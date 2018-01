Yannick Djaló: declaração emocionada no aniversário da filha

Lyonce Viiktórya, a filha mais velha de Luciana Abreu e Yannick Djaló, comemora hoje, 13 de janeiro, sete anos. O jogador de futebol, atualmente afastado dos campos devido a uma lesão, está também afastado das filhas e mostrou estar a sofrer com isso num texto emotivo que publicou no Instagram: “eu sei que o aniversário é teu, mas eu queria o presente p mim... poder abraçar-te (…) Parabéns filha! Miss you... miss you tanto que dói... e hoje dói mais ainda!” O texto acompanha uma foto de Yannick e da filha Lyonce e assinala o sétimo aniversário da menina.

Recorde-se que Djaló foi casado com Luciana Abreu e juntos tiveram duas filhas, Lyonce e Lyani Viiktórya. Recentemente a atriz e cantora deu mais duas irmãs gémeas às meninas, fruto do relacionamento com Daniel Souza, com quem se casou a 21 de outubro de 2017.