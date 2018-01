Diogo Amaral no Brasil com Fidalgo e Ricardo Pereira

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Diogo Amaral está no Brasil e aproveitou para visitar os amigos portugueses que estão por lá. De passagem pelo Rio de Janeiro, esteve com Ricardo Pereira e com José Fidalgo e partilharam o momento no Instagram. “Almoço épico no Rio de Janeiro. Parabéns José Fidalgo, a novela ‘Deus Salve o Rei’ é incrível e tu vais partir a loiça toda!!!”, escreveu Diogo na foto com Fidalgo.

Ricardo Pereira também partilhou uma foto com o amigo de longa data, onde se lê que é “bom saber que estás bem!!! Bom saber que o nosso sorriso continua o mesmo, 23 aninhos se passaram BRO e assim foi, fizeste um caminho e eu o meu! Orgulho amizade e respeito!! Estamos juntos sempre e agora na cidade maravilhosa...”.

Ricardo Pereira e José Fidalgo participam ambos na novela da Globo ‘Deus Salve o Rei’ e a sua prestação, bem como a própria novela, têm sido muito aclamadas nesta semana de estreia.