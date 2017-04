Melhor Música

O Amor é Assim - HMB e Carminho

Lançado em 2016, o tema ficou conhecido pelos portugueses enquanto genérico da novela da SIC Amor Maior. Os artistas Paulo Gonzo e Raquel Tavares juntaram-se para uma adaptação única de um original da banda brasileira Jota Quest.

Autor de outros sucessos como 'Blame It on Me', 'That's How We Roll' e 'Get With You', Richie Campbell lançou, em 2016, o single 'Do You no Wrong' que, em menos de três meses, conseguiu mais de quatro milhões de visualizações no youtube.





É o single da banda que canta os êxitos 'Não Dá', 'Tempo Para Quê' e 'Não Faço Questão', com Gabriel O Pensador. O tema 'Era Eu', lançado em setembro de 2016, é um dos grandes sucessos dos D.A.M.A.





Lançado em 2016, o tema 'O amor é assim' faz parte de "Mais", o terceiro álbum de originais de HMB, lançado em fevereiro deste ano. Foi uma músicas portuguesas mais ouvidas do último ano, com mais de três milhões de visualizações no youtube.