Fábio Tavares

Face Models

A sua primeira experiência em moda foi aos 8 anos, quando o pai preparou um desfile na sua empresa e a mãe quis que Fábio desfilasse. Depois disso, só aos 16 anos o manequim voltou a pensar no assunto, tendo sido agenciado pela Face Models, depois de vários contactos. Aos 19, fez o seu primeiro desfile no Portugal Fashion e, a partir daí, não parou. Kenzo e Vivienne Westwood são apenas dois nomes para os quais o manequim já desfilou, sem contar com todos os desfiles nacionais onde tem marcado presença. O seu trabalho lá fora é já uma constante, tendo sido o único português a desfilar para a Balmain (para a coleção outono/inverno 2016) na Semana de Moda de Paris.



Fernando Cabral

Karacter Agency

Foi há sete anos, quando protagonizou a campanha Holiday 2010 da H&M ao lado do irmão, Armando Cabral, que o seu nome ficou conhecido. Filho de guineenses, Fernando Cabral é o único manequim português que está entre os 50 melhores modelos do mundo, num ranking realizado pelo site Models.com. Já desfilou para mais de 40 marcas internacionais e, na lista, constam nomes como Hugo Boss, Kenzo e Louis Vuitton. Foi o rosto de campanhas da Benetton e é presença assídua nas passerelles da Moda Lisboa, desfilando para Valentim Quaresma, Alexandra Moura e Lidija Kolovrat. É considerado um dos manequins portugueses mais mediáticos, tendo recebido o globo de ouro de Melhor Modelo Masculino de 2013.



Francisco Henriques

Central Models

A sua carreira no mundo da moda começou há pouco mais de três anos, mas Francisco Henriques já é um dos nomes mais falados do panorama nacional. O modelo, de 22 anos, já representou várias marcas além fronteiras, como a Salsa, a Quebramar, a Tiffosi e a Harvey Nichols. Este ano, desfilou para a Emporio Armani na Semana da Moda Masculina de Milão e para a Hermès em Paris. O modelo tem chamado a atenção internacionalmente, tendo já aparecido em editoriais de várias publicações, como a Elle Republica Checa, a DSection Magazine e a Peplvum Magazine.



Luís Borges

Central Models

Aos 28 anos, é um dos modelos portugueses com mais sucesso internacional. O seu estilo particular e características únicas fazem com que seja um dos manequins mais pretendidos para trabalhos à volta do mundo. O seu nome já foi ouvido em cidades como Milão, Londres, Nova Iorque e Paris, em vários desfiles para nomes conceituados como Yves Saint Laurent, Kenzo, Dior Homme e DKNY. Participou em campanhas internacionais de marcas como a Benetton, Paul Smith e Tommy Hilfiger. Em 2016, foi considerado pelos leitores da Vogue norte-americana o manequim mais bem vestido do mundo. Recebeu, em 2011, o globo de ouro de Melhor Modelo Masculino.