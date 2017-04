Melhor Desportista Feminino

Patrícia Mamona

Atletismo

A atleta do triplo salto tem-se assumido como uma das melhores desportistas portuguesas da atualidade. Depois de conquistar o sexto lugar nos Jogos Olímpicos do ano passado, arrecadou, já este ano, a medalha de prata nos Europeus de Atletismo. A atleta do Sporting detém o recorde nacional de triplo salto e foi condecorada pelo Presidente da República com a Ordem do Mérito.



Tamila Holub

Natação

Em 2016, Tamila Holub alcançou o sonho de competir no Rio de Janeiro, tornando-se a atleta mais nova a integrar a comitiva portuguesa, com apenas 17 anos. A nadadora do Sporting de Braga bateu 24 recordes nacionais o ano passado, tendo sido ainda campeã europeia júnior dos 1500 metros livres, um feito que não se verificava desde 2005.



Telma Monteiro

Judo

Depois de ter vencido o terceiro Globo de Ouro da sua carreira, o ano passado, Telma Monteiro teve uma época de alto nível, cujo ponto alto foi a conquista da sua primeira medalha (bronze) nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em novembro do ano passado foi condecorada com o título de comendadora da Ordem do Mérito por Marcelo Rebelo de Sousa.



Teresa Bonvalot

Surf

Tem apenas 17 anos, mas já conquistou três das cinco etapas do circuito europeu júnior da World Surf League. O bom desempenho revelado nestas provas levou-a ao título de campeã europeia júnior da modalidade, em Sopelana, País Basco, Espanha.