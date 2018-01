Eduardo Madeira nu em Nova Iorque

Eduardo Madeira está em Nova Iorque com a sua mulher, Joana Madeira, e aproveitou uma grande janela do quarto de hotel para posar nu e fazer um trocadilho com o título do filme de Hitchcock “Janela Indiscreta”, em inglês “Rear Window”, como escreveu na legenda da foto, no seu Instagram.

Já não é a primeira vez que Eduardo Madeira se mostra como veio ao mundo. Em julho de 2016, o humorista festejou nu na praça do Marquês de Pombal, na sequência de cumprir a promessa que tinha feito de que se Portugal ganhasse o Europeu de futebol, iria nu para o Marquês. Como esta promessa resultou, Madeira voltou a fazê-la um ano depois e, em junho do ano passado, atravessou nu o rio Tejo, porque Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão.