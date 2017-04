Revelação do Ano: Vote Aqui

A Votação do público

A revelação do ano da XXII Gala dos Globos de Ouro é escolhida por si!

ANDRÉ SILVA - Futebol

Atleta do Futebol Clube do Porto, tornou-se o jogador português com mais golos na época de 2016, ano em que passou a fazer parte dos convocados da Seleção Nacional. André Silva, hoje com 21 anos, recebeu o troféu Dragão de Ouro para atleta revelação do ano do F.C.Porto e está entre os grandes goleadores da Europa.

APRIL IVY - Música

A cantora, de 17 anos, impôs-se com o single “Bo Ok”, que se tornou rapidamente um ‘hit’ nacional, e assinou contrato com uma discográfica internacional. Foi em Verona, durante um evento de uma marca italiana da qual foi convidada para ser embaixadora, que apresentou aos ‘media’ nacionais e internacionais o single “Shut Up”.

BEATRIZ FRAZÃO - Televisão

É a Daniela da novela “Amor Maior”, da SIC. Com 12 anos, a atriz tem mostrado o seu talento e surpreendido com o seu à-vontade no mundo da representação. Foi ainda protagonista de “Annie. O Musical”, espetáculo do Teatro Infantil Animarte.

RANATO SANCHES - Futebol

Tem 19 anos, revelou-se no Benfica e protagonizou uma das transferências mais caras de sempre quando assinou um contrato de cinco anos com o Bayern Munique. Foi ainda eleito pela UEFA o Melhor Jovem do europeu e recebeu o prémio Golden, atribuído ao melhor jogador jovem da Europa.

Para votar deve fazer login.