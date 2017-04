XXII Gala dos Globos de Ouro

A noite de 21 de maio será de grande gala no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que recebe, uma vez mais, a cerimónia de entrega dos Globos de Ouro, uma organização da SIC, da CARAS e da SIC CARAS que já vai na sua XXII edição. Como habitualmente, a gala, que é só por si um espetáculo, e os animados momentos que a antecedem na passadeira vermelha serão transmitidos em direto na SIC.



Na cerimónia serão finalmente conhecidos os vencedores de cada categoria - personalidades e trabalhos artísticos que se distinguiram ao longo de 2016 -, eleitos pela organização dos Globos de Ouro a partir de uma lista proposta pela Academia dos Globos de Ouro.



Como já é hábito, além dos prémios para as categorias de Cinema, Desporto, Moda, Música e Teatro, será ainda entregue o prémio Revelação do Ano, que reconhece o trabalho de novos talentos em diferentes áreas, e que é da responsabilidade do público, através de votação online.



A encerrar a festa, o presidente do grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão, subirá ao palco para entregar o Globo de Mérito e Excelência, que ao longo dos anos tem distinguido as carreiras de vários portugueses notáveis.