardo estar de partida para um cruzeiro onde vai dar palestras a mulheres mais velhas, resmunga com Armando, sem paciência para as brejeirices do marido.

As dívidas em atraso não parem de cair na fábrica e as operárias começam a não conseguir resolver os problemas financeiros. Uma delas sugere que se peça ajuda a Fátima.

César pede conselho a Álvaro sobre a melhor maneira de reconquistar Marisa. Para seu desagrado a conversa é interrompida por Sheila que insiste em desencaminhar o empregado do café. Gastão alivia o ambiente, dizendo que ao que tudo indica, conseguirá manter o mercado a funcionar.

Zé tem a ideia de criar uma situação que faça de César um herói aos olhos de Marisa. Tremoço amua por ver o entusiasmo com que Liliana acolhe a sugestão.

Eunice e Inês respiram fundo, pois o restaurante voltou a encher, depois dos artigos elogiosos que foram publicados. Isabel confessa a Jaime que está com alguns problemas pessoais. O chef do M, coloca-se ao seu dispor, se precisar de desabafar.

Rita e Orlando acompanham, entusiasmados, o início da produção de azeite na herdade.

Vicente conversa comprometido com Francisca. A sogra pergunta-lhe se tem corrido bem a adaptação à vida na herdade. A aflição de Vicente aumenta quando Francisca convida Sandra a sentar-se para participar na conversa.

Tiago engana Eunice, pedindo dinheiro para pagar a consulta no psicólogo, quando na realidade o vai gastar a jogar poker.

Armando chora depois de ter passado pelo aterro que foi obrigado a vender para pagar a multa da ASAE. Gi abraça o marido emocionada com o seu sofrimento.

Manel liga a Catarina e convida-a para jantar. Luís ouve a conversa e ameaça Manel de lhe passar com o carro por cima e fazer com que ele seja despedido, se voltar a aproximar-se de Catarina.

Ricardo exige a Diana que não case com João. Ela reage com veemência e pergunta-lhe, ameaçadora, se tem a certeza de querer ser seu inimigo. Ricardo fica perplexo com a agressividade de Diana.