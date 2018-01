Madonna no jogo do Benfica

1 / 2 2 / 2

Madonna não perde os feitos dos filhos e faz questão de partilhar os melhores momentos nas redes sociais. Desta vez, foi assistir ao jogo do filho, David Banda, 12 anos, pelo Benfica. A estrela pop norte-americana mostrou-se feliz pela vitória do Benfica e ainda mais pelo “espírito de equipa”, como mencionou no Instagram.

Recorde-se que o filho de Madonna está a jogar pela equipa de iniciados do Benfica desde o final de agosto. A estrela da pop mudou-se para Portugal com a família nessa altura, mas só recentemente encontrou a casa que há tanto procurava.