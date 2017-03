É oficial: Já são conhecidos os nomes dos jurados do novo programa da SIC!

Esta tarde João Manzarra desvendou o mistério à volta dos nomes do grupo que iria constituir a mesa de jurados do Just Duet - O Dueto Perfeito!

E os jurados são:

Agir

Gisela João

Héber Marques

Paulo de Carvalho

Veja aqui uma foto do grupo: