Cartas da Guerra

De Ivo M. Ferreira

Dominou os Prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema, ao arrecadar nove das 21 estatuetas entregues, entre as quais as de Melhor Filme e Melhor Realização. Baseado num romance de António Lobo Antunes, Ivo Ferreira conta a história de António, um médico português que é enviado para o Leste de Angola durante a Guerra Colonial.

Cinzento e Negro

De Luís Filipe Rocha

Escrito e realizado pelo já duas vezes nomeado para os Globos de Ouro Luís Filipe Rocha, “Cinzento e Negro” conta a história de Maria, uma mulher que é roubada pelo seu próprio marido, David, que foge para Ilha do Pico nos Açores. Motivada a fazer justiça pelas próprias mãos, contacta Lucas, um agente da PJ para descobrir o paradeiro de David.

John From

De João Nicolau

João Nicolau, já premiado em Cannes, com “Gambozinos”, e selecionado para Veneza, pela longa metragem “A Espada e a Rosa”, entra na corrida aos Globos de Ouro com “John From”. Este filme conta a história de Rita, rapariga de 15 anos que, aborrecida com o Verão na cidade, decide visitar uma exposição de um vizinho, um fotógrafo que revela o seu trabalho na Melanésia.

O Ornitólogo

De João Pedro Rodrigues

Esta é a terceira nomeação de João Pedro Rodrigues para os Globos de Ouro. Este filme conta a história de Fernando, um ornitólogo que decide descer um rio numa região inóspita em busca de cegonhas pretas, uma raridade. Distraído com a beleza das paisagens naturais com que se depara, é surpreendido pelo rio agitado e quase morre afogado. Ao lutar pela sobrevivência, vai defrontar os seus medos e renascer como um homem completamente transformado.