Queres ir assistir ao Just Duet?

Apresentado por João Manzarra, Just Duet - o Dueto Perfeito é a nova aposta da SIC, para os Domingos à noite, que estreia a 9 de Abril.

É um dos programas mais inovadores de sempre e conta com jurados que são as caras mais conhecidas do mundo da música nacional.

Uma das características que torna este formato único, é a oportunidade excepcional que os concorrentes têm de poder partilhar o palco com os jurados e cantar com eles em Dueto.

Gostavas de ir assistir às gravações do Just Duet?

Liga para o 910 556 871 (Estela / Fremantlemedia) e marca já o teu lugar! Não percas tempo, esta é a tua oportunidade de ver o Just Duet - o Dueto Perfeito na 1ª fila.

