Melhor Modelo Feminino

Isilda

Central Models

Com apenas 18 anos, Isilda Moreira, de descendência cabo-verdiana, já foi capa da revista Máxima e da Up Inflight Magazine. É presença assídua no Portugal Fashion e na Moda Lisboa, mas as viagens para Espanha têm sido frequentes, com participações na Mercedes-Benz Fashion Week Madrid e na Barcelona Bridal Fashion Week. Na lista dos fotógrafos para quem já posou, constam nomes como Luc Valigny, Branislav Simoncik e Miguel Ângelo. Protagonizou a campanha Earth & Fire do criador português Luís Onofre e já trabalhou com o designer Luís Buchinho. Isilda Moreira já é um dos nomes virais da moda nacional, mas esperam-se novas conquistas internacionias.



Maria Clara

L'Agence

Natural de Lisboa, começou a fazer campanhas de moda aos 3 anos e, a partir daí, não teve mais vergonha das câmaras. Com apenas 19 anos, Maria Clara Vasconcellos já desfilou nas semanas da moda mais importantes do mundo, com mais de 30 desfiles no seu historial. Já representou marcas como a Calvin Klein, Moschino e MaxMara e o seu nome tem sido cada vez mais falado internacionalmente, tendo sido agenciada na Next Models.



Marianne Bittencourt

Karacter

Foi descoberta em 2011, com apenas 13 anos, por um scouter da agência Karacter, enquanto assistia a um concerto. A modelo, natural de Assaí, Brasil, foi capa da GQ Portugal no mês de dezembro e surgiu na capa da edição de fevereiro de 2015 da Vogue portuguesa. Já fez editoriais para várias agências mundiais. Uma das suas características mais fortes é a versatilidade, razão pela qual é das modelos mais requisitadas do momento. No seu portefólio, já contam trabalhos com marcas internacionais conceituadas, como a Salsa e a Roberto Cavalli.



Sara Sampaio

Central Models

Não é só a modelo portuguesa mais conhecida internacionalmente, mas também uma das mais faladas de todo o mundo. O seu nome ficou conhecido em 2007, depois de vencer o concurso Cabelos Pantene. Aos 25 anos, a portuense já conquistou o mundo, com produções mundiais e capas de revistas com os melhores fotógrafos. Em fevereiro de 2014, posou para a revista conceituada Sports Illustrated Swimsuit Issue, sendo a primeira portuguesa a ilustrar as suas páginas, ao lado de modelos como Lily Aldridge e Irina Shayk. É uma das modelos da Victoria's Secret, participando nos desfiles anuais da marca e, em 2015, tornou-se um dos Anjos da Vcitoria's Secret. A 'top model' conta já com cinco globos de ouro de Melhor Modelo Feminino (2011, 2012, 2014, 2015 e 2016).