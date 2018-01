Marina Ruy Barbosa responde à letra no Twitter

Marina Ruy Barbosa é protagonista da nova novela, ‘Deus Salve o Rei’, que estreou no passado dia 9. No Twitter, a estrela da Globo foi criticada pela sua frequente aparição nas novelas, mas não se deixou ficar. Na publicação original o crítico pergunta “essa menina tem quantos familiares na Globo gente? Porque talentosa ela não é. E ainda pega papel de protagonista?”. Marina respondeu de forma épica que não tem “nenhum! Por isso que to suando desde os 9 pra conquistar meu lugar”.

Depois disto, a resposta de Marina fez sucesso na internet e os fãs entraram em sua defesa fazendo disparar o número de comentários e de partilhas neste tweet.