Agir é compositor, produtor e intérprete desde os 12 anos de idade, percebendo desde cedo que o seu lugar é na música.

Depois do álbum “Agir”, do EP “Alma Gémea” e a mix-tape #agiriscoming, surge o álbum “Leva-me A Sério”, em que todos os temas são escritos e produzidos pelo próprio.

Um álbum feito de hits, com uma consequência constante: enchentes em todos os concertos de Agir, que percorre Portugal de norte a sul.

Mais de 100 concertos nos últimos dois anos, o prémio de Best Portuguese Act da MTV EMA 2015, duas nomeações para os Globos de Ouro, sendo vencedor do Globo de Ouro de melhor intérprete individual e o galardão de disco de Platina do álbum “Leva-me A Sério” são alguns dos marcos que Agir conquistou até agora.

Prova de que ainda está muito para chegar é o primeiro single do próximo álbum, um dueto com a Ana Moura que os junta sob um Manto de Água.

