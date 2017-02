Bárbara Guimarães não apresenta XXII Gala dos Globos de Ouro

Campiso Rocha

Campiso Rocha

Bárbara Guimarães não será a apresentadora da XXII Gala dos Globos de Ouro. No próximo mês de maio, o palco do Coliseu dos Recreios voltará a premiar o talento nacional, mas desta vez com um novo anfitrião. A notícia é oficial, resta agora saber quem será o nome que se sucede a Bárbara Guimarães, Herman José e Catarina Furtado.

A SIC celebra este ano o seu 25.º aniversário e a Gala dos Globos de Ouro será um dos pontos altos das comemorações. Todo o espetáculo terá uma nova formatação e é nesse sentido que se justifica a mudança de apresentador. Será certamente uma noite inesquecível e repleta de surpresas.

O nome do novo apresentador dos Globos de Ouro será revelado em breve.