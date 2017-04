Saiba quem passou à próxima fase no 2º programa

1 / 46 CATIA SERRO 2 / 46 CATIA SERRO 3 / 46 CATIA SERRO 4 / 46 CATIA SERRO 5 / 46 CATIA SERRO 6 / 46 CATIA SERRO 7 / 46 CATIA SERRO 8 / 46 CATIA SERRO 9 / 46 CATIA SERRO 10 / 46 CATIA SERRO 11 / 46 CATIA SERRO 12 / 46 CATIA SERRO 13 / 46 CATIA SERRO 14 / 46 CATIA SERRO 15 / 46 CATIA SERRO 16 / 46 CATIA SERRO 17 / 46 CATIA SERRO 18 / 46 CATIA SERRO 19 / 46 CATIA SERRO 20 / 46 CATIA SERRO 21 / 46 CATIA SERRO 22 / 46 CATIA SERRO 23 / 46 CATIA SERRO 24 / 46 CATIA SERRO 25 / 46 CATIA SERRO 26 / 46 CATIA SERRO 27 / 46 CATIA SERRO 28 / 46 CATIA SERRO 29 / 46 CATIA SERRO 30 / 46 CATIA SERRO 31 / 46 CATIA SERRO 32 / 46 CATIA SERRO 33 / 46 CATIA SERRO 34 / 46 CATIA SERRO 35 / 46 CATIA SERRO 36 / 46 CATIA SERRO 37 / 46 CATIA SERRO 38 / 46 CATIA SERRO 39 / 46 CATIA SERRO 40 / 46 CATIA SERRO 41 / 46 CATIA SERRO 42 / 46 CATIA SERRO 43 / 46 CATIA SERRO 44 / 46 CATIA SERRO 45 / 46 CATIA SERRO 46 / 46 CATIA SERRO

Acácio Gomes, 50 anos, Alcobaça

- É técnico de óptica ocular

- Tem uma filha, com quem costuma cantar

- A mulher é o seu grande apoio

- Costuma cantar em bares

“Gostei muito do teu timbre!”

Andressa Tavares, 22 anos, Cacém

- Trabalha numa cadeia de fast food

- Estudante de ciências forenses e criminais

“Tens grandes possibilidades naturais de fazer um dueto com quem quer que seja!”

Carolina Alves, 18 anos, Santarém

- Estudante no 10º ano e trabalha em part time num supermercado

- Aponta como melhor momento da sua vida quando cantou com David Carreira numa sessão de autógrafos do artista

- A sua maior inspiração é o avô que morreu há 6 anos

Carolina deixou Gisela emocionada!

David Gurita, 25 anos, Loures

- Canta em cruzeiros

- Grava videoclips com a avó e coloca no youtube

- Tem um projeto musical em estúdio há 2 anos

- Para si o dueto perfeito seria com a Lady Gaga

“Foste dos meus preferidos!”

Diana Silva, 19 anos, Guimarães

- Estudante

- Nasceu na Suíça e vive em Portugal há 12 anos

- Começou a cantar aos 12 anos quando o pai ofereceu uma guitarra

- Sabe tocar piano, guitarra e bateria

- É fã de Pink, Ben Howard e Kevin Garret

Diana conquistou o coração de todos os jurados

Ema Santos, 17 anos, Albergaria-a-Velha

- Estudante

- Não tem formação musical

- Gosta muito de praticar desporto

“Ema, tens o meu coração todo!”

Martim Simões, 33 anos, Lisboa

- É cantor de rua. Costuma cantar e tocar guitarra no chiado em Lisboa

- Foi a avó que o inscreveu no Just Duet – O Dueto Perfeito

- Viveu nos EUA e foi lá que decidiu ser músico

“Obrigada por esta lufada de ar fresco!”

Patrícia Palhares, 20 anos, Braga

- Começou a cantar com 5 anos em karaoke

- Estudante no 2º ano de medicina dentária

- Quer homenager o avô que morreu há 1 ano

Patrícia Palhares surpreendeu o júri e foi aplaudida de pé

Rita Cabreira, 24 anos, Massamá

- Trabalha num restaurante

- O palco é onde se sente mais segura

- Toca guitarra há 4 anos

- Em 2009 tirou um curso de produção musical

A Rita encantou todos os jurados com a sua doce voz

Tatiana Oliveira, 16 anos, Alhandra

- Canta desde criança

- A sua maior inspiração é a mãe que também canta

- Gosta muito de ouvir e aconselhar as pessoas

Tatiana Oliveira apanhou o coração de Gisela João

Tiago Aleixo, 23 anos, Bragança

- É fotógrafo e instagramer

- Costuma gravar vídeos a cantar e coloca no youtube e instagram

- O seu primeiro vídeo de instagram passou a marca das 100.000 visualizações