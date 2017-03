O que é Just Duet - O Dueto Perfeito?

O PROGRAMA

Just Duet - O Dueto Perfeito é a nova aposta da SIC para os domingos à noite.

É um dos programas mais inovadores de sempre e que, nos seus jurados, conta com as caras mais conhecidas do mundo da música nacional.

Uma das características que torna este formato único é a oportunidade excecional que os concorrentes têm de poder partilhar o palco com os jurados e cantar com eles em Dueto.

PRIMEIRA FASE: AUDIÇÕES

As Audições são a primeira fase de apuramento e cerca de 90 candidatos atuam a solo em frente aos quatro jurados, tendo por objetivo impressioná-los com o seu talento.

Os quatro jurados ouvem, avaliam e votam com o “coração”.

Se o concorrente tiver mais de três corações passa à fase seguinte.

SEGUNDA FASE: DUELOS

Just Duet - Duelos é a segunda fase de apuramento.

Os candidatos são agrupados em duetos e têm apenas 24 horas para preparar a sua atuação. Os jurados votam e passam ou eliminam o dueto como um todo.

Os candidatos aprovados são atribuídos aos respetivos jurados - 10 candidatos por jurado.

TERCEIRA FASE: ESCOLHA DO JÚRI

Escolha do júri é a terceira fase de apuramento.

Depois de conhecerem os seus candidatos, cabe a cada jurado formar cinco duetos e escolher o tema que têm de interpretar na prova seguinte.

Os candidatos sobem ao palco e o respetivo jurado seleciona apenas um de cada dueto para passar à próxima fase.

SEMIFINAIS

Nas semifinais, os jurados sobem finalmente ao palco, em dueto, com os respetivos candidatos.

No final do programa, os restantes elementos do júri e a plateia votam e eliminam um dos candidatos de cada jurado.

FINAL

Na grande final, os jurados atuam com o seu finalista. Depois de interpretarem dois temas, o público em casa vota e é eleito o grande vencedor!