Saiba quem passou à próxima fase no 3º programa

1 / 44 CATIA SERRO 2 / 44 CATIA SERRO 3 / 44 CATIA SERRO 4 / 44 CATIA SERRO 5 / 44 CATIA SERRO 6 / 44 CATIA SERRO 7 / 44 CATIA SERRO 8 / 44 CATIA SERRO 9 / 44 CATIA SERRO 10 / 44 CATIA SERRO 11 / 44 CATIA SERRO 12 / 44 CATIA SERRO 13 / 44 CATIA SERRO 14 / 44 CATIA SERRO 15 / 44 CATIA SERRO 16 / 44 CATIA SERRO 17 / 44 CATIA SERRO 18 / 44 CATIA SERRO 19 / 44 CATIA SERRO 20 / 44 CATIA SERRO 21 / 44 CATIA SERRO 22 / 44 CATIA SERRO 23 / 44 CATIA SERRO 24 / 44 CATIA SERRO 25 / 44 CATIA SERRO 26 / 44 CATIA SERRO 27 / 44 CATIA SERRO 28 / 44 CATIA SERRO 29 / 44 CATIA SERRO 30 / 44 CATIA SERRO 31 / 44 CATIA SERRO 32 / 44 CATIA SERRO 33 / 44 CATIA SERRO 34 / 44 CATIA SERRO 35 / 44 CATIA SERRO 36 / 44 CATIA SERRO 37 / 44 CATIA SERRO 38 / 44 CATIA SERRO 39 / 44 CATIA SERRO 40 / 44 CATIA SERRO 41 / 44 CATIA SERRO 42 / 44 CATIA SERRO 43 / 44 CATIA SERRO 44 / 44 CATIA SERRO

Pedro Eliseu, 41 anos, Leiria



- Nasceu em Cabo Verde e começou a cantar no coro

- É músico

- Tem uma banda de tributo a Bob Marley

- Canta em bares e festivais

O Pedro Eliseu conquistou 3 dos nossos jurados!

Bruna Moreira, 15 anos, Gaia



- Toca piano e guitarra

- Frequanto aulas de canto no Conservatório do Porto

- A música é a sua maior alegria

- Dedica a sua audição à avó e mãe

"Tens todo o potencial para seres uma finalista deste programa"

Adelaide Lagarto, 34 anos, Arcos de Valdevez



- Canta em bares

- Tem um duo acústico com o primo

- É operária fabril

- Tem dois filhos

A Adelaide passou à próxima fase mas recebeu criticas do Agir

Ivo Soares, 21 anos, Lisboa



- Licenciado em Jazz

- Costuma atuar com o pai em bares

- Dá aulas de piano e voz em casa

“Eu acho que agarraste na música deste-lhe duas voltas, deste-lhe um nó cego e ainda fizeste melhor!”

Filipa Moreira, 17 anos, Penafiel



- Teve aulas de piano

- Faz concertos a solo e com banda

- Diz que aprendeu a cantar antes de saber ler

“O pai manda!”

Maria Pereira, 19 anos, São Domingos de Rana



- Tem 6 anos de formação musical

- Sabe tocar cavaquinho, guitarra e piano

- Canta na tuna universitária

- Tem uma banda de covers

Conheça a concorrente que fez o coração do Héber acelerar!

Matilde Carvalho, 16 anos, Lisboa



- Frequenta aulas de música

- Quer seguir ciências musicais e entrar em Psicologia da Música

- Costuma cantar em dueto com o namorado, acompanhados por guitarra

Matilde Carvalho a concorrente a quem Agir vai produzir um disco!

Edna Oliveira, 22 anos, Loulé



- Vive com os pais e sobrinhos

- É Auxiliar de Ação Educativa

- Costuma cantar na igreja e em casamentos

Edna Oliveira conquistou com a sua voz e com as suas gargalhadas!

Joana Casimiro, 24 anos, Sobral de Monte Agraço



- Licenciada em Biologia

- É padeira e monitora no Jardim Zoológico

- Canta num coro