João Baião é tio avô

João Baião começou a semana em grande com a chegada do sobrinho neto, também João. A novidade foi partilhada pelo apresentador de Juntos à Tarde com os seus fãs no Instagram e Baião quase ficou sem palavras: “Bom dia! O dia nasceu hoje de plena felicidade, a minha amada sobrinha deu-nos a emoção de finalmente conhecer o João! Nem sei que dizer a não ser que já sou Tio Avô!”

João Baião é cara das tardes da SIC desde 2014, quando começou por apresentar o programa Grande Tarde, com Luciana Abreu e Andreia Rodrigues. Desde 1 de março de 2017 apresenta o Juntos à Tarde, com Rita Ferro Rodrigues, programa que tem o seu fim previsto para os últimos dias de janeiro.