Irmã de Ronaldo apoioa Yannick Djaló em dia difícil

Elma Aveiro publicou uma foto com Yannick Djaló com uma descrição onde elogia o jogador de futebol: “Amigos como este é difícil de encontrar. Noite memorável, momentos para vida”. Já ontem, 13 de janeiro, Elma tinha comentado a foto que Djaló publicou no Instagram a propósito do aniversário da filha mais velha, Lyonce Viiktórya e onde revelou estar muito triste por estar longe da filha nesse dia especial: “Querido amigo sempre será tua, para vida mesmo distante, não deixes que a tristeza te machuque, Deus na hora certa, dará as respostas”.

Yannick Djaló é amigo de Elma e de Kátia Aveiro e até teve um jantar de natal com Kátia, em dezembro passado, quando Elma e a restante família de Ronaldo estava no Dubai.