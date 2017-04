Capitão Fausto

“Uma banda de rock de Lisboa”, é assim que os Capitão Fausto se definem. Lançaram o seu primeiro álbum, ‘Gazela’, em 2011 e, três anos depois, o ‘Pesar O Sol’. Em 2016, apresentaram o disco Capitão Fausto Têm os Dias Contados, o mais complexo dos três. Considerado pela equipa da Blitz o melhor álbum de 2016, pretende contar as experiências de cada um dos cinco membros do grupo: Tomás Wallenstein, o vocalista, e os músicos Salvador Seabra, Francisco Ferreira, Manuel Palha e Domingos Coimbra. Em fevereiro deste ano, a banda começou a digressão de apresentação do álbum, com concertos marcados em todo o país.

DEAD COMBO

Foi em 2004 que tudo começou, quando lançaram o seu disco de estreia, ‘Vol.1’, considerado pela Blitz um dos melhores 25 álbuns da música portuguesa dos últimos 40 anos. Um ano depois, um locutor de rádio britânico também distinguiu o disco como um dos melhores de 2005. No ano seguinte, lançaram o ‘Vol.2- Quando A Alma Não É Pequena’. 2008 foi o ano em que Tó Trips e Pedro Gonçalves chegaram aos ouvidos do público, com o lançamento de Lusitânia Playboys. Três anos depois, lançaram o álbum ‘Lisboa Mulata’, com influências africanas. 2012 foi um ano em grande para o grupo: entraram no top 10 do iTunes americano e foram convidados para participar na apresentação do filme “Cosmopolis”, no Festival de Cannes. Em 2014, com “A Bunch of Meninos”, receberam o Globo de Ouro de Melhor Grupo. Em novembro de 2016, chegou ‘Dead Combo E as Cordas da Má Fama’, com participação de Carlos Tony Gomes, no violoncelo, Bruno Silva, com viola de arco, e Denys Stetsenko, violinista.

Deolinda

O jornal britânico The Times diz que são “uma das grandes bandas da Europa”. Os Deolinda, com voz de Ana Bacalhau e os músicos Zé Pedro Leitão, Luís José Martins e Pedro da Silva Martins, estrearam-se com “A los Argentinos”, álbum lançado em 2007. Um ano depois, chega Canção ao Lado, com o qual receberam o Globo de Ouro de Revelação do Ano e, em 2010, Dois Selos e um Carimbo, que rapidamente chegou ao top de vendas e valeu à banda outro Globo de Ouro, desta vez de Melhor Grupo. Em 2013, com o disco “Mundo Pequenino”, o grupo recebeu o Prémio José Afonso e o seu terceiro Globo de Ouro, também de Melhor Grupo, em 2014. “Outras Histórias” surgiu em 2016 e tem participações de convidados como Manel Cruz, dos Ornato Violeta. A banda da música ‘Parva que Sou’ tem vários concertos agendados este ano, para a apresentação do álbum.

HMB

Influenciados pelo soul, r&b e rock, os HMB juntaram-se em 2007, para cantarem sobre o amor e a alegria de se estar vivo, dando preferência ao português. O seu álbum de estreia surgiu cinco anos depois do nascimento da banda, com músicas compostas pelo vocalista Héber Marques. O álbum ‘Sente’, lançado em 2014, esteve em primeiro lugar no iTunes. Em 2017, surgiu o terceiro álbum de originais do grupo, ‘Mais’, preparado ao longo de 2016. O disco, que inclui êxitos como “O Amor é Assim”, com a fadista Carminho, ou “Peito”, é influenciado, como sempre, pela música negra, mas também tem novas referências como, por exemplo, as músicas de Prince e o som de Lenny Kravitz.