João Manzarra apresenta 'Just Duet - O Dueto Perfeito'

João Manzarra será o apresentador do novo programa de domingo à noite da SIC. Chama-se 'Just Duet - O Dueto Perfeito' e vai substituir Agarra a Música, apresentado por Cláudia Vieira e João Paulo Rodrigues.

Em 'Just Duet - O Dueto Perfeito' o sonho transforma-se em realidade e os participantes podem partilhar o palco com os maiores nomes da música nacional.

Está a chegar!