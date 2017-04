Conheça os vencedores da XXI Gala dos Globos de Ouro :

Prémio Revelação do Ano: Mariana Pacheco

Prémio Mérito e Excelência: Marco Paulo

CINEMA:

- Melhor Atriz de Cinema: Victoria Guerra

- Melhor Ator de Cinema: José Mata

- Melhor Filme: “As Mil e Uma Noites” de Miguel Gomes

TEATRO:

- Melhor Atriz de Teatro: Maria Rueff

- Melhor Ator de Teatro: Marco D’Almeida

- Melhor Peça/ Espectáculo: “Ricardo III”

MODA:

- Melhor Modelo Feminino: Sara Sampaio

- Melhor Modelo Masculino: Gonçalo Teixeira

- Melhor Estilista: Luís Buchinho

DESPORTO:

- Melhor Desportista Feminino: Telma Monteiro

- Melhor Desportista Masculino: Cristiano Ronaldo

- Melhor Treinador: Jorge Jesus

MÚSICA:

- Melhor Grupo: D.A.M.A.

- Melhor Intérprete Individual: Agir

- Melhor música: "Dia de Folga" de Ana Moura

A Gala dos Globos de Ouro voltou a animar o Coliseu dos Recreios, premiando o talento português num espetáculo de que o público já não prescinde.

Foi, como a tradição já nos habituou, uma noite de inúmeras supresas, emoções e aplausos!

A grande Gala dos Globos de Ouro, uma iniciativa da CARAS, SIC e SIC CARAS – que distingue as obras e as figuras que ao longo do ano anterior mais se destacaram nas categorias de Cinema, Desporto, Moda, Música e Teatro – conta com dezenas de nomeados, propostos por uma Comissão de Notáveis constituída por profissionais de renome.