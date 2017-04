Cristiano Ronaldo

Futebol

Vencedor por oito vezes do Globo de Ouro para Melhor Desportista Masculino, Cristiano Ronaldo recebe mais uma nomeação, referente ao que considerou ser o melhor ano da sua carreira. Para além de contribuir de forma decisiva para a 11.ª Liga dos Campeões para o Real Madrid, cumpriu o seu grande sonho: vencer uma grande competição por Portugal. Foi eleito Melhor Jogador do Mundo pela FIFA e recebeu a Ballon D’Or, atribuído pela revista France Football.



Fernando Pimenta

Canoagem

Sagrou-se campeão nacional de canoagem de fundo, na categoria K1 pela nona vez e, aos 28 anos, Fernando Pimenta colecciona títulos, tendo sido já vice-campeão europeu e vice-campeão mundial. Nos Jogos Olímpicos de Londres arrecadou a medalha de prata. No Rio de Janeiro esteve perto do pódio, mas acabou no quinto lugar.



Madjer

Futebol de praia

Venceu este ano o título de Jogador de Futebol de Praia do Ano na gala Quinas de Ouro e já ultrapassou a marca dos 1000 golos em jogos oficiais.

Aos 40 anos, já venceu dois Mundiais e quatro Europeus da modalidade, sendo que Portugal é o atual detentor de ambos os títulos.



Ricardinho

Futsal

Sete vezes nomeado para melhor jogador do mundo, três vezes eleito, Ricardinho recebe este ano a sua primeira nomeação para os Globos de Ouro.